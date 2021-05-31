«В этой сфере очень важна операционная составляющая бизнеса. Любому новому игроку понадобится время, чтобы ее наладить. У нас процессы уже отлажены, поэтому конкуренции мы не боимся»,— цитирует «Ъ» сооснователя Urent Андрея Азарова. В Whoosh ответили, что «готовы конкурировать с новыми игроками качеством и плотностью покрытия».