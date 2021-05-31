В Литве и Польше построили «порталы», позволяющие жителям двух стран общаться в режиме реального времени Статьи редакции
Проект призван побудить жителей Вильнюса и Люблина «переосмыслить идею единства».
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«Порталы» установили в Вильнюсе и Люблине. Они оснащены большим экраном и камерой, что позволяет вести прямые трансляции между двумя городами. По словам организаторов, проект реализовали с целью побудить людей «переосмыслить идею единства».
Инженеры, которые занимались строительством «порталов», выбрали круг как «известный научно-фантастический символ». Создатели также заявили, что минималистичный дизайн помогает сформировать имидж будущего города.
В будущем организаторы проекта планируют объединять с помощью «порталов» города по всему миру. Основная цель инициативы — единение различных культур и их людей в долгосрочной перспективе.
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