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Новости
yannlll

Петербуржцы пожаловались на SMS с благодарностью за участие в праймериз «Единой России», хотя они не голосовали Статьи редакции

«Спасибо за ваш голос на праймериз. Ваш депутат, Евгений Марченко», — говорится в рассылке.

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Фото в группе «ВКонтакте» МО №15. Актуально (Выборгский район)

Жители Выборгского района Санкт-Петербурга получили SMS с благодарностью за участие в праймериз «Единой России». При этом они утверждают, что не голосовали. Местные присылают скриншоты сообщений в телеграм-каналы и паблики города.

Депутат Евгений Марченко победил на праймериз по Северному одномандатному избирательному округу в Госдуму РФ. Он набрал 26 731 голос.

Праймериз стартовали 24 мая. В первый же день сайт предварительного голосования упал: при попытке проголосовать или посмотреть кандидатов он выдавал ошибку «502 Bad Gateway».

31 мая «Единая Россия» начала подводить итоги праймериз. Председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что в предварительном голосовании участвовали более 11 миллионов человек.

#новости #политика #единаяроссия

11 11 комментариев
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Виталий Куликов

22

не голосовали

Haha, наивные.

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Ksenobait

10

хотя они не голосовали 

Ваш депутат, Евгений Марченко

Боярин назначен сцарём, холопам просьба(постановление №14/88 собрания Государственной Думы) восторгаться.

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FOX

4
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Pavel Vakhrushev

4

Ну все, с введением электронного голосования мы потеряли выборы окончательно

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социальныирудимент

Pavel
0

Будем наблюдать...

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2
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Особенный теркин30см

2

вы за него не только голосовали , но и проголосуете

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Адмирал Ламбер

1

Моргните, если согласны 

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С H А P Р i Е

1
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