{"id":708,"title":"\u00ab\u0412\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u0435 \u043a\u0430\u043c\u0435\u0440\u0443\u00bb: \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0451\u043c\u0435 \u0443 \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d-\u0432\u0440\u0430\u0447\u0430","url":"\/redirect?component=advertising&id=708&url=https:\/\/vc.ru\/budu\/237349-doctor-joined-the-chat&hash=f74c0d0f58fa199ccb49db9ca8a3fc39e22ad2192522cbf9a02109b380f72bea","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Ольга Щербинина

Россия продлила ограничение авиасообщения с Турцией до 21 июня Статьи редакции

А также запрет на полёты в Танзанию.

49 49 комментариев
2902 просмотров

Первым о продлении ограничения полётов сообщил ТАСС со ссылкой на два источника, близких к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом. Позже информацию подтвердили в самом штабе.

Поводом стала «сложная эпидемиологическая ситуация» по коронавирусу в этих странах.

Кроме того, Россия с 10 июня возобновляет авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией.

Президент Турции Тайип Эрдоган 31 мая объявил о частичном снятии ограничений, введённых для борьбы с коронавирусом. В июне комендантский час будет действовать с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье. Ранее на улицу нельзя было выходить с 21:00 до 05:00 по будням и все выходные.

Также с 1 июня кафе и рестораны смогут принимать посетителей с соблюдением всех необходимых мер предосторожностей.

После появления информации от оперштаба был скорректирован заголовок.

12 апреля стало известно, что Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня. Решение ограничить полёты было связано со вспышкой коронавируса в Турции. Авиасообщение обещали возобновить только в том случае, если эпидемиологическая ситуация там стабилизируется.

Россия почти полностью прекратила полёты в…
По данным Ассоциации туристов России, туры на период с 15 апреля по 31 мая забронировали около 600…
tjournal.ru

В апреле в Турции зафиксировали максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом — более 60 тысяч человек. После этого власти ввели ограничения, которые помогли сократить количество новых заболевших.

#новости #турция

49 49 комментариев
22
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0443\u0440\u0446\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 49, "likes": 22, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 390169, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 31 May 2021 20:41:39 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
49 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Rusyabrr .

34

Кубаноиды, сдающие жилье на юге

Ответить

Ответственный хот-дог

Rusyabrr
19

Кубаноиды, не успевшие купить квартиры в Сочи до роста цен

Ответить

Фургон для моей МА

Ответственный
5

Года два назад работал в одной конторе, и соседями в офисе были какие то торгаши, у которых босс была очень предприимчивый дама, принесла мне как то "проект жк", который они в Крыму планировали с кем то построить на скорую руку, вложиться можно было за какую ту смешную деньгу. Там надо было кое что на отьебись сделать чтобы комиссия дала добро, помогли. Сейчас наверное золотом срет

Ответить

Andre Macareno

Фургон
3

Ну, срать-то срет, но что он будет с этим золотом делать, если за границей узнают, что у него недвижка в крыму?

Ответить

Фургон для моей

Andre
1

На воду менять

Ответить

Фургон для моей МА

16

Турки камнями начали выкладывать слово Наташа на пляжах по всей стране

Ответить

Gebirgsj ger

Фургон
3

бля а реально, сколько же там натрашек побывало под турками..

Ответить

Александр Кудин

Gebirgsj
8

Возможно и твоя девушка\жена

Ответить

Gebirgsj ger

Алексан…
2

значит и твоя?

Ответить

Александр Кудин

Gebirgsj
1

Ну может быть только будущая)

Ответить

Andre Macareno

Gebirgsj
1

По Фрейду

Ответить

Andre Macareno

Andre
2

«Натрашка»

Ответить

Gebirgsj ger

Andre
0

?

Ответить

Andre Macareno

Gebirgsj
0

тьфу, не туда реплайнул

Ответить

Михаил Желтухин

6

Завтра лечу, регулярки летают и отели подешевели, даже на регулярке все еще лучше и дешевле наших курортов. 

Ответить

Александр Кудин

Михаил
0

До куда летит регулярка?)

Ответить

Весёлый Хамелеон

Александр
21

До конца строки

Ответить

С H А P Р i Е

Александр
1

До Минска

Ответить

Александр Кудин

С
1

🤣

Ответить

Михаил Желтухин

Александр
0

Стамбул, только у меня начало закрадываться подозрение, что его могут отменить

Ответить

Михаил Желтухин

Михаил
0

да, я не очень умный, купил билет на вывозной рейс, на который не пускают граждан рф, благо регулярка через 2 часа, поеду завтра менять билет 

Ответить

Onetwo Threefour

7

Пока бичуганы ноют что не могут слетать в турцию, все порядочные люди - депутатики, бандосы и коммерсы летают из вип терминала внуково по всему миру без ограничений☺️ Вот этих ребят никогда не ограничат в передвижениях

Ответить

Vlad

Onetwo
1

А как попасть на праздник жизни?

Ответить

Дмитрий Оверчук

Vlad
1

вернись в начало нулевых, пой в образе школьницы-лесбиянки, съеби на 15 лет в никуда и потом выдвинись на выборы

Ответить

Vl T

4

 Решение ограничить полёты связано со вспышкой коронавируса в Турции

Лол

Ответить

Исключительный велосипед

Vl
7

Да на байрактары украинские они обиделись, сразу было понятно, однако даже тут нашлось несколько говорящих о заботе царя и опасности заражения

Ответить

Harry Hatchet

Исключительный
0

Лмао, турки с самого 2014 года говорят, что никогда не признают Крым, сбили наш СУ-24, в Сирии и Ливии идёт крипто-война с ними, науськанные ими азеры сбили наш МИ-24 (на территории Армении), мы им строим АЭС не смотря ни на что (за наши же кредиты) и вдруг после всех этих шампуров в жопу кремлины обиделись из-за каких-то жалких Байрактаров?! Ты меня не перестаёшь удивлять.

Ответить

Исключительный

Harry
0

Кек, тебе скинуть новость с разницей в несколько часов?
Байрактары это лакмус, накануне до отмены полётов был подписан пакет соглашение, потом озабоченность МИДа и далее запрет на перелёты, ибо больше России нечем выразить протест не навредив себе.

А, ну да, для вас после 8 лет войны, санкций, ограничений и прочего все сложно поверить что Украина может влиять на международную политику.

Ответить

Harry Hatchet

Исключи…
0

Чем легкосбиваемые нашими ПВО наши Байрактары перевешивают хоть один из перечисленных мной примеров?

Ответить

Исключительный

Harry
0

Напиши мне когда изучишь пакет соглашений между Украиной и Турцией, потом приходи, там в открытом доступе не много, но все же.

Ответить

Harry Hatchet

Исключи…
0

Нет-нет, ты, видимо не понял мой вопрос. Мой пойнт в том, что кремлины настолько национал-куколды, что даже если Эрдоан лично настучит хуём по лбу Путину, во внешней отношении Турции ничего не изменится. Очевидно, ВС РФ будут поддерживать ополчение своими силами ПВО, и пощёлкает все эти Байрактары аки семечки. От Турции была немало подлянок в последнее время,и Байрактары - меньшее из них. Если они терпели всё остальное, почему так разобиделись из-за Байрактаров?

Ответить

Woody Johnson

Vl
1

сказали, что  много больных, стали считать, чтобы было мало, делов то

Ответить

Лига порвах

Vl
1

12 апреля стало известно, что Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Vl
0

В Турции махинации с числом диагнозов те ещё, не советовал бы ориентироваться на официальные цифры

Ответить

С H А P Р i Е

5

Спина в ноже

Ответить

Ivan Knyazev

3

Вернулся из Турции 1,5 недели назад, офигенно там без большого количества туристов. Все сильно дешевле, везде свободно, толп никаких нет. Рекомендую, пока наших туда массово снова не пустили. :)

Ответить

Андрей Стаховский

Ivan
0

А через что летали?

Ответить

Ivan Knyazev

Андрей
3

На машине до Киева, а оттуда прямиком на побережье. Хорошо, когда жена киевляночка. :)

Ответить

Польский крюк

Андрей
0

Туда можно через Кишенев. Обратно летают два регулярных рейса в неделю Аэрофлота из Стамбула в Москву (но дорогие билеты). Так же тоже через Кишенев можно обратно (так дешевле)

Ответить

Михаил

Польский
0

То есть из Турции в Россию прямые рейсы есть?

Ответить

Польский крюк

Михаил
1

Есть. Аэрофлот стабильно летает из Стамбула в Шереметьево два раза в неделю. Я на таком и прилетел домой на днях - самолёт был под завязку.

Ответить

Польский крюк

Ivan
0

Такая же хуйня, вернулся позавчера. Просто ИДЕАЛЬНЫЙ отдых, без пиздежа. Просто блин идеальный.

Ответить

Андрей Рядькин

0

тут осталось несколько часов дл снятия. Чет не оперативно совсем 

Ответить

Живой украинец

Андрей
7

Тянут до последнего пидорасы. Ждут когда дед им отмашку даст, а деду не до турков, ему таракан анус щекочет. Он небось уже и забыл, что летать запретил.

Ответить

Андрей Рядькин

Живой
5

каким охуенным плевком в лица будет продление запрета для тех, кто сегодня новости не дождался и по путевкам должен лететь в первых числах. А таких дохуя, сезон начался, и бабки оператор не отдает раз запрета на июнь нет, вот они и сидят с пригоревшим очком - будет отпуск или нет. Лично знаю ребят с путевками на середину месяца

Ответить

Zero-one-one

0

Крым, привет! 

Ответить

Алексей Нахальный

Zero-one-one
0
Ответить

Александр Борродач

0

Турция? Какая Турция? Только Крым и только рейсами Белавиа.

Ответить

Maus Colt

0

Пидарасы

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Беларусь
«Белавиа» объявила о планах развития в СНГ на фоне запретов на полёты в Евросоюз
Компания решила наращивать полёты в странах, «где пускают».
133
Новости
«Из-за такой глупости я и ушёл» — экс-сотрудник ФБК отверг обвинения в сливе данных сторонников Навального
Фёдор Горожанко заявил, что не знал API-ключ, с помощью которого скачали данные.
296
Новости
ФБК назвал имя бывшего сотрудника, ответственного за слив данных с сайта «Свобода Навальному!»
По данным организации, им оказался «давно уволенный» Фёдор Горожанко, который занимался рассылками.
329
Популярное за три дня
Twitter
8
Новости
Domestos подвёл итоги конкурса на ремонт школьного туалета. Победили шесть школ, ещё 150 получат запас моющего средства
Фотографии участников временно пропали из сети из-за «технической ошибки», но потом их всё же вернули назад.
158
Наука
Ровер Curiosity заснял редкие облака на Марсе, которые формируются раз в год
«Ранние» облака отличаются составом от обычных для Красной планеты и переливаются множеством цветов на закате.
46
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Шило

«Из-за такой глупости я и ушёл…

Дефицитный Сервелат

«Из-за такой глупости я и ушёл…

Андрей Петрович

Группа USB-IF представила…

Шило

«Из-за такой глупости я и ушёл…

Андрей Ионов

«Из-за такой глупости я и ушёл…
null