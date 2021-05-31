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Ольга Щербинина

Активистку Дарью Полюдову приговорили к шести годам колонии по делу об экстремизме и оправдании терроризма Статьи редакции

Также лидеру «Левого сопротивления» на четыре года запретили писать посты в интернете.

Уголовное дело рассматривал 2-й Западный окружной военный суд в Москве. Полюдову признали виновной в оправдании терроризма в интернете и в публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщает правозащитный проект «Сетевые Свободные» со ссылкой на адвоката Полюдовой Леонида Соловьёва.

«Суд запретил активистке работать в СМИ и организовывать массовые мероприятия на протяжении четырёх лет. Также суд запретил ей четыре года постить информации в интернете», — говорится в сообщении.

Активистка оказалась в СИЗО в начале 2020 года из-за поста про чеченского полевого командира Шамиля Басаева, а также из-за видео о Евгении Манюрове, который устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. По официальной версии, в 2019 году мужчина застрелил сотрудника ФСБ и ранил ещё пятерых, включая одного гражданского. Позднее один из раненых силовиков умер. Самого нападавшего убили.

Кто такой Евгений Манюров, который…
По неофициальным данным, нападавшим был 39-летний охранник, увлекающийся оружием. Мотивы неизвестны.
tjournal.ru

Летом 2014 года Полюдова стала первой в России обвиняемой в призывах к сепаратизму — она собиралась провести «Марш за федерализацию Кубани». В декабре 2015 года активистка получила два года колонии-поселения и вышла на свободу в октябре 2017 года. После этого она переехала в Москву и организовала движение «Левое сопротивление».

#новости

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Максим Шпилёв

27

6 лет за пост..

Один губернатор тут в открытую всем угрожает, мишень наставляет.. А экстремист всё равно ты!

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Исключительный велосипед

Максим
2

ГУЛАГ сам собою не наполнится

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Виталий Куликов

13

Также лидеру «Левого сопротивления» на четыре года запретили писать посты в интернете

Запретить щитпостинг на 4 года это сильно конечно.

Ответить

Zakhar Zakharov

Виталий
2

@Вахтёр -у надо поучиться

Ответить

Ответственный хот-дог

5

Обвинение в сепаратизме Полюдовой предъявили из-за пикета с плакатом «Курилы! Хватит кормить Москву! Да здравствует Дальневосточная республика!».

В лингвистической экспертизе специалисты подтверждали позицию следствиями цитатами из постов активистки во «ВКонтакте». В пример они приводили записи «Ну а я считаю, что Рашка вместе с ее "столицей" должна быть уничтожена»

Ну, тут дурка какая-то.

Ленинский путь, ФСБ и Шамиль Басаев. На чем…
Активистку Дарью Полюдову первой в России осудили по статье о призывах к сепаратизму. После двух…
zona.media
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alexferman

Ответственный
12

Но сажать за это нельзя

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Ответственный хот-дог

alexferman
–2

Так я и сказал, что за такое в дурку, а не в тюрьму

Ответить

С H А P Р i Е

6

Какое-то левое сопротивление

Ответить

sargon4eg

1

что ж там такого написать надо было, чтоб на 6 лет уехать?

Ответить

Роман Новиков

sargon4eg
4

Да что угодно на самом деле

Ответить

Полуслепой Пью

2

Не понимаю что такого в федерализации Кубани? Россия  же и есть федерация  вроде? Может ,она  хотела чтобы больше самостоятельности регионам? И что тут такого? Это же и должно быть так в федерации

Ответить

Романелло Кивогенс

1

 По официальной версии, в 2019 году мужчина застрелил сотрудника ФСБ и ранил ещё пятерых, включая одного гражданского.

А где бы, простите, ознакомиться с этой официальной версией?

Ответить

Виталий Куликов

Романелло
2

Ну, ссылка же на статью, в статье, ну
https://tjournal.ru/analysis/132068-kto-takoy-evgeniy-manyurov-kotoryy-predpolozhitelno-ustroil-strelbu-u-zdaniya-fsb-na-lubyanke?ref=tjournal.ru
Що же ты.

Кто такой Евгений Манюров, который…
По неофициальным данным, нападавшим был 39-летний охранник, увлекающийся оружием. Мотивы неизвестны.
tjournal.ru
Ответить

Романелло Кивогенс

Виталий
0

Там сказано: 
В результате нападения погиб один сотрудник ФСБ, пять человек — в том числе один гражданский — получили ранения различной степени тяжести.

 В перестрелке погиб один сотрудник ФСБ. Ещё пятеро человек получили ранения, двое из них — тяжёлые.

Но там не говорится, что:
 мужчина застрелил сотрудника ФСБ и ранил ещё пятерых, включая одного гражданского.

Вот мне бы и хотелось узнать, на сегодняшний день кто-то официально заявил, что все эти люди получили ранения именно от Манюрова? 

Ответить

Виталий Куликов

Романел…
0

О боже.

Ответить

Романелло

Виталий
0

Забейте в Гугле "проанализировала видеоролики очевидцев перестрелки на Лубянке", пройдите по первой ссылке. Можете даже не читать текст, просто посмотрите видеоролик. 

Ответить

Виталий Куликов

Романел…
0

Даже если фэйсы подстрелили ещё одного гражданского дело это сильно не меняет.

Ответить

Влад Пантелеев

–3

Все по делу, пусть сидит.

Ответить

Untiy16

Влад
3

По делу идешь нахуй

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Влад Пантелеев

Untiy16
0
Ответить

Robo Krabe

1

Да она за все хорошее против всего плохого 

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KSA

Robo
0

Диагностирую по фото хронический недоеб

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Андрей Винтовой

KSA
0

В точку

Мать все время переживала, что у Полюдовой нет парня, говорит Котов. «Даша говорила, что ей никто не нужен. Только товарищи по революционной борьбе. Всех отшивала. Может и были поклонники, но как узнавали, чем она занималась, сливались.

https://zona.media/article/2021/05/18/daria

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Andre Macareno

Robo
0

Странно, наоборот в кпрф бы определили…

Ответить

stepan ua

1

“Полюдова стала первой в России обвиняемой в призывах к сепаратизму”, забавно, как поддерживать сепаратизм в соседних странах так это законно и вообще народ имеет право на самоопределение, а как у себя в стране так сразу уголовное дело

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Акиф Гаджиев

0

Шесть лет многовато за ебланскую позицию

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AZP

0

Всё что о ней слышал - где-то в очередной раз попалась ментам за митинги и села в тюрьму.
Она, похоже, оттуда и не выходила толком 

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Дмитрий Пелипас

0

а как такие дела доказываются? вот заявил ты - писал пост не я. Да в твоем аккаунте с твоего айпишника и что? 

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