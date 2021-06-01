Полицейские пришли с обысками к политику Дмитрию Гудкову Статьи редакции
С чем это связано, пока неизвестно.
Утром 1 июня силовики пришли с обыском на дачу под Коломной к политику, бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову. Об этом он сам рассказал в телеграм-канале.
«Формального повода не знаю. Реальный ясен», — написал политик.
Отец Дмитрия Гудкова Геннадий рассказал в твиттере, что на дачу прибыли сотрудники ОМОНа. С обыском также пришли к их родственникам в Москве.
Также обыски проводят у главы штаба Гудкова Виталия Венидиктова и его бывшего помощника Александра Соловьёва, ранее занимавшего пост председателя «Открытой России».
27 мая «Открытая Россия» объявила о закрытии, чтобы избежать преследования сторонников после ужесточения законодательства о «нежелательных организациях».
Вечером 31 мая в Петербурге задержали бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова.
Гудок прочистить пришли, скоро отпустят.
С чем это связано, пока неизвестно.
Почему неизвестно? С удержанием власти и выборами как в Госдуму, так и президентские, которые не так уж и далеко.