Также лидеру «Левого сопротивления» на четыре года запретили писать посты в интернете.

Уголовное дело рассматривал 2-й Западный окружной военный суд в Москве. Полюдову признали виновной в оправдании терроризма в интернете и в публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщает правозащитный проект «Сетевые Свободные» со ссылкой на адвоката Полюдовой Леонида Соловьёва.

«Суд запретил активистке работать в СМИ и организовывать массовые мероприятия на протяжении четырёх лет. Также суд запретил ей четыре года постить информации в интернете», — говорится в сообщении.

Активистка оказалась в СИЗО в начале 2020 года из-за поста про чеченского полевого командира Шамиля Басаева, а также из-за видео о Евгении Манюрове, который устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. По официальной версии, в 2019 году мужчина застрелил сотрудника ФСБ и ранил ещё пятерых, включая одного гражданского. Позднее один из раненых силовиков умер. Самого нападавшего убили.

Летом 2014 года Полюдова стала первой в России обвиняемой в призывах к сепаратизму — она собиралась провести «Марш за федерализацию Кубани». В декабре 2015 года активистка получила два года колонии-поселения и вышла на свободу в октябре 2017 года. После этого она переехала в Москву и организовала движение «Левое сопротивление».