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Дамир Камалетдинов

В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу из окна по прохожим. Его задержали, пострадали два человека Статьи редакции

По словам одного из очевидцев, стрелок кричал из окна, что требует «отменить гомосексуализм» и «где вы были в 90-е?».

Обновлено в 20:37: Стрелка задержали, сообщает ТАСС. Во время задержания спецназ применил светошумовые гранаты.

Неизвестный мужчина в районе Химмаш в Екатеринбурге открыл огонь по прохожим из окна, пострадали как минимум два человека — сотрудник Росгвардии и девочка, которой пуля попала в живот. Об этом сообщили ТАСС, Baza и Mash со ссылкой на источники и подтвердили в МВД региона.

По данным РИА «Новости», пострадавшую девочку доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии, а мужчину, сотрудника Росгвардии, в состоянии средней тяжести. Как отметили источники Baza, стрелявший — бывший сотрудник МВД Сергей Боков, он ведёт стрельбу из охотничей «Сайги».

Baza
Стрелок запёрся в одной из квартир в доме на улице Бородина и продолжает отстреливаться из окна.

По информации ТАСС, в 20:03 подразделение СОБР начало штурм квартиры стрелка. В 20:30 из квартиры мужчины раздался звук одиночного выстрела, источники ТАСС сообщили о звуках взрыва, о взрыве и дыме из окон также сообщили корреспонденты URA.ru.

#новости #происшествия #екатеринбург

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113 комментариев
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Роман Трусов

60

Ну что, как ужесточили продажу оружия?

Ответить

Роман Трусов

Роман
77

Ах да, виноваты аниме и компутерные игры, разумеется.

Ответить

Крайний завод

Роман
73

виноват гомосексуализм, скрепы шатающий

Ответить

solawind

Крайний
25

Геи, посмотрите, до чего вы Россию довели? Человеческие жертвы, и стрелявший теперь под суд из за вас пойдет

Ответить

Marhal_New

Крайний
11

Надо больше церквей возвести.

Ответить

Крайний завод

Marhal_…
4

а вот если бы в сквере не протестовали, всё бы было хорошо

Ответить

Marhal_New

Крайний
5

Цервки помогают Боженьке мьютить 5г лучи в радиусе 10км, которые превращают людей в пидоров

Ответить

Smaug The

Marhal_…
0

Да чтож вы делаете, суки. Ору прямо в автобусе.

Ответить

Комментарий удален

Пограничный

Marhal_…
0

И нологи увеличить

Ответить

Marhal_New

Пограни…
0

Церкви сами десятину платят

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Пограничный

Marhal_…
0

Десятину? Это мало. Надо еще ндс, ндфл, пенсионный, дорожный и соцстрахование. И на воздух, на воздух

Ответить

Marhal_New

Пограни…
0

и на свечи

Ответить

Пограничны

Marhal_…
0

Восковые, парафиновые, зажигания и ректальные. В работу.

Ответить

Комментарий удален

Wonabeez Doratie

Крайний
6
Ответить

Берг

Роман
6

Он бывший мент, это профессиональное

Ответить

Интеллигентный

Берг
3

ЕкаТИРинбург((((

Ответить

Иван Эртель

Интелли…
0

Стрелковск

Ответить

Andrew Muralov

Берг
2

По заветам Евсюкова.

Ответить

Комментарий удален

Alex Macher

Роман
2

Жопу ставишь, что он аниме не смотрел и в игры не играл? У него может травма после второй части last of us

Ответить

Рыжий

Alex
2

Узнал, что Хроми теперь трансгендер и не выдержала психика

Ответить

Рыжий

Роман
2

Бывшие мвдшники не играют в аниме и не смотрят компутерные игры

Ответить

Dmitry Teplyakov

Рыжий
0

Так это всё из-за того, что кто-то смотрит)

Ответить

Игорь Рачук

Роман
1

Чувак пришел домой, скачал киберпанк, начал играть! 
Вроде только в сюжет втянулся, а там.... 

П.С. вот скрепы и скрепнулись! 

Ответить

Позитивный

Игорь
0

Утверждал, и буду утверждать - если от этой игры нужны наилучшие впечатления, то:
а) играть только с английской озвучкой;
б) только девушкой по телу-голосу (выбор гениталий - на усмотрение: всё равно влияет лишь на экран экипировки)

Мужик, естественно, играл за мужика (туда-сюда) и рудабом (не кошмар а-ля рудаб первого Mass Effect, но и не мякотка дубляжа Witcher 3 или Far Cry 3) - вот психика и сорвалась до ветки квестов с Керри…

Ответить

Федя Прозоров

Роман
1

И родители, которые не скидывались на охрану школы

Ответить

Комментарий удален

Dmitry Teplyakov

Роман
7

он кричал из окна, что требует «отменить гомосексуализм».

Ну так всё по канону, виноват «гомосексуализм»

Ответить

solawind

Dmitry
2

По любому, теперь очевидно что европа тлетворно влияет 

Ответить

Dmitry Teplyakov

solawind
0

И вообще слишком много свобод!

Ответить

Дмитрий Овсянников

Роман
4

Да в том-то и дело, что усложнят ее, как обычно, только нормальным законопослушным людям, поэтому, пожалуйста, хватит создавать запрос на усложнение легальной процедуры. Вы лучше требуйте усложнить нелегальный доступ к огнестрелу, торговлю справками хотя бы. В этом и то больше смысла, хотя я вообще считаю, что лучше пусть у большего числа людей будет оружие и возможность им пользоваться в целях обороны. Психи всегда найдут способы и средства навредить, если будут одержимы такой целью.

Ответить

Никита Андреев

28

отменить гомосексуализм

Кого ты там отменять собрался, дружок-пирожок?

Ответить

solawind

23

И тут ЛГБТ виноват. Вот же пи..ры

Ответить

Пожилой единорожек88

solawind
5

я почти уверен что депутаты завтра это и обвинят ))) "не было бы лгбт - никто бы не пострадал "

Ответить

solawind

Пожилой
3

И по ТВ в ток шоу так же будет. Тупые же не понимают что это именно они именно этим и разжигают ненависть

Ответить

Комментарий удален

Dmitry Teplyakov

solawind
6

Если бы не они, этого не произошло бы!

Ответить

Берг

18

Добавьте что он бывший мент и что ствол у него охотничий карабин Сайга

Ответить

Особенный паркур

Берг
1

Сразу видно, мужик в оружии не разбирается. Надо было Вепрь брать, он лучше Сайги

Ответить

Nikita Yakubovskiy

Особенный
0

У меня на ВПО-205 закусывает гильзы, не знаю что делать, оружейник разводит руками :-( подскажи, может ослабить пружину?

Ответить

Особенный паркур

Nikita
0

Может быть из-за магазина
Металлическая скоба сильно сжимает магазин в верхней части. Если в верхней части магазина рамер 22 мм,то после надевания скобы доходит почти до 20 мм. Попробуй разогнуть до прямоугольной формы, должен размер магазина увеличиться и проблема исчезнуть

Ответить

PK

13

Екатеринбург

он кричал из окна, что требует «отменить гомосексуализм».

Ответить

Комментарий удален

Дизайнер Павленко

PK
0

поймут только олды

Ответить

Эпапа

12

ЛГБТ видимо прорвали оборону ДНР и дошли до Екатеринбурга.

Ответить

Позитивный пришелец

10

бывший сотрудник МВД

требует «отменить гомосексуализм»

Что ж - похоже, брать живым его не будут

Ответить

Артур Мудрик

Позитивный
3
Ответить

Пожилой единорожек88

Позитивный
1

пишут что уже потрачен ( upd - нет )

Ответить

Берг

Пожилой
1

где?

Ответить

Пожилой

Берг
0

ай бля , потерли, в телеге был upd, щас зашел смотрю, потёрли

Ответить

Комментарий удален

Рпош Ашршщ

9

кричал... что требует «отменить гомосексуализм»

пострадали... сотрудник Росгвардии....

Хммм

Ответить

Madegghead

Рпош
3

https://lenta.ru/news/2020/06/12/iznasilovanie/

Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В ночь с 31 мая на 1 июня два контрактника Росгвардии распивали спиртные напитки на съемной…
lenta.ru
Ответить

Рпош Ашршщ

Madegghead
1

Практические тренировки вышли из под контроля

Ответить

Marhal_New _Arleana

7

Считаю это атакой на тж

Ответить

ну и в чем он не прав

Marhal_New
1

на весь уклад нашей жизни!

Ответить

Кривой мангал

7

Ладно, я официально отменяю гомосексуализм

Ответить

гачик

Кривой
0

С айфона это невозможно бро сорь

Ответить

Нижний интернет

6

Очередной бывший мусор допился до белки и стал шмалять по людям, но экстремист все равно ты.

Ответить

миша лисицын

3

Кажется у нас этап похуже 90х.. Тогда хоть из-за бабла стреляли а щас в школьников и прохожих. В стране нет справедливости, росгвардейцы прожирают наши налоги вот и все мотивации налицо.

Ответить

Привычный Петя

миша
6

Так бабла больше нет. В отличие от 90х, где действительно было, что делить (остатки совка), после пыни делить нечего будет. Бабло и имущество всё сконвертировали в другие валюты и крипту, и вывезли к хуям.

Останется только НЕНАВИСТЬ в обществе, которую он старательно сеял все 20 лет. К нацменьшинствам, либералам, фемкам, ватникам, геям, американцам, европейцам, туркам, украинцам, к кому угодно. 

От нищеты и безысходности люди будут и дальше ехать кукухой, а такие инциденты станут происходить ещё чаще (хотя и сейчас уже чуть не каждую неделю новый пиздец).

Ответить

С H А P Р i Е

5

требует «отменить ТЖ».

Ответить

hey slysh

С
0

Дз ? 

Ответить

С H А P Р i Е

hey
0

Домашнее задание? По гомосексуализму

Ответить

С H А P Р i Е

5
Ответить

Софья Павлышко

4

Сейчас снова поднимут моральную панику, которая сыграет на руку сильному (государству), чтобы отобрать еще больше прав у слабого (у граждан).

Мужик с таким же успехом мог:
Взять нож и порезать прохожих. Надо запретить ножи.
Открыть газовую колонку и взорвать половину дома. Запретить газ.
Протаранить на машине остановку. Запретить машины. Запретить остановки.

Убивает человек, а не оружие. Нельзя огородиться от всего, что человек может сделать опасным для окружающих.

Ответить

Пограничный химик

Софья
3

Если газ отменят, то газпром начнет нести убытки. Не подходит. Машины запретят - цены на бензин повышать смысла не будет. Не подходит. Давайте лучше инторнет запретим, там инфа про европу, цивилизацию и все такое. Подходит

Ответить

Роман Новиков

Софья
1

Нужно просто запретить всё

Ответить

Саша

5

Пора уже зрить в корень и запретить окна.
Из них постоянно шмаляют .

Ответить

ну и в чем он не прав

4

теперь во всём обвинят геев! беги, тж!

Ответить

Либеральный кавалер

4

Как-то много стало ебанутых с оружием

или это до конца ебнулись у кого уже было

В любом случае это говорит о том, что обстановка в стране психологически напряженная

Ответить

Wonabeez Doratie

3

По словам одного из очевидцев, он кричал из окна, что требует «отменить гомосексуализм».

Успешно доказал, что просто пидорасы хуже геев

Ответить

Andre Macareno

3

Задолбали гачи-донаты на стримах походу

Ответить

Пограничный химик

3

Это ж химмаш, там все ебанутые. Вообще, насколько я в курсе, если в городе есть район Химмаш, то там в основном ебанутые живут

Ответить

Весёлый Хамелеон

2

отменить гомосексуализм

Он имеет ввиду отменить запрет?

Ответить

Позитивный пришелец

Весёлый
3

Вариант - отменить казарменно-тюремно-качалочные порядки: профдеформация не выдержала.

Ответить

Рыжий

Позитивный
1

Все равно, что отменить проституцию

Ответить

Игорь Рачук

2

С гранатомёта уже шмальнули в окно? Или ещё нет? 

Ответить

Радикальный кубок

2

Лёх, ну нахера так бухать надо было....

Ответить

Откровенный паук например

Радикальный
0

я в мск

Ответить

Радикальный кубок

Откровенный
–1

полностью оправдан

Ответить

Откровенный

Радикал…
0

мне плевать кто с кем если честно

Ответить

Wonabeez Doratie

2

По словам очевидцев, последние выстрелы были слышны 20 минут назад. До этого из окна своей квартиры стрелок кричал: "Требую отменить гомосексуализм".

В это время СОБР готовится к штурму жилья, где забаррикадировался стрелок.

Вот сейчас СОБР и отменит :)

Ответить

Pavel Vakhrushev

1

Уволился две недели назад?

Ответить

Дмитрий Пелипас

1

Дайте угадаю, еще один весомый повод ужесточить оборот оружия?
Может и школьный стрелок не просто так кукухой поехал?
2024 близко..

Ответить

Жилищный череп

Дмитрий
0

Нет, это ещё один повод сказать, что что-то ужесточат...и в итоге вообще ничего не сделать.

У нас реальные проблемы не решаются. 
Запреты и пропаганда идёт из-за выдуманных проблем (аниме страшное, иностранцы злые детей наших усыновляют и пр.).
Вот выдуманных проблемы решают.

Ответить

Позитивный пришелец

Дмитрий
0

Насчёт оборота - хз, но провести под этим предлогом чистку (для начала - обезоружить и уволить) среди рядовых силовиков - вполне.

Ответить

Комментарий удален

С H А P Р i Е

Sayem
5

Буквально в пизде

Ответить

ну и в чем он не прав

1

Мужчина также кричал: «Где вы были в 90-е?», сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидца.

Ответить

Софья Павлышко

ну
2

А так же было слышно: "Что вы сделали для хип-хопа в свои годы?!"

Ответить

ну и в чем он не прав

Софья
0

а еще: почему вы все еще не на тж????!!!!

Ответить

Alex Blake

1

 требует «отменить гомосексуализм»

Кто его ввёл – тот путь и отменяет!

Ответить

Виталий Ситников

Alex
1

По хорошему нужно сделать, чтоб кнопка убегала от курсора

Ответить

Alex Blake

Виталий
0

Шаришь😏👉

Ответить

EKSelenc

0

Интересно, почему с безумной активностью комменты вайпаются ботами со спам-ссылками.

Ответить

Alex Blake

EKSelenc
1

Дудос атака

Ответить

EKSelenc

Alex
0

Именно из-за этой новости или просто совпало?

Ответить

Alex Blake

EKSelenc
2

Совпадение скорее. Иначе бы все новости про Навального дудосили спам атаками

Ответить

Позитивный

EKSelenc
0

Вполне вероятно; интересно было бы увидеть разбор-расследование от администрации - не удивился бы, если бы айпи да подставные акки в соцсетях вели в Ольгино или часть кибервойск РФ…

Ответить

Роман Новиков

EKSelenc
1

Потому что проекты Комитета завалены спамом в последнее время, на висиру так вообще трешак происходит. Типа пост на 300 комментов, треть из которых тупо спам.

Ответить

Руслан Астратов

1

Да откуда у этих пидорасов оружие?

Ответить

Madegghead

Руслан
0

Кого ты п...ом назвал то?
Это бывший сотрудник полиции, кто же ему откажет?
Да и в принципе только легальных стволов в РФ более 6 млн. штук на 4.5 млн их владельцев.
Те с  кем ты здороваешься в лифте, среди них полно владельцев...

Ответить

Пожилой единорожек88

Madegghead
0

у нас регулярная армия около 2 млн человек...

Ответить

Madegghead

Пожилой
0

я про гражданское оружие.
Армия у нас менее 1 млн.человек. А если говорить о силовиках, то там чуть ли не под 5 млн. чел. Но им оружие на дом не дают с 90х годов.

Ответить

Robo Krabe

1

Тетрадь смерти потерял мож? 

Ответить

Сергей Силантьев

1

Вообще, не было бы геев - не было бы гомофобии, это все геи виноваты

Ответить

Федя Прозоров

1

отменить гомосексуализм

Cancel-тренды 2023 года

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Данил Иванов

0
Ответить

Madegghead

Данил
1

12 калибр похоже

Ответить

Maus Colt

0
Ответить

Закомплексованная Душа

0

Из-за чего он так на Климова обозлился

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Данил Иванов

0
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Madegghead

0

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Фургон для моей МА

0

Пользуясь случаем, кто-нибудь в курсе, новый набор лего minifigures LGBTQ в России появится в продаже у официалов? @LEGO 

Ответить

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Комментарий удален

Ra

0

если он сотрудник МВД, то сядет, наверное, девочка

Ответить

Delwar Hossain

0

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infinity one

Delwar
0

@Вахтёр

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Роман Новиков

0

Сошел с ума от величия родины?

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