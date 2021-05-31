Эта история ещё и про предательство. Про то, как один конкретный человек, работавший раньше вместе с нами, продал за относительно небольшую сумму вас всех. Личным решением, непосредственно своими руками сделал так, что десятки человек потеряли работу. Перестали иметь возможность кормить свои семьи и платить по счетам.