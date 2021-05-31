«Из-за такой глупости я и ушёл» — экс-сотрудник ФБК отверг обвинения в сливе данных сторонников Навального Статьи редакции
Фёдор Горожанко заявил, что не знал API-ключ, с помощью которого скачали данные.
31 мая ФБК назвал человека, который, по мнению организации, стоит за утечкой данных с сайта «Свободу Навальному!». По данным сторонников политика, это активист Фёдор Горожанко, который проработал в организации с 2016 по 2019 год.
В разговоре с «Медузой» он заявил, что не сливал базу и никому её не продавал. Горожанко подчеркнул, что расследование выглядит, «как набор несвязанных фактов, которые ничем не доказаны». Но в посте есть информация банковского счёта, которая попала в руки сторонников Навального «неизвестно как».
Горожанко сообщил, что после увольнения у него оставался доступ к бывшей рабочей почте, и она перестала работать «только в районе этого Нового года». Он утверждает, что не знал API-ключ, с помощью которого скачали данные. Активист также настаивает, что в расследовании нет доказательств, что письма скачивали именно с его IP-адреса.
Горожанко добавил, что ожидал подобных обвинений ещё в апреле, когда слили базу. «Я был в курсе этой истории. Подумал, что будет глупо, если меня в этом обвинят [потому что я занимался рассылками]. Вот дождался».
Он признал, что рассылал письма сторонникам Навального с просьбой поддержать трансляцию с митинга 31 января. В ФБК этот эпизод назвали ещё одной кражей данных. Однако, по словам Горожанко, у него была база из более 50 тысяч адресов, связанных с его деятельностью против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Активист считает, что список получателей этой рассылки совпадает с базой сторонников Навального.
По его словам, во время работы в фонде, к Навальному и деятельности ФБК он относился «нормально», но когда президентская кампания политика закончилась, деятельность стала «не самой интересной».
Бывший сотрудник ФБК рассказал, что пришёл туда с «горящими глазами», но ему не нравился подход к работе Ивана Жданова — «делать скандалы, привлекать внимание». В итоге, по его словам, против него начали «плести интриги».
Горожанко удалился из твиттера, в котором критиковал Навального, так как на него «насылали своих сторонников и начинали гнобить». «У нас такие отношения — не то чтобы идеальные. Но делать то, что они написали, я бы не стал».
По поводу денег, которые поступили на его счёт, Горожанко сказал, что «у него хорошая зарплата» — около 100 тысяч в месяц. В начале апреля (когда он положил на счёт 1,2 миллиона рублей) мужчина решил снять биткоин, который покупал «когда-то давно».
Сейчас Горожанко, по его словам, «живёт спокойной жизнью», не участвует в «политической движухе» и работает маркетологом. Бывший сотрудник ФБК рассказал, что после публикации расследования ему начали поступать угрозы и обещания прийти по адресу, указанному в материале фонда.
16 апреля стало известно, что в интернет слили базу электронных почт зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!». Через несколько дней пострадавшие получили письма с угрозами, которые содержали их личные данные, такие как ФИО, адрес и место работы.
19 апреля глава штабов Навального Леонид Волков заявил, что электронные адреса украл бывший сотрудник ФБК, «завербованный ФСБ России». По его словам, у работника, чьё имя он тогда не назвал, «отобрали все доступы, но не учли, что у него остался доступ к логам почтового сервера».
Мне бы хотелось, чтобы Навальный предложил какую-то программу реальных изменений и топил за неё, а он просто комментирует повестку. Если человек ведёт за собой людей, он должен вести её с содержательной базой, а не просто поржать над Путиным и олигархами.
Слова не мальчика, но мужа
Работаешь в ФБК, не знаешь, что у Навального есть программа
А что у него за программа? Я кроме комментирования повестки в инфополе ничего от него не видел.
Даже у Явлинского программа 500 дней в разы лучше
Вот так и надо писать программы, а не как студент экономист 1 курса
в разы лучше чего?
Программы Навального. Ему нужно было брать уроки у Явлинского и не было бы такого отношения к его программе
@ouxen скажи ведь что программа Навального говно?
дак в интернет выйди
Я постоянно торчу в интернете, но я от Навального и ФБК не видел ничего, кроме разоблачений и язвительных комментов. Как думаешь, чья это проблема?
твоего больного казахско-тжешного информационного поля
Конечно это люди виноваты в том, что не удосужились нагуглить программу Навального. Продолжайте в том же духе, вас ждёт феерический успех.
Что значит фейк? Я тебе говорю, что я сам не знаю, что у Навального за программа, и это спустя год на ТЖ, лол.
На ТЖ постоянный инфопоток от Навального и ФБК. И программы в нём - вообще нихера, ни грамма. Не видишь в этом проблем?
Проблема ватников, проблема ТЖ, проблема тупого казаха, но вот блять у ФБК и Навального проблем нихера нет. Понятно.
У ФБК дохера проблем, вот доступ у какого-то чела не забрали вовремя.
Но лично я не могу оценить, насколько эта повестка известна людям, так как я не в том пузыре, где об этом нужно узнавать.
Предполагаю, что позитивная повестка не так привлекает внимание, как расследования, поэтому на них и акцент.
Давай я буду выкладывать видео с обсуждением конструктивной повестки и будем сравнивать количество лайков по сравнению с расследованиями?
Предполагаю, что позитивная повестка не так привлекает внимание, как расследования, поэтому на них и акцент.
Это понятное дело. Только тут есть малозаметный нюанс. Постоянное обсасывание скандалов и словесных пуков знаменитостей это уровень домохозяек и хомячков. То есть, популярность такой повесткой можно набить, но это будет популярность среди самой пассивной и никчёмной прослойки населения.
Ну вот и сравни, кто умеет доносить инфу до людей, а кто нет))
То есть Навальный в каждом видео должен говорить "А кстати, у меня есть своя программа..." и дальше спич на час? Логика проста: тебе симпатичен Нэвэльный и его движ, ты про это все читаешь как-то где-то, так и про программу почитаешь (лично у меня так и было).
То есть Навальный в каждом видео должен говорить "А кстати, у меня есть своя программа..."
Как-то так, да. С нормальным заходом и подводкой, конечно.
Заметный глобус
Приятного чтения
Зачем ты ему кидаешь. Если он на тж и не слышал - возможно он просто не умеет читать или запускать видео я не знаю. Может блокировщики "программы навального" в Казахстане включены. Типа глушилок как только навальный говорил о программе
Дополню серией видео от Сергея Гуриева - Что же делать?
https://youtube.com/playlist?list=PL6FZjCm_4PAn2C62K0X16f1wT-3ieUrnG
Земельный завод
Я правильно понимаю, что из умеренной оппозиции сегодня остался лишь Гуриев, а из сверх умеренной Шульман?
Шульман не оппозиция, а научный работник и популяризатор
Издалека присматриваюсь. Вроде бы она ещё политологом себя называет?
Политическая наука или политология (греч. πολιτικός — общественный, от греч. πολίτης — гражданин, далее от греч. πόλις — город; др.-греч. λόγος — учение, слово), — наука о политике, то есть об особой сфере жизнедеятельности людей, связанной с властными отношениями, с государственно-политической организацией общества, политическими институтами, принципами, нормами, действие которых призвано обеспечить функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и государством.
На самом деле, забавная наука. Из тех кто себя в России политологом называет обсираются абсолютно все Х)
Дааа ну?) Кажется чтобы не сесть в лужу, единственный рабочий способ для политолога- говорить максимально неопределённо. А в стране где нет публичной политики, толку от этой науки чуть меньше чем от пятой ноги собаке.
Я в России
Нет. Это вроде ни для кого не секрет. С добрым утром.
Ты не хами. Вот выйдет Навальный на волю, спросишь у него, есть или нет.
Как блогер. Сначала в ЖЖ, потом на ютубе, попробовал в политику, но только раз принял участие в нормальных выборах, дальше думаю ты знаешь.
Нахуя я это прочитал?
И с этим ведром воды он собирался где-то выигрывать?
Надо было его допускать до выборов: столкнулся бы с реальностью. Собрал бы процентов по 10 в Москве, Татарстане и Хабаровске, а в остальных регионах даже Яблоку бы всрал. И это, при условии, что пережил бы с такой программой дебаты.
давай, напиши ему в колонию, как ты разочарован его программой
Я разочарован теми, кто это прочитал и уверовал.
В более серьезных программах пиздеж заметен при медленном прочтении, но они хотя бы пытаются. А тут как будто даже не пытались.
Это та восхитительная программа с жесткой минимальной зарплатой в 25 тысяч рублей?
Спасибо хоть не с государственными фиксированными ценами на товары.
Программа "Смехопанорама"
Земельный завод
Это программа написанная впопыхах перед перзидентскими выборами- просто сборная солянка за всё хорошее против всего плохого. Голосовать-то собирались за Лёху, а не за программу, так что никакого особого значения она не имеет.
Но он основном все равно не говорит о нем. Упоминать программу чаще повестки, было бы наверное логично.
Это же по темнику: они только критикуют, а программы нет
Навальный же даже карточки делал, чтобы тыкать туда таких
Ничего не понял
Про "нет программы" - один из главных темников ватников
Всё верно, ватники виноваты в том, что не знают программы великого Навального. Суки такие.
Ватники никто и звать их никак. Навальный придет власти только революционным путем. Ватники с дивана не встанут и на выборы не пойдут т.к. их не заставят.
тема "У Навального нет программы" стара как говно мамонта
И отражает объективное положение дел
Она есть, но такая секретная, что Навальный с ФБК о ней не говорят. Если тупое быдло хочет прикоснуться к Мудрости - пусть само её гуглит.
Навальный виноват что не рассказал о своей программе по первому каналу, понятно.
Демократическое и правовое государство это типо не программа?
С таким же успехом можно обещать что всё будет заебись.
Достаточно ебнуть Кадырова и провести честные выборы. Не так уж и сложно
Острый
А чё потом с Чечнёй делать предлагаешь
Бутылить кадыровских боевиков как террористов. Устроить ночь ножей.
Земельный завод
О, узнаю правовое государство!
Уже достаточно доказательной базы чтобы упечь их всех за терроризм и участие в террористической организации.
Кого ещё ебнуть предлагаешь?
Лукашенко.
Ну это уже шутка
Ты не позорься и загугли его программу. Первая ссылка в результатах будет.
Показательный инструмент
Это больше похоже на популизм
Честные выборы и не набутыливание СМИ/активистов это типо уже популизм?
Это абстрактные хорошие фразы. Что и является популизмом
Нихусе. Честные выборы это тебе абстракция. Норм вам мозги промыли
Кому вам?) Нам, украинцам?
Крабам
Извини, я плотно не слежу за ним. Объясни какой у него план?
Эволюционировать в краба. Это глобальный план всего человечества. Нахуй Марс
То есть ты план не знаешь и споришь ради спора?
Я думаю, что он всеж есть. Но странно, что ты не в курсе
У него в плане всего два пункта;
1. Выжить
2. Не сойти с ума.
План пока идёт идёт по пизде.
Вот смотри для примера. У Алексея есть пункт о борьбе с коррупцией и перечислены несколько идей, как это сделать
А вот доклад тренсперенси на 38 страниц, где описаны 70 шагов для "победы" над коррупцией https://reforum.io/contents/uploads/2021/05/transparency-web.pdf
И возникает вопрос, где тезисно-популисткая программа, а где нормально проработана.
Вот могу например вторую ссылку кинуть про экономическую программу от ОБ. https://ob.community/economic/
Здесь 100 слайдов о реформах в экономике, они тоже не предоставили математических моделей (хотя обещали и я жду, чтобы в них покопаться).
Я хочу видеть примерно такой уровень проработки
Дисклеймер: я понимаю, что у других "партий" вообще нет программы, но это же не значит, что должен быть принцип "и так сойдет"
Забудьте. Навальный уже не политик. В задачи политика не входит выживание. Он революционер. Единственная дорога к власти ему откроется после роволюции. Мирной или институциональной(последняя должна быть радикальной). Если будет не мирная революция, то его скорее всего там убьют. Иначе он сгниет в тюрьме капитально.
Предлагаю Мирной заменить на Мировой!
Не надо
До сих пор не понимаю, почему нет смайликов с серпом и молотом?
Некорректные примеры.
Это предвыборная программа, она не предполагает "сотни слайдов" и десятки страниц текста с таблицами и графиками.
Ты этот список пунктов предполагаешь раздавать обычным избирателям, кидать им в почтовые ящики и раздавать на улице. Никто не будет читать доклад на >50 страниц, им нужно коротко основными тезисами. Большинство людей не знают ни про Гаусса ни про Шпилькина, им это и не нужно в брошюрке.
Поэтому непонятна попытка указать на листовку, что она листовка, а не доклад.
Детализация должна быть на другом уровне в другом формате, до которого Алексея не допустили не допустят, так что это как купить идеальный костюм, который знаешь, что никогда в жизни не наденешь и нет смысла его гладить (то бишь обсуждать на серьезных щах).
🙄
Бля, но для думающего числа своих сторонников мог бы и постараться предоставить доклад. Ведь, понимаешь мой друг, что при велении такого рода борьбы сторонников нужно искать и в аппарате, правительстве, большом бизнесе. А с брошюркой у метро и его видеообзорами собрал парень только молодых и неокрепшие в основном. Нет программы ребята, все это фейк.
Я может тебя неправильно понял, но программа на президентские - честные выборы это близко к популизму. Вот если там написано, как будут проводиться реформы для честных выборов. Прям по пунктам - мы делаем реформу УИКов, ЦИКа так-то и так-то, чтобы избежать таких-то нарушений. Откроем и упростим послевыборную статистику для электоральных аналитиков. Будем пользоваться анализами Шпилькина по кривой Гаусса, запретим многодневное голосование, поставим везде камеры, ужесточим наказания за фальсификации и прочее. То есть хочется видеть не слоган, а как он будет реализовываться.
Хочется видеть как он из тюрьмы сначала выйдет
экстремизм!
Экстремизм это устраивать внесудебные казни в Чечне
«Из-за такой глупости я и осёл» — экс-сотрудник ФБК, обвинённый в сливе данных сторонников Навального
слова не мальчика а девочки
Если человек ведёт за собой людей, он должен вести её с содержательной базой, а не просто поржать над Путиным и олигархами.
Если человек ведёт за собой людей содержательной базой, он должен вести меня за руку, а не просто рассказать содержательную базу
Риторика про Навального-блогера какая-то очень знакомая. Отмаза про биткоин странная. Учитывая, что у него висел долг в 100 тысяч, почему он раньше бабки не снял? Он в итоге своими комментариями никак не опровергает то, о чём пишут ФБК.
Я и сейчас с ним не ознакомился. Не собираюсь его смотреть полностью, потому что не хочу смотреть на кривляния [директора ФБК Ивана] Жданова.
ФБК обвиняет человека в сливе большого массива данных. Из-за этого слива людей прессуют на работе и увольняют. А он не "хочет смотреть на кривляния". Он либо тупой, либо пиздит.