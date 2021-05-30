В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу из окна по прохожим. Его задержали, пострадали два человека Статьи редакции
По словам одного из очевидцев, стрелок кричал из окна, что требует «отменить гомосексуализм» и «где вы были в 90-е?».
Неизвестный мужчина в районе Химмаш в Екатеринбурге открыл огонь по прохожим из окна, пострадали как минимум два человека — сотрудник Росгвардии и девочка, которой пуля попала в живот. Об этом сообщили ТАСС, Baza и Mash со ссылкой на источники и подтвердили в МВД региона.
По данным РИА «Новости», пострадавшую девочку доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии, а мужчину, сотрудника Росгвардии, в состоянии средней тяжести. Как отметили источники Baza, стрелявший — бывший сотрудник МВД Сергей Боков, он ведёт стрельбу из охотничей «Сайги».
По информации ТАСС, в 20:03 подразделение СОБР начало штурм квартиры стрелка. В 20:30 из квартиры мужчины раздался звук одиночного выстрела, источники ТАСС сообщили о звуках взрыва, о взрыве и дыме из окон также сообщили корреспонденты URA.ru.
Ну что, как ужесточили продажу оружия?
Ах да, виноваты аниме и компутерные игры, разумеется.
Крайний завод
виноват гомосексуализм, скрепы шатающий
Надо больше церквей возвести.
Крайний завод
а вот если бы в сквере не протестовали, всё бы было хорошо
Цервки помогают Боженьке мьютить 5г лучи в радиусе 10км, которые превращают людей в пидоров
И нологи увеличить
Церкви сами десятину платят
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Десятину? Это мало. Надо еще ндс, ндфл, пенсионный, дорожный и соцстрахование. И на воздух, на воздух
и на свечи
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Интеллигентный
ЕкаТИРинбург((((
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Жопу ставишь, что он аниме не смотрел и в игры не играл? У него может травма после второй части last of us
Чувак пришел домой, скачал киберпанк, начал играть!
Вроде только в сюжет втянулся, а там....
П.С. вот скрепы и скрепнулись!
Позитивный
Утверждал, и буду утверждать - если от этой игры нужны наилучшие впечатления, то:
а) играть только с английской озвучкой;
б) только девушкой по телу-голосу (выбор гениталий - на усмотрение: всё равно влияет лишь на экран экипировки)
Мужик, естественно, играл за мужика (туда-сюда) и рудабом (не кошмар а-ля рудаб первого Mass Effect, но и не мякотка дубляжа Witcher 3 или Far Cry 3) - вот психика и сорвалась до ветки квестов с Керри…
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он кричал из окна, что требует «отменить гомосексуализм».
Ну так всё по канону, виноват «гомосексуализм»
Да в том-то и дело, что усложнят ее, как обычно, только нормальным законопослушным людям, поэтому, пожалуйста, хватит создавать запрос на усложнение легальной процедуры. Вы лучше требуйте усложнить нелегальный доступ к огнестрелу, торговлю справками хотя бы. В этом и то больше смысла, хотя я вообще считаю, что лучше пусть у большего числа людей будет оружие и возможность им пользоваться в целях обороны. Психи всегда найдут способы и средства навредить, если будут одержимы такой целью.
И тут ЛГБТ виноват. Вот же пи..ры
Пожилой единорожек88
я почти уверен что депутаты завтра это и обвинят ))) "не было бы лгбт - никто бы не пострадал "
Добавьте что он бывший мент и что ствол у него охотничий карабин Сайга
Особенный паркур
Сразу видно, мужик в оружии не разбирается. Надо было Вепрь брать, он лучше Сайги
У меня на ВПО-205 закусывает гильзы, не знаю что делать, оружейник разводит руками :-( подскажи, может ослабить пружину?
Особенный паркур
Может быть из-за магазина
Металлическая скоба сильно сжимает магазин в верхней части. Если в верхней части магазина рамер 22 мм,то после надевания скобы доходит почти до 20 мм. Попробуй разогнуть до прямоугольной формы, должен размер магазина увеличиться и проблема исчезнуть
Екатеринбург
он кричал из окна, что требует «отменить гомосексуализм».
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Пожилой единорожек88
пишут что уже потрачен ( upd - нет )
кричал... что требует «отменить гомосексуализм»
пострадали... сотрудник Росгвардии....
Хммм
Считаю это атакой на тж
Очередной бывший мусор допился до белки и стал шмалять по людям, но экстремист все равно ты.
Кажется у нас этап похуже 90х.. Тогда хоть из-за бабла стреляли а щас в школьников и прохожих. В стране нет справедливости, росгвардейцы прожирают наши налоги вот и все мотивации налицо.
Привычный Петя
Так бабла больше нет. В отличие от 90х, где действительно было, что делить (остатки совка), после пыни делить нечего будет. Бабло и имущество всё сконвертировали в другие валюты и крипту, и вывезли к хуям.
Останется только НЕНАВИСТЬ в обществе, которую он старательно сеял все 20 лет. К нацменьшинствам, либералам, фемкам, ватникам, геям, американцам, европейцам, туркам, украинцам, к кому угодно.
От нищеты и безысходности люди будут и дальше ехать кукухой, а такие инциденты станут происходить ещё чаще (хотя и сейчас уже чуть не каждую неделю новый пиздец).
требует «отменить ТЖ».
Сейчас снова поднимут моральную панику, которая сыграет на руку сильному (государству), чтобы отобрать еще больше прав у слабого (у граждан).
Мужик с таким же успехом мог:
Взять нож и порезать прохожих. Надо запретить ножи.
Открыть газовую колонку и взорвать половину дома. Запретить газ.
Протаранить на машине остановку. Запретить машины. Запретить остановки.
Убивает человек, а не оружие. Нельзя огородиться от всего, что человек может сделать опасным для окружающих.
Пограничный химик
Если газ отменят, то газпром начнет нести убытки. Не подходит. Машины запретят - цены на бензин повышать смысла не будет. Не подходит. Давайте лучше инторнет запретим, там инфа про европу, цивилизацию и все такое. Подходит
По словам одного из очевидцев, он кричал из окна, что требует «отменить гомосексуализм».
Успешно доказал, что просто пидорасы хуже геев
отменить гомосексуализм
Он имеет ввиду отменить запрет?
Позитивный пришелец
Вариант - отменить казарменно-тюремно-качалочные порядки: профдеформация не выдержала.
Откровенный паук например
я в мск
Радикальный кубок
полностью оправдан
По словам очевидцев, последние выстрелы были слышны 20 минут назад. До этого из окна своей квартиры стрелок кричал: "Требую отменить гомосексуализм".
В это время СОБР готовится к штурму жилья, где забаррикадировался стрелок.
Вот сейчас СОБР и отменит :)
Дайте угадаю, еще один весомый повод ужесточить оборот оружия?
Может и школьный стрелок не просто так кукухой поехал?
2024 близко..
Жилищный череп
Нет, это ещё один повод сказать, что что-то ужесточат...и в итоге вообще ничего не сделать.
У нас реальные проблемы не решаются.
Запреты и пропаганда идёт из-за выдуманных проблем (аниме страшное, иностранцы злые детей наших усыновляют и пр.).
Вот выдуманных проблемы решают.
Позитивный пришелец
Насчёт оборота - хз, но провести под этим предлогом чистку (для начала - обезоружить и уволить) среди рядовых силовиков - вполне.
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Мужчина также кричал: «Где вы были в 90-е?», сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидца.
А так же было слышно: "Что вы сделали для хип-хопа в свои годы?!"
требует «отменить гомосексуализм»
Кто его ввёл – тот путь и отменяет!
По хорошему нужно сделать, чтоб кнопка убегала от курсора
Интересно, почему с безумной активностью комменты вайпаются ботами со спам-ссылками.
Дудос атака
Совпадение скорее. Иначе бы все новости про Навального дудосили спам атаками
Позитивный
Вполне вероятно; интересно было бы увидеть разбор-расследование от администрации - не удивился бы, если бы айпи да подставные акки в соцсетях вели в Ольгино или часть кибервойск РФ…
Потому что проекты Комитета завалены спамом в последнее время, на висиру так вообще трешак происходит. Типа пост на 300 комментов, треть из которых тупо спам.
Да откуда у этих пидорасов оружие?
Кого ты п...ом назвал то?
Это бывший сотрудник полиции, кто же ему откажет?
Да и в принципе только легальных стволов в РФ более 6 млн. штук на 4.5 млн их владельцев.
Те с кем ты здороваешься в лифте, среди них полно владельцев...
Пожилой единорожек88
у нас регулярная армия около 2 млн человек...
я про гражданское оружие.
Армия у нас менее 1 млн.человек. А если говорить о силовиках, то там чуть ли не под 5 млн. чел. Но им оружие на дом не дают с 90х годов.
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Пользуясь случаем, кто-нибудь в курсе, новый набор лего minifigures LGBTQ в России появится в продаже у официалов? @LEGO
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Сошел с ума от величия родины?
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