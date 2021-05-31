После негативной реакции пользователей социальных сетей пост удалили.

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Фото NY Post

29 мая магазин hatWRKS объявил о начале продаж значков с надписью «Не вакцинирован», которые напоминали жёлтую звезду Давида или «знак позора». Такой знак должны были носить евреи во время Холокоста на территориях, подконтрольных нацистской Германии.

Пост собрал множество негативных комментариев — пользователи обвинили магазин в антисемитизме, выражая недовольство под хэштегом #HateWorks . После этого его удалили, сообщает Tennessean.

Brendan May @bmay

#Antisemitism https://t.co/RhqP4KDHKD This utterly repulsive shop in #Tennessee is selling ‘not vaccinated’ yellow stars, desecrating the memory of all victims of the Holocaust. It should be shut down immediately. Этот совершенно отвратительный магазин в Теннесси продает жёлтые звезды с подписью «Не вакцинирован», оскверняя память всех жертв Холокоста. Его следует немедленно остановить.

scbeachcomber @KenardLevi I really don't want to see anyone stupid enough to wear this. I might be needing bail money if I do. 😡😤😡😤 https://twitter.com/TheTNHoller/status/1398372966640013315 Я действительно не хочу видеть кого-то настолько глупого, чтобы носить это. Если увижу, мне, возможно, понадобятся деньги для освобождения под залог.

После случившегося от сотрудничества с магазином отказалась John B. Stetson, названная в честь знаменитого американского производителя шляп. В компании посчитали содержание поста «оскорбительным контентом». Также работать с магазином перестали Dorfman Pacific и Akubra Hats.

Lauren Robertson @LLRobertson75 #HatWRKS @StetsonUSA The men in my family love their Stetson collections. Thank you for doing what’s right and ceasing to do business with an anti-Semitic, cruel & offensive business like #hatwrksnashville #Hateworks ...Evil like this has consequences. Мужчины в моей семье любят коллекции John B. Stetson. Спасибо за то, что вы поступаете правильно и прекращаете вести дела с антисемитскими, жестокими и оскорбительными компаниями, такими как #hatwrksnashville #HatWRKS #Hateworks ... У такого зла есть последствия.

Комиссия по Холокосту штата также назвала пост «ужасным». По их мнению, использование жёлтой звезды вне контекста Холокоста унижает память шести миллионов убитых евреев: «Мы должны продолжать рассказывать о Холокосте, бороться с антисемитизмом и помнить слова — никогда больше».

После активной критики магазина в социальных сетях, компания выпустила ещё один пост — с объяснениями идеи. По словам представителя Джиджи Гаскинс, она провела «историческую параллель фашизму», так как «все непривитые граждане будут отделены от общества и обязаны носить маску».

Вы возмущены тиранией, которую испытывает мир? Если вы не понимаете, что происходит, дело в вас, а не во мне. Я гораздо больше уважаю историю, проводя аналогии, а не предлагая молчание и согласие. Это худшее преступление. Джиджи Гаскинкс представитель магазина