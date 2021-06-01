В Петербурге бывшего директора «Открытой России» сняли с рейса и задержали Статьи редакции
После обысков его доставят в Краснодар.
Вечером 31 мая Андрей Пивоваров сообщил, что его сняли с самолёта в «Пулково» и доставили в отдел ФСБ при аэропорте.
«Летел отдохнуть, прошёл таможню — никаких вопросов не было. Самолёт уже прошёл рулежку, как вдруг стоп. Подъехали менты и вывели меня», — написал он в телеграм-канале. Пивоваров собирался отправиться в Варшаву.
Соратники Пивоварова заявили, что его сняли с международного рейса, так как, по сведениям ФСБ, он якобы находится в розыске. В базе МВД нет данных о его розыске. В «Правозащите Открытки» сообщили, что у Пивоварова нет никаких ограничений на выезд.
Бывшего директора увезли в Следственный комитет из-за уголовного дела о работе «нежелательной организации». Сам Пивоваров сообщил в письме, опубликованном в его телеграме, что дело возбудили 29 мая в Краснодаре. После обысков Пивоварова планируют доставить туда. До отправки в Краснодар он будет находиться в ИВС на Захарьевской в Петербурге.
27 мая Пивоваров сообщил, что «Открытая Россия» полностью прекратила свою деятельность. По его словам, такое решение приняли «во избежание уголовного преследования» и из-за поправок в закон о «нежелательных» организациях, которые рассматривает Госдума.