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Новости
Новости vc.ru

У «Ростелекома» на Камчатке произошла авария — большая часть региона осталась без связи Статьи редакции

Причина — обрыв кабеля из-за проведения земляных работ.

53 53 комментария
1843 просмотров

Об аварии пишет местное издание «Кам 24».

Авария затронула банковскую систему, делопроизводство в частных и государственных учреждениях.

  • не работают терминалы оплаты банковскими картами;
  • нельзя снять наличные, поскольку банкоматы тоже выключены;
  • в некоторых магазинах не принимают наличные, потому что системы учёта товарооборота «завязаны» на интернете и не могут проводить данные о покупках.

Как передаёт корреспондент РИА «Новости» с Камчатки, с 15:10 по местному времени (6:10 по мск) на территории региона

  • нет сотовой связи у «Билайна», «МегаФона», Tele2;
  • отсутствует мобильный интернет;
  • не работает кабельное ТВ.

Из-за аварии нарушилась работа камчатского аэропорта: сотрудники звонят в другой регион, где работает связь, и по бумагам проводят регистрацию на рейсы.

Фото TJ

«Ростелеком» — основной поставщик услуг связи на Камчатке. Пресс-секретарь дальневосточного филиала «Ростелекома» Дина Бабаева объяснила изданию, что причиной аварии стал обрыв кабеля при проведении земляных работ сторонней организацией.

Сейчас ведутся работы по восстановлению и ищут тех, кто повредил кабель, а количество пострадавших абонентов выясняют, сказала Бабаева. Когда восстановят связь, в компании не уточняют.

#новости #камчатка #связь #ростелеком #регионы

53 53 комментария
8
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53 комментария
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Артём Мазанов

12

Из-за этих работников аэропорт встал полностью на 6 часов. Не работало ничего, регистрацию не могли открыть, все остальное тоже.
Мой рейс задержали на 4 часа, я опоздаю на другой. Оба рейса - Аэрофлот, но смена билета платная - оформлено все было не одним договором оказания услуг, а двумя. По телефону предложили заменить рейс за 4100 рублей, в итоге через сайт купил новый билет за 2700. Спасибо!

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AttentiveMilk

Артём
8

Суета, брат

Ответить

Артём Мазанов

Артём
1

Конечно же за это время ожидания ничего не предоставили. Только под конец вынесли водичку. 

Ответить

Обыкновенный файл

Артём
0

Кто заплатит за это?

Ответить

Артём Мазанов

Обыкновенный
0

Я

Ответить

Обыкновенный

Артём
5

Сектор приз на барабане

Ответить

AZP

Артём
0

Нашёл, куда лететь.

Ответить

Обыкновенный файл

AZP
1

Зато там красиво

Ответить

Артём Мазанов

AZP
1

Мне понравилось, скоро сделаю пост 

Ответить

Значимый кубок

Артём
0

В городе тусил или на природе?

Ответить

Значимый кубок

Артём
0

Что-то как-то дёшево для Камчатки)

Ответить

Здравый калькулятор

12

Забавно, нарушение одного кабеля выводит из строя весь регион.

Ответить

Хрупкий кран

Здравый
2

Монополия, ура!

Ответить

Закомплексованная Душа

Хрупкий
2

Открою секрет - за все магистральные каналы отвечает Ростелеком

Ответить

Хрупкий кран

Закомпл…
0

И это как-то противоречит сказанному?

Ответить

Николай Свидэрский

Хрупкий
1

Нет, просто дураков закапывать деньги в землю нет. Условно любой может построить свою магистральную сеть, но вот вопрос когда она отобьётся, отвечу сразу в таком регионе скорей всего никогда.

Ответить

Хрупкий кран

Николай
0

Ничо, отобьётся

Ответить

Значимый кубок

Хрупкий
0

На Камчатке до подключения оптики интернет стоил около 3к безлимит 10Мбит
Сейчас так

Ответить

Хрупкий кран

Значимый
0

Ну а в Норильске до оптики, никакого безлимита вообще не было. Помегабайтный тариф.
А сейчас 1500 за 5 мб/с

Ответить

Значимый кубок

Хрупкий
0

У меня у самого был гиг на месяц на мобилку. Потому что интернет не казался чем-то сверх необходимым. Была локалка. Были поездки на материк.
Поэтому 30 мб в день - все, что можно было себе позволить.
Правда у теле2 было 3 гига по той же цене, но там скорость была ужасной

Ответить

Хрупкий

Значимый
1

Треккер у местного провайдера — наше всё

Ответить

Значимый кубок

Хрупкий
0

Я вот книжки читал, потому что интернета не было, а сейчас за последние 5 лет, ну 2-3 наверное прочел

Ответить

Хрупкий

Значимый
0

Ну, я на ипаде читаю, то ТЖ постоянно отвлекает, падла

Ответить

Значимый кубок

Хрупкий
0

А, у тебя и есть Камчатский таииф

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Здравый
1

Ну так это Камчатка, понятно что в других регионах ситуация другая. Слишком отдаленное место

Ответить

Антон Лисин

Здравый
0

Так же, как и отсутствие президента тормознет работу страны 

Ответить

Украинский Филипп

8

Когда восстановят связь, в компании не уточняют.

Нам этот ваш интернет и нахой не нужон

Ответить

Иван Эртель

Украинский
0

Да связь не будут восстанавливать, повреждение очень сильное ).

Ответить

Necronomicon

5

Проблема отсутствия конкуренции. Один оборванный кабель так повлиял на целый регион

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Necronomicon
4

Причем тут конкуренция, это Камчатка, алло. Не чудо ли что там вообще проводной интернет есть

Ответить

Эпапа

Дмитрий
5

А над головой летает Старлинк со скоростью проводного интернета)

Ответить

Дмитрий

Эпапа
–1

Спутниковый интернет дорогущая и крайне хуевая по качеству вещь

Ответить

Роман Золин

Дмитрий
2

Причем тут Starlink? У него со стоимостью (для западных стран) и с качеством все в порядке

Ответить

Дмитрий

Роман
1

А причем тут западные страны и Камчатка? Ты хоть раз в своей жизни пользовался спутниковым интернетом? Ты в курсе вообще их тарифов и качества? Может для запада, с их хуёвым интернетом и нормально (но сильно сомневаюсь). Спутниковый интернет это крайняя мера, когда совсем нет вариантов подключения по проводу

Ответить

Эпапа

Дмитрий
0

Спутниковый интернет раньше был плохим, теперь он будет работать с минимальным пингом, а цену со временем снизят (да и в тех местах, как Камчатка явно интернет не за 100 рублей). Спутниковый интернет выходит на новый уровень.

Ответить

Дмитрий

Эпапа
0

Старлинка никогда не будет в России, ты в курсе?

Ответить

Иван Эртель

Necronomicon
0

В Грузии несколько лет назад бабушка полстраны оставила без интернетов.

Ответить

Строительный магнит

5

По итогу обвинят местный штаб ФБК ну или девушку Протосевича.

Ответить

Владимир Филатов

1

Зачем россияне живут в непригодных для жизни регионах?

Ответить

AZP

Владимир
1

Может, им медведи нравятся.

Ответить

Иван Эртель

AZP
1

Шпили, ну т.е. сопки.

Ответить

Антон Лисин

Владимир
1

Чтобы ныть, как все плозо 

Ответить

Корнелий Шнапс

Владимир
0

не надо было из африки уходить...

Ответить

Владимир Филатов

Корнелий
0

бОльшая часть Африки тоже не очень пригодна для жизни

Ответить

Корнелий Шнапс

Владимир
1

тогда задержаться на побережье средиземного моря и не совать дальше нос

Ответить

Корнелий Шнапс

0

спецоперация ФСБ по предотвращению обналички экстремистами денег в банкоматах Камчатки

Ответить

Русские вперёд

0

Тестируют отключение Ю-туба

Ответить

Дорожный яд

0

Ущерб будут возмещать или и так сойдёт?

Ответить

FOX

0

а как же спутниковые каналы?

Ответить

Значимый кубок

FOX
0

После того, как оптоволокно подвели, их почти перестали поддерживать

Ответить

С H А P Р i Е

0

Прорыв или победа?

Ответить

Значимый кубок

0

Помню было такое в 2017, тогда вообще еле ловило мобильный интернет, сутки почти сидели в изоляции

Ответить

Madao

0

 «Ростелеком» — основной поставщик услуг связи на Камчатке

Звучит как рекламный слоган, иронично. 

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