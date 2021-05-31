Спецслужбы перехватывали сообщения и звонки Ангелы Меркель и других чиновников с помощью датских интернет-кабелей.

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В 2012-2014 годах АНБ сотрудничало со Службой военной разведки Дании, чтобы шпионить за высокопоставленными чиновниками Германии, Швеции, Норвегии и Франции. Американская спецслужба перехватывала информацию по датским подводным кабелям. Это следует из расследования под названием Dunhammer.

Расследование проводила группа датских, немецких, шведских и французских журналистов с участием четырёх хакеров и аналитиков, изучающих специфику взаимодействия датско-американских ведомств. Они выяснили, что спецслужба США следила за канцлером Германии Ангелой Меркель и ещё несколькими норвежскими, шведскими и французскими официальными лицами.

По данным расследователей, датская военная разведка предоставила АНБ доступ к специальной станции рядом с Копенгагеном, с помощью которой американская служба подключалась к подводным кабелям и перехватывала сообщения и звонки европейских политиков. Кроме того, АНБ следила и за датскими МИД, Минфином и некоторыми оборонными ведомствами. Официальные власти Дании, как утверждают расследователи, узнали о таком сотрудничестве не раньше 2015 года.

В 2013 году бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден обнародовал информацию о методах слежки американских спецслужб, с помощью которых они шпионили за зарубежными политиками. В 2015 году WikiLeaks писал, что АНБ прослушивало телефоны высокопоставленных чиновников Германии и Бразилии.