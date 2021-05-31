Фёдор Горожанко: Я пока только читаю расследование. Мне нужно понять, что ответить. Я не знаю. И всё.

«Медуза»: А зачем вы начали комментировать расследование журналистам, если ещё не ознакомились с ним?

Фёдор Горожанко: Я и сейчас с ним не ознакомился. Не собираюсь его смотреть полностью, потому что не хочу смотреть на кривляния [директора ФБК Ивана] Жданова. Но мне понятна суть.