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Новости
yannlll

СМИ: Дания помогала США прослушивать европейских политиков — об этой программе слежки говорил Эдвард Сноуден Статьи редакции

Спецслужбы перехватывали сообщения и звонки Ангелы Меркель и других чиновников с помощью датских интернет-кабелей.

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В 2012-2014 годах АНБ сотрудничало со Службой военной разведки Дании, чтобы шпионить за высокопоставленными чиновниками Германии, Швеции, Норвегии и Франции. Американская спецслужба перехватывала информацию по датским подводным кабелям. Это следует из расследования под названием Dunhammer.

Расследование проводила группа датских, немецких, шведских и французских журналистов с участием четырёх хакеров и аналитиков, изучающих специфику взаимодействия датско-американских ведомств. Они выяснили, что спецслужба США следила за канцлером Германии Ангелой Меркель и ещё несколькими норвежскими, шведскими и французскими официальными лицами.

По данным расследователей, датская военная разведка предоставила АНБ доступ к специальной станции рядом с Копенгагеном, с помощью которой американская служба подключалась к подводным кабелям и перехватывала сообщения и звонки европейских политиков. Кроме того, АНБ следила и за датскими МИД, Минфином и некоторыми оборонными ведомствами. Официальные власти Дании, как утверждают расследователи, узнали о таком сотрудничестве не раньше 2015 года.

В 2013 году бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден обнародовал информацию о методах слежки американских спецслужб, с помощью которых они шпионили за зарубежными политиками. В 2015 году WikiLeaks писал, что АНБ прослушивало телефоны высокопоставленных чиновников Германии и Бразилии.

Американские власти настаивали, что АНБ умышленно не собирало данные об американцах и гражданах других стран, а программа помогала бороться с терроризмом в США. В 2020 году Апелляционный суд девятого округа в Калифорнии признал программу незаконной. Официально её закрыли в 2015 году.

#новости #политика #сша #германия #дания #сноуден

31 31 комментарий
23
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Видный ящик

11

программа помогала бороться с терроризмом

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Корнелий Шнапс

7

что говорить о ФБК - тут целая страна Евросоюз предала...

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Михаил

5

санкции от евросоюза в сторону сша за хаккерскую атаку будут ? или это другое ?

Ответить

некипишуй

Михаил
1
Ответить

Люц Шнайдер

Михаил
0

Утрутся и будут дружить дальше во имя  одной общей цели.

Ответить

Миша Копейкин

4

Правительство: Мы решили, что теперь всех будут ебать в жопу.
Народ: Вы там совсем охуели?
Правительство: Это необходимо для того, чтобы бороться с терроризмом/Это необходимо для безопасности детей.
Народ: А, чо ж вы сразу не сказали, тогда быстрее начинайте ебать нас в жопу.

Ответить

Иван Клюхин

3

А к чему эти расследования сейчас?
Это для тех кто последние лет 5 пропустил? Или всё ещё были сомневающиеся?

Ответить

Владимир Филатов

Иван
3

если для всех что-то кажется очевидным, это не значит, что не надо доказывать

Ответить

Иван Клюхин

Владимир
0

Так скандал же был именно из-за того, что в сеть вывалили пачку пруфов, от которых не отмазаться было. Разве нет?

Ответить

Alexey Betev

3

Данию теперь посадят?

Ответить

Корнелий Шнапс

Alexey
2

возьмут 51м штатом в качестве награды за службу

Ответить

С H А P Р i Е

Корнелий
0

52м. 51 занято пуэрториканцами

Ответить

Корнелий Шнапс

С
1

в очередь, сукины дети!

Ответить

Kir Kirsky

1

Официально закрыли, а датацентры АНБ теперь стоят без дела?

Ответить

Владимир Филатов

Kir
4

майнят биткоины

Ответить

CiZerin

Владимир
1

Там столько хардов, скорее chia майнят 

Ответить

С H А P Р i Е

0

И в чем сноуден не прав
(Сарказм, если чо)

Ответить

Владимир Филатов

С
6

живёт в России

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Zero-one-one

Владимир
0

А где ещё ему жить? 

Ответить

Владимир Филатов

Zero-on…
2

в Казахстане

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Антон Сарамуд

1

В Южном парке это уже было.

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Robo Krabe

1

Да сколько можно...
Все друг друга прослушивают. Так было и будет. 

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Особенный теркин30см

0

теперь буду покупать только датские кабели, самые отказоустойчивые

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Marhal_New _Arleana

0

Лол

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Украденная жизнь

0

Надеюсь, кто-нибудь таки напишет p2p скремблер для вацапа и телеги или на своей абонентской базе.

Ответить

Настоящий микрофон

Украденная
0

А що такое скремблер, звучит как название дилдо

Ответить

Василий Дробовский

0

Иголками воткнулись и ловили транспортные пакеты ? Или IP пакеты ?

Ответить

Алексей Крылов

0

Все спецслужбы следят и прослушивают,что США, что Россия, что Китай. Наивно полагать, что соцсети ,мессенджеры, телефоны и прочие средства связи не связаны с ними. 
Светов кстати давал советы, как можно пл масимуму себя обезопасить от слежки. 

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Корнелий Шнапс

Алексей
0
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Алексей Крылов

Корнелий
0

Не поможет) 

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Корнелий Шнапс

Алексей
0

тогда разворачиваю фольгу обратно и возвращаю в нее остатки курочки с обеда

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