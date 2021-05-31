После суда её могут помиловать или передать в Россию для отбывания наказания.

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Глава МИД Беларуси Владимир Макей рассказал «Коммерсанту», что Сапегу будут судить в Белоруссии. После «решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию». Он также отметил, что если Сапегу задержали, «значит, на то было достаточно веских оснований».

Насколько мне известно, она вела так называемый сайт карателей. «Чёрная книга Беларуси», где фиксировались личные данные представителей правоохранительных структур, государственных служащих. Во всём мире существует правило о том, что разглашение личных данных категорически запрещено, это является преступлением и жёстко наказывается. Владимир Макей глава МИД Белоруссии

По его словам, видеопризнание россиянки, где она заявляет об администрировании канала «Чёрная книга Беларуси», «было вброшено», чтобы показать веские причины для задержания, но в чём конкретно виновна Сапега — покажет расследование.

Глава МИД Белоруссии ни разу не назвал по имени бывшего главреда Nexta Романа Протасевича и удивился позиции военного блока НАТО, требующего освобождения «какого-то абсолютно незначимого для них деятеля». Он отметил, что в организации «фактически пытаются этим заявлением подвести ситуацию под какие-то действия, угрожающие миру».

Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу задержали в Минске 23 мая. Их сняли с экстренно посаженного самолёта авиакомпании Ryanair, который летел по маршруту Афины — Вильнюс.

25 мая провластный телеграм-канал «Жёлтые сливы» опубликовал видео, на котором Сапега призналась, что вела «Чёрную книгу Беларуси». При адвокате девушка не давала аналогичных показаний.