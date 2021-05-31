Издание Newsru.com объявило о закрытии из-за политической ситуации в стране после более чем 20 лет работы Статьи редакции
После 2014 года издание покинули крупные рекламодатели, а в 2021 году стали опасаться сотрудничать и другие.
Одно из старейших изданий рунета Newsru.com объявило о своём закрытии. Согласно заявлению на сайте, издание перестаёт работать «по экономическим причинам и из-за политической ситуации в России».
Издание отметило, что крупные рекламодатели перестали сотрудничать с Newsru.com ещё в 2014 году, так как «картина дня сайта отличается от государственных ресурсов». В 2021 году «начали особенно опасаться» сотрудничать с изданием и остальные рекламодатели.
Израильская редакция Newsru.com, основанная в 2005 году, продолжит работу.
- Newsru.com основан в 2000 году под названием NTV.ru, первоначально он был сайтом телеканала НТВ. В 2001 году НТВ вошёл в состав «Газпром медиа», а сайт стал работать как самостоятельное издание. В 2002 году сменил своё название.
- Newsru.com освещало события в России и мире. Как пишет «Коммерсантъ», в последний месяц работы сайт посетило 3 млн человек.
Интересно, как в РБ и РФ происходят политические и информационные зачистки.
вот так вот это и работает - не надо никого арестовывать, выдумывать дела, с тобой просто перестают работать потому что твой политический вектор отличен от государственного