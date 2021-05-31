Американский магазин шляп обвинили в антисемитизме из-за поста со значком, напоминающим нацистский «знак позора» Статьи редакции
После негативной реакции пользователей социальных сетей пост удалили.
29 мая магазин hatWRKS объявил о начале продаж значков с надписью «Не вакцинирован», которые напоминали жёлтую звезду Давида или «знак позора». Такой знак должны были носить евреи во время Холокоста на территориях, подконтрольных нацистской Германии.
Пост собрал множество негативных комментариев — пользователи обвинили магазин в антисемитизме, выражая недовольство под хэштегом #HateWorks . После этого его удалили, сообщает Tennessean.
После случившегося от сотрудничества с магазином отказалась John B. Stetson, названная в честь знаменитого американского производителя шляп. В компании посчитали содержание поста «оскорбительным контентом». Также работать с магазином перестали Dorfman Pacific и Akubra Hats.
Комиссия по Холокосту штата также назвала пост «ужасным». По их мнению, использование жёлтой звезды вне контекста Холокоста унижает память шести миллионов убитых евреев: «Мы должны продолжать рассказывать о Холокосте, бороться с антисемитизмом и помнить слова — никогда больше».
После активной критики магазина в социальных сетях, компания выпустила ещё один пост — с объяснениями идеи. По словам представителя Джиджи Гаскинс, она провела «историческую параллель фашизму», так как «все непривитые граждане будут отделены от общества и обязаны носить маску».
Позже магазин всё же извинился за первоначальный пост, подчёркивая, что компания не хотела эксплуатировать «знак позора» для получения выгоды.
Случайный якорь
желтая 6-конечная звезда - евреи- концлагерь - Холокост, простая сцепка
это либо узнал и запомнил на всю жизнь, либо не знал никогда
Хозяева магазина - антипрививочники, что решили ассоциировать непривитых с евреями в третьем рейхе? Типа они себя считают угнетаемым меньшинством, которое "заставляют" носить знак позора?
Идея действительно выглядит хреново. Не вижу ни одной адекватной причины проводить такие ассоциации. Поэтому хейт они заслужили по праву.
Я действительно не хочу видеть кого-то настолько глупого, чтобы носить это. Если увижу, мне, возможно, понадобятся деньги для освобождения под залог
От создателей:
"Ебаный {провайдер связи, который вас бесит}, сейчас позвоню разъебу всех вас"
"Алло, знаете, у меня тут проблема такая, не могли бы вы помочь мне"
Показательный инструмент
Эта штука не там крепится, в отличие от жёлтой звёзды для евреев
"В зубах цигарка, примят картуз,
На спину надо бубновый туз!"
тоже можно вспомнить и использовать
29 мая магазин hatWRKS объявил о начале продаж значков с надписью «Не вакцинирован»
Неправильная надпись
Должно быть "вакцинирован"