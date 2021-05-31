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Ольга Щербинина

В Индии заключённые не захотели выходить из тюрьмы условно-досрочно. Они считают, что там сейчас безопаснее Статьи редакции

Так как в заключении их вовремя кормят и осматривают врачи.

Заключённые, которые обратились с такой просьбой, содержатся в девяти тюрьмах штата Уттар-Прадеш. Всего заявления написал 21 человек, пишет India Today.

Они сообщил властям, что не хотят условно-досрочного освобождения, так как во время пандемии Covid-19 оставаться в заключении «безопаснее и здоровее». Это связано с тем, что в тюрьмах регулярно проводят медосмотры и вовремя кормят. На свободе же им «придётся бороться, чтобы заработать на жизнь».

По словам главы администрации индийских тюрем Ананда Кумара, позицию заключённых должны уважать и принять. За последнее время по приказу Верховного суда освободили около 11,5 тысяч человек. Отмечая «беспрецедентный всплеск» случаев заболевания Covid-19 в стране, суд 8 мая распорядился разгрузить тюрьмы.

В марте 2020 года из-за пандемии из тюрем штата уже отпустили 11 тысяч человек.

Сейчас Индия является главным очагом распространения Covid-19: весной там установили несколько рекордов по заболеваемости, тела погибших сжигают на улицах и сбрасывают в реки, а в больницах не хватает коек и кислорода.

#новости #индия #covid19

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социальныирудимент

9

регулярно проводят медосмотры и вовремя кормят

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С H А P Р i Е

4

А в тюрьме сейчас обед, макарошки дают....
Какой же там пиздец, если даже в тюрьме кажется безопаснее?

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Разноцветный ящик

3

Продлевать будете?

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Виталий Чухнов

1

условно-досрочно

Я всегда думал это по желанию заключенного. 
Ну то есть инициатором должен быть он. 

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Spid3r

Виталий
2

Решили всех выпустить, чтобы на воле самовыпилились с помощью ковида.

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Украденная жизнь

1

Сообщите венесуэльцам о лайфхаке.

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Roman Sapon

1

Мне кото-нибуть убить, чтобы покушать, прям как из книги, в Индии зашкаливающая бедность

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Владимир Филатов

1

Кто бы мог подумать 10 лет назад, что люди добровольно будут оставаться в тюрьме.

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Телевизионный звук

0

Ну и в чём они неправы?

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Roman Sapon

Телевизионный
1

Каждый выживает как может, двачер ебаный, вот бы тебя туда

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Алексей Логачев

0

Предлагаю показать это по Первому, как ещё один довод в пользу Гулагов. Вон в Индии уже в тюрьмах жить хотят, и у нас так будет, когда граждане более сознательные станут. Все сразу в тюрьмы наши захотят! 

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