Человечество сталкивается со многими потенциально смертельными проблемами; будь то социальная поляризация, изменение климата или экономические проблемы. Однако, если мы внимательно посмотрим, это вызвано не недостатком блестящих учёных, активистов, лидеров, знаний или технологий. Причина — трайбализм, отсутствие сопереживания и узкое восприятие мира, которое часто ограничивается нашими национальными границами. Вот почему мы решили воплотить идею «портала» в жизнь — это мост, который объединяет, и приглашение подняться над предрассудками и разногласиями из прошлого.