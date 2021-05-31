ФБК назвал имя бывшего сотрудника, ответственного за слив данных с сайта «Свобода Навальному!» Статьи редакции
По данным организации, им оказался «давно уволенный» Фёдор Горожанко, который занимался рассылками.
- 16 апреля стало известно, что в интернет слили базу электронных почт зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!». Через несколько дней пострадавшие получили письма с угрозами, которые содержали их личные данные, такие как ФИО, адрес и место работы;
- По словам сторонников Навального, чтобы выяснить, что произошло, они «изучили улики». В первую очередь — сами украденные данные, то есть адреса электронной почты и время, домашних адресов там не было;
- Время, указанное в слитых данных — это время рассылки имейлов с просьбой подтвердить свою регистрацию на сайте, то есть утечка была не с сайта, а с сервиса, который делает рассылки. Сторонники Навального пользовались почтовым сервисом «Мейлган»;
- Чтобы попасть в аккаунт на почтовом сервисе нужен либо пароль (которым, как утверждается, никто не пользовался), либо специальный секретный ключ. «Количество людей, имеющих доступ к этому ключу, жестко ограничено. Это все наши сотрудники, которым положено его иметь»;
- Сервис рассылок предоставил список компьютеров, которые что-то делали по этому ключу. В нём обнаружился пользователь, который «с помощью специально написанного несложного скрипта планомерно выкачивал данные», базы выкачивались из Приморского края и Петербурга;
- В расследовании говорится, что вора вычислили по IP-адресу. С него кто-то заходил в корпоративную почту ФБК, в ящик, который принадлежал «давно уволенному сотруднику»;
- Этим человеком оказался Фёдор Горожанко, который до увольнения из ФБК занимался рассылками и имел доступ к секретному API-ключу;
А ключи API и пароли кто должен менять после увольнения сотрудника имевшего к ним доступ?
Они и не отказываются от своей ответственности, но без него ситуация развивалась бы точно не так
Основная вина возложена на него, судя по цитате из новости, что-то из-за сотрудника потеряли работу десятки людей
я вот услышал другое (с привязкой к конкретной реплике)
По вашей ссылке контекст более точный, чем по цитате в новости на tj
Виновата, как водится, изнасилованная?
Виноват и сотрудник, продавший базу и технический директор с безопасником, которые пропустили такой косяк, зная что на их базу всегда идёт охота
Виноваты дебилы, которые не перестраховались
То есть виновата жертва. Понял.
Комментарий удален
Ведь реально тут они обосрались. Это стандартная практика в любых более-менее серьезных компаниях менять креды, после увольнения сотрудников. Тем более для ФБК.
Даже если у тебя обычный интернет-магазин с сотней тысяч подписчиков, ты уже специалисту по рассылка. даёшь доступы без права выгрузки базы в каком-нибудь Mailchimp
работавший раньше вместе с нами, продал за относительно небольшую сумму вас всех
Красивое перекладывание ответственности на "вас". Главное что не "Мы обосрались потому что хуй пойми как проверяли людей" если вообще проверяли
В любой достаточно сложной системе рано или поздно будет сбой. И да, этот парень действительно совершил плохой поступок, не вижу перекладывания ответственности. Это как если пожарные объявят о причине возгорания, то это будет перекладывание ответственности, что они плохо следили и плохо тушили.
Смена паролей и отключение доступа это рядовая процедура которую обязаны были выполнить, аналогии с пожарными тут не работают. Виноваты обе стороны, а вот формулировка "продал вас всех" вполне похожа на перекладывание отвествености, хоть и не обязательно таковой является.
Пожарники не берут с вои ряды потенциального поджигателя
Обосрались они, а виноват давно уволенный человек, ага. Почему вообще один человек, тем более уволенный, смог не напрягаясь получить доступ к критичным личным данным?
Значимый кубок
Этот человек тоже виноват.
Преступник не должен иметь доступ к оружию. Виноваты те, кто дали ему оружие.
Это не снимает вину с преступника.
Я не отрицаю, что фбк обосрались. Я не хочу, чтобы тут писали, что этот товарищ не виновен, что он слил эти данные.
Исключительный велосипед
Само собой, но не ФБК об этом говорить. Вот мы с тобой, Серёга, можем сказать что ФБК и сам виноват, и человек оказался с пониженной социальной ответственностью.
Это говорю я, как человек, который мог пострадать от действий Фёдора.
Это умышленное деяние.
петух
Загонят в минуса конечно, но фбк сами виноваты, что не отбирают доступы у давно уволенных сотрудников.
Так Жданов то в начале ролика и сказал, что прежде всего они сами виноваты.
Тридцать серебренников
Ха ха ха. Т.е. не виноваты авторы сайта, которые только паспортные данные не просили вводить, а тот, кого «уволили две недели назад»
Эммм, там спрашивался только Mail и Место проживания (можно было просто указать город без конкретики, и все)
Вот и говорю: надо было еще паспортные данные требовать!
И снилс, чтобы сторонников лишить пенсионных накоплений
Исключительный велосипед
То есть ты хочешь сказать что ФБК живёт с той же логикой что Кремлевцы?
Я ничего не утверждаю
Этот комментарий написан специально для минусов:
Я вообще считаю, что отбитые сторонники Навального такие же ебанутики, как ватники.
Ненавидьте меня!
Наверное, он же внушил Навальному мысль об относительно безболезненном возвращении и привел к разгрому всех штабов Навального. Уверен, в ФБК есть точно крыса, и наверняка это Волков( он мне просто не нравится, и да, это мое оценочное суждение )
А как они получили доступ к выписке с его счёта?
Я сразу завел левую пустую почту и регистрировался с ней. Нафиг основную палить на всякие подписки?
Не знаю, но я прям ожидал слива информации. У ФБК к сожалению, не очень репутация в сфере безопасности.
1 200 000
Исключительный велосипед
В деньгах это сколько?
Тыщ 15 баксов.
Исключительный
Ну такое, даже для украинских цен копейки.
А тут Москва, а тут репутация ФБК, главной оппозиционной силы.
Я бы 50 просил минимум
Исключительный велосипед
Почему россияне боятся признаться что Путин их любимый президент?
Лунный франт
Чтобы Путин не зазнавался
Поперечный Мика
а почему ты боишься признать свою любовь?