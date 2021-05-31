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Новости
Sasha Shambilova

Американский магазин шляп обвинили в антисемитизме из-за поста со значком, напоминающим нацистский «знак позора» Статьи редакции

После негативной реакции пользователей социальных сетей пост удалили.

17 17 комментариев
1001 просмотров
Фото NY Post

29 мая магазин hatWRKS объявил о начале продаж значков с надписью «Не вакцинирован», которые напоминали жёлтую звезду Давида или «знак позора». Такой знак должны были носить евреи во время Холокоста на территориях, подконтрольных нацистской Германии.

Пост собрал множество негативных комментариев — пользователи обвинили магазин в антисемитизме, выражая недовольство под хэштегом #HateWorks . После этого его удалили, сообщает Tennessean.

Brendan May @bmay
This utterly repulsive shop in #Tennessee is selling ‘not vaccinated’ yellow stars, desecrating the memory of all victims of the Holocaust. It should be shut down immediately.
#Antisemitism https://t.co/RhqP4KDHKD
Этот совершенно отвратительный магазин в Теннесси продает жёлтые звезды с подписью «Не вакцинирован», оскверняя память всех жертв Холокоста. Его следует немедленно остановить.
scbeachcomber @KenardLevi
I really don't want to see anyone stupid enough to wear this. I might be needing bail money if I do. 😡😤😡😤 https://twitter.com/TheTNHoller/status/1398372966640013315
Я действительно не хочу видеть кого-то настолько глупого, чтобы носить это. Если увижу, мне, возможно, понадобятся деньги для освобождения под залог.
Tara Dublin Is Vaccinated AF 💉 @taradublinrocks
They should change that headline to WEAR YOUR HATE #Hatwrks #HateWorks https://twitter.com/thelategreatzk/status/1398402520876204034
Им следует сменить название на «НАДЕНЬТЕ СВОЮ НЕНАВИСТЬ»
Rudy The Rabbit (Resisting Before It Was Cool🔥🔥) @tertbutle
Now she’ll start screaming “cancel culture” 🙄 Actions have consequences. It’s not cancel culture.
#Hateworks https://t.co/cnkCxj8G3b
Теперь она [Джиджи Гискинс, представитель магазина] кричит о культуре отмены. Действия имеют последствия. Это не культура отмены.

После случившегося от сотрудничества с магазином отказалась John B. Stetson, названная в честь знаменитого американского производителя шляп. В компании посчитали содержание поста «оскорбительным контентом». Также работать с магазином перестали Dorfman Pacific и Akubra Hats.

Lauren Robertson @LLRobertson75
@StetsonUSA The men in my family love their Stetson collections. Thank you for doing what’s right and ceasing to do business with an anti-Semitic, cruel & offensive business like #hatwrksnashville #HatWRKS #Hateworks ...Evil like this has consequences.
Мужчины в моей семье любят коллекции John B. Stetson. Спасибо за то, что вы поступаете правильно и прекращаете вести дела с антисемитскими, жестокими и оскорбительными компаниями, такими как #hatwrksnashville #HatWRKS #Hateworks ... У такого зла есть последствия.

Комиссия по Холокосту штата также назвала пост «ужасным». По их мнению, использование жёлтой звезды вне контекста Холокоста унижает память шести миллионов убитых евреев: «Мы должны продолжать рассказывать о Холокосте, бороться с антисемитизмом и помнить слова — никогда больше».

После активной критики магазина в социальных сетях, компания выпустила ещё один пост — с объяснениями идеи. По словам представителя Джиджи Гаскинс, она провела «историческую параллель фашизму», так как «все непривитые граждане будут отделены от общества и обязаны носить маску».

Вы возмущены тиранией, которую испытывает мир? Если вы не понимаете, что происходит, дело в вас, а не во мне. Я гораздо больше уважаю историю, проводя аналогии, а не предлагая молчание и согласие. Это худшее преступление.

Джиджи Гаскинкс
представитель магазина

Позже магазин всё же извинился за первоначальный пост, подчёркивая, что компания не хотела эксплуатировать «знак позора» для получения выгоды.

#новости #сша

17 17 комментариев
6
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17 комментариев
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Случайный якорь

4

А если бы магазин принадлежал палестинской семье?
по новости - либо намеренный черный пиар, либо возмутительная недальновидность и не подкованность в истории

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Случайный якорь

Случайный
0

желтая 6-конечная звезда - евреи- концлагерь - Холокост, простая сцепка
это либо узнал и запомнил на всю жизнь, либо не знал никогда

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С H А P Р i Е

2

Начни утро с раистского скандала

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Smaug The Terrible

1

Хозяева магазина - антипрививочники, что решили ассоциировать непривитых с евреями в третьем рейхе? Типа они себя считают угнетаемым меньшинством, которое "заставляют" носить знак позора? 
Идея действительно выглядит хреново. Не вижу ни одной адекватной причины проводить такие ассоциации. Поэтому хейт они заслужили по праву.

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Рпош Ашршщ

1

Я действительно не хочу видеть кого-то настолько глупого, чтобы носить это. Если увижу, мне, возможно, понадобятся деньги для освобождения под залог

От создателей:
"Ебаный {провайдер связи, который вас бесит}, сейчас позвоню разъебу всех вас"
"Алло, знаете, у меня тут проблема такая, не могли бы вы помочь мне"

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Михаил Октябрьский

1

Зачем вообще шляпы в 21 веке?

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Диванный Аналитик

0
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Eugene Brazgin

Диванный
0
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Показательный инструмент

Eugene
0

Эта штука не там крепится, в отличие от жёлтой звёзды для евреев 

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Случайный якорь

Показат…
0

побуду посредником на один раз*

Ответить

Показательный

Случайн…
1

Так я про ту, что конкретно на шляпе, кроме того, это не нашивка

Ответить

Вероятный глобус

Показат…
0

Передайте кто-нибудь лосихе, что она не совсем права

Ответить

Корнелий Шнапс

0

"В зубах цигарка, примят картуз,
На спину надо бубновый туз!"

тоже можно вспомнить и использовать

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Красивый Валера

0

А мне казалось что копирайт на желтую шестиконечную звезду на груди принадлежит немцам.

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KSA

0

 29 мая магазин hatWRKS объявил о начале продаж значков с надписью «Не вакцинирован»

Неправильная надпись
Должно быть "вакцинирован"

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Павел Родионов

0
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Red Baron

0

Комиссия по холокосту штата, какой только херни не бывает на свете.

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