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Дамир Камалетдинов

Байден представил проект бюджета США с самыми большими расходами со времён Второй мировой Статьи редакции

Президент США рассчитывает потратить шесть триллионов долларов.

Джо Байден представил Конгрессу проект бюджета США на 2022 финансовый год, который начнётся с 1 октября 2021 года. В нём заложены расходы страны в размере 6 триллионов долларов — это самые большие траты со времён Второй мировой войны, отметили в The New York Times.

Байден предложил потратить 715 миллиардов долларов на оборонные расходы и Пентагон, в том числе инвестировать в развитие военных кораблей и истребителей, поднять зарплаты военным. 617 миллионов долларов хотят выделить на адаптацию к изменениям климата и борьбу с этими процессами.

Президент США предложил проинвестировать часть инициатив за счёт повышения налогов для корпораций и самых обеспеченных жителей США. В сопроводительной записке говорится, что бюджет вкладывают «непосредственно в американский народ».

#новости #сша #экономика

953 просмотров
45 45 комментариев
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45 комментариев
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George Morozenko

12

У меня работает прораб, который на днях сказал, что у Байдена осталось 3-4 года до того, как Россия закончит разработку гипероружия, которое поставит США на колени. Так что сейчас он должен активизировать военную промышленность. И, как видите, предсказание началось сбываться!

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Экологический фонарь

George
9

он тебе пересказывает свою кампанию из цивки

Ответить

некипишуй

George
2

покажи своему прорабу кейс с туалетами в школах РФ, может слегка его имперские амбиции просядут

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Madegghead

George
0

Предсказание сбылось и Штаты уменьшили военный бюджет на 10%? От страха гипер ракет?

Ответить

Duard Kuban

4

После этих слов в либеральном твиттере начался сущий кошмар.

Ответить

Дмитрий Орлов

Duard
10

После этих слов в барнауле начался сущий кошмар.

Ответить

Крепкий татарин

Дмитрий
0

Куда уж кошмарнее? Сам Сатана ужасается условиям Барнаула, в аду и то гуманнее

Ответить

Занятый франт

1

Долги возвращать будет?

Ответить

Владимир Филатов

Занятый
11

да, каждому российскому подъезду 

Ответить

Федя Прозоров

Владимир
1

в котором поссал Обама

Ответить

С H А P Р i Е

Федя
0

коды от ядерного чемоданчика и росс. подъездов уже у бидона

Ответить

Замечательный

С
1

причём это одни и те же коды

Ответить

Экологический

Замечат…
0

на цифрале 73835 решетка , если не открывает - FF23B и покрутить газолифт

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Aman Medetbekov

1

Очень хорошо что Байден снова активизирует военную силу США и влияние по всему миру.
Из за ссыклового Трампа Путин пустил свои корни по всей Европе и части Азии. 

Ответить

Дмитрий Орлов

Aman
6

Китай*

Ответить

Aman Medetbekov

Дмитрий
2

И Китай тоже. Я всегда удивлялся что русские Трампа хвалили что он типа такой инертный во внешней политики, его интересует только внутренняя политика и тд.

Ау, твоя страна мировая держава, если не ты, то Россия и Китай начнут захватывать мировое влияние. Ты априори обязан оказывать свое влияние на остальной мир, чтобы было противодействие другим державам, чья политика это полная автократия и гос цензура.

Ответить

Madegghead

Aman
3

Ссыкливый то вроде Байден. Он же ни одного действия кроме словестных не предпринимал.
Бюджет военный кардинально сокращен по сравнению с Трамповским. В чем активизация то?

Ответить

Нижний интернет

4

Красавчик. Цены на сырье еще даже без принятия бюджета уже подскочили, а это значит что огромное количество американского бабла придет и в развивающиеся экономики.

Да, и на консолидацию американского общества это хорошо повлияет. Нужно же как-то разобраться с последствиями президентства того рыжего долбоеба.

Ответить

Maus Colt

2

Извините, пожалуйста, я тупой, или бюджет-22 меньше чем два предыдущих ?
Только объясните, где, если тупой

Ответить

Maus Colt

Maus
1

походу это Дамир хуйню написал, в статье речь про расходы к 31 году

Ambitious total spending: President Biden would like the federal government to spend $6 trillion in the 2022 fiscal year, and for total spending to rise to $8.2 trillion by 2031. That would take the United States to its highest sustained levels of federal spending since World War II, while running deficits above $1.3 trillion through the next decade.

Ответить

Eugene Smith

1

Путин был в ярости когда узнал 

Ответить

Федя Прозоров

Eugene
0

что достаточно простого советского

Ответить

Замечательный торшер

Федя
2

Байдена

Ответить

С H А P Р i Е

1

Третья мировая confirmed

Ответить

Madegghead

1

Подождите плять.
Он серьезно хочет увеличить бюджет с 4.1 до 6 трлн.долл?
Чего? За какие шишы?
И нет ответа в статье на что потратить.
0.7 трлн это стандартеый военный бюджет.

Ответить

Aman Medetbekov

1

Я так понял США хочет идти по скандинавской модели?

Ответить

Madegghead

Aman
0

ага

Ответить

Вячеслав Андреев

1

Удачи, Воронеж, на том свете свидимся

Ответить

Экологический фонарь

0

от кого обороняться на такие деньги ?

Ответить

Madegghead

Экологический
1

так военный бюджет порезали наоборот

Ответить

Экологический фонарь

Madegghead
0

так порезали или увеличили

Ответить

Madegghead

Экологи…
0

военный бюджет порезали на 10%.
Итого расходы увеличивают в 1.5. раза... Видимо раздадут пособий

Ответить

Экологический

Madeggh…
0

может быть там закупка всякой фигни для тыловых нужд на доковидном уровне , вот и возросли расходы чисто технически

Ответить

Madegghead

Экологи…
0

нет, это все словестные интервенции.
Они реально сильно порезали военный бюджет... Что и ожидалось от Бидона.

Ответить

Экологический

Madeggh…
0

а как же навести порядок в Йемене. Эмираты и Саудеи сами туда не попрут разбираться

Ответить

Madegghead

Экологи…
1

насрать думаю всем...

Ответить

Rond

Экологический
1

От техасской республики

Ответить

Artyom Sidorov

0

deleted

Ответить

Andre Macareno

0

так что, в Калифорнии высоких зарплат больше не будет?

Ответить

Дмитрий Орлов

Andre
0

Они просто отменяют идиотские указы трампа, ничего не изменится

Ответить

Максим Шпилёв

0

"Что там у пиндосов"

Ответить

Частый корабль

0

Могут себе позволить

Ответить

Весёлый Хамелеон

0

 617 миллионов долларов хотят выделить на адаптацию к изменениям климата и борьбу с этими процессами.

Ну то есть примерно нихуя

Вообще ужасно завидую их бюджету в хорошем смысле, мы и через сотню лет не дотянем до таких сумм

Ответить

Кадровый космос

–1

Это значит массовая инфляция?

Ответить

Today Sports

–2

Удачи, Воронеж, на том свете свидимся

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