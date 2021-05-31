Активистку Дарью Полюдову приговорили к шести годам колонии по делу об экстремизме и оправдании терроризма Статьи редакции
Также лидеру «Левого сопротивления» на четыре года запретили писать посты в интернете.
Уголовное дело рассматривал 2-й Западный окружной военный суд в Москве. Полюдову признали виновной в оправдании терроризма в интернете и в публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщает правозащитный проект «Сетевые Свободные» со ссылкой на адвоката Полюдовой Леонида Соловьёва.
«Суд запретил активистке работать в СМИ и организовывать массовые мероприятия на протяжении четырёх лет. Также суд запретил ей четыре года постить информации в интернете», — говорится в сообщении.
Активистка оказалась в СИЗО в начале 2020 года из-за поста про чеченского полевого командира Шамиля Басаева, а также из-за видео о Евгении Манюрове, который устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. По официальной версии, в 2019 году мужчина застрелил сотрудника ФСБ и ранил ещё пятерых, включая одного гражданского. Позднее один из раненых силовиков умер. Самого нападавшего убили.
Летом 2014 года Полюдова стала первой в России обвиняемой в призывах к сепаратизму — она собиралась провести «Марш за федерализацию Кубани». В декабре 2015 года активистка получила два года колонии-поселения и вышла на свободу в октябре 2017 года. После этого она переехала в Москву и организовала движение «Левое сопротивление».
6 лет за пост..
Один губернатор тут в открытую всем угрожает, мишень наставляет.. А экстремист всё равно ты!
Также лидеру «Левого сопротивления» на четыре года запретили писать посты в интернете
Запретить щитпостинг на 4 года это сильно конечно.
Обвинение в сепаратизме Полюдовой предъявили из-за пикета с плакатом «Курилы! Хватит кормить Москву! Да здравствует Дальневосточная республика!».
В лингвистической экспертизе специалисты подтверждали позицию следствиями цитатами из постов активистки во «ВКонтакте». В пример они приводили записи «Ну а я считаю, что Рашка вместе с ее "столицей" должна быть уничтожена»
Ну, тут дурка какая-то.
Но сажать за это нельзя
что ж там такого написать надо было, чтоб на 6 лет уехать?
Не понимаю что такого в федерализации Кубани? Россия же и есть федерация вроде? Может ,она хотела чтобы больше самостоятельности регионам? И что тут такого? Это же и должно быть так в федерации
По официальной версии, в 2019 году мужчина застрелил сотрудника ФСБ и ранил ещё пятерых, включая одного гражданского.
А где бы, простите, ознакомиться с этой официальной версией?
Ну, ссылка же на статью, в статье, ну
https://tjournal.ru/analysis/132068-kto-takoy-evgeniy-manyurov-kotoryy-predpolozhitelno-ustroil-strelbu-u-zdaniya-fsb-na-lubyanke?ref=tjournal.ru
Що же ты.
Там сказано:
В результате нападения погиб один сотрудник ФСБ, пять человек — в том числе один гражданский — получили ранения различной степени тяжести.
В перестрелке погиб один сотрудник ФСБ. Ещё пятеро человек получили ранения, двое из них — тяжёлые.
Но там не говорится, что:
мужчина застрелил сотрудника ФСБ и ранил ещё пятерых, включая одного гражданского.
Вот мне бы и хотелось узнать, на сегодняшний день кто-то официально заявил, что все эти люди получили ранения именно от Манюрова?
О боже.
Даже если фэйсы подстрелили ещё одного гражданского дело это сильно не меняет.
Все по делу, пусть сидит.
Да она за все хорошее против всего плохого
В точку
Мать все время переживала, что у Полюдовой нет парня, говорит Котов. «Даша говорила, что ей никто не нужен. Только товарищи по революционной борьбе. Всех отшивала. Может и были поклонники, но как узнавали, чем она занималась, сливались.
“Полюдова стала первой в России обвиняемой в призывах к сепаратизму”, забавно, как поддерживать сепаратизм в соседних странах так это законно и вообще народ имеет право на самоопределение, а как у себя в стране так сразу уголовное дело
Всё что о ней слышал - где-то в очередной раз попалась ментам за митинги и села в тюрьму.
Она, похоже, оттуда и не выходила толком
а как такие дела доказываются? вот заявил ты - писал пост не я. Да в твоем аккаунте с твоего айпишника и что?