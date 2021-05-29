Domestos подвёл итоги конкурса на ремонт школьного туалета. Победили шесть школ, ещё 150 получат запас моющего средства Статьи редакции
Фотографии участников временно пропали из сети из-за «технической ошибки», но потом их всё же вернули назад.
Domestos подвёл итоги акции «Школьная программа 2021», за участие в которой школам обещали отремонтировать туалеты. В конкурсе победили шесть учебных заведений, ещё 150 получат годовой запас моющего средства бесплатно.
Среди победителей конкурса школы из Гусь-Хрустального, Чебоксар, Междуреченска, Ростовской области, Волгограда и Нефтекамска. При этом снимки школьных туалетов, ранее доступные на сайте Domestos, теперь не отображаются. Вместо них компания показывает заглушки с грустным изображением туалета. С чем именно связана пропажа изображений, пока неизвестно.
27 мая журналистка «Проекта» Юлия Лукьянова обратила внимание на конкурс Domestos, в котором российкие школы могли выиграть ремонт туалетов. Компания уже проводила подобные акции в 2019 и 2020 годах, но в этот раз они впервые стал поводом для массовых обсуждений в твиттере.
Потому что это праздник со слезами на глазах.
от вони
всего лишь немного аммиака и сопутствующих соединений
достаточно разделить на площадь рф в квадратных метрах
доля ничтожна
вау
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Горжусь своим лицеем!
Худший сортир России 2021!
фото участников стали недоступны
Domestos вычистит даже фотки из инета
Убивает 99,9% уродства в сети
И ёршиком горло от твоего говна прочисти!
Победа!
Можем повторить!
Когда вроде и победил, а вроде и нет.
Горжусь за страну, туалеты в школах ремонтирует западная компания
Если мы не отремонтируем туалеты, их отремонтируют солдаты НАТО.
Это почти традиция, с тех времен когда Легранд поставлял электрику для гостиницы Космос. Да наверное даже с более ранних, когда западные инженеры тут строили дамбы и заводы.
челы с высшим по рекламе поясните, реклама доместоса сработала или нет
Челы с высшим по рекламе истово конспектируют восхитительный успех доместоса. Да, сработала еще и как.
Голосую за их представителей на следующих выборах
>ещё 150 получат годовой запас моющего средства бесплатно.
Директрисы всё заберут себе домой.
спокойно, директрисы давно на амвэйе
Интересно, Domentos в других странах ЕС и США проводили такую же акцию, или это чисто наша тема?
чисто тайд
Отличное начинание, нужно провести конкурс среди больных с орфанными заболеваниями от медицинских компаний (6 победителей получат лечение), среди адвокатских контор (6 победителей получат честное расследование и справедливый вердикт).
Замечательный фонарь
Ты про грин-карту?
Я ни разу не срал в школьном туалете. Слишком накурено и края говном измазаны. Максимум ссал. И то редко
Интеллигентный вентилятор
И куда срал?
Дома. В кабаках соседних. Благо охраны в школах не было вообще. Входи/выходи. Ну и я прогуливал много. Может, срал пару раз на продлёнке. Там был отдельный, довольно чистый туалет. Но я такого не помню. Возможно и не срал
Интеллигентный
У нас тоже в школе был туалет на втором этаже школы, типа для мелких, и все туда ходили
Во всех принудительных социальных институтах какой-то пиздец с сортирами. Армия, школа, тюрьма. От чистоты сортиров зависит уровень общества. Вспоминается прекрасный отрывок из книги:
Туалет России
Пожилой единорожек88
можем повторить
О сорри, не знал что шутка уже пошучена
если кто не успел проникнуться величием страны, то вот
http://web.archive.org/web/20201130174936/https://www.promonado.ru/domestos-schools/
Ахуеть, в "победителях" есть параши у которых есть УНИТАЗ!!!
Ебать, за всю жизнь учился в 3 школах и 2 униках и везде была просто дыра с говном, просто ебать, да это ещё нихуевые параши хочу я вам сказать
Если ученик смог посрать в таком сортире, то никакие санкции НАТО ему не страшны!
Кстати по прямой ссылке они до сих пор доступны
https://www.promonado.ru/domestos-schools/thumb/8A3F24BA-E7F8-43D1-A0C6-F196D611BF85.jpg
https://www.promonado.ru/domestos-schools/thumb/ADDEB23B-8096-4D96-BE13-711F26713CCC.jpg
В правом нижнем углу даже ванна виднеется, а они все чем-то недовольны!
Видно, что школьники могут и одежду постирать.
Милый кофе
Это поддон чисто для душа, которого там похоже, что нет)
Замечательный
Это для ног скорее (по крайней мере такие были у нас в армии для мытья ног)
Хорошее было бы начинание отправлять с уроков тех, у кого воняют ноги, помыть их в таком поддоне.
это не ванна. это поддон
Пусть будет поддон, в других школах и этого нет.
Независимый бокал
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА АААААААА
БЛЕЕЕТБ КРУТО ПОЛУЧИЛОСЬ БЫ
Что там было?
Пожилой
я перепутал вкладку с постом ростислава
🤔
Это отличная идея. Нужно сделать сайт с геометками на котором можно публиковать не только туалеты, но и прочие сверхдержавные прелести!
Помню как-то в школе в начальных классах насрал в писсуар
Как тебе это удалось?
сделал я это не специально
Оно само, подскользнулся, пол мокрый был, окно ещё открыто это...
Желающий Илья
Требуй роялти от comedy central
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Интеллигентный вентилятор
За такое здесь отпиздить могут
обычные роботы спамеры
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У нас в школе в мужском туалете перегородок не было. Чисто 4 унитаза в ряд стояли в одном помещении.
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