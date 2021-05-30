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Новости
Дамир Камалетдинов

В сеть попали секретные данные об американском ядерном оружии — военные записывали их в школьных приложениях Статьи редакции

Пока неясно, зачем именно солдаты использовали незащищённые приложения для обучения на карточках.

20 20 комментариев
1769 просмотров

В открытом доступе оказались данные о запасах ядерного оружия в США. Источником утечки оказались сами американские военные, находившиеся в Европе — они записывали информацию в детских приложениях для обучения на карточках. Об этом сообщили журналисты-расследователи из Bellingcat.

Как отметил исследователь Фок Постма, военные использовали приложения вроде Chegg, Cram и Quizlet для создания карточек, в которых записывали данные об американских базах в Европе, на которых может храниться ядерное оружие, секретные коды, пароли и другие подробности о безопасности.

Судя по всему, военные забыли включить настройку приватности, поэтому все данные оказались в открытом доступе. Расследователи узнали об этом, сопоставив военную терминологию с карточками из сети.

Похоже, солдаты использовали приложения, чтобы запомнить данные о ядерном вооружении. Карточки оказались в открытом доступе с упоминанием имён их авторов, многие из которых использовали те же фотографии, что и в LinkedIn — это позволило убедиться в связи карточек с ядерным оружием.

Автор Bellingcat связался с Минобороны, НАТО и Европейским командованием за несколько недель до публикации отчёта. За это время все карточки с информацией удалили, однако их всё ещё можно найти через Wayback Machine.

#новости

20 20 комментариев
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20 комментариев
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J S

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Dmitry Teplyakov

4

Это как у нас, силовики общаются в WhatsApp)

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Федя Прозоров

Dmitry
8

А могли бы и в вайбере

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Случайный Паша

Dmitry
0

Побезопасней будет

Ответить

Дамир Камалетдинов

Dmitry
0

На самом деле это популярный миф, все по-настоящему важные вещи обсуждают в Threema 

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Dmitry Teplyakov

Дамир
0

Не миф, у меня друг в органах работает)
Но могу говорить лишь за РФ

Ответить

groostlan

2

армянский след?

Ответить

Виталий Захаров

1
Ответить

Алексей Волосач

0

Очевидная путинская пропаганда, так как армия США в 100 тыщ мильенов раз круче и продвинутей армии России, там такого не бывает. Не верю!

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Bich

Алексей
1

Ты пытался высрать сарказм, но высрал хуйню

Ответить

Роман Новиков

0

кек

Ответить

Случайный Паша

0

Бля сука, Фейнман оказывается не пиздел

Ответить

Плотный парфюмер

Случайный
0

Про че, я забыл уже

Ответить

Случайный Паша

Плотный
0

пароли от сейфа

Ответить

Случайный Паша

Случайн…
0

стандартный

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Нейроорлов

0

Кринж

Ответить

Принципиальный браслет

0

Этими солдатами НАТО были Мишкин и Чепига

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Люц Шнайдер

0

Ну справедливости ради, это мог быть и контролируемый слив, например.

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Кирилл Суд

Люц
0

Да, типа продуманная дезинформация

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Кирилл Суд

Люц
0

К тому же можно после этого всё поменять - не будут же прямо сейчас атаковать и тогда будет только сложнее разобраться.

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