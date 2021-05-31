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Ольга Щербинина

В Бангладеш арестовали браконьера, убившего 70 бенгальских тигров. За ним охотились 20 лет Статьи редакции

По данным полиции, ему удавалось скрываться так долго из-за связей с влиятельными бандами.

Фото Getty Images

Хабиб Талукдер, известный как Тигр Хабиб, орудовал в мангровом лесу Сундарбан на границе между Индией и Бангладеш. Он убил по меньшей мере 70 особей этих редких животных, сообщает Би-би-си. В этом районе живёт самая большая в мире популяция бенгальских тигров, которых в дикой природе осталось всего несколько тысяч.

50-летний Талукдер начал карьеру, собирая мёд в лесу. Один из сборщиков мёда Абдус Салам сказал, что местные жители «одинаково уважают и боятся» Хабиба. По его словам, «он опасный человек, который может в одиночку сражаться с тиграми в лесу».

Офицер Абдул Маннан сообщил, что и полиция, и лесное управление в течение многих лет пытались арестовать Талукдера. «Он тайно проник в Сундарбаны и охотился на диких животных, несмотря на то, что ему давным-давно запретили вход в лес», — рассказал полицейский и добавил, что браконьер связан с влиятельными бандами.

Данные переписи тигров в Бангладеш, опубликованные в 2018 году, показали, что их численность в Сундарбане выросла до 114 с рекордного минимума в 106 в 2015 году. В отчёте WWF в 2020 году также говорится, что популяция начала постепенно восстанавливаться.

#новости #браконьеры #животные #тигры

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52 комментария
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alexferman

23

Надеюсь, его скормят тиграм?

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Ушёл и не вернулся

–25

Мясоеды-любители животных в комментариях высказали праведный гнев? Чавкая котлеткой

Ответить

Четкий самолет

Ушёл
24

Хуя приплел
Не знал, что у нас коровки-свинки вымирают

Ответить

кум кумич

Четкий
3
Ответить

Степан Анейчик

Четкий
3

как будто ты бы перестал жалеть тигров, если бы они не вымирали. лицемерие в том, что коров вам не жалко, а тигров жалко

Ответить

Ушёл и не

Степан
0

Именно

Ответить

Roman Sapon

Ушёл
8

Сейчас чавкаю котлетой из тигра, сухое мясо, лучше говядина

Ответить

Адмирал Ламбер

Ушёл
4

Травоядного порвало

Ответить

Адмирал Ламбер

4

Что вот вообще движет такими ублюдками?

Ответить

Задумчивой Кот

Адмирал
4

Местный аналог ауе понятий и бабло 

Ответить

Немыслимый теркин30см

Адмирал
2

То же, что и других ублюдков делать любые плохие вещи, за которые платят

Ответить

Вячеслав Андреев

Адмирал
0

Сердце

Ответить

Степан Анейчик

Адмирал
0

если бы такие ублюдки разводили тигров методом искусственного оплодотворения чтобы потом их убивать и делать из них гамбургеры, ты бы не называл их ублюдками

Ответить

Robo Krabe

4

Вот же пидорас 

Ответить

Roman Sapon

2

Пора бы запретить цирки, зоопарки, да, их надо запретить, чтобы животные жили своей жизнью, это к слову. А по сути что мы можем, это надо вести просвещение, долго, дорого, никому не нужно...

Ответить

Zakhar Zakharov

Roman
1

недавно начал смотреть и не досмотрел интервью Запашного. там в комментах прям восхваляют его.
грустно

Ответить

Robo Krabe

Zakhar
7

Заебись что в Украине запретили цирки с животными. 
Ненавижу клоунов 

Ответить

AZP

Robo
7

Цирк Дю солей стал самым известным в мире вообще без животных.
И это заебись.

Ответить

Zee Zao

Robo
–1

Это такая же средневековая архаика как и театры, оперы и балет 

Ответить

Ушёл и не вернулся

Zakhar
6

Запашные - одни из главных мразей и садистов

Ответить

Zakhar Zakharov

Zakhar
0

а вот мой коммент)

Ответить

Roman Sapon

Roman
0

Контролируемые зоны как вариант

Ответить

некипишуй

3

котов убивать нельзя

Ответить

Видный Филипп

–11

и что тигры поебутся и все будет нормально это естественный отбор

Ответить

k. wintermute

Видный
6

Жаль на людей охотиться нельзя с таким же оправданием 

Ответить

Видный Филипп

k.
1

люди не тигры

Ответить

Видный Филипп

Видный
0

убийство человека не равно убийству тигра

Ответить

конгруэ́нтный

Видный
1

вообще 
большой разницы нет 
а то что есть 
то соц надстройка 
что ты что он - форма жизни 
и по большому счету насрать 

Ответить

Nuri Shaw

конгруэ…
1

Тогда и муха и комар стоят на одном уровне с человеком и тигром

Ответить

Артем Шевченко

конгруэ…
0

только не насрать. а, и то, и то - дичь, от которой надо уходить.
по-моему границу с неэмпатией к другому виду надо проводить хотя бы на уровне млнкопитающих.

Ответить

Zakhar Zakharov

Видный
2

скажи свой адрес. давай, убьем тебя. а мамка с папкой твои поебутся и может быть родят кого-то. если старенькие, то и сестра твоя подойдет

Ответить

Видный Филипп

Zakhar
–2

Зачем меня убивать? Я не тигр я человек

Ответить

Zakhar Zakharov

Видный
4

естественный отбор

нарожают еще человечков

Ответить

Видный Филипп

Zakhar
0

у меня сознание а у тигра 

Ответить

Zakhar Zakharov

Видный
5

сознание у него. 
хуюзнание у тебя

Ответить

Видный Филипп

Zakhar
0

чего ты надеешься с такой риторикой ненависти добиться ?

Ответить

Кхалиси Бот

Видный
1

у меня сёзняние а у тигьа

Ответить

fullmetalboy4815

Видный
0

Этот комментарий противоречит стартовому) 

Ответить

AZP

Видный
0

@Кхалиси Бот 

Ответить

Distortion

Zakhar
0

По-твоему убийство тигра = убийству человека? Ты в курсе, что ты до сих пор жив только потому что твой организм регулярно устраивает геноциды различных живых организмов? Что собираешься с этим делать?

Ответить

Честной

Distort…
0

По-твоему убийство тигра = убийству человека

Почему это не так? Чем факт смерти человека, по большому счёту, отличается от смерти червя?

Ответить

Distortion

Честной
1

Если обойтись без морали, то убийство червей никак не угрожает каждому из нас, убийство же людей потенциально угрожает каждому. Отсюда появился консенсус, что убийство людей это в целом плохо

Ответить

Zakhar Zakharov

Distort…
1

если это убийство имеет адекватную причину в виде выживания, то ничего против не имею. 
когда охотятся на волков, потому что их популяция слишком быстро увеличивается на маленькой территории и подвергают убийству людей, коров, коз, оленей, ничего против не скажу. это ради выживания и с полезной риторикой.
когда убивают ради наживы или потехи, всегда буду против. что людей, что животных

Ответить

Distortion

Zakhar
0

Тут я полностью согласен, только из этого же никак не следует уравнивание убийства людей и животных. Только если ты убийство людей также поддерживаешь, если это может быть ситуативно полезно

Ответить

Zakhar Zakharov

Distort…
0

смертные казни поддерживаю. 
убийство в моменте потенциального убийцы, который собирается убить тебя, твоих детей, родителей, близких, родственников, друзей - поддерживаю.
убийство человека, который хочет себя убить, т.к. ему жесть больно, но не может сам это сделать - поддерживаю.  про эвтаназию.
так что, когда это надо, всегда поддерживаю
и мне без разницы человек это или животное

Ответить

Ozabot

Видный
0

Проблема в том, что из-за крайне маленькой популяции может начаться кровосмешение и это породит наследственные болезни и мутации, а также может снизить иммунитет на другие болячки. Как у тасманийского дьявола. У крупных млекопитающих это вообще огромный риск. Каждый тигр по-сути бесценен как генетический материал. 
А естественный отбор, это когда ты конкурируешь с тигром за выживание и побеждаешь. Но когда ты убиваешь их по чисто человеческим капризам и мутной мотивации, то это уже криминал.

Ответить

Pavel Melikhov

0

Долго и без обезбола отрезать по части тела, 70 частей и скормить тиграм

Ответить

Задумчивой Кот

Pavel
3

Нафига котанов всяким говном кормить? 

Ответить

Вячеслав Андреев

1

Тигр Хабиб? Я думал этот ник уже занят 😏

Ответить

Danil Oputin

0

Пидорас

Ответить

Хемингуэй Хлебушкин

0

Кадыров что ли нашел?

Ответить

С H А P Р i Е

–1

Новый Хабиб?

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