Байден представил проект бюджета США с самыми большими расходами со времён Второй мировой Статьи редакции
Президент США рассчитывает потратить шесть триллионов долларов.
Джо Байден представил Конгрессу проект бюджета США на 2022 финансовый год, который начнётся с 1 октября 2021 года. В нём заложены расходы страны в размере 6 триллионов долларов — это самые большие траты со времён Второй мировой войны, отметили в The New York Times.
Байден предложил потратить 715 миллиардов долларов на оборонные расходы и Пентагон, в том числе инвестировать в развитие военных кораблей и истребителей, поднять зарплаты военным. 617 миллионов долларов хотят выделить на адаптацию к изменениям климата и борьбу с этими процессами.
Президент США предложил проинвестировать часть инициатив за счёт повышения налогов для корпораций и самых обеспеченных жителей США. В сопроводительной записке говорится, что бюджет вкладывают «непосредственно в американский народ».
У меня работает прораб, который на днях сказал, что у Байдена осталось 3-4 года до того, как Россия закончит разработку гипероружия, которое поставит США на колени. Так что сейчас он должен активизировать военную промышленность. И, как видите, предсказание началось сбываться!
Предсказание сбылось и Штаты уменьшили военный бюджет на 10%? От страха гипер ракет?
После этих слов в либеральном твиттере начался сущий кошмар.
После этих слов в барнауле начался сущий кошмар.
Крепкий татарин
Куда уж кошмарнее? Сам Сатана ужасается условиям Барнаула, в аду и то гуманнее
да, каждому российскому подъезду
в котором поссал Обама
коды от ядерного чемоданчика и росс. подъездов уже у бидона
Очень хорошо что Байден снова активизирует военную силу США и влияние по всему миру.
Из за ссыклового Трампа Путин пустил свои корни по всей Европе и части Азии.
Китай*
И Китай тоже. Я всегда удивлялся что русские Трампа хвалили что он типа такой инертный во внешней политики, его интересует только внутренняя политика и тд.
Ау, твоя страна мировая держава, если не ты, то Россия и Китай начнут захватывать мировое влияние. Ты априори обязан оказывать свое влияние на остальной мир, чтобы было противодействие другим державам, чья политика это полная автократия и гос цензура.
Ссыкливый то вроде Байден. Он же ни одного действия кроме словестных не предпринимал.
Бюджет военный кардинально сокращен по сравнению с Трамповским. В чем активизация то?
Красавчик. Цены на сырье еще даже без принятия бюджета уже подскочили, а это значит что огромное количество американского бабла придет и в развивающиеся экономики.
Да, и на консолидацию американского общества это хорошо повлияет. Нужно же как-то разобраться с последствиями президентства того рыжего долбоеба.
Извините, пожалуйста, я тупой, или бюджет-22 меньше чем два предыдущих ?
Только объясните, где, если тупой
походу это Дамир хуйню написал, в статье речь про расходы к 31 году
Ambitious total spending: President Biden would like the federal government to spend $6 trillion in the 2022 fiscal year, and for total spending to rise to $8.2 trillion by 2031. That would take the United States to its highest sustained levels of federal spending since World War II, while running deficits above $1.3 trillion through the next decade.
Путин был в ярости когда узнал
что достаточно простого советского
Подождите плять.
Он серьезно хочет увеличить бюджет с 4.1 до 6 трлн.долл?
Чего? За какие шишы?
И нет ответа в статье на что потратить.
0.7 трлн это стандартеый военный бюджет.
Я так понял США хочет идти по скандинавской модели?
так военный бюджет порезали наоборот
Экологический фонарь
так порезали или увеличили
военный бюджет порезали на 10%.
Итого расходы увеличивают в 1.5. раза... Видимо раздадут пособий
может быть там закупка всякой фигни для тыловых нужд на доковидном уровне , вот и возросли расходы чисто технически
нет, это все словестные интервенции.
Они реально сильно порезали военный бюджет... Что и ожидалось от Бидона.
а как же навести порядок в Йемене. Эмираты и Саудеи сами туда не попрут разбираться
так что, в Калифорнии высоких зарплат больше не будет?
617 миллионов долларов хотят выделить на адаптацию к изменениям климата и борьбу с этими процессами.
Ну то есть примерно нихуя
Вообще ужасно завидую их бюджету в хорошем смысле, мы и через сотню лет не дотянем до таких сумм
Удачи, Воронеж, на том свете свидимся
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