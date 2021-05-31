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Новости
Новости vc.ru

Издание Newsru.com объявило о закрытии из-за политической ситуации в стране после более чем 20 лет работы Статьи редакции

После 2014 года издание покинули крупные рекламодатели, а в 2021 году стали опасаться сотрудничать и другие.

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Одно из старейших изданий рунета Newsru.com объявило о своём закрытии. Согласно заявлению на сайте, издание перестаёт работать «по экономическим причинам и из-за политической ситуации в России».

Издание отметило, что крупные рекламодатели перестали сотрудничать с Newsru.com ещё в 2014 году, так как «картина дня сайта отличается от государственных ресурсов». В 2021 году «начали особенно опасаться» сотрудничать с изданием и остальные рекламодатели.

Newsru.com

С 1 августа 2000 года по 31 мая 2021 года мы каждый день старались предельно честно выполнять свои профессиональные обязанности, а именно — рассказывать, что важного происходит в стране и в мире, составлять объективную информационную картину дня.

Мы прощаемся с вами, но пока оставляем открытым весь архив, накопленный за 21 год работы. А это 1 млн 172 тысячи 931 новость (не включая эту).

Эта история событий XXI века крайне важна для понимания происходящего сегодня. Архив поможет не быть наивными и доверчивыми, поможет сопоставить факты и ответить на многие вопросы.

Израильская редакция Newsru.com, основанная в 2005 году, продолжит работу.

  • Newsru.com основан в 2000 году под названием NTV.ru, первоначально он был сайтом телеканала НТВ. В 2001 году НТВ вошёл в состав «Газпром медиа», а сайт стал работать как самостоятельное издание. В 2002 году сменил своё название.
  • Newsru.com освещало события в России и мире. Как пишет «Коммерсантъ», в последний месяц работы сайт посетило 3 млн человек.

#новости #медиа

7 7 комментариев
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Федя Прозоров

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Отчасти жаль, но я не представляю, кто его читал

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Leonid Celevra

2

Хорошее издание было 

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Владимир Филатов

1

Интересно, как в РБ и РФ происходят политические и информационные зачистки.

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Корнелий Шнапс

1

вот так вот это и работает - не надо никого арестовывать, выдумывать дела, с тобой просто перестают работать потому что твой политический вектор отличен от государственного

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Федя Прозоров

Корнелий
0

Но с медузой рекламодатели работали

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С H А P Р i Е

0

картина дна  отличается от государственных ресурсов

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Начальный магнит

0

Увы, о таком СМИ даже не слышал

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