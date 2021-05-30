Таким образом шоу хотят сделать наиболее безопасным от Covid-19.

Организаторы концерта панк-групп Teenage Bottlerocket, MakeWar и Rutterkin во Флориде установили особые цены на билеты. Для тех, кто прошёл вакцинацию стоимость составит всего 18 долларов, а для всех остальных — 999,99 долларов. На это обратило внимание The Hill.

Для получения особой цены достаточно предъявить удостоверение личности и документ о подтверждении вакцинации. Посетители должны будут получить второй укол Pfizer или Moderna, либо единственный укол от Johnson & Johnson до 6 июня, чтобы попасть на концерт. В противном случае они могут купить билет по полной стоимости.

Мероприятие пройдёт 26 июня в Сент-Питерсберге, штат Флорида. По мнению организаторов, такие условия должны стимулировать больше людей пройти вакцинацию — это позволит сделать шоу более безопасным.

При этом неясно, насколько безопасным станет мероприятие, если на него всё равно будут пускать людей без вакцины, пусть и по более высоким ценам. Организаторы пустят всех желающих и не будут разделять тех, кто вакцинировался и тех, кто нет.