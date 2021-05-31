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Новости
Ольга Щербинина

«Из-за такой глупости я и ушёл» — экс-сотрудник ФБК отверг обвинения в сливе данных сторонников Навального Статьи редакции

Фёдор Горожанко заявил, что не знал API-ключ, с помощью которого скачали данные.

221 221 комментарий
6465 просмотров
Фото gorozhanko.ru

31 мая ФБК назвал человека, который, по мнению организации, стоит за утечкой данных с сайта «Свободу Навальному!». По данным сторонников политика, это активист Фёдор Горожанко, который проработал в организации с 2016 по 2019 год.

В разговоре с «Медузой» он заявил, что не сливал базу и никому её не продавал. Горожанко подчеркнул, что расследование выглядит, «как набор несвязанных фактов, которые ничем не доказаны». Но в посте есть информация банковского счёта, которая попала в руки сторонников Навального «неизвестно как».

Я работал в ФБК с 2016 по 2019 год. И в том числе занимался почтовыми рассылками. Но у нас внутри всегда было разделение по доступу к данным — и у меня никогда не было полного доступа ко всем данным. К чему-то имел, к чему-то нет. А когда я ушёл, я всё передал, и доступа к ним у меня нет.

Фёдор Горожанко

Горожанко сообщил, что после увольнения у него оставался доступ к бывшей рабочей почте, и она перестала работать «только в районе этого Нового года». Он утверждает, что не знал API-ключ, с помощью которого скачали данные. Активист также настаивает, что в расследовании нет доказательств, что письма скачивали именно с его IP-адреса.

Фёдор Горожанко: Я пока только читаю расследование. Мне нужно понять, что ответить. Я не знаю. И всё.

«Медуза»: А зачем вы начали комментировать расследование журналистам, если ещё не ознакомились с ним?

Фёдор Горожанко: Я и сейчас с ним не ознакомился. Не собираюсь его смотреть полностью, потому что не хочу смотреть на кривляния [директора ФБК Ивана] Жданова. Но мне понятна суть.

Горожанко добавил, что ожидал подобных обвинений ещё в апреле, когда слили базу. «Я был в курсе этой истории. Подумал, что будет глупо, если меня в этом обвинят [потому что я занимался рассылками]. Вот дождался».

Он признал, что рассылал письма сторонникам Навального с просьбой поддержать трансляцию с митинга 31 января. В ФБК этот эпизод назвали ещё одной кражей данных. Однако, по словам Горожанко, у него была база из более 50 тысяч адресов, связанных с его деятельностью против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Активист считает, что список получателей этой рассылки совпадает с базой сторонников Навального.

По его словам, во время работы в фонде, к Навальному и деятельности ФБК он относился «нормально», но когда президентская кампания политика закончилась, деятельность стала «не самой интересной».

В 2019 году я попросился перейти в Петербург, откуда я родом, на муниципальную кампанию. Тут увидел, что штаб Навального занимается показухой. Вместо того, чтобы готовить кандидатов, они «делали» скандалы и видосы. Говорили, что «Умное голосование» всем поможет. Мне поднаскучило, я уволился.

Фёдор Горожанко

Бывший сотрудник ФБК рассказал, что пришёл туда с «горящими глазами», но ему не нравился подход к работе Ивана Жданова — «делать скандалы, привлекать внимание». В итоге, по его словам, против него начали «плести интриги».

Мне бы хотелось, чтобы Навальный предложил какую-то программу реальных изменений и топил за неё, а он просто комментирует повестку. Если человек ведёт за собой людей, он должен вести её с содержательной базой, а не просто поржать над Путиным и олигархами.

Фёдор Горожанко

Горожанко удалился из твиттера, в котором критиковал Навального, так как на него «насылали своих сторонников и начинали гнобить». «У нас такие отношения — не то чтобы идеальные. Но делать то, что они написали, я бы не стал».

По поводу денег, которые поступили на его счёт, Горожанко сказал, что «у него хорошая зарплата» — около 100 тысяч в месяц. В начале апреля (когда он положил на счёт 1,2 миллиона рублей) мужчина решил снять биткоин, который покупал «когда-то давно».

Для людей, которые политическую работу превратили в сбор контактов на сайте, провал с потерей их базы — это политическая смерть. И нужно найти крайнего. Уровень расследования такой, что разбирать его даже не хочется.
[…]
Из-за такой глупости я и ушёл из ФБК. Эти весёлые расследования с приколами и мемами чисто в угоду публике — я не считаю, что это серьёзная работа. Я приходил в команду будущего президента, а в итоге мы работали на блогера, который шутит.

Фёдор Горожанко

Сейчас Горожанко, по его словам, «живёт спокойной жизнью», не участвует в «политической движухе» и работает маркетологом. Бывший сотрудник ФБК рассказал, что после публикации расследования ему начали поступать угрозы и обещания прийти по адресу, указанному в материале фонда.

16 апреля стало известно, что в интернет слили базу электронных почт зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!». Через несколько дней пострадавшие получили письма с угрозами, которые содержали их личные данные, такие как ФИО, адрес и место работы.

19 апреля глава штабов Навального Леонид Волков заявил, что электронные адреса украл бывший сотрудник ФБК, «завербованный ФСБ России». По его словам, у работника, чьё имя он тогда не назвал, «отобрали все доступы, но не учли, что у него остался доступ к логам почтового сервера».

#новости #фбк #утечки

221 221 комментарий
33
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221 комментарий
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alexferman

43

Мне бы хотелось, чтобы Навальный предложил какую-то программу реальных изменений и топил за неё, а он просто комментирует повестку. Если человек ведёт за собой людей, он должен вести её с содержательной базой, а не просто поржать над Путиным и олигархами.

Слова не мальчика, но мужа

Ответить

Лига порвах

alexferman
112

Работаешь в ФБК, не знаешь, что у Навального есть программа

Ответить

alexferman

Лига
–36

А что у него за программа? Я кроме комментирования повестки в инфополе ничего от него не видел.

Ответить

solawind

alexfer…
70

А что у него за программа

Ты не поверишь, но если ввести в гугле "программа навального"..

Ответить

Zero-one-one

solawind
–10

Даже у Явлинского программа 500 дней в разы лучше 

Ответить

Zero-one-one

Zero-on…
–4

Вот так и надо писать программы, а не как студент экономист 1 курса

Ответить

Земельный завод

Zero-on…
9

Ну так опыт не пропьёшь, Ява эти программы уже 20 лет пишет)

Ответить

Bad Mother

Zero-on…
–1

в разы лучше чего?

Ответить

Zero-one-one

Bad
–4

Программы Навального. Ему нужно было брать уроки у Явлинского и не было бы такого отношения к его программе 

Ответить

Bad

Zero-on…
1

это ты шутишь так, да?

Ответить

Zero-one-o

Bad
–1

@ouxen скажи ведь что программа Навального говно? 

Ответить

Bad

Zero-on…
1

если шутишь, ставь смайлы, а то кажется, что ты просто ебанутый

Ответить

Токсичный

Bad
0

Этот коммент токсичен с вероятностью 84%

Ответить

Zero-one-o

Bad
–1

Лысый, иди лучше протрезвись

Ответить

Bad

Zero-on…
1
Ответить

Zero-one-o

Bad
–1

@Вахтёр 

Ответить

KSA

solawind
–12

10 PRINT "Фонд Борьбы С коррупцией"
20 GOTO 10

Ответить

Андрей Рядькин

alexfer…
10

дак в интернет выйди 

Ответить

alexferman

Андрей
–36

Я постоянно торчу в интернете, но я от Навального и ФБК не видел ничего, кроме разоблачений и язвительных комментов. Как думаешь, чья это проблема?

Ответить

Андрей Рядькин

alexfer…
41

твоего больного казахско-тжешного информационного поля 

Ответить

alexferman

Андрей
–16

Конечно это люди виноваты в том, что не удосужились нагуглить программу Навального. Продолжайте в том же духе, вас ждёт феерический успех.

Ответить

Андрей

alexfer…
19

как же русским не повезло. Всё Не придет небожитель кристально чистый да не разгонит супостатов. Какая незадача.

Ответить

Даниил

alexfer…
15

А кто виноват? Навальный? Ты сам схавал популярный фейк и даже не попытался его проверить.

Ответить

alexferman

Даниил
–4

Что значит фейк? Я тебе говорю, что я сам не знаю, что у Навального за программа, и это спустя год на ТЖ, лол.

Ответить

Candy Boy

alexfer…
10

Навальный на ТЖ программу выкладывал?

Ответить

alexferman

Candy
–16

На ТЖ постоянный инфопоток от Навального и ФБК. И программы в нём - вообще нихера, ни грамма. Не видишь в этом проблем?

Ответить

Candy Boy

alexfer…
6

Про Путина тут тоже огромный инфопоток, но программу Путина я тут почему-то не вижу. Хотя не, вижу

Ответить

alexferman

Candy
0

Так у Путина давно нет никакой программы.

Ответить

Василий

alexfer…
0

Казахстан!!! 

Ответить

миша

Василий
0

Алтайский край)

Ответить

Лига

alexfer…
1

Ну это проблема тж, тут же новости постят.
Можно посмотреть канал того же Гуриева, где есть разговоры с экспертами в разных сферах

Ответить

alexferman

Лига
2

Проблема ватников, проблема ТЖ, проблема тупого казаха, но вот блять у ФБК и Навального проблем нихера нет. Понятно.

Ответить

Лига

alexfer…
1

У ФБК дохера проблем, вот доступ у какого-то чела не забрали вовремя.

Но лично я не могу оценить, насколько эта повестка известна людям, так как я не в том пузыре, где об этом нужно узнавать.
Предполагаю, что позитивная повестка не так привлекает внимание, как расследования, поэтому на них и акцент.
Давай я буду выкладывать видео с обсуждением конструктивной повестки и будем сравнивать количество лайков по сравнению с расследованиями?

Ответить

alexferman

Лига
–1

Предполагаю, что позитивная повестка не так привлекает внимание, как расследования, поэтому на них и акцент.

Это понятное дело. Только тут есть малозаметный нюанс. Постоянное обсасывание скандалов и словесных пуков знаменитостей это уровень домохозяек и хомячков. То есть, популярность такой повесткой можно набить, но это будет популярность среди самой пассивной и никчёмной прослойки населения.

Ответить

Василий

alexfer…
0

Ооогроомные проблемы. Они нихера не розовые

Ответить

Kir Kirsky

Candy
0

Думаю где-нибудь в 2019 программу кто-то из редакторов таки выкладывал.

Ответить

миша

alexfer…
9

Напрминай всем что ты сидишь из Казахстана. Так и пиши - я в своём Казахстане о программе навального подробностей не слышал. Я гражданин РФ - слышал. И не один раз. А про Казахстан вообще не в курсе если что.

Ответить

Bad

миша
0

да нет никакого Казахстана, это выдумка

Ответить

Лига

alexfer…
6

спустя год на ТЖ, лол.

Она форсилась к выборам 2018, потом акцент был на региональных выборах уже

Ответить

Василий

alexfer…
1

Это очень сильное заявление. КАЗАХСТАН. И КАК ХОЧЕШЬ.  СПУСТЯ ГОД ЛОЛ. Я спустя  год заебался про твоих малолеток читать. И что? Это показатель чего? 

Ответить

alexferman

Василий
0

Ну вот и сравни, кто умеет доносить инфу до людей, а кто нет))

Ответить

Василий

alexfer…
1

Меня бомбануло внезапно. Ты один из немногих тутумеешь в дискуссию. Желаю хорошего вечера. 

Ответить

миша

Василий
–1

Не стыдись капса.. Все по делу написал - если не поставили плюсиков, это не значит что ты не прав. Тебе не за что оправдываться.

Ответить

Твоя Рамка

alexfer…
1

То есть Навальный в каждом видео должен говорить "А кстати, у меня есть своя программа..." и дальше спич на час? Логика проста: тебе симпатичен Нэвэльный и его движ, ты про это все читаешь как-то где-то, так и про программу почитаешь (лично у меня так и было). 

Ответить

alexferman

Твоя
0

То есть Навальный в каждом видео должен говорить "А кстати, у меня есть своя программа..."

Как-то так, да. С нормальным заходом и подводкой, конечно.

Ответить

Candy Boy

alexfer…
0

Могу ошибаться, но во времена 2018 в каждом ролике было про программу.

Ответить

Bad

Candy
0

ну, знаешь, это не повод не обосрать Навального

Ответить

Заметный глобус

alexfer…
9

Приятного чтения

Кампания Навального 2018. Как это было
Сайт о кампании Навального, которая продолжалась с декабря 2016 года по март 2018-го и стала самым…
2018.navalny.com
Ответить

миша лисицын

Заметный
8

Зачем ты ему кидаешь. Если он на тж и не слышал - возможно он просто не умеет читать или запускать видео я не знаю. Может блокировщики "программы навального" в Казахстане включены. Типа глушилок как только навальный говорил о программе

Ответить

Шило

Заметный
4

Дополню серией видео от Сергея Гуриева - Что же делать?
https://youtube.com/playlist?list=PL6FZjCm_4PAn2C62K0X16f1wT-3ieUrnG

Ответить

Земельный завод

Шило
0

Я правильно понимаю, что из умеренной оппозиции сегодня остался лишь Гуриев, а из сверх умеренной Шульман?

Ответить

Bad Mother

Земельн…
1

Шульман не оппозиция, а научный работник и популяризатор

Ответить

Земельный

Bad
0

Издалека присматриваюсь. Вроде бы она ещё политологом себя называет?

Ответить

Bad

Земельн…
1

Политическая наука или политология (греч. πολιτικός — общественный, от греч. πολίτης — гражданин, далее от греч. πόλις — город; др.-греч. λόγος — учение, слово), — наука о политике, то есть об особой сфере жизнедеятельности людей, связанной с властными отношениями, с государственно-политической организацией общества, политическими институтами, принципами, нормами, действие которых призвано обеспечить функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и государством.

Ответить

Земельный

Bad
0

На самом деле, забавная наука. Из тех кто себя в России политологом называет обсираются абсолютно все Х)

Ответить

Bad

Земельн…
1

разумеется, нет

но не дай этому очевидному факту повлиять на твою точку зрения

Ответить

Земельный

Bad
0

Дааа ну?) Кажется чтобы не сесть в лужу, единственный рабочий способ для политолога- говорить максимально неопределённо. А в стране где нет публичной политики, толку от этой науки чуть меньше чем от пятой ноги собаке.

Ответить

Bad

Земельн…
0

ты в какой стране живешь вообще?

Ответить

Земельный

Bad
0

Я в России

Ответить

Bad

Земельн…
0

и в России нет публичной политики?

Ответить

Земельный

Bad
–1

Нет. Это вроде ни для кого не секрет. С добрым утром.

Ответить

Bad

Земельн…
1

С каким ещё утром, ты или спишь или бредишь

Ответить

Земельный

Bad
–1

Ты не хами. Вот выйдет Навальный на волю, спросишь у него, есть или нет.

Ответить

Bad

Земельн…
1

а как, по-твоему, Навальный стал известен?

Ответить

Земельный

Bad
0

Как блогер. Сначала в ЖЖ, потом на ютубе, попробовал в политику, но только раз принял участие в нормальных выборах, дальше думаю ты знаешь.

Ответить

Bad

Земельн…
0

тактактак, в чём принял участие?

Ответить

Земельный

Bad
0

Выборы мэра одного уютного городка в сердце России, не слышал?

Ответить

Bad

Земельн…
0

хммм, смотри-ка

принял участие. Но ведь в России нет публичной политики, как же ему это удалось?

Ответить

Земельный

Bad
0

Ему даже помогали преодолеть ценз, не помнишь такого?

Ответить

Иван Клюхин

Заметный
–2

Нахуя я это прочитал?
И с этим ведром воды он собирался где-то выигрывать?
Надо было его допускать до выборов: столкнулся бы с реальностью. Собрал бы процентов по 10 в Москве, Татарстане и Хабаровске, а в остальных регионах даже Яблоку бы всрал. И это, при условии, что пережил бы с такой программой дебаты.

Ответить

Bad Mother

Иван
2

давай, напиши ему в колонию, как ты разочарован его программой

Ответить

Иван Клюхин

Bad
–2

Я разочарован теми, кто это прочитал и уверовал.
В более серьезных программах пиздеж заметен при медленном прочтении, но они хотя бы пытаются. А тут как будто даже не пытались.

Ответить

Bad

Иван
0

оспаде, ещё один разочаровался в Навальном

куда вас девать таких умных

Ответить

Fedor Potseluev

Лига
3

Это та восхитительная программа с жесткой минимальной зарплатой в 25 тысяч рублей? 
Спасибо хоть не с государственными фиксированными ценами на товары. 

Ответить

Алексей Нахальный

Лига
–17

Программа "Смехопанорама"

Ответить

Алексей

Алексей
–19
Ответить

Земельный завод

Лига
–4

Это программа написанная впопыхах перед перзидентскими выборами- просто сборная солянка за всё хорошее против всего плохого. Голосовать-то собирались за Лёху, а не за программу, так что никакого особого значения она не имеет.

Ответить

Айрат Ялалов

Лига
0

Но он основном все равно не говорит о нем. Упоминать программу чаще повестки, было бы наверное логично.

Ответить

Максим Шпилёв

alexferman
17

Это же по темнику: они только критикуют, а программы нет

Навальный же даже карточки делал, чтобы тыкать туда таких

Ответить

alexferman

Максим
–4

Ничего не понял

Ответить

Максим Шпилёв

alexfer…
7

Про "нет программы" - один из главных темников ватников

Ответить

alexferman

Максим
–6

Всё верно, ватники виноваты в том, что не знают программы великого Навального. Суки такие.

Ответить

Максим Шпилёв

alexfer…
9

Им и не надо её знать, им надо кричать: ПРОГРАММЫ НЕТ

Ответить

Marhal_New

alexfer…
0

Ватники никто и звать их никак. Навальный придет власти только революционным путем. Ватники с дивана не встанут и на выборы не пойдут т.к. их не заставят.

Ответить

некипишуй

alexferman
15

тема "У Навального нет программы" стара как говно мамонта

Ответить

alexferman

некипишуй
–15

И отражает объективное положение дел

Ответить

некипишуй

alexfer…
6

она есть

не отображает

Ответить

alexferman

некипиш…
–9

Она есть, но такая секретная, что Навальный с ФБК о ней не говорят. Если тупое быдло хочет прикоснуться к Мудрости - пусть само её гуглит.

Ответить

Nick Rosenberg

alexfer…
3

Навальный виноват что не рассказал о своей программе по первому каналу, понятно.

Ответить

некипишуй

alexfer…
0

а ты хочешь чтобы тебе ее на дом принесли?

Ответить

alexferman

некипиш…
–5

А что, для навальнистов это зашквар?

Ответить

некипишуй

alexfer…
0

что именно зашквар?

Ответить

ильнур

alexfer…
0

то, что ты ничего не знаешь, это проблемы, обычно люди если про что-то узнают, начинают гуглить.

Ответить

Щячло Попячтса

alexfer…
2

О ней говорили когда была надежда на участие в выборах.

Ответить

Павел Новиков

alexfer…
1

Моя мама, которой 55 лет, в курсе этой программы и читала её. 

Ответить

Marhal_New _Arleana

alexferman
3

Демократическое и правовое государство это типо не программа?

Ответить

alexferman

Marhal_New
13

С таким же успехом можно обещать что всё будет заебись.

Ответить

Marhal_New

alexfer…
5

Достаточно ебнуть Кадырова и провести честные выборы. Не так уж и сложно

Ответить

Острый

Marhal_…
7

А чё потом с Чечнёй делать предлагаешь

Ответить

Marhal_New

Острый
2

Бутылить кадыровских боевиков как террористов. Устроить ночь ножей.

Ответить

Земельный завод

Marhal_…
4

О, узнаю правовое государство!

Ответить

Marhal_New

Земельн…
0

Уже достаточно доказательной базы чтобы упечь их всех за терроризм и участие в террористической организации.

Ответить

Земельный

Marhal_…
0

С этим не поспоришь

Ответить

Показательный

Marhal_…
2

Кого ещё ебнуть предлагаешь?

Ответить

Marhal_New

Показат…
6

Лукашенко.

Ответить

Показательный

Marhal_…
0

И все?

Ответить

Marhal_New

Показат…
2

Ну это уже шутка

Ответить

Показательный

Marhal_…
1

Извинения приняты дон

Ответить

Marhal_New

alexfer…
0

А ещё устроить правовой дефолт.

Ответить

Жених приехал

alexfer…
0

Ты не позорься и загугли его программу. Первая ссылка в результатах будет.

Ответить

Показательный инструмент

Marhal_New
3

Это больше похоже на популизм 

Ответить

Marhal_New

Показат…
3

Честные выборы и не набутыливание СМИ/активистов это типо уже популизм?

Ответить

Показательный

Marhal_…
3

Это абстрактные хорошие фразы. Что и является популизмом

Ответить

Marhal_New

Показат…
2

Нихусе. Честные выборы это тебе абстракция. Норм вам мозги промыли

Ответить

Показательный

Marhal_…
6

Кому вам?) Нам, украинцам?

Ответить

Marhal_New

Показат…
0

Крабам

Ответить

Показатель

Marhal_…
2

Извини, я плотно не слежу за ним. Объясни какой у него план? 

Ответить

Marhal_New

Показат…
1

Эволюционировать в краба. Это глобальный план всего человечества. Нахуй Марс

Ответить

Показатель

Marhal_…
1

То есть ты план не знаешь и споришь ради спора?
Я думаю, что он всеж есть. Но странно, что ты не в курсе

Ответить

Marhal_New

Показат…
0

У него в плане всего два пункта;
1. Выжить
2. Не сойти с ума.
План пока идёт идёт по пизде.

Ответить

Dmitry

Marhal_…
1

Вот смотри для примера. У Алексея есть пункт о борьбе с коррупцией и перечислены несколько идей, как это сделать

А вот доклад тренсперенси на 38 страниц, где описаны 70 шагов для "победы" над коррупцией https://reforum.io/contents/uploads/2021/05/transparency-web.pdf

И возникает вопрос, где тезисно-популисткая программа, а где нормально проработана. 

Вот могу например вторую ссылку кинуть про экономическую программу от ОБ. https://ob.community/economic/
Здесь 100 слайдов о реформах в экономике, они тоже не предоставили математических моделей (хотя обещали и я жду, чтобы в них покопаться). 

Я хочу видеть примерно такой уровень проработки

Дисклеймер: я понимаю, что у других "партий" вообще нет программы, но это же не значит, что должен быть принцип "и так сойдет"

Ответить

Marhal_New

Dmitry
0

Забудьте. Навальный уже не политик. В задачи политика не входит выживание. Он революционер. Единственная дорога к власти ему откроется после роволюции. Мирной или институциональной(последняя должна быть радикальной). Если будет не мирная революция, то его скорее всего там убьют. Иначе он сгниет в тюрьме капитально.

Ответить

Земельный

Marhal_…
0

Предлагаю Мирной заменить на Мировой!

Ответить

Marhal_New

Земельн…
0

Не надо

Ответить

Земельный

Marhal_…
0

До сих пор не понимаю, почему нет смайликов с серпом и молотом?

Ответить

Marhal_New

Земельн…
0

Крестом и голодом

Ответить

Lolllp

Dmitry
0

Некорректные примеры.
Это предвыборная программа, она не предполагает "сотни слайдов" и десятки страниц текста с таблицами и графиками.
Ты этот список пунктов предполагаешь раздавать обычным избирателям, кидать им в почтовые ящики и раздавать на улице. Никто не будет читать доклад на >50 страниц, им нужно коротко основными тезисами. Большинство людей не знают ни про Гаусса ни про Шпилькина, им это и не нужно в брошюрке.
Поэтому непонятна попытка указать на листовку, что она листовка, а не доклад.
Детализация должна быть на другом уровне в другом формате, до которого Алексея не допустили не допустят, так что это как купить идеальный костюм, который знаешь, что никогда в жизни не наденешь и нет смысла его гладить (то бишь обсуждать на серьезных щах).

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Показатель

Marhal_…
0

🙄

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Dany Boy

Показат…
0

Бля, но для думающего числа своих сторонников мог бы и постараться предоставить доклад. Ведь, понимаешь мой друг, что при велении такого рода борьбы сторонников нужно искать и в аппарате, правительстве, большом бизнесе. А с брошюркой у метро и его видеообзорами собрал парень только молодых и неокрепшие в основном. Нет программы ребята, все это фейк.

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Dmitry Novikov

Marhal_…
1

Я может тебя неправильно понял, но программа на президентские - честные выборы это близко  к популизму. Вот если там написано, как будут проводиться реформы для честных выборов. Прям по пунктам - мы делаем реформу УИКов, ЦИКа так-то и так-то, чтобы избежать таких-то нарушений. Откроем и упростим послевыборную статистику для электоральных аналитиков. Будем пользоваться анализами Шпилькина по кривой Гаусса, запретим многодневное голосование, поставим везде камеры, ужесточим наказания за фальсификации и прочее. То есть хочется видеть не слоган, а как он будет реализовываться. 

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Marhal_New

Dmitry
3

Хочется видеть как он из тюрьмы сначала выйдет

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Dany Boy

Marhal_…
0

Да не выйдет, все. Финита. 

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Marhal_New

Dmitry
1

Выборы в России? На которых участвует Навальный?

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Nick Rosenberg

Marhal_…
0

экстремизм!

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Marhal_New

Nick
0

Экстремизм это устраивать внесудебные казни в Чечне

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Nick Rosenberg

Marhal_…
0

Извинись

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Алексей Нахальный

Marhal_New
1

Это влажные фантазии

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Иван Николаев

alexferman
3

«Из-за такой глупости я и осёл» — экс-сотрудник ФБК, обвинённый в сливе данных сторонников Навального

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Andy

alexferman
3

Кто этому клоуну плюсов наставил? Пригожинские опущи?

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Alexey Kochetkov

alexferman
2

слова не мальчика а девочки

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Alexey Kochetkov

Alexey
0

Если человек ведёт за собой людей, он должен вести её с содержательной базой, а не просто поржать над Путиным и олигархами.

Если человек ведёт за собой людей содержательной базой, он должен вести меня за руку, а не просто рассказать содержательную базу

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Alexander the Nth

41

Риторика про Навального-блогера какая-то очень знакомая. Отмаза про биткоин странная. Учитывая, что у него висел долг в 100 тысяч, почему он раньше бабки не снял? Он в итоге своими комментариями никак не опровергает то, о чём пишут ФБК.

 Я и сейчас с ним не ознакомился. Не собираюсь его смотреть полностью, потому что не хочу смотреть на кривляния [директора ФБК Ивана] Жданова.

ФБК обвиняет человека в сливе большого массива данных. Из-за этого слива людей прессуют на работе и увольняют. А он не "хочет смотреть на кривляния". Он либо тупой, либо пиздит.

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