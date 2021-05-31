ТАСС: Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня Статьи редакции
О каком сроке идёт речь, не уточняется.
Об сообщает ТАСС со ссылкой на два источника, близких к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом. Оперштаб Москвы опубликовал ссылку на эту новость агентства.
«Продлили (ограничение на полёты в Турцию)», — сообщил один из собеседников ТАСС. О каком сроке идёт речь, не уточняется.
Президент Турции Тайип Эрдоган 31 мая объявил о частичном снятии ограничений, введённых для борьбы с коронавирусом. В июне комендантский час будет действовать с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье. Ранее на улицу нельзя было выходить с 21:00 до 05:00 по будням и все выходные.
Также с 1 июня кафе и рестораны смогут принимать посетителей с соблюдением всех необходимых мер предосторожностей.
12 апреля стало известно, что Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня. Решение ограничить полёты было связано со вспышкой коронавируса в Турции. Авиасообщение обещали возобновить только в том случае, если эпидемиологическая ситуация там стабилизируется.
В апреле в Турции зафиксировали максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом — более 60 тысяч человек. После этого власти ввели ограничения, которые помогли сократить количество новых заболевших.
Кубаноиды, сдающие жилье на юге
Ответственный хот-дог
Кубаноиды, не успевшие купить квартиры в Сочи до роста цен
Года два назад работал в одной конторе, и соседями в офисе были какие то торгаши, у которых босс была очень предприимчивый дама, принесла мне как то "проект жк", который они в Крыму планировали с кем то построить на скорую руку, вложиться можно было за какую ту смешную деньгу. Там надо было кое что на отьебись сделать чтобы комиссия дала добро, помогли. Сейчас наверное золотом срет
Ну, срать-то срет, но что он будет с этим золотом делать, если за границей узнают, что у него недвижка в крыму?
Турки камнями начали выкладывать слово Наташа на пляжах по всей стране
бля а реально, сколько же там натрашек побывало под турками..
Возможно и твоя девушка\жена
значит и твоя?
По Фрейду
?
Завтра лечу, регулярки летают и отели подешевели, даже на регулярке все еще лучше и дешевле наших курортов.
До куда летит регулярка?)
До Минска
Решение ограничить полёты связано со вспышкой коронавируса в Турции
Лол
Исключительный велосипед
Да на байрактары украинские они обиделись, сразу было понятно, однако даже тут нашлось несколько говорящих о заботе царя и опасности заражения
12 апреля стало известно, что Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией
тут осталось несколько часов дл снятия. Чет не оперативно совсем
Живой украинец
Тянут до последнего пидорасы. Ждут когда дед им отмашку даст, а деду не до турков, ему таракан анус щекочет. Он небось уже и забыл, что летать запретил.
каким охуенным плевком в лица будет продление запрета для тех, кто сегодня новости не дождался и по путевкам должен лететь в первых числах. А таких дохуя, сезон начался, и бабки оператор не отдает раз запрета на июнь нет, вот они и сидят с пригоревшим очком - будет отпуск или нет. Лично знаю ребят с путевками на середину месяца
Пока бичуганы ноют что не могут слетать в турцию, все порядочные люди - депутатики, бандосы и коммерсы летают из вип терминала внуково по всему миру без ограничений☺️ Вот этих ребят никогда не ограничат в передвижениях
Вернулся из Турции 1,5 недели назад, офигенно там без большого количества туристов. Все сильно дешевле, везде свободно, толп никаких нет. Рекомендую, пока наших туда массово снова не пустили. :)
А через что летали?
На машине до Киева, а оттуда прямиком на побережье. Хорошо, когда жена киевляночка. :)