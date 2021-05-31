Россия продлила ограничение авиасообщения с Турцией до 21 июня Статьи редакции
А также запрет на полёты в Танзанию.
Первым о продлении ограничения полётов сообщил ТАСС со ссылкой на два источника, близких к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом. Позже информацию подтвердили в самом штабе.
Поводом стала «сложная эпидемиологическая ситуация» по коронавирусу в этих странах.
Кроме того, Россия с 10 июня возобновляет авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией.
Президент Турции Тайип Эрдоган 31 мая объявил о частичном снятии ограничений, введённых для борьбы с коронавирусом. В июне комендантский час будет действовать с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье. Ранее на улицу нельзя было выходить с 21:00 до 05:00 по будням и все выходные.
Также с 1 июня кафе и рестораны смогут принимать посетителей с соблюдением всех необходимых мер предосторожностей.
12 апреля стало известно, что Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня. Решение ограничить полёты было связано со вспышкой коронавируса в Турции. Авиасообщение обещали возобновить только в том случае, если эпидемиологическая ситуация там стабилизируется.
В апреле в Турции зафиксировали максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом — более 60 тысяч человек. После этого власти ввели ограничения, которые помогли сократить количество новых заболевших.
Кубаноиды, сдающие жилье на юге
Ответственный хот-дог
Кубаноиды, не успевшие купить квартиры в Сочи до роста цен
Года два назад работал в одной конторе, и соседями в офисе были какие то торгаши, у которых босс была очень предприимчивый дама, принесла мне как то "проект жк", который они в Крыму планировали с кем то построить на скорую руку, вложиться можно было за какую ту смешную деньгу. Там надо было кое что на отьебись сделать чтобы комиссия дала добро, помогли. Сейчас наверное золотом срет
Ну, срать-то срет, но что он будет с этим золотом делать, если за границей узнают, что у него недвижка в крыму?
Турки камнями начали выкладывать слово Наташа на пляжах по всей стране
бля а реально, сколько же там натрашек побывало под турками..
Возможно и твоя девушка\жена
значит и твоя?
По Фрейду
?
Завтра лечу, регулярки летают и отели подешевели, даже на регулярке все еще лучше и дешевле наших курортов.
До куда летит регулярка?)
До Минска
Стамбул, только у меня начало закрадываться подозрение, что его могут отменить
да, я не очень умный, купил билет на вывозной рейс, на который не пускают граждан рф, благо регулярка через 2 часа, поеду завтра менять билет
Пока бичуганы ноют что не могут слетать в турцию, все порядочные люди - депутатики, бандосы и коммерсы летают из вип терминала внуково по всему миру без ограничений☺️ Вот этих ребят никогда не ограничат в передвижениях
вернись в начало нулевых, пой в образе школьницы-лесбиянки, съеби на 15 лет в никуда и потом выдвинись на выборы
Решение ограничить полёты связано со вспышкой коронавируса в Турции
Лол
Исключительный велосипед
Да на байрактары украинские они обиделись, сразу было понятно, однако даже тут нашлось несколько говорящих о заботе царя и опасности заражения
Лмао, турки с самого 2014 года говорят, что никогда не признают Крым, сбили наш СУ-24, в Сирии и Ливии идёт крипто-война с ними, науськанные ими азеры сбили наш МИ-24 (на территории Армении), мы им строим АЭС не смотря ни на что (за наши же кредиты) и вдруг после всех этих шампуров в жопу кремлины обиделись из-за каких-то жалких Байрактаров?! Ты меня не перестаёшь удивлять.
Кек, тебе скинуть новость с разницей в несколько часов?
Байрактары это лакмус, накануне до отмены полётов был подписан пакет соглашение, потом озабоченность МИДа и далее запрет на перелёты, ибо больше России нечем выразить протест не навредив себе.
А, ну да, для вас после 8 лет войны, санкций, ограничений и прочего все сложно поверить что Украина может влиять на международную политику.
Чем легкосбиваемые нашими ПВО наши Байрактары перевешивают хоть один из перечисленных мной примеров?
Напиши мне когда изучишь пакет соглашений между Украиной и Турцией, потом приходи, там в открытом доступе не много, но все же.
Нет-нет, ты, видимо не понял мой вопрос. Мой пойнт в том, что кремлины настолько национал-куколды, что даже если Эрдоан лично настучит хуём по лбу Путину, во внешней отношении Турции ничего не изменится. Очевидно, ВС РФ будут поддерживать ополчение своими силами ПВО, и пощёлкает все эти Байрактары аки семечки. От Турции была немало подлянок в последнее время,и Байрактары - меньшее из них. Если они терпели всё остальное, почему так разобиделись из-за Байрактаров?
12 апреля стало известно, что Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией
В Турции махинации с числом диагнозов те ещё, не советовал бы ориентироваться на официальные цифры
Вернулся из Турции 1,5 недели назад, офигенно там без большого количества туристов. Все сильно дешевле, везде свободно, толп никаких нет. Рекомендую, пока наших туда массово снова не пустили. :)
А через что летали?
На машине до Киева, а оттуда прямиком на побережье. Хорошо, когда жена киевляночка. :)
Польский крюк
Туда можно через Кишенев. Обратно летают два регулярных рейса в неделю Аэрофлота из Стамбула в Москву (но дорогие билеты). Так же тоже через Кишенев можно обратно (так дешевле)
Польский крюк
Такая же хуйня, вернулся позавчера. Просто ИДЕАЛЬНЫЙ отдых, без пиздежа. Просто блин идеальный.
тут осталось несколько часов дл снятия. Чет не оперативно совсем
Живой украинец
Тянут до последнего пидорасы. Ждут когда дед им отмашку даст, а деду не до турков, ему таракан анус щекочет. Он небось уже и забыл, что летать запретил.
каким охуенным плевком в лица будет продление запрета для тех, кто сегодня новости не дождался и по путевкам должен лететь в первых числах. А таких дохуя, сезон начался, и бабки оператор не отдает раз запрета на июнь нет, вот они и сидят с пригоревшим очком - будет отпуск или нет. Лично знаю ребят с путевками на середину месяца
Крым, привет!