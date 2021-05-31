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Новости
Sasha Shambilova

В Литве и Польше построили «порталы», позволяющие жителям двух стран общаться в режиме реального времени Статьи редакции

Проект призван побудить жителей Вильнюса и Люблина «переосмыслить идею единства».

9 9 комментариев
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Фото VILNIUS TECH LinkMenų fabrikas

«Порталы» установили в Вильнюсе и Люблине. Они оснащены большим экраном и камерой, что позволяет вести прямые трансляции между двумя городами. По словам организаторов, проект реализовали с целью побудить людей «переосмыслить идею единства».

Человечество сталкивается со многими потенциально смертельными проблемами; будь то социальная поляризация, изменение климата или экономические проблемы. Однако, если мы внимательно посмотрим, это вызвано не недостатком блестящих учёных, активистов, лидеров, знаний или технологий. Причина — трайбализм, отсутствие сопереживания и узкое восприятие мира, которое часто ограничивается нашими национальными границами. Вот почему мы решили воплотить идею «портала» в жизнь — это мост, который объединяет, и приглашение подняться над предрассудками и разногласиями из прошлого.

Бенедиктас Гылыс
инициатор идеи «портала»
Фото VILNIUS TECH LinkMenų fabrikas

Инженеры, которые занимались строительством «порталов», выбрали круг как «известный научно-фантастический символ». Создатели также заявили, что минималистичный дизайн помогает сформировать имидж будущего города.

В будущем организаторы проекта планируют объединять с помощью «порталов» города по всему миру. Основная цель инициативы — единение различных культур и их людей в долгосрочной перспективе.

Фото VILNIUS TECH LinkMenų fabrikas

#новости #польша #литва #арт

9 9 комментариев
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Поперечный Мика

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прикольно, можно виртом заняться

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Неопределенный жар

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Нужен портал Минск-Пхеньян

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Закомплексованная Душа

4
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Корнелий Шнапс

3
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Случайный якорь

1

Почему-то речьпосполитвоские флешбеки)

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Alexey Betev

0

Такое же было в мск во время чм по футболу только порталы были в Катар

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Естественный вентилятор

0
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гачик

0

Вебкамшеринг

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С H А P Р i Е

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Прибалты изобрели скайп

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