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Дамир Камалетдинов

Посетителям концерта во Флориде предложили билеты по 18 долларов, если они вакцинировались. Или за тысячу, если нет Статьи редакции

Таким образом шоу хотят сделать наиболее безопасным от Covid-19.

Организаторы концерта панк-групп Teenage Bottlerocket, MakeWar и Rutterkin во Флориде установили особые цены на билеты. Для тех, кто прошёл вакцинацию стоимость составит всего 18 долларов, а для всех остальных — 999,99 долларов. На это обратило внимание The Hill.

Для получения особой цены достаточно предъявить удостоверение личности и документ о подтверждении вакцинации. Посетители должны будут получить второй укол Pfizer или Moderna, либо единственный укол от Johnson & Johnson до 6 июня, чтобы попасть на концерт. В противном случае они могут купить билет по полной стоимости.

Мероприятие пройдёт 26 июня в Сент-Питерсберге, штат Флорида. По мнению организаторов, такие условия должны стимулировать больше людей пройти вакцинацию — это позволит сделать шоу более безопасным.

При этом неясно, насколько безопасным станет мероприятие, если на него всё равно будут пускать людей без вакцины, пусть и по более высоким ценам. Организаторы пустят всех желающих и не будут разделять тех, кто вакцинировался и тех, кто нет.

#новости #covid19 #мероприятия

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36 36 комментариев
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36 комментариев
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Алексей Логачев

11

Для тех, кто прошёл вакцинацию стоимость составит всего 18 долларов, а для всех остальных — 999,99 долларов. 

По законам в РФ - это была бы потребительская дискриминация и цену бы сделали для всех 18 долларов.. но я не знаю, что там с законами в США. Дискриминация ценой - это самый крутой закон у нас в плане защиты потребителя... 

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Магомед Шереметьев

Алексей
1

И что хорошего в этом законе? Почему человек не имеет права распоряжаться своим товаром как хочет?

Ответить

Алексей Логачев

Магомед
2

Продажа товара - это общественная и публичная деятельность, а не приватная

Ответить

Евгений Недосекин

Магомед
1

Потому что ответ в определении слова "дискриминация". Советую погуглить

Ответить

Магомед

Евгений
1

Даже если это "плохо", какое ты право имеешь ему указывать?
Частная дискриминация- это абсолютно естественное право.
Человек имеет право распоряжаться своим товаром как хочет.
Не нравится- не покупай.

Ответить

Максим Чистов

Магомед
0

распоряжаться - может быть. а вот продавать он должен по законам, которые установило государство в котором он ведет торговую деятельность

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Михаил Мятный

Алексей
1

Да у тоже можно муде к бороде подвести бы было, как предоставление льгот отдельным категориям потребителей, только это, как я понимаю, на основании ФЗ только может быть сделано. 

Ответить

Dmitry Yashin

Алексей
0

Да конечно) У нас бы дорогие билеты назвали ВИП, и все ок.

Ответить

Павел Каташев

Dmitry
0

смысл в том что и обычные и вип билеты может купить каждый, а тут у тебя нет возможность купить билет за 18 баксов если не привит

Ответить

Позитивный

Павел
1

Хм… а можно ли, в рамках публичного договора, оформить наличие прививочного сертификата как основание для 98%-ой скидки?

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Eugene Podosenov

Алексей
0

Ну вообще не уверен. Бывают в магазинах разовые акции, типа сегодня блондинкам скидка 90%, бородатым свободный вход, и т.п.

Ответить

Bad Mother Fucker

1

какой-то сраный панк

кому какое дело, если фанаты музыкальных отбросов перезаражают друг друга

Ответить

Владимир Филатов

Bad
11

Потому что после концерта они пойдут заражать остальных.

Ответить

Bad Mother Fucker

Владимир
0

надеюсь, своих друзей, таких же фанатов панка

Ответить

Владимир Филатов

Bad
1

близких, соседей

Ответить

Bad Mother

Владимир
–1

тоже неплохо

Ответить

Случайный Паша

Bad
1

Нет, хуево

Ответить

Bad Mother

Случайн…
4

да, согласен, близким и соседям и так тяжело 

Ответить

Timur

Bad
0

Соседям так точно

Ответить

Валенок

4

Генеральный спонсор концерта - Pfizer

Ответить

Валенок

4
Ответить

Victor Vasiljev

1

Сент-Питерсберг

Это где-то рядом с Москоу, Раша?

Ну, камон, мы же не пишем "Лос-Энджелес", "Сент-Фрэнсиско" или "Уошингтон"?

Ответить

Весёлый Хамелеон

Victor
3

Это их Сент-Питерсберг, а не наш Санкт-Петербург. Кажется правильным, что транслитерация (это же так называется?) привязана к конкретному городу, а не просто названию 

Ответить

Victor Vasiljev

Весёлый
–1

Пишется так же, как наш, потому что назван в честь нашего. А правила транслитерации должны быть едины.

Ответить

Yes we can

Victor
2

Нет, так как у них транслитерировано наше оригинальное название, а в статье транслитерировано название их города. Речь о разных явлениях. «Санкт-Петербург, штат Флорида» звучит ещё хуже. 

Ответить

Позитивный

Victor
1

Пишется так же, как наш

Эмм…

Saint Petersburg
Saint Petersburg (Russian: Санкт-Петербург, tr. Sankt-Peterburg, IPA: [ˈsankt pʲɪtʲɪrˈburk…
en.wikipedia.org
Ответить

Твоего деда дед

Victor
0

назван в честь нашего

Настолько вашего, что он от вас съебался

Ответить

С H А P Р i Е

Victor
0

Элэй, сэн фрэн/фриско, диси

Ответить

Ухудшанский

Victor
0

А зря

Ответить

Павел Каташев

3

Сент-Питерсберг

Ответить

Максоний

0

Чисто маркетинг, ибо придет один хуй за 1000 бачей больной, и все усилия во имя «безопасности» коту под хвост

Ответить

Футбольный паук например

Максоний
4

Не вакцинированный ≠ больной

Ответить

Владимир Филатов

Футбольный
1

и вакцинация тоже не является 100%-ой гарантией

Ответить

Rond

0

Почему эти пидоры до сих пор не в зале суда?

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С H А P Р i Е

0
Ответить

Закомплексованная Душа

0

Может быть наоборот?
@Дамир Камалетдинов

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