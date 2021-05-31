16 тысячам должникам по алиментам в Москве запретили выезд из России Статьи редакции
Всего в столице зарегистрировали 26 тысяч злостных неплательщиков.
Почти каждому второму москвичу из 26 тысяч неплательщиков алиментов запретили выезд за пределы страны в преддверии Международного дня защиты детей. Об этом Федеральная служба судебных приставов РФ сообщила РИА «Новости».
Сотрудники ведомства сообщили, что принимают все возможные меры к злостным неплательщикам, запрет на выезд из России — особенно часто.
21 апреля Путин назвал тему алиментов «чувствительной» для России. Он заявил, что вопросы взыскания должны решаться удалённо и в интересах пострадавшей стороны, а «мама с малышом на руках не должна обивать пороги инстанций и собирать справки».
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11 комментариев
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А в чем новость?
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Нативочка durex
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зято детям Пютиня вся Лоссия плятит аементы с ноогёв
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