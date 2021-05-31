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«Ъ»: «Яндекс.Такси» летом запустит сервис аренды электросамокатов Статьи редакции

Сначала услуга будет доступна в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, говорят источники.

  • Компания планирует расставить по Москве 4–8 тысяч самокатов бренда Ninebot, принадлежащей Xiaomi, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке каршеринга.
  • Аренда самокатов будет доступна в приложениях «Яндекс.Драйв» и «Яндекс Go», где пользователь сможет построить маршрут, используя такси, каршеринг и самокат.
  • В «Яндекс.Такси» отказались давать комментарии «Ъ». Ранее компания уже планировала запустить такой сервис летом 2019 года.
  • Аренда электросамокатов набирает популярность и в то же время растёт число аварий с их участием. Общественная палата предложила признать мощные самокаты мопедами, а власти Санкт-Петербурга — регистрировать пользователей по паспорту и создать единую базу нарушителей. «Коммерсантъ» приводит мнение издателя «Трушеринга» Юрия Николаева, который считает, что признание самокатов транспортными средствами «убьет весь бизнес проката».
  • Сейчас лидерами в столице выступают Urent и Whoosh. По данным самих компаний, Whoosh работает в 17 городах, в парке 30 тысяч самокатов, в том числе 7 тысяч в Москве. В парке Urent около 40 тысяч электросамокатов в более чем 40 городах. Также представлены Ecoway, lite, «Карусель».

  • «В этой сфере очень важна операционная составляющая бизнеса. Любому новому игроку понадобится время, чтобы ее наладить. У нас процессы уже отлажены, поэтому конкуренции мы не боимся»,— цитирует «Ъ» сооснователя Urent Андрея Азарова. В Whoosh ответили, что «готовы конкурировать с новыми игроками качеством и плотностью покрытия».

Электросамокаты — это новая мобильность и тренд…
Власти предлагают признать мощные самокаты мопедами, а урбанисты и кикшеринги считают, что это…
tjournal.ru

#новости #самокаты

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Видный Филипп

4

вот когда запустят, тогда и пишите про свой хуяндекс

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Смелый Филипп

2

Компания планирует расставить по Москве 4–8 тысяч самокатов бренда Ninebot, принадлежащей Xiaomi

Нахуя, если уже проверено, что для кш они говно

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Мистер Блондин

Смелый
3

Кум подогнал 8 тысяч нерастоможенных самокатов надо как-то оприходовать

Ответить

С H А P Р i Е

1

Яндекс.катисьнахуй

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Rond

0

До сих пор не понимаю, нахуя нужны эти пепелацы по 6р/мин, когда есть каршеринг за 10, либо велобайк практически бесплатно

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