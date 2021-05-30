Посетителям концерта во Флориде предложили билеты по 18 долларов, если они вакцинировались. Или за тысячу, если нет Статьи редакции
Таким образом шоу хотят сделать наиболее безопасным от Covid-19.
Организаторы концерта панк-групп Teenage Bottlerocket, MakeWar и Rutterkin во Флориде установили особые цены на билеты. Для тех, кто прошёл вакцинацию стоимость составит всего 18 долларов, а для всех остальных — 999,99 долларов. На это обратило внимание The Hill.
Для получения особой цены достаточно предъявить удостоверение личности и документ о подтверждении вакцинации. Посетители должны будут получить второй укол Pfizer или Moderna, либо единственный укол от Johnson & Johnson до 6 июня, чтобы попасть на концерт. В противном случае они могут купить билет по полной стоимости.
Мероприятие пройдёт 26 июня в Сент-Питерсберге, штат Флорида. По мнению организаторов, такие условия должны стимулировать больше людей пройти вакцинацию — это позволит сделать шоу более безопасным.
При этом неясно, насколько безопасным станет мероприятие, если на него всё равно будут пускать людей без вакцины, пусть и по более высоким ценам. Организаторы пустят всех желающих и не будут разделять тех, кто вакцинировался и тех, кто нет.
Для тех, кто прошёл вакцинацию стоимость составит всего 18 долларов, а для всех остальных — 999,99 долларов.
По законам в РФ - это была бы потребительская дискриминация и цену бы сделали для всех 18 долларов.. но я не знаю, что там с законами в США. Дискриминация ценой - это самый крутой закон у нас в плане защиты потребителя...
И что хорошего в этом законе? Почему человек не имеет права распоряжаться своим товаром как хочет?
Продажа товара - это общественная и публичная деятельность, а не приватная
Потому что ответ в определении слова "дискриминация". Советую погуглить
распоряжаться - может быть. а вот продавать он должен по законам, которые установило государство в котором он ведет торговую деятельность
Да у тоже можно муде к бороде подвести бы было, как предоставление льгот отдельным категориям потребителей, только это, как я понимаю, на основании ФЗ только может быть сделано.
Да конечно) У нас бы дорогие билеты назвали ВИП, и все ок.
смысл в том что и обычные и вип билеты может купить каждый, а тут у тебя нет возможность купить билет за 18 баксов если не привит
Позитивный
Хм… а можно ли, в рамках публичного договора, оформить наличие прививочного сертификата как основание для 98%-ой скидки?
Ну вообще не уверен. Бывают в магазинах разовые акции, типа сегодня блондинкам скидка 90%, бородатым свободный вход, и т.п.
какой-то сраный панк
кому какое дело, если фанаты музыкальных отбросов перезаражают друг друга
Потому что после концерта они пойдут заражать остальных.
надеюсь, своих друзей, таких же фанатов панка
близких, соседей
тоже неплохо
Случайный Паша
Нет, хуево
да, согласен, близким и соседям и так тяжело
Сент-Питерсберг
Это где-то рядом с Москоу, Раша?
Ну, камон, мы же не пишем "Лос-Энджелес", "Сент-Фрэнсиско" или "Уошингтон"?
Это их Сент-Питерсберг, а не наш Санкт-Петербург. Кажется правильным, что транслитерация (это же так называется?) привязана к конкретному городу, а не просто названию
Пишется так же, как наш, потому что назван в честь нашего. А правила транслитерации должны быть едины.
Нет, так как у них транслитерировано наше оригинальное название, а в статье транслитерировано название их города. Речь о разных явлениях. «Санкт-Петербург, штат Флорида» звучит ещё хуже.
Позитивный
Пишется так же, как наш
Эмм…
Чисто маркетинг, ибо придет один хуй за 1000 бачей больной, и все усилия во имя «безопасности» коту под хвост
Футбольный паук например
Не вакцинированный ≠ больной