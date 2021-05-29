Президент США рассчитывает потратить шесть триллионов долларов.

Джо Байден представил Конгрессу проект бюджета США на 2022 финансовый год, который начнётся с 1 октября 2021 года. В нём заложены расходы страны в размере 6 триллионов долларов — это самые большие траты со времён Второй мировой войны, отметили в The New York Times.

Байден предложил потратить 715 миллиардов долларов на оборонные расходы и Пентагон, в том числе инвестировать в развитие военных кораблей и истребителей, поднять зарплаты военным. 617 миллионов долларов хотят выделить на адаптацию к изменениям климата и борьбу с этими процессами.

Президент США предложил проинвестировать часть инициатив за счёт повышения налогов для корпораций и самых обеспеченных жителей США. В сопроводительной записке говорится, что бюджет вкладывают «непосредственно в американский народ».