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Новости
Ольга Щербинина

В Петербурге бывшего директора «Открытой России» сняли с рейса и задержали Статьи редакции

После обысков его доставят в Краснодар.

5 5 комментариев
882 просмотров
Андрея Пивоварова в наручниках доставляют на обыск

Вечером 31 мая Андрей Пивоваров сообщил, что его сняли с самолёта в «Пулково» и доставили в отдел ФСБ при аэропорте.

«Летел отдохнуть, прошёл таможню — никаких вопросов не было. Самолёт уже прошёл рулежку, как вдруг стоп. Подъехали менты и вывели меня», — написал он в телеграм-канале. Пивоваров собирался отправиться в Варшаву.

Соратники Пивоварова заявили, что его сняли с международного рейса, так как, по сведениям ФСБ, он якобы находится в розыске. В базе МВД нет данных о его розыске. В «Правозащите Открытки» сообщили, что у Пивоварова нет никаких ограничений на выезд.

Бывшего директора увезли в Следственный комитет из-за уголовного дела о работе «нежелательной организации». Сам Пивоваров сообщил в письме, опубликованном в его телеграме, что дело возбудили 29 мая в Краснодаре. После обысков Пивоварова планируют доставить туда. До отправки в Краснодар он будет находиться в ИВС на Захарьевской в Петербурге.

Письмо, переданное адвокату

27 мая Пивоваров сообщил, что «Открытая Россия» полностью прекратила свою деятельность. По его словам, такое решение приняли «во избежание уголовного преследования» и из-за поправок в закон о «нежелательных» организациях, которые рассматривает Госдума.

#новости #открытаяроссия

Спасибо за наводку Иван Прохоров
5 5 комментариев
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5 комментариев
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norm

15

Не понимаю зачем продолжаю открывать новости. Какой-то вид мазохизма. 

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Правый утюг

1

Надо будет и самолёт развернут.

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Закрытый паук например

Правый
1

*собьют

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AZP

0

В Телеграме написано, что он в Варшаву летел.
"Отдохнуть"?
Туда туристов не пускают. 

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KARASIK

–8

да  хуй с ним ... зачем мне это знать ?  нахуй  кипишь  если это бесполезно 

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