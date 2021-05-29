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Новости
Дамир Камалетдинов

Domestos подвёл итоги конкурса на ремонт школьного туалета. Победили шесть школ, ещё 150 получат запас моющего средства Статьи редакции

Фотографии участников временно пропали из сети из-за «технической ошибки», но потом их всё же вернули назад.

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10 358 просмотров
От редакции: Добавлен комментарий представителя Domestos и скорректирован заголовок.

Domestos подвёл итоги акции «Школьная программа 2021», за участие в которой школам обещали отремонтировать туалеты. В конкурсе победили шесть учебных заведений, ещё 150 получат годовой запас моющего средства бесплатно.

Среди победителей конкурса школы из Гусь-Хрустального, Чебоксар, Междуреченска, Ростовской области, Волгограда и Нефтекамска. При этом снимки школьных туалетов, ранее доступные на сайте Domestos, теперь не отображаются. Вместо них компания показывает заглушки с грустным изображением туалета. С чем именно связана пропажа изображений, пока неизвестно.

виктöр б. @bulgaakov
победители школьной программы доместос https://t.co/hhRcTSn7xA
Сайт Domestos после объявления победителей Скриншот TJ

Мы благодарим всех, кто продолжает следить за ходом нашей акции. Сегодня на сайте проведения акции произошел технический сбой, поэтому фотографии временно не отображались. Работа сайта была оперативно восстановлена, все работы участников на текущий момент доступны для просмотра.

Анастасия Кнорре
директор категории бытовой химии Unilever в России, Украине и Беларуси

27 мая журналистка «Проекта» Юлия Лукьянова обратила внимание на конкурс Domestos, в котором российкие школы могли выиграть ремонт туалетов. Компания уже проводила подобные акции в 2019 и 2020 годах, но в этот раз они впервые стал поводом для массовых обсуждений в твиттере.

#новости #школы #регионы

110 110 комментариев
4
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110 комментариев
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Andrew Muralov

164

Потому что это праздник со слезами на глазах.

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С H А P Р i Е

Andrew
24

от вони

Ответить

Ваша Закладко

С
4

всего лишь немного аммиака и сопутствующих соединений 
достаточно разделить на площадь рф в квадратных метрах 
доля ничтожна

Ответить

Милый кофе

С
1

от хлорочки в составе доместоса)

Ответить

Гей Феминист

С
1

вау

Ответить

Комментарий удален

Владимир Земсков

50

Горжусь своим лицеем!
Худший сортир России 2021!

Ответить

Andrew Muralov

Владимир
8

Вот вам фирменный стиль. Носите на своей униформе.

Ответить

С H А P Р i Е

37

фото участников стали недоступны

Domestos вычистит даже фотки из инета

Ответить

Федя Прозоров

С
10

Убивает 99,9% уродства в сети

Ответить

С H А P Р i Е

Федя
22
Ответить

Федя Прозоров

С
6

И ёршиком горло от твоего говна прочисти!

Ответить

Майка Ника

Федя
5

Золотым ершиком

Ответить

Дмитрий

С
2

Братишка покушать лучше принесет

Ответить

Пожилой единорожек88

13

туалеты-победители

Ответить

Пожилой единорожек88

Пожилой
46

обосраться от счастья

Ответить

Майка Ника

Пожилой
17

Победа!
Можем повторить! 

Ответить

Интеллигентный вентилятор

Майка
6

С моющим средством победа будет блестящей

Ответить

George Morozenko

20

Когда вроде и победил, а вроде и нет.

Ответить

Майка Ника

George
11

Пиррова победа

Ответить

Весёлый Хамелеон

12

Горжусь за страну, туалеты в школах ремонтирует западная компания 

Ответить

Andrew Muralov

Весёлый
32

Если мы не отремонтируем туалеты, их отремонтируют солдаты НАТО.

Ответить

Сознательный шмель

Andrew
1

Wait oh shi--

Ответить

DrinK Smoke

Весёлый
1

Это почти традиция, с тех времен когда Легранд поставлял электрику для гостиницы Космос. Да наверное даже с более ранних, когда западные инженеры тут строили дамбы и заводы. 

Ответить

Егор Владимирович

9

челы с высшим по рекламе поясните, реклама доместоса сработала или нет

Ответить

AZP

Егор
32

Думаю, да.
За небольшие деньги об этом средстве говорит весь Рунет.

Ответить

Andrew Muralov

Егор
14

Ждите теперь заявление Онищенко, что Доместос вызывает рак унитаза.

Ответить

Бакелитовое очко

Егор
7

Челы с высшим по рекламе истово конспектируют восхитительный успех доместоса. Да, сработала еще и как.

Ответить

Ваша Закладко

Егор
3

этоработает

Ответить

Мария Казакова

Егор
0

Голосую за их представителей на следующих выборах

That bitch from work @young_and_happy
@novaya_gazeta Короче, самим россиянам надежда только на Domestos
Ответить

AZP

8

 >ещё 150 получат годовой запас моющего средства бесплатно.
Директрисы всё заберут себе домой.

Ответить

Ваша Закладко

AZP
9

спокойно, директрисы давно на амвэйе

Ответить

Diana Arsen

Ваша
0

У меня от смеха чай через нос вышел

Ответить

Александр Елисеев

7

Интересно, Domentos в других странах ЕС и США проводили такую же акцию, или это чисто наша тема?

Ответить

С H А P Р i Е

Александр
7

чисто тайд

Ответить

ouxen

С
8

или кипятильник в жопу?

Ответить

Замечательный

ouxen
7
Ответить

Интеллигентный вентилятор

Александр
7

Доместос - щедрая душа

Ответить

некипишуй

Александр
1

а какая разница?

Ответить

Антон Лисин

Александр
1

Производители плакали когда увидели состояние туалетов в школах

Ответить

Andrew Muralov

Александр
0

В США было бы рискованно, могут не так понять.

Ответить

nifago

7

Отличное начинание, нужно провести конкурс среди больных с орфанными заболеваниями от медицинских компаний (6 победителей получат лечение), среди адвокатских контор (6 победителей получат честное расследование и справедливый вердикт).

Ответить

AZP

nifago
4

Есть уже такое. Производитель самого дорогого лекарства в мире разыгрывает его в лотерею.

Ответить

Замечательный фонарь

AZP
7

Ты про грин-карту?

Ответить

AZP

Замечат…
0
Российская девочка выиграла в лотерею самое…
Девочка со спинальной мышечной атрофией (СМА) из Уфы выиграла в лотерею бесплатную дозу препарата…
secretmag.ru
Ответить

Замечательный

AZP
3
Ответить

Andrew Muralov

AZP
1

Ну хоть не конкурс художественной гимнастики устраивает.

Ответить

nifago

AZP
0

Там, насколько я помню, очень сложное производство, ограничено предложение. Я имел ввиду более изученные болезни типа муковисцидоза и редких видов эпилепсии у детей, которые имеют отработанные схемы лечения.

Ответить

Petr

7

Я ни разу не срал в школьном туалете. Слишком накурено и края говном измазаны. Максимум ссал. И то редко

Ответить

Интеллигентный вентилятор

Petr
1

И куда срал?

Ответить

Petr

Интеллигентный
2

Дома. В кабаках соседних. Благо охраны в школах не было вообще. Входи/выходи. Ну и я прогуливал много. Может, срал пару раз на продлёнке. Там был отдельный, довольно чистый туалет. Но я такого не помню. Возможно и не срал

Ответить

Интеллигентный

Petr
2

У нас тоже в школе был туалет на втором этаже школы, типа для мелких, и все туда ходили

Ответить

Petr

Интелли…
4

Во всех принудительных социальных институтах какой-то пиздец с сортирами. Армия, школа, тюрьма. От чистоты сортиров зависит уровень общества. Вспоминается прекрасный отрывок из книги:

История №742319
№742319 Убирать грязь не стыдно. В конце 1940-х годов на одной из постоянных баз геологических…
www.anekdot.ru
Ответить

Andrew Muralov

Petr
1

Края сигареты? 

Ответить

Федя Прозоров

2

Туалет России

Ответить

Пожилой единорожек88

Федя
11

можем повторить

Ответить

Федя Прозоров

Пожилой
6

За себя и за толчок

Ответить

Майка Ника

Пожилой
2

О сорри, не знал что шутка уже пошучена

Ответить

Пожилой

Майка
2

ну она и второй раз заходит

Ответить

FOX

1

если кто не успел проникнуться величием страны, то вот
http://web.archive.org/web/20201130174936/https://www.promonado.ru/domestos-schools/

Domestos - Терпеть нельзя, учиться!
Наша школа стала победителем проекта “Терпеть нельзя учиться 2020” от Domestos! Чистый туалет…
web.archive.org
Ответить

Весёлый Хамелеон

FOX
14

Лол
У них в подвале как будто угроза 

Ответить

Желающий Илья

FOX
0

зато Луке еще 500 млн долларов отправят.

Ответить

Окончательный Паша

5

В России загрустили даже толчки(

Ответить

Легкость Бытия

5

Ахуеть, в "победителях" есть параши у которых есть УНИТАЗ!!!
Ебать, за всю жизнь учился в 3 школах и 2 униках и везде была просто дыра с говном, просто ебать, да это ещё нихуевые параши хочу я вам сказать

Ответить

Sergiy Sev

3

Если ученик смог посрать в таком сортире, то никакие санкции НАТО ему не страшны!

Ответить

Andrey Dolg

3

Хех Нефтекамск родная школа, за 20 с копейками лет ничего не изменилось =)

Ответить

Никита Лихачёв

3

В Минобре теперь: 😎😎😎

Ответить

Gre Li

3
Пeрзидент Роисси @KermlinRussia
Компания Unilever (бренд Domestos) включена в список нежелательных организаций. Всё, кто последние три года пользовался продукцией Domestos, будут лишены права участвовать в выборах и голосовать за своего кандидата.
Ответить

FOX

2

Кстати по прямой ссылке они до сих пор доступны
https://www.promonado.ru/domestos-schools/thumb/8A3F24BA-E7F8-43D1-A0C6-F196D611BF85.jpg
https://www.promonado.ru/domestos-schools/thumb/ADDEB23B-8096-4D96-BE13-711F26713CCC.jpg

Ответить

Andrew Muralov

FOX
2

В правом нижнем углу даже ванна виднеется, а они все чем-то недовольны!
Видно, что школьники могут и одежду постирать.

Ответить

Милый кофе

Andrew
2

Это поддон чисто для душа, которого там похоже, что нет)

Ответить

Замечательный

Милый
2

Это для ног скорее (по крайней мере такие были у нас в армии для мытья ног)

Ответить

Andrew Muralov

Замечат…
2

Хорошее было бы начинание отправлять с уроков тех, у кого воняют ноги, помыть их в таком поддоне.

Ответить

Andrew Muralov

Милый
1

Да ладно нет, шампунь в чёрной бутылке стоит на полке.

Ответить

Ваша Закладко

Andrew
0

это не ванна. это поддон

Ответить

Дмитрий

Ваша
2

Эта пардон

Ответить

Andrew Muralov

Ваша
0

Пусть будет поддон, в других школах и этого нет.

Ответить

Николай Иванов

Andrew
0

У меня на физре были душевые, но и здание 1913

Ответить

Пожилой единорожек88

1

сука не туда

Ответить

Независимый бокал

Пожилой
4

АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА АААААААА
БЛЕЕЕТБ КРУТО ПОЛУЧИЛОСЬ БЫ

Ответить

Dmitry Teplyakov

Независимый
0

Что там было?

Ответить

Пожилой

Dmitry
4

я перепутал вкладку с постом ростислава

Ответить

Dmitry Teplyakov

Пожилой
3

Ахахахахаха

Ответить

Независимый

Dmitry
4

да думаешь я видел, меня сам факт впечатляет

Ответить

Пожилой единорожек88

Независимый
1

нихуя не круто бы было)

Ответить

Майка Ника

Пожилой
2

🤔

Ответить

Пожилой единорожек88

Майка
2

я понял сукаааааа

Ответить

Антон Лисин

2

Из администрации позвонили, попросили не позорить "великую" страну

Ответить

Alexander

2

Это отличная идея. Нужно сделать сайт с геометками на котором можно публиковать не только туалеты, но и прочие сверхдержавные прелести!

Ответить

Жених приехал

Alexander
0
МЕЧТА ВЕТЕРАНА
Они подарили нам жизнь, а мы вспоминаем о них только 9 мая...
xn--80aaagnca5cp2ard4d.xn--p1ai
Ответить

Vitali

1

Помню как-то в школе в начальных классах насрал в писсуар

Ответить

Dmitry Teplyakov

Vitali
0

Как тебе это удалось?

Ответить

Vitali

Dmitry
3

Хуй знает, я лишь помню как бугуртила уборщица которая убирала, но сделал я это не специально

Ответить

Dmitry Teplyakov

Vitali
0

сделал я это не специально

Оно само, подскользнулся, пол мокрый был, окно ещё открыто это...

Ответить

Vitali

Dmitry
2

Меня так припекло помню, что каждая секунда была на кону да и писсуары были самые близкие к дверям

Ответить

Dmitry Teplyakov

Vitali
2

Жесть конечно

Ответить

nadav tayzland

Vitali
0

Промазал?

Ответить

Желающий Илья

Vitali
1

Требуй роялти от comedy central

Загадка о дерьме в писсуаре
«Загадка о дерьме в писсуаре» (англ. Mystery of the Urinal Deuce) — 9 эпизод 10 сезона (№ 148…
ru.wikipedia.org
Ответить

Gre Li

Vitali
0

У вас хотя бы писуар был

Ответить

Vitali

Gre
1

когда я пришел в старшую школу там была дырка 

Ответить

Ваша Закладко

1

правильно, что фото недоступны 
юниливер на острие повестки 

Ответить

Max Mayers

1

Оч интересно потом глянуть до\после

Ответить

Комментарий удален

Интеллигентный вентилятор

Today
2

За такое здесь отпиздить могут

Ответить

FOX

Интеллигентный
2

обычные роботы спамеры

Ответить

Замечательный

FOX
2

Они обычно ночью приходят. Сегодня рано начали.
ФАЛЬСТАРТ!

Ответить

Комментарий удален

Замечательный

Pagla
2

Говорю же: рано!

Ответить

Комментарий удален

Morgan

0

с грустным изображением туалета

Вы из Англии что ли? По-русски это унитаз.

Ответить

Комментарий удален

Андрей Николаевич

0

Хы

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Больной Мурод

0

Толчек- лицо общества

Ответить

Aidar Aminev

0

У нас в школе в мужском туалете перегородок не было. Чисто 4 унитаза в ряд стояли в одном помещении.

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Комментарий удален

Мария Казакова

0

В двух из четырёх шоих школ были такие толчки, в регионах это норма 

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