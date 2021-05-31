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Новости
Sasha Shambilova

Глава МИД Белоруссии: Софию Сапегу будут судить внутри страны Статьи редакции

После суда её могут помиловать или передать в Россию для отбывания наказания.

33 33 комментария
2130 просмотров

Глава МИД Беларуси Владимир Макей рассказал «Коммерсанту», что Сапегу будут судить в Белоруссии. После «решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию». Он также отметил, что если Сапегу задержали, «значит, на то было достаточно веских оснований».

Насколько мне известно, она вела так называемый сайт карателей. «Чёрная книга Беларуси», где фиксировались личные данные представителей правоохранительных структур, государственных служащих. Во всём мире существует правило о том, что разглашение личных данных категорически запрещено, это является преступлением и жёстко наказывается.

Владимир Макей
глава МИД Белоруссии

По его словам, видеопризнание россиянки, где она заявляет об администрировании канала «Чёрная книга Беларуси», «было вброшено», чтобы показать веские причины для задержания, но в чём конкретно виновна Сапега — покажет расследование.

Глава МИД Белоруссии ни разу не назвал по имени бывшего главреда Nexta Романа Протасевича и удивился позиции военного блока НАТО, требующего освобождения «какого-то абсолютно незначимого для них деятеля». Он отметил, что в организации «фактически пытаются этим заявлением подвести ситуацию под какие-то действия, угрожающие миру».

Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу задержали в Минске 23 мая. Их сняли с экстренно посаженного самолёта авиакомпании Ryanair, который летел по маршруту Афины — Вильнюс.

25 мая провластный телеграм-канал «Жёлтые сливы» опубликовал видео, на котором Сапега призналась, что вела «Чёрную книгу Беларуси». При адвокате девушка не давала аналогичных показаний.

По данным СМИ, Сапеге вменяют три статьи УК Белоруссии. Её обвиняют в организации нарушения общественного порядка (штраф, арест или до трёх лет лишения свободы) и массовых беспорядков (до 15 лет лишения свободы), а также в разжигании социальной ненависти (до 12 лет лишения свободы).

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#новости #белоруссия

33 33 комментария
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Pavel Zamyatin

16

Во всём мире существует правило о том, что разглашение личных данных категорически запрещено

То ли дело политические убийства, пытки и запрет на любые оппозиционные высказывания.

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Заметный глобус

15

РФ:

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Свежий Петя

Заметный
2

Так там на Бутину-то тоже хер был забит, деньги на адвокатов чуть ли не смс-ками собирали, вроде.

Ответить

Заметный глобус

Свежий
1

тоже хер был забит

Я во время всей этой движухи служил в армии, но ее же даже, кажется по первому каналу транслировали из тюрьмы американской?
И разве движ против иноагентов не с её задержания ужесточился?

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Delgerdalai

Заметный
0

Теперь понятно, откуда у тебя эта армейская выправка в комментариях

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Георгий Рудченко

Заметный
0

История вообще знает случаи, когда Путин и компания реально впряглись за каких-то граждан РФ за рубежом в стиле "Не трожь, сука!" не на словах, а на деле, и потом никого не кинули? Всякие олигархи и тому подобная братия не считаются, естественно.

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Заметный глобус

Георгий
3

Ну недавно один олигарх самоотверженно встал под пули, когда под Геленджиком дворец нашли

Ответить

Георгий Рудченко

Заметный
1
Ответить

Алексей Логачев

6

если Сапегу задержали, «значит, на то было достаточно веских оснований».

Это вам не предвзятый американский суд! Кто реально усомнился в прозрачности и честности процесса от известных на весь мир белорусских силовых органов?

Ответить

FOX

Алексей
4

"нет причин не доверять милиции\полиции"

Ответить

Дорожный яд

4
Ответить

Gidevan

Дорожный
5
Ответить

Дорожный яд

Gidevan
0

Ну если сильно надо, то можно

Ответить

Корнелий Шнапс

Дорожный
1
Ответить

Предвыборный звук

2

А судьи кто?

Ответить

Заметный глобус

Предвыборный
7

За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима

Ответить

AZP

4

но в чём конкретно виновна Сапега — покажет расследование.

Пока не придумали.

Ответить

Исключительный велосипед

3

Какая разница где её будут судить.
У неё есть только один шанс. Встреча Путина с Байденом, будет Володька в миротворца играть – выйдет в этом году, не будет – выйдет через 5-10 лет.

Ответить

Имя И Фамилия

Исключительный
1

В Белоруссии всё ещё не отменена смертная казнь, вот какая разница.

Ответить

Meg Walker

Имя
1

По тем статьям, которые ей вменяют (если это действительно те статьи и квалификацию не сменят),  нет смертной казни.

Ответить

Исключительный

Meg
0

Бля, вы сейчас серьезно? 

Ответить

Madegghead

Исключительный
0

если добиваться освобождения российской гражданки будет американский президент, то это будет крайне иронично...

Ответить

Исключительный велосипед

Madegghead
0

у нее общего с нынешней Россией только паспорт, скорее всего он не единственный. Девочка видимо свой выбор уже сделала. 

Ответить

Лев Глебович

2

Ну и что это за хуйня? Нам дипломаты нужны только чтобы соревноваться с другими странами в остроумии, или чтобы бороться за ущемление прав российских граждан в других странах?! Хотя о чем это я вообще, дон

Ответить

AZP

Лев
2

Чтобы кокаин употреблять.

Ответить

Строительный магнит

2

Тот случай когда дипломатия обслуживает не граждан, а лишь интересы одного гражданина.

Ответить

Имя И Фамилия

2

Короче теперь будут эвакуировать россиян в страну с наличием смертной казни и там судить.

Ответить

George Clooney

2

И кредитик ещё выделили) збс

Ответить

С H А P Р i Е

2

передать в Россию для отбывания наказания.

Да мы тут все отбываем наказание, сука, за какие такие грехи в прошлой жизни, хз

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

Блять. Если ее посадят в РФ. Сука

Ответить

Zhanna Sinelnik

0

Это все, что плешивый обнуленец выторговал в обмен на хуллиард денег?

Ответить

Евгений Малышев

0

Журналисту тоже наркоту подбрасывали. Основания делали. Благо отбили, а так бы сидел ни за что. Вот и здесь "веские основания".

Ответить

Gidevan

–1

Он отметил, что в организации «фактически пытаются этим заявлением подвести ситуацию под какие-то действия, угрожающие миру».

Иногда мне кажется что лучше уж война чем такой мир. 

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