Глава МИД Белоруссии: Софию Сапегу будут судить внутри страны Статьи редакции
После суда её могут помиловать или передать в Россию для отбывания наказания.
Глава МИД Беларуси Владимир Макей рассказал «Коммерсанту», что Сапегу будут судить в Белоруссии. После «решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию». Он также отметил, что если Сапегу задержали, «значит, на то было достаточно веских оснований».
По его словам, видеопризнание россиянки, где она заявляет об администрировании канала «Чёрная книга Беларуси», «было вброшено», чтобы показать веские причины для задержания, но в чём конкретно виновна Сапега — покажет расследование.
Глава МИД Белоруссии ни разу не назвал по имени бывшего главреда Nexta Романа Протасевича и удивился позиции военного блока НАТО, требующего освобождения «какого-то абсолютно незначимого для них деятеля». Он отметил, что в организации «фактически пытаются этим заявлением подвести ситуацию под какие-то действия, угрожающие миру».
Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу задержали в Минске 23 мая. Их сняли с экстренно посаженного самолёта авиакомпании Ryanair, который летел по маршруту Афины — Вильнюс.
25 мая провластный телеграм-канал «Жёлтые сливы» опубликовал видео, на котором Сапега призналась, что вела «Чёрную книгу Беларуси». При адвокате девушка не давала аналогичных показаний.
По данным СМИ, Сапеге вменяют три статьи УК Белоруссии. Её обвиняют в организации нарушения общественного порядка (штраф, арест или до трёх лет лишения свободы) и массовых беспорядков (до 15 лет лишения свободы), а также в разжигании социальной ненависти (до 12 лет лишения свободы).
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То ли дело политические убийства, пытки и запрет на любые оппозиционные высказывания.
Свежий Петя
Так там на Бутину-то тоже хер был забит, деньги на адвокатов чуть ли не смс-ками собирали, вроде.
Заметный глобус
тоже хер был забит
Я во время всей этой движухи служил в армии, но ее же даже, кажется по первому каналу транслировали из тюрьмы американской?
И разве движ против иноагентов не с её задержания ужесточился?
История вообще знает случаи, когда Путин и компания реально впряглись за каких-то граждан РФ за рубежом в стиле "Не трожь, сука!" не на словах, а на деле, и потом никого не кинули? Всякие олигархи и тому подобная братия не считаются, естественно.
Заметный глобус
Ну недавно один олигарх самоотверженно встал под пули, когда под Геленджиком дворец нашли
если Сапегу задержали, «значит, на то было достаточно веских оснований».
Это вам не предвзятый американский суд! Кто реально усомнился в прозрачности и честности процесса от известных на весь мир белорусских силовых органов?
В Белоруссии всё ещё не отменена смертная казнь, вот какая разница.
По тем статьям, которые ей вменяют (если это действительно те статьи и квалификацию не сменят), нет смертной казни.
если добиваться освобождения российской гражданки будет американский президент, то это будет крайне иронично...
Исключительный велосипед
у нее общего с нынешней Россией только паспорт, скорее всего он не единственный. Девочка видимо свой выбор уже сделала.
Ну и что это за хуйня? Нам дипломаты нужны только чтобы соревноваться с другими странами в остроумии, или чтобы бороться за ущемление прав российских граждан в других странах?! Хотя о чем это я вообще, дон
Короче теперь будут эвакуировать россиян в страну с наличием смертной казни и там судить.
передать в Россию для отбывания наказания.
Да мы тут все отбываем наказание, сука, за какие такие грехи в прошлой жизни, хз
Журналисту тоже наркоту подбрасывали. Основания делали. Благо отбили, а так бы сидел ни за что. Вот и здесь "веские основания".
Он отметил, что в организации «фактически пытаются этим заявлением подвести ситуацию под какие-то действия, угрожающие миру».
Иногда мне кажется что лучше уж война чем такой мир.