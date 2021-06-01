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Новости vc.ru

«Аэрофлот» запустит стыковочные рейсы с «Победой» — у лоукостера появится бизнес-класс Статьи редакции

На эти рейсы распространятся стандарты «Аэрофлота» по багажу.

  • Те пассажиры, кто купил билеты класса «комфорт» и «бизнес» на стыковочный рейс «Аэрофлота», часть которого выполняет «Победа», получат на борту лоукостера особый сервис, пишут «Ведомости»;
  • За стыковочные рейсы будут начислять мили, которые можно потратить только на билеты самого «Аэрофлота»,
  • «При посадке у пассажиров экономкласса ручная кладь по габаритам будет как у „Победы“, у пассажиров „бизнеса“ и „комфорта“ — как у „Аэрофлота“», — рассказал заместитель гендиректора группы по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов;
  • На совместные рейсы будут распространяться стандарты «Аэрофлота» по багажу – 23 килограмма на одно багажное место. А для пассажиров «Победы», которые летят до аэропорта «Шереметьево», останутся 20 килограммов;
  • «Аэрофлот» запустил двусоставные рейсы до 2028 года, чтобы большинство рейсов по России распределить между дочерними «Победой» и «Россией», а самому сконцентрироваться на дальнемагистральных направлениях;
  • Лоукостер будет осуществлять часть рейсов в «Шереметьево», которые ранее выполнял «Аэрофлот», под теми же кодами. На первом этапе это будет 14 направлений по России (всего сейчас «Аэрофлот» летает в 58 городов внутри страны);
  • Пассажиры будут прилетать в Москву лоукостером и пересаживаться на другой рейс «Аэрофлота». Такая же схема будет работать в обратном направлении;
  • Компания планирует запустить проект в середине июня. В «Аэрофлоте» не прокомментировали, будет ли единый билет на стыковочный рейс отличаться по цене от двух отдельно купленных билетов на те же направления. Но источник издания рассказал, что такие билеты могут быть дешевле.

#новости #победа

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Ответственный томагавк_два

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Бизнес класс в Победе - это типа к фразе "Не нравится - уёбывайте" добавят слово "пожалуйста"

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Alexey Kochetkov

Ответственный
4

проще бизнес в аэрофлоте подтянуть по условиям к эконому в победе

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Argumenta Ambigua

Ответственный
1

Я вообще выпал от этой новости, там же ад. Теперь ад, но с подачей льда наверное

Ответить

Небольшой жёлтый робат

8

Те пассажиры, кто купил билеты класса «комфорт» и «бизнес» на стыковочный рейс «Аэрофлота», часть которого выполняет «Победа», получат на борту лоукостера особый сервис

Стакан воды, что ле?

Ответить

Ответственный томагавк_два

Небольшой
15

в лицо

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AZP

2

Фактически сейчас и "классики" стали лоукостерами.
У Люфтганзы корм за деньги, багаж за деньги и так далее.
Единственное отличие - есть стыковки одним билетом, тогда как Райан везёт из А в Б, а дальше забывает о тебе.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

AZP
10

как Райан везёт из А(фин) в В(ильнюс), а дальше забывает о тебе в М(инске)

Ответить

AZP

Небольшой
3

У Райана  было, когда вместо Греции народ привезли в Румынию, а дальше предложили автобус.

Ryanair отвез пассажиров вместо Греции в…
Самолет лоукостера приземлился в Румынии. Пассажирам предложили автобусную поездку в Салоники…
cfts.org.ua
Ответить

Небольшой

AZP
2

ну хоть не цыганскую телегу

Ответить

AZP

Небольшой
1

Если ты оппозиционер из Беларуси, то о тебе не забудет только Ляксандр Грыгорыч

Ответить

Небольшой

AZP
1

заботливый какой

Ответить

AZP

Небольш…
1

Как мама.

Ответить

Небольшой

AZP
1

скорее выживший из ума дедушка

Ответить

Весёлый Хамелеон

AZP
1

Родитель 1 и родитель 2

Ответить

сироп от щекотки

3

Дорохов рассказывал про бизнес-класс победы.
Все тоже самое, но в автобусе ты сидишь на скамейке, огороженной ленточкой

Ответить

Andrew Muralov

сироп
5

Это как вип место в маршрутке, которое рядом с водителем. 

Ответить

AZP

Andrew
1

Фу нахуй, недавно на старом Спринтере ехал - думал, возле водителя лучше. А справа ещё сел чел.
Спринтер ухоженный, но твои ноги мешают водителю рычагом ворочать. На более свежих уже сделали типа джойстик, он не из пола торчит, а из панели.

Ответить

Александр

AZP
2

Все равно в спринтерах сидя посередине упираешься ногами в центральную консоль, если не карлан

Ответить

Andrew Muralov

AZP
1

Ага, а ещё водитель курит и пиздит над ухом по телефону или рации  постоянно)

Ответить

Александр Борродач

Andrew
1

Некоторые водители реально считают его вип-местом

Ответить

AZP

сироп
1

Хуясе, в автобусе.
Райан очень редко даёт автобусы.
Пиздуй пешком, нищеброд. Не упадёшь от усталости.

Ответить

Целый цвет

2

Особый сервис в Победе это томатный сок вместо воды?

Ответить

Маркел Сычев

Целый
2

Стакан воды вместо плевка

Ответить

Andrew Muralov

Целый
1

Куриный сок -  еда и питье в одном стакане. 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Andrew
0

Сок из отжатых перьев мокрой курицы

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AZP

Небольш…
1

Слёзы стюардессы.

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МистерПаркет

2

Можете шутить про победу сколько влезет, но зачастую это единственно доступная возможность дешево долететь (или в принципе долететь) в какие-нибудь ебеня типа Кирова. (привет @Паша Красников )
1-2 часа можно и на воздушной маршрутке потерпеть.

Всего каких-то 8-10 лет назад и этого не было.

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Руслан Астратов

0

"«Аэрофлот» запустит стыковочные рейсы с «Победой»"

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