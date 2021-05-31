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Sasha Shambilova

16 тысячам должникам по алиментам в Москве запретили выезд из России Статьи редакции

Всего в столице зарегистрировали 26 тысяч злостных неплательщиков.

Почти каждому второму москвичу из 26 тысяч неплательщиков алиментов запретили выезд за пределы страны в преддверии Международного дня защиты детей. Об этом Федеральная служба судебных приставов РФ сообщила РИА «Новости».

Сотрудники ведомства сообщили, что принимают все возможные меры к злостным неплательщикам, запрет на выезд из России — особенно часто.

На 1 мая 2021 года действовало почти 16 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд за границу, то есть каждому второму неплательщику запрещено покидать страну. В рамках более 6 тысяч производств должники ограничены в специальных правах на управление транспортными средствами.

Федеральная служба судебных приставов РФ

21 апреля Путин назвал тему алиментов «чувствительной» для России. Он заявил, что вопросы взыскания должны решаться удалённо и в интересах пострадавшей стороны, а «мама с малышом на руках не должна обивать пороги инстанций и собирать справки».

#новости

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11 11 комментариев
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11 комментариев
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Евгений Космолинский

2

А в чем новость?

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AttentiveMilk

Евгений
22

Нативочка durex

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Для закладок

AttentiveMilk
0

Унилатекс тоже неплох

Ответить

Убежденный спрей

Евгений
3
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Поперечный Мика

6

зато детям Путина вся Россия платит алименты с нологов

Ответить

Кхалиси Бот

Поперечный
0

зято детям Пютиня вся Лоссия плятит аементы с ноогёв

Ответить

Исключительный велосипед

Кхалиси
0

@🐙 ты родом из Лоссии? 

Ответить

Исключительный велосипед

Поперечный
–1

@Кхалиси Бот 

Ответить

Антон Лисин

0

Лохи.зато московские 

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С H А P Р i Е

0

День защиты детей от фермана

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Милый единорожек88

0

  Ваще похую. У меня на алименты-то денег нет, не то что на заграницу

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