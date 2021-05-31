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Новости
Ольга Щербинина

ФБК назвал имя бывшего сотрудника, ответственного за слив данных с сайта «Свобода Навальному!» Статьи редакции

По данным организации, им оказался «давно уволенный» Фёдор Горожанко, который занимался рассылками.

81 81 комментарий
4380 просмотров

Эта история ещё и про предательство. Про то, как один конкретный человек, работавший раньше вместе с нами, продал за относительно небольшую сумму вас всех. Личным решением, непосредственно своими руками сделал так, что десятки человек потеряли работу. Перестали иметь возможность кормить свои семьи и платить по счетам.

Иван Жданов
  • 16 апреля стало известно, что в интернет слили базу электронных почт зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!». Через несколько дней пострадавшие получили письма с угрозами, которые содержали их личные данные, такие как ФИО, адрес и место работы;
  • По словам сторонников Навального, чтобы выяснить, что произошло, они «изучили улики». В первую очередь — сами украденные данные, то есть адреса электронной почты и время, домашних адресов там не было;
  • Время, указанное в слитых данных — это время рассылки имейлов с просьбой подтвердить свою регистрацию на сайте, то есть утечка была не с сайта, а с сервиса, который делает рассылки. Сторонники Навального пользовались почтовым сервисом «Мейлган»;
  • Чтобы попасть в аккаунт на почтовом сервисе нужен либо пароль (которым, как утверждается, никто не пользовался), либо специальный секретный ключ. «Количество людей, имеющих доступ к этому ключу, жестко ограничено. Это все наши сотрудники, которым положено его иметь»;
  • Сервис рассылок предоставил список компьютеров, которые что-то делали по этому ключу. В нём обнаружился пользователь, который «с помощью специально написанного несложного скрипта планомерно выкачивал данные», базы выкачивались из Приморского края и Петербурга;
  • В расследовании говорится, что вора вычислили по IP-адресу. С него кто-то заходил в корпоративную почту ФБК, в ящик, который принадлежал «давно уволенному сотруднику»;
  • Этим человеком оказался Фёдор Горожанко, который до увольнения из ФБК занимался рассылками и имел доступ к секретному API-ключу;

В сети появилась база данных сторонников…
В ФБК говорят, что утечка коснулась только электронных почт. По словам специалистов, этого уже…
tjournal.ru

#новости #фбк #сливы #навальный

Статья дополняется
81 81 комментарий
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81 комментарий
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Аркадий Гайдаржи

22

А ключи API и пароли кто должен менять после увольнения сотрудника имевшего к ним доступ? 

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Случайный якорь

Аркадий
6

Они и не отказываются от своей ответственности, но без него ситуация развивалась бы точно не так

Ответить

Аркадий Гайдаржи

Случайный
0

Основная вина возложена на него, судя по цитате из новости, что-то из-за сотрудника потеряли работу десятки людей

Ответить

Милый

Аркадий
3

И в чём они не правы?

Ответить

Случайный якорь

Аркадий
3

я вот услышал другое (с привязкой к конкретной реплике)

Ответить

Аркадий Гайдаржи

Случайн…
1

По вашей ссылке контекст более точный, чем по цитате в новости на tj 

Ответить

Случайный якорь

Аркадий
0

такое очень часто происходит к сожалению

Ответить

фцвфыв ывфывфыв

Аркадий
0

Основная вина вора. Так и есть

Ответить

Жених приехал

Аркадий
–10

Виновата, как водится, изнасилованная?

Ответить

Аркадий Гайдаржи

Жених
8

Виноват и сотрудник, продавший базу и технический директор с безопасником, которые пропустили такой косяк, зная что на их базу всегда идёт охота

Ответить

KSA

Жених
–1

Виноват говноед, пытающийся в демагогию про "изнасилованную"

Ответить

Мразь

Жених
–5

Такой ты смешной. Виноваты дебилы, которые не перестраховались
P.S. Простите забыл, что в ФБК сплошь гении с нимбом над головой

Ответить

Жених приехал

Мразь
1

 Виноваты дебилы, которые не перестраховались

То есть виновата жертва. Понял.

Ответить

Комментарий удален

Valery Kondratev

Аркадий
2

Ведь реально тут они обосрались. Это стандартная практика в любых более-менее серьезных компаниях менять креды, после увольнения сотрудников. Тем более для ФБК.

Ответить

Аркадий Гайдаржи

Valery
1

Даже если у тебя обычный интернет-магазин с сотней тысяч подписчиков, ты уже специалисту по рассылка. даёшь доступы без права выгрузки базы в каком-нибудь Mailchimp 

Ответить

Случайный якорь

19

награды за его поимку нет, ФБК вновь не оправдал статуса экстремистской организации да штош такмое

Ответить

Sanek Igoshev

Случайный
9

Ни слова о кровной мести даже

Ответить

Рпош Ашршщ

0

работавший раньше вместе с нами, продал за относительно небольшую сумму вас всех

Красивое перекладывание ответственности на "вас". Главное что не "Мы обосрались потому что хуй пойми как проверяли людей" если вообще проверяли

Ответить

Антон Пострунин

Рпош
8

В любой достаточно сложной системе рано или поздно будет сбой. И да, этот парень действительно совершил плохой поступок, не вижу перекладывания ответственности. Это как если пожарные объявят о причине возгорания, то это будет перекладывание ответственности, что они плохо следили и плохо тушили.

Ответить

Andrey Dolg

Антон
1

Смена паролей и отключение доступа это рядовая процедура которую обязаны были выполнить, аналогии с пожарными тут не работают. Виноваты обе стороны, а вот формулировка "продал вас всех" вполне похожа на перекладывание отвествености, хоть и не обязательно таковой является.

Ответить

Рпош Ашршщ

Антон
–3

Пожарники не берут с вои ряды потенциального поджигателя

Ответить

Smaug The

Рпош
0

Рили?

Ответить

Максим Чистов

–6

Обосрались они, а виноват давно уволенный человек, ага. Почему вообще один человек, тем более уволенный, смог не напрягаясь получить доступ к критичным личным данным?

Ответить

Значимый кубок

Максим
1

Этот человек тоже виноват.

Ответить

KSA

Значимый
2

После увольнения человек не должен иметь доступа
Если доступ есть, то виноваты те, кто его не заблокировал

Ответить

Значимый кубок

KSA
3

Преступник не должен иметь доступ к оружию. Виноваты те, кто дали ему оружие.

Это не снимает вину с преступника.

Ответить

KSA

Значимый
1

Пох на престкпника, обосрались ФБК
Все доступы должны быть отозванны немедленно после увольнения
Те, кто этого не делает - помогает врагу

Ответить

Значимый кубок

KSA
0

Я не отрицаю, что фбк обосрались. Я не хочу, чтобы тут писали, что этот товарищ не виновен, что он слил эти данные.

Ответить

Исключительный

Значимый
0

Не снимает. Но и ФБК этот факт симпатии не добавляет

Ответить

Значимый кубок

Исключи…
0

Я тут ни слова в защиту фбк не сказал

Ответить

Исключительный велосипед

Значимый
0

Само собой, но не ФБК об этом говорить. Вот мы с тобой, Серёга, можем сказать что ФБК и сам виноват, и человек оказался с пониженной социальной ответственностью.

Ответить

Значимый кубок

Исключи…
1

Это говорю я, как человек, который мог пострадать от действий Фёдора.
Это умышленное деяние.

Ответить

Администратор Аккаунта

4

https://gorozhanko.ru/

Федор Горожанко
Блог гражданского активиста, создателя сайта «Заливает.СПб».
gorozhanko.ru
Ответить

Иван Грозный

Администратор
2

петух

Ответить

Милый единорожек88

Иван
0

Гамбургской

Ответить

С H А P Р i Е

Администратор
0

Какая отвратительная рожа (с)

Ответить

Василий Огурцов

0

Загонят в минуса конечно, но фбк сами виноваты, что не отбирают доступы у давно уволенных сотрудников. 

Ответить

Mikhail Pukas

Василий
5

Так Жданов то в начале ролика и сказал, что прежде всего они сами виноваты.

Ответить

Vlad F

Mikhail
0

Ну вообще на этом можно было и заканчивать видео

Ответить

Поперечный Мика

2

Интересно, что же там за сумма такая была? миллион рублей?)0

Ответить

Федя Прозоров

Поперечный
3

Тридцать серебренников

Ответить

Поперечный Мика

Федя
3

тридцать минут секса с put-in-ым

Ответить

Антон Лисин

Поперечный
0

Армия 

Ответить

Alex Alen

Поперечный
0

1.2млн

Ответить

Федя Прозоров

–2

Ха  ха ха. Т.е. не виноваты авторы сайта, которые только паспортные данные не просили вводить, а тот, кого «уволили две недели назад»

Ответить

Алексей Володин

Федя
3

Эммм, там спрашивался только Mail и Место проживания (можно было просто указать город без конкретики, и все)

Ответить

Федя Прозоров

Алексей
–2

Вот и говорю: надо было еще паспортные данные требовать!

Ответить

Федя Прозоров

Федя
–2

И снилс, чтобы сторонников лишить пенсионных накоплений

Ответить

Федя Прозоров

Федя
–2

И инн, чтобы плотить нологи за митинги

Ответить

Исключительный велосипед

Федя
0

То есть ты хочешь сказать что ФБК живёт с той же логикой что Кремлевцы?

Ответить

Федя Прозоров

Исключительный
0

Я ничего не утверждаю

Ответить

Федя Прозоров

Федя
–1

Этот комментарий написан специально для минусов:

Я вообще считаю, что отбитые сторонники Навального такие же ебанутики, как ватники. 

Ненавидьте меня!

Ответить

Семен Петров

–3

Наверное, он же внушил Навальному мысль об относительно безболезненном возвращении и привел к разгрому всех штабов Навального.  Уверен, в ФБК есть точно крыса, и наверняка это Волков( он мне просто не нравится, и да, это мое оценочное суждение )

Ответить

Значимый кубок

2
Федор Горожанко | ВКонтакте
Федор Горожанко | ВКонтакте
m.vk.com
Ответить

Поперечный Мика

2

В видео не указана причина, по которой его уволили?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

2

Ждите его у Соловьёва и на RT

Ответить

Dmitry Pasyutin

1
Ответить

Роман Андронов

0

А как они получили доступ к выписке с его счёта?

Ответить

Виталий Лановой

Роман
3

купили 

Ответить

FOX

Роман
2
Наши с вами персональные данные ничего не стоят
Я — Владимир Адошев, я путешественник, блогер и урбанист из Германии. В последние годы я также…
habr.com
Ответить

FOX

Роман
1
Ответить

Анальное Сало

1

Сук

Ответить

Виталий Лановой

–1

Я сразу завел левую пустую почту и регистрировался с ней. Нафиг основную палить на всякие подписки?

Ответить

KSA

Виталий
1

Как это нафиг? Чтобы подвергать свою жизнь и свободу опасности!

Ответить

Виталий Лановой

KSA
0

Не знаю, но я прям ожидал слива информации. У ФБК к сожалению, не очень репутация в сфере безопасности. 

Ответить

KSA

Виталий
1

Лол, какие-то клоуны дизлайкают тебя за предусмотрительность

Ответить

Исключительный велосипед

0

Сумма какая?

Ответить

С H А P Р i Е

Исключительный
1

Сука какая

Ответить

Жених приехал

Исключительный
0

1 200 000

Ответить

Исключительный велосипед

Жених
1

В деньгах это сколько?

Ответить

Жених приехал

Исключи…
0

Тыщ 15 баксов.

Ответить

Исключительный

Жених
0

Ну такое, даже для украинских цен копейки.
А тут Москва, а тут репутация ФБК, главной оппозиционной силы.

Я бы 50 просил минимум

Ответить

KSA

Жених
0

Еще нолик добавить и норм

Ответить

Лунный франт

0

2 недели назад? АХАХАХА

Ответить

Исключительный велосипед

Лунный
0

Почему россияне боятся признаться что Путин их любимый президент?

Ответить

Лунный франт

Исключительный
1

Чтобы Путин не зазнавался 

Ответить

Лунный франт

Лунный
1

А то дворцы не потянем(

Ответить

Поперечный Мика

Исключительный
0

а почему ты боишься признать свою любовь?

Ответить

Исключительный

Попереч…
0

Я симпатизирую хорошим людям. Это признание

Ответить

С H А P Р i Е

0

Ля крыса

Ответить

Мразь

0

"Он уволился две недели назад"

Ответить
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