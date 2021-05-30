В сеть попали секретные данные об американском ядерном оружии — военные записывали их в школьных приложениях Статьи редакции
Пока неясно, зачем именно солдаты использовали незащищённые приложения для обучения на карточках.
В открытом доступе оказались данные о запасах ядерного оружия в США. Источником утечки оказались сами американские военные, находившиеся в Европе — они записывали информацию в детских приложениях для обучения на карточках. Об этом сообщили журналисты-расследователи из Bellingcat.
Как отметил исследователь Фок Постма, военные использовали приложения вроде Chegg, Cram и Quizlet для создания карточек, в которых записывали данные об американских базах в Европе, на которых может храниться ядерное оружие, секретные коды, пароли и другие подробности о безопасности.
Судя по всему, военные забыли включить настройку приватности, поэтому все данные оказались в открытом доступе. Расследователи узнали об этом, сопоставив военную терминологию с карточками из сети.
Похоже, солдаты использовали приложения, чтобы запомнить данные о ядерном вооружении. Карточки оказались в открытом доступе с упоминанием имён их авторов, многие из которых использовали те же фотографии, что и в LinkedIn — это позволило убедиться в связи карточек с ядерным оружием.
Автор Bellingcat связался с Минобороны, НАТО и Европейским командованием за несколько недель до публикации отчёта. За это время все карточки с информацией удалили, однако их всё ещё можно найти через Wayback Machine.
Это как у нас, силовики общаются в WhatsApp)
Не миф, у меня друг в органах работает)
Но могу говорить лишь за РФ
Очевидная путинская пропаганда, так как армия США в 100 тыщ мильенов раз круче и продвинутей армии России, там такого не бывает. Не верю!
Ну справедливости ради, это мог быть и контролируемый слив, например.
К тому же можно после этого всё поменять - не будут же прямо сейчас атаковать и тогда будет только сложнее разобраться.