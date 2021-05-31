Петербуржцы пожаловались на SMS с благодарностью за участие в праймериз «Единой России», хотя они не голосовали Статьи редакции
«Спасибо за ваш голос на праймериз. Ваш депутат, Евгений Марченко», — говорится в рассылке.
Жители Выборгского района Санкт-Петербурга получили SMS с благодарностью за участие в праймериз «Единой России». При этом они утверждают, что не голосовали. Местные присылают скриншоты сообщений в телеграм-каналы и паблики города.
Депутат Евгений Марченко победил на праймериз по Северному одномандатному избирательному округу в Госдуму РФ. Он набрал 26 731 голос.
Праймериз стартовали 24 мая. В первый же день сайт предварительного голосования упал: при попытке проголосовать или посмотреть кандидатов он выдавал ошибку «502 Bad Gateway».
31 мая «Единая Россия» начала подводить итоги праймериз. Председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что в предварительном голосовании участвовали более 11 миллионов человек.
хотя они не голосовали
Ваш депутат, Евгений Марченко
Боярин назначен сцарём, холопам просьба(постановление №14/88 собрания Государственной Думы) восторгаться.
Ну все, с введением электронного голосования мы потеряли выборы окончательно