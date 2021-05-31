А также запрет на полёты в Танзанию.

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Первым о продлении ограничения полётов сообщил ТАСС со ссылкой на два источника, близких к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом. Позже информацию подтвердили в самом штабе.

Поводом стала «сложная эпидемиологическая ситуация» по коронавирусу в этих странах.

Кроме того, Россия с 10 июня возобновляет авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией.

Президент Турции Тайип Эрдоган 31 мая объявил о частичном снятии ограничений, введённых для борьбы с коронавирусом. В июне комендантский час будет действовать с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье. Ранее на улицу нельзя было выходить с 21:00 до 05:00 по будням и все выходные.

Также с 1 июня кафе и рестораны смогут принимать посетителей с соблюдением всех необходимых мер предосторожностей.

После появления информации от оперштаба был скорректирован заголовок.

12 апреля стало известно, что Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня. Решение ограничить полёты было связано со вспышкой коронавируса в Турции. Авиасообщение обещали возобновить только в том случае, если эпидемиологическая ситуация там стабилизируется.