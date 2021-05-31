Так власти хотят остановить старение населения и сокращение рождаемости.

Соответсвующее решение приняли во время заседания политбюро коммунистической партии Китая, сообщает Xinhua. Власти сочли демографический спад угрозой для экономики в долгосрочной перспективе.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что в рамках проекта предоставят «меры поддержки, которые будут способствовать улучшению структуры населения страны и выполнению стратегии по активному преодолению старения населения».

В 2016 году в Китае отменили политику «Одна семья — один ребенок», разрешив парам иметь двух детей. Однако это привело лишь к краткосрочному росту рождаемости. В 2021 году в стране родилось всего 12 миллионов детей — это наименьший показатель с 1961 года.

С 2003 года в стране резко увеличилось количество разводов, что также привело к демографическому кризису. В ответ власти продвигают традиционные ценности и принимают законы, чтобы уменьшить число разводов и увеличить рождаемость.