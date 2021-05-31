По данным полиции, ему удавалось скрываться так долго из-за связей с влиятельными бандами.

Фото Getty Images

Хабиб Талукдер, известный как Тигр Хабиб, орудовал в мангровом лесу Сундарбан на границе между Индией и Бангладеш. Он убил по меньшей мере 70 особей этих редких животных, сообщает Би-би-си. В этом районе живёт самая большая в мире популяция бенгальских тигров, которых в дикой природе осталось всего несколько тысяч.

50-летний Талукдер начал карьеру, собирая мёд в лесу. Один из сборщиков мёда Абдус Салам сказал, что местные жители «одинаково уважают и боятся» Хабиба. По его словам, «он опасный человек, который может в одиночку сражаться с тиграми в лесу».

Офицер Абдул Маннан сообщил, что и полиция, и лесное управление в течение многих лет пытались арестовать Талукдера. «Он тайно проник в Сундарбаны и охотился на диких животных, несмотря на то, что ему давным-давно запретили вход в лес», — рассказал полицейский и добавил, что браконьер связан с влиятельными бандами.

Данные переписи тигров в Бангладеш, опубликованные в 2018 году, показали, что их численность в Сундарбане выросла до 114 с рекордного минимума в 106 в 2015 году. В отчёте WWF в 2020 году также говорится, что популяция начала постепенно восстанавливаться.