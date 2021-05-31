О каком сроке идёт речь, не уточняется.

1617 просмотров

Об сообщает ТАСС со ссылкой на два источника, близких к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом. Оперштаб Москвы опубликовал ссылку на эту новость агентства.

«Продлили (ограничение на полёты в Турцию)», — сообщил один из собеседников ТАСС. О каком сроке идёт речь, не уточняется.

Президент Турции Тайип Эрдоган 31 мая объявил о частичном снятии ограничений, введённых для борьбы с коронавирусом. В июне комендантский час будет действовать с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье. Ранее на улицу нельзя было выходить с 21:00 до 05:00 по будням и все выходные.

Также с 1 июня кафе и рестораны смогут принимать посетителей с соблюдением всех необходимых мер предосторожностей.

12 апреля стало известно, что Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня. Решение ограничить полёты было связано со вспышкой коронавируса в Турции. Авиасообщение обещали возобновить только в том случае, если эпидемиологическая ситуация там стабилизируется.