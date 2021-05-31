В Бангладеш арестовали браконьера, убившего 70 бенгальских тигров. За ним охотились 20 лет Статьи редакции
По данным полиции, ему удавалось скрываться так долго из-за связей с влиятельными бандами.
Хабиб Талукдер, известный как Тигр Хабиб, орудовал в мангровом лесу Сундарбан на границе между Индией и Бангладеш. Он убил по меньшей мере 70 особей этих редких животных, сообщает Би-би-си. В этом районе живёт самая большая в мире популяция бенгальских тигров, которых в дикой природе осталось всего несколько тысяч.
50-летний Талукдер начал карьеру, собирая мёд в лесу. Один из сборщиков мёда Абдус Салам сказал, что местные жители «одинаково уважают и боятся» Хабиба. По его словам, «он опасный человек, который может в одиночку сражаться с тиграми в лесу».
Офицер Абдул Маннан сообщил, что и полиция, и лесное управление в течение многих лет пытались арестовать Талукдера. «Он тайно проник в Сундарбаны и охотился на диких животных, несмотря на то, что ему давным-давно запретили вход в лес», — рассказал полицейский и добавил, что браконьер связан с влиятельными бандами.
Данные переписи тигров в Бангладеш, опубликованные в 2018 году, показали, что их численность в Сундарбане выросла до 114 с рекордного минимума в 106 в 2015 году. В отчёте WWF в 2020 году также говорится, что популяция начала постепенно восстанавливаться.
Мясоеды-любители животных в комментариях высказали праведный гнев? Чавкая котлеткой
Четкий самолет
Хуя приплел
Не знал, что у нас коровки-свинки вымирают
Что вот вообще движет такими ублюдками?
Немыслимый теркин30см
То же, что и других ублюдков делать любые плохие вещи, за которые платят
если бы такие ублюдки разводили тигров методом искусственного оплодотворения чтобы потом их убивать и делать из них гамбургеры, ты бы не называл их ублюдками
Пора бы запретить цирки, зоопарки, да, их надо запретить, чтобы животные жили своей жизнью, это к слову. А по сути что мы можем, это надо вести просвещение, долго, дорого, никому не нужно...
недавно начал смотреть и не досмотрел интервью Запашного. там в комментах прям восхваляют его.
грустно
Заебись что в Украине запретили цирки с животными.
Ненавижу клоунов
Жаль на людей охотиться нельзя с таким же оправданием
Видный Филипп
люди не тигры
Видный Филипп
убийство человека не равно убийству тигра
вообще
большой разницы нет
а то что есть
то соц надстройка
что ты что он - форма жизни
и по большому счету насрать
только не насрать. а, и то, и то - дичь, от которой надо уходить.
по-моему границу с неэмпатией к другому виду надо проводить хотя бы на уровне млнкопитающих.
скажи свой адрес. давай, убьем тебя. а мамка с папкой твои поебутся и может быть родят кого-то. если старенькие, то и сестра твоя подойдет
Зачем меня убивать? Я не тигр я человек
естественный отбор
нарожают еще человечков
у меня сознание а у тигра
сознание у него.
хуюзнание у тебя
По-твоему убийство тигра = убийству человека? Ты в курсе, что ты до сих пор жив только потому что твой организм регулярно устраивает геноциды различных живых организмов? Что собираешься с этим делать?
Честной
По-твоему убийство тигра = убийству человека
Почему это не так? Чем факт смерти человека, по большому счёту, отличается от смерти червя?
Если обойтись без морали, то убийство червей никак не угрожает каждому из нас, убийство же людей потенциально угрожает каждому. Отсюда появился консенсус, что убийство людей это в целом плохо
если это убийство имеет адекватную причину в виде выживания, то ничего против не имею.
когда охотятся на волков, потому что их популяция слишком быстро увеличивается на маленькой территории и подвергают убийству людей, коров, коз, оленей, ничего против не скажу. это ради выживания и с полезной риторикой.
когда убивают ради наживы или потехи, всегда буду против. что людей, что животных
Тут я полностью согласен, только из этого же никак не следует уравнивание убийства людей и животных. Только если ты убийство людей также поддерживаешь, если это может быть ситуативно полезно
смертные казни поддерживаю.
убийство в моменте потенциального убийцы, который собирается убить тебя, твоих детей, родителей, близких, родственников, друзей - поддерживаю.
убийство человека, который хочет себя убить, т.к. ему жесть больно, но не может сам это сделать - поддерживаю. про эвтаназию.
так что, когда это надо, всегда поддерживаю
и мне без разницы человек это или животное
Проблема в том, что из-за крайне маленькой популяции может начаться кровосмешение и это породит наследственные болезни и мутации, а также может снизить иммунитет на другие болячки. Как у тасманийского дьявола. У крупных млекопитающих это вообще огромный риск. Каждый тигр по-сути бесценен как генетический материал.
А естественный отбор, это когда ты конкурируешь с тигром за выживание и побеждаешь. Но когда ты убиваешь их по чисто человеческим капризам и мутной мотивации, то это уже криминал.
Долго и без обезбола отрезать по части тела, 70 частей и скормить тиграм