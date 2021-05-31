В Китае семьям разрешили заводить троих детей Статьи редакции
Так власти хотят остановить старение населения и сокращение рождаемости.
Соответсвующее решение приняли во время заседания политбюро коммунистической партии Китая, сообщает Xinhua. Власти сочли демографический спад угрозой для экономики в долгосрочной перспективе.
Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что в рамках проекта предоставят «меры поддержки, которые будут способствовать улучшению структуры населения страны и выполнению стратегии по активному преодолению старения населения».
В 2016 году в Китае отменили политику «Одна семья — один ребенок», разрешив парам иметь двух детей. Однако это привело лишь к краткосрочному росту рождаемости. В 2021 году в стране родилось всего 12 миллионов детей — это наименьший показатель с 1961 года.
С 2003 года в стране резко увеличилось количество разводов, что также привело к демографическому кризису. В ответ власти продвигают традиционные ценности и принимают законы, чтобы уменьшить число разводов и увеличить рождаемость.
Жители Сибири:
пизда теперь...
Неопределенный жар
продвигают традиционные ценности
Коммунистическая партия
теперь все у кого меньше 3х детей понижаются в социальном рейтинге и не смогут купить даже свежий хлеб, так что через год-два у всех будет по 3 ребенка
Фигня, люди уже прочухали что качество важнее количества, деревни уже не бустанут, второй демографический переход пройден.
Случайный якорь
со времен первой французской республики эксперименты по искусственной стимуляции рождаемости показали, что максимум можно чуть-чуть подтолкнуть сильно колеблющихся к рождению детей, люди с измененными представлениями/ мировоззрением (что входит в демографический переход) как правило не сильно реагируют на влияние извне, хотя тоталитарные порядки КНР могут и тут проявить себя эффективно
Bruh, они могут буквально в лагеря на бридинг загонять население, так что от того на сколько партия сильно ёбу даст по этому вопросу зависит выгорит или не выгорит.
Захотят заставят плодиться, не будешь по два жеребёнка воспитывать задушат налогами и соц рейтинг улетит на днище.
наоборот - содержать-то надо как-то увеличивающееся население...
чем больше рабочих тем меньше им платят и дешевеет производство в принципе
так вот к чему это они - удешевить рынок рабочей силы, а то дешевле уже в индии производства содержать
там ментальность другая, люди дзен ловят и мочой коровы лечатся, смартфоны будут распадаться еще по пути к клиенту
«Алло, поддержка? Я получил вместо своего iMac на 64GB змею!»
Поперечный Мика
поддержим танцами и вот вам 50 душевных картинок "доброго дня" в ватсап
Нихуя не выйдет
Актуальный нос
Самое странное, что правда ничего не выйдет.
Когда была 1 семья - 1 ребенок они вроде бузотерили, что хотят больше 1 ребенка.
А на деле в 2015 разрешили 2 детей, но к 2019 рождаемость все равно снижалась.
Там другое шуе, старались рожать только мальчиков (девочек абортировали), типа чтоб "наследник и кормилец". В общем поделом им.
А роддома у них готовы к последствиям таких заявлений?
В рисовом поле не нужен роддом!
Можешь рожать ты под каждым кустом!
Быстро рожай и работать иди!
За трех китайчат - скидка с али!
Астанавитесь
Случайный якорь
они уже во всю буксуют по демографии, в ближнем будущем с их пенсионерской нагрузкой на экономику они своего могут хорошо хлебнуть
так они бабло ложат сами себе на личный пенсионый счет вроде как
А могли переехать в Россию – тут за первого ребёнка деньги дают
Ты хотел сказать, что давно не ел сахарную вату? Она же невкусная!
Может у них лагеря по ебле тоже есть.
Секс-лагерь
Заходишь, а тебе: твоё место возле параши. И ебещься там
А разве в реальных тюрьмах не так?
А какие законы принимают для сохранения семей? Алименты поднимают или реальными способами?
Мне вот непонятно понятие "несущая способность Земли", лучше было бы говорить "несущая способность территории", а в Китае может жить и 10 миллиардов, прокормит себя, вообще-то Земля и 100млрд вынесет, только нужно поведение людей изменить, многое запретить. Почему это лучше, чтобы было 100млрд, а потому, что из них какой-то процент будет учёными, инженерами - теми, кто на самом деле создаёт этот мир и чем их больше, тем быстрее мир будет к лучшему меняться.
Через 20 лет опять запретят
Эх, вряд ли мы на своём веку увидим очередной голод в Китае, но можно помечтать.
3 ребенка это не хер собачий, хата нужна сразу пипец, а лучше дом и минивен еще, я вам как многодетный скажу
сука, вас 1,5 миллиарда, хватит почковаться
1.5 миллиарда уже не будет. У них практически нулевой рост населения, а в следующее десятилетие ожидается переход к спаду.