У «Ростелекома» на Камчатке произошла авария — большая часть региона осталась без связи Статьи редакции
Причина — обрыв кабеля из-за проведения земляных работ.
Об аварии пишет местное издание «Кам 24».
Авария затронула банковскую систему, делопроизводство в частных и государственных учреждениях.
- не работают терминалы оплаты банковскими картами;
- нельзя снять наличные, поскольку банкоматы тоже выключены;
- в некоторых магазинах не принимают наличные, потому что системы учёта товарооборота «завязаны» на интернете и не могут проводить данные о покупках.
Как передаёт корреспондент РИА «Новости» с Камчатки, с 15:10 по местному времени (6:10 по мск) на территории региона
- нет сотовой связи у «Билайна», «МегаФона», Tele2;
- отсутствует мобильный интернет;
- не работает кабельное ТВ.
Из-за аварии нарушилась работа камчатского аэропорта: сотрудники звонят в другой регион, где работает связь, и по бумагам проводят регистрацию на рейсы.
«Ростелеком» — основной поставщик услуг связи на Камчатке. Пресс-секретарь дальневосточного филиала «Ростелекома» Дина Бабаева объяснила изданию, что причиной аварии стал обрыв кабеля при проведении земляных работ сторонней организацией.
Сейчас ведутся работы по восстановлению и ищут тех, кто повредил кабель, а количество пострадавших абонентов выясняют, сказала Бабаева. Когда восстановят связь, в компании не уточняют.
Из-за этих работников аэропорт встал полностью на 6 часов. Не работало ничего, регистрацию не могли открыть, все остальное тоже.
Мой рейс задержали на 4 часа, я опоздаю на другой. Оба рейса - Аэрофлот, но смена билета платная - оформлено все было не одним договором оказания услуг, а двумя. По телефону предложили заменить рейс за 4100 рублей, в итоге через сайт купил новый билет за 2700. Спасибо!
Конечно же за это время ожидания ничего не предоставили. Только под конец вынесли водичку.
Обыкновенный файл
Кто заплатит за это?
Мне понравилось, скоро сделаю пост
Хрупкий кран
Монополия, ура!
Открою секрет - за все магистральные каналы отвечает Ростелеком
Нет, просто дураков закапывать деньги в землю нет. Условно любой может построить свою магистральную сеть, но вот вопрос когда она отобьётся, отвечу сразу в таком регионе скорей всего никогда.
Хрупкий кран
Ничо, отобьётся
На Камчатке до подключения оптики интернет стоил около 3к безлимит 10Мбит
Сейчас так
Хрупкий кран
Ну а в Норильске до оптики, никакого безлимита вообще не было. Помегабайтный тариф.
А сейчас 1500 за 5 мб/с
У меня у самого был гиг на месяц на мобилку. Потому что интернет не казался чем-то сверх необходимым. Была локалка. Были поездки на материк.
Поэтому 30 мб в день - все, что можно было себе позволить.
Правда у теле2 было 3 гига по той же цене, но там скорость была ужасной
Ну так это Камчатка, понятно что в других регионах ситуация другая. Слишком отдаленное место
Проблема отсутствия конкуренции. Один оборванный кабель так повлиял на целый регион
Причем тут конкуренция, это Камчатка, алло. Не чудо ли что там вообще проводной интернет есть
Причем тут Starlink? У него со стоимостью (для западных стран) и с качеством все в порядке
А причем тут западные страны и Камчатка? Ты хоть раз в своей жизни пользовался спутниковым интернетом? Ты в курсе вообще их тарифов и качества? Может для запада, с их хуёвым интернетом и нормально (но сильно сомневаюсь). Спутниковый интернет это крайняя мера, когда совсем нет вариантов подключения по проводу
В Грузии несколько лет назад бабушка полстраны оставила без интернетов.
Зачем россияне живут в непригодных для жизни регионах?
не надо было из африки уходить...
бОльшая часть Африки тоже не очень пригодна для жизни
тогда задержаться на побережье средиземного моря и не совать дальше нос
спецоперация ФСБ по предотвращению обналички экстремистами денег в банкоматах Камчатки
а как же спутниковые каналы?
«Ростелеком» — основной поставщик услуг связи на Камчатке
Звучит как рекламный слоган, иронично.