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Sasha Shambilova

В Китае семьям разрешили заводить троих детей Статьи редакции

Так власти хотят остановить старение населения и сокращение рождаемости.

Соответсвующее решение приняли во время заседания политбюро коммунистической партии Китая, сообщает Xinhua. Власти сочли демографический спад угрозой для экономики в долгосрочной перспективе.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что в рамках проекта предоставят «меры поддержки, которые будут способствовать улучшению структуры населения страны и выполнению стратегии по активному преодолению старения населения».

В 2016 году в Китае отменили политику «Одна семья — один ребенок», разрешив парам иметь двух детей. Однако это привело лишь к краткосрочному росту рождаемости. В 2021 году в стране родилось всего 12 миллионов детей — это наименьший показатель с 1961 года.

С 2003 года в стране резко увеличилось количество разводов, что также привело к демографическому кризису. В ответ власти продвигают традиционные ценности и принимают законы, чтобы уменьшить число разводов и увеличить рождаемость.

#китай #новости #политика

2620 просмотров
66 66 комментариев
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66 комментариев
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Особенный теркин30см

36

партия забирать кошку жена и выдавать пачку виагра

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Андрей Николаев

Особенный
3

А с кем использовать виагра, с простой русский рабочий Иван?

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Dmitry Teplyakov

Особенный
2

И удар миска риса

Ответить

Дуд Волро

35

Жители Сибири:

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Вася Пражкин

Дуд
0

Китайские жители Сибири?

Ответить

Корнелий Шнапс

10

пизда теперь...

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Rond

Корнелий
41

потрудится

Ответить

ouxen

Rond
0

на славу партии

Ответить

AZP

4
Ответить

Неопределенный жар

AZP
13
Ответить

Неопределенный жар

Неопределенный
12
Ответить

Корнелий Шнапс

AZP
3

не исключено что этим мемом в wechat`е и продвигают стратегию

Ответить

Смелый Филипп

9
Ответить

ouxen

Смелый
0
Ответить

супрематизм 2.0

8

продвигают традиционные ценности

Коммунистическая партия

Ответить

Dmitry Teplyakov

супрематизм
3

Cummunism

Ответить

Корнелий Шнапс

7

теперь все у кого меньше 3х детей понижаются в социальном рейтинге и не смогут купить даже свежий хлеб, так что через год-два у всех будет по 3 ребенка

Ответить

ouxen

Корнелий
0

от хуавей

Ответить

Slow Zeleniy

6

Ну чо народ погнали 🤡🇨🇳

Ответить

Kir Kirsky

5

Фигня, люди уже прочухали что качество важнее количества, деревни уже не бустанут, второй демографический переход пройден.

Ответить

Максоний

Kir
2

Могут схавать спокойно

Ответить

Случайный якорь

Максоний
3

со времен первой французской республики эксперименты по искусственной стимуляции рождаемости показали, что максимум можно чуть-чуть подтолкнуть сильно колеблющихся к рождению детей, люди с измененными представлениями/ мировоззрением (что входит в демографический переход) как правило не сильно реагируют на влияние извне, хотя тоталитарные порядки КНР могут и тут проявить себя эффективно

Ответить

Виталий Куликов

Случайн…
1

Bruh, они могут буквально в лагеря на бридинг загонять население, так что от того на сколько партия сильно ёбу даст по этому вопросу зависит выгорит или не выгорит.

Ответить

Kir Kirsky

Максоний
1

Хуйня написана, даже переубеждать лень

Ответить

Виталий Куликов

Kir
0

Захотят заставят плодиться, не будешь по два жеребёнка воспитывать задушат налогами и соц рейтинг улетит на днище.

Ответить

Поперечный Мика

4

Теперь сяоми еще подешевеют или как?

Ответить

Корнелий Шнапс

Поперечный
0

наоборот - содержать-то надо как-то увеличивающееся население...

Ответить

Поперечный Мика

Корнелий
1

чем больше рабочих тем меньше им платят и дешевеет производство в принципе

Ответить

Корнелий Шнапс

Попереч…
1

так вот к чему это они - удешевить рынок рабочей силы, а то дешевле уже в индии производства содержать

Ответить

Поперечный Мика

Корнелий
1

там ментальность другая, люди дзен ловят и мочой коровы лечатся, смартфоны будут распадаться еще по пути к клиенту

Ответить

Dmitry Teplyakov

Попереч…
1

«Алло, поддержка? Я получил вместо своего iMac на 64GB змею!»

Ответить

Поперечный Мика

Dmitry
3

поддержим танцами и вот вам 50 душевных картинок "доброго дня" в ватсап

Ответить

Dmitry Teplyakov

Попереч…
1

«Почему мой Mac издаёт звуки, похожие на гремучую змею?»

Ответить

Stanley H. Tweedle

4

Нихуя не выйдет

Ответить

Актуальный нос

Stanley
0

Самое странное, что правда ничего не выйдет.
Когда была 1 семья - 1 ребенок они вроде бузотерили, что хотят больше 1 ребенка.

А на деле в 2015 разрешили 2 детей, но к 2019 рождаемость все равно снижалась.

Ответить

Stanley H. Tweedle

Актуальный
0

Там другое шуе, старались рожать только мальчиков (девочек абортировали), типа чтоб "наследник и кормилец". В общем поделом им.

Ответить

Артур Голицын

0

А роддома у них готовы к последствиям таких заявлений? 

Ответить

AZP

Артур
5

В рисовом поле не нужен роддом 

Ответить

Корнелий Шнапс

AZP
6

В рисовом поле не нужен роддом!
Можешь рожать ты под каждым кустом!
Быстро рожай и работать иди!
За трех китайчат - скидка с али!

Ответить

Dmitry Teplyakov

AZP
0
Ответить

С H А P Р i Е

1

Астанавитесь

Ответить

Случайный якорь

С
2

они уже во всю буксуют по демографии, в ближнем будущем с их пенсионерской нагрузкой на экономику они своего могут хорошо хлебнуть

Ответить

Сергей Дворниченко

Случайный
0

так они бабло ложат сами себе на личный пенсионый счет вроде как

Ответить

Для закладок

Сергей
0

Будто пенсионные фонды не личный кошелек правящей илиты

Ответить

Федя Прозоров

1

А могли переехать в Россию – тут за первого ребёнка деньги дают

Ответить

Максоний

Федя
0

Вата плез

Ответить

Федя Прозоров

Максоний
3

Ты хотел сказать, что давно не ел сахарную вату? Она же невкусная!

Ответить

Максоний

Федя
1

Ты невкусный

Ответить

Федя Прозоров

Максоний
1

Это я и так знаю. Но вкус жжёного сахара – на любителя

Ответить

Азамат Бекмагамбетов

0

Может у них лагеря по ебле тоже есть.

Ответить

Федя Прозоров

Азамат
0

Секс-лагерь

Ответить

Азамат Бекмагамбетов

Федя
1

Заходишь, а тебе: твоё место возле параши. И ебещься там

Ответить

Федя Прозоров

Азамат
0

А разве в реальных тюрьмах не так?

Ответить

Азамат

Федя
0

В Казахстанских и в Дании не так

Ответить

Федя Прозоров

Азамат
0

Жаль. Хоть лишился бы анальной девственности(((

Ответить

фцвфыв ывфывфыв

0

А какие законы принимают для сохранения семей? Алименты поднимают или реальными способами?

Ответить

Roman Sapon

0

Мне вот непонятно понятие "несущая способность Земли", лучше было бы говорить "несущая способность территории", а в Китае может жить и 10 миллиардов, прокормит себя, вообще-то Земля и 100млрд вынесет, только нужно поведение людей изменить, многое запретить. Почему это лучше, чтобы было 100млрд, а потому, что из них какой-то процент будет учёными, инженерами - теми, кто на самом деле создаёт этот мир и чем их больше, тем быстрее мир будет к лучшему меняться.

Ответить

ouxen

Roman
0

нет не будет, тк активно плодятся сейчас только муслимы их скоро половина будет

Ответить

lumieny

0

Через 20 лет опять запретят

Ответить

Корнелий Шнапс

lumieny
0

мудрая политика регулирования популяции

Ответить

аятомат

0

но....2 миллиарда же...два...

Ответить

Украденная жизнь

0

Они просто не пробовали завозить киргизов.

Ответить

Виталий Куликов

0

Эх, вряд ли мы на своём веку увидим очередной голод в Китае, но можно помечтать.

Ответить

Mikha Nanullov

0

3 ребенка это не хер собачий, хата нужна сразу пипец, а лучше дом и минивен еще, я вам как многодетный скажу

Ответить

Gebirgsj ger

0

сука, вас 1,5 миллиарда, хватит почковаться 

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Anton Golovanov

Gebirgsj
0

1.5 миллиарда уже не будет. У них практически нулевой рост населения, а в следующее десятилетие ожидается переход к спаду.

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