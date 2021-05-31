Так как в заключении их вовремя кормят и осматривают врачи.

Заключённые, которые обратились с такой просьбой, содержатся в девяти тюрьмах штата Уттар-Прадеш. Всего заявления написал 21 человек, пишет India Today.

Они сообщил властям, что не хотят условно-досрочного освобождения, так как во время пандемии Covid-19 оставаться в заключении «безопаснее и здоровее». Это связано с тем, что в тюрьмах регулярно проводят медосмотры и вовремя кормят. На свободе же им «придётся бороться, чтобы заработать на жизнь».

По словам главы администрации индийских тюрем Ананда Кумара, позицию заключённых должны уважать и принять. За последнее время по приказу Верховного суда освободили около 11,5 тысяч человек. Отмечая «беспрецедентный всплеск» случаев заболевания Covid-19 в стране, суд 8 мая распорядился разгрузить тюрьмы.

В марте 2020 года из-за пандемии из тюрем штата уже отпустили 11 тысяч человек.

Сейчас Индия является главным очагом распространения Covid-19: весной там установили несколько рекордов по заболеваемости, тела погибших сжигают на улицах и сбрасывают в реки, а в больницах не хватает коек и кислорода.