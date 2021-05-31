СМИ: Дания помогала США прослушивать европейских политиков — об этой программе слежки говорил Эдвард Сноуден Статьи редакции
Спецслужбы перехватывали сообщения и звонки Ангелы Меркель и других чиновников с помощью датских интернет-кабелей.
В 2012-2014 годах АНБ сотрудничало со Службой военной разведки Дании, чтобы шпионить за высокопоставленными чиновниками Германии, Швеции, Норвегии и Франции. Американская спецслужба перехватывала информацию по датским подводным кабелям. Это следует из расследования под названием Dunhammer.
Расследование проводила группа датских, немецких, шведских и французских журналистов с участием четырёх хакеров и аналитиков, изучающих специфику взаимодействия датско-американских ведомств. Они выяснили, что спецслужба США следила за канцлером Германии Ангелой Меркель и ещё несколькими норвежскими, шведскими и французскими официальными лицами.
По данным расследователей, датская военная разведка предоставила АНБ доступ к специальной станции рядом с Копенгагеном, с помощью которой американская служба подключалась к подводным кабелям и перехватывала сообщения и звонки европейских политиков. Кроме того, АНБ следила и за датскими МИД, Минфином и некоторыми оборонными ведомствами. Официальные власти Дании, как утверждают расследователи, узнали о таком сотрудничестве не раньше 2015 года.
В 2013 году бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден обнародовал информацию о методах слежки американских спецслужб, с помощью которых они шпионили за зарубежными политиками. В 2015 году WikiLeaks писал, что АНБ прослушивало телефоны высокопоставленных чиновников Германии и Бразилии.
Американские власти настаивали, что АНБ умышленно не собирало данные об американцах и гражданах других стран, а программа помогала бороться с терроризмом в США. В 2020 году Апелляционный суд девятого округа в Калифорнии признал программу незаконной. Официально её закрыли в 2015 году.
санкции от евросоюза в сторону сша за хаккерскую атаку будут ? или это другое ?
Правительство: Мы решили, что теперь всех будут ебать в жопу.
Народ: Вы там совсем охуели?
Правительство: Это необходимо для того, чтобы бороться с терроризмом/Это необходимо для безопасности детей.
Народ: А, чо ж вы сразу не сказали, тогда быстрее начинайте ебать нас в жопу.
А к чему эти расследования сейчас?
Это для тех кто последние лет 5 пропустил? Или всё ещё были сомневающиеся?
если для всех что-то кажется очевидным, это не значит, что не надо доказывать
Так скандал же был именно из-за того, что в сеть вывалили пачку пруфов, от которых не отмазаться было. Разве нет?
Данию теперь посадят?
возьмут 51м штатом в качестве награды за службу
52м. 51 занято пуэрториканцами
Официально закрыли, а датацентры АНБ теперь стоят без дела?
майнят биткоины
И в чем сноуден не прав
(Сарказм, если чо)
живёт в России
А где ещё ему жить?
Надеюсь, кто-нибудь таки напишет p2p скремблер для вацапа и телеги или на своей абонентской базе.
Все спецслужбы следят и прослушивают,что США, что Россия, что Китай. Наивно полагать, что соцсети ,мессенджеры, телефоны и прочие средства связи не связаны с ними.
Светов кстати давал советы, как можно пл масимуму себя обезопасить от слежки.
Не поможет)
тогда разворачиваю фольгу обратно и возвращаю в нее остатки курочки с обеда