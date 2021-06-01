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Новости
Ольга Щербинина

Полицейские пришли с обысками к политику Дмитрию Гудкову Статьи редакции

С чем это связано, пока неизвестно.

5 5 комментариев
238 просмотров

Утром 1 июня силовики пришли с обыском на дачу под Коломной к политику, бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову. Об этом он сам рассказал в телеграм-канале.

«Формального повода не знаю. Реальный ясен», — написал политик.

Отец Дмитрия Гудкова Геннадий рассказал в твиттере, что на дачу прибыли сотрудники ОМОНа. С обыском также пришли к их родственникам в Москве.

Также обыски проводят у главы штаба Гудкова Виталия Венидиктова и его бывшего помощника Александра Соловьёва, ранее занимавшего пост председателя «Открытой России».

27 мая «Открытая Россия» объявила о закрытии, чтобы избежать преследования сторонников после ужесточения законодательства о «нежелательных организациях».

Вечером 31 мая в Петербурге задержали бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова.

#новости #политика #обыски #гудков

5 5 комментариев
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#realfiddy

2

Гудок прочистить пришли, скоро отпустят. 

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Опытный коктейль

#realfiddy
1

https://www.youtube.com/watch?v=Wb-73K_sQJQ

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Алексей Логачев

1

 С чем это связано, пока неизвестно.

Почему неизвестно? С удержанием власти и выборами как в Госдуму, так и президентские, которые не так уж и далеко.

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AZP

0

бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову.

А сейчас он где работает?

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Проклятый корабль

0

всех пакуют.
стабильность так и нарастает

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