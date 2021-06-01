«Аэрофлот» запустит стыковочные рейсы с «Победой» — у лоукостера появится бизнес-класс Статьи редакции
На эти рейсы распространятся стандарты «Аэрофлота» по багажу.
- Те пассажиры, кто купил билеты класса «комфорт» и «бизнес» на стыковочный рейс «Аэрофлота», часть которого выполняет «Победа», получат на борту лоукостера особый сервис, пишут «Ведомости»;
- За стыковочные рейсы будут начислять мили, которые можно потратить только на билеты самого «Аэрофлота»,
- «При посадке у пассажиров экономкласса ручная кладь по габаритам будет как у „Победы“, у пассажиров „бизнеса“ и „комфорта“ — как у „Аэрофлота“», — рассказал заместитель гендиректора группы по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов;
- На совместные рейсы будут распространяться стандарты «Аэрофлота» по багажу – 23 килограмма на одно багажное место. А для пассажиров «Победы», которые летят до аэропорта «Шереметьево», останутся 20 килограммов;
- «Аэрофлот» запустил двусоставные рейсы до 2028 года, чтобы большинство рейсов по России распределить между дочерними «Победой» и «Россией», а самому сконцентрироваться на дальнемагистральных направлениях;
- Лоукостер будет осуществлять часть рейсов в «Шереметьево», которые ранее выполнял «Аэрофлот», под теми же кодами. На первом этапе это будет 14 направлений по России (всего сейчас «Аэрофлот» летает в 58 городов внутри страны);
- Пассажиры будут прилетать в Москву лоукостером и пересаживаться на другой рейс «Аэрофлота». Такая же схема будет работать в обратном направлении;
- Компания планирует запустить проект в середине июня. В «Аэрофлоте» не прокомментировали, будет ли единый билет на стыковочный рейс отличаться по цене от двух отдельно купленных билетов на те же направления. Но источник издания рассказал, что такие билеты могут быть дешевле.
проще бизнес в аэрофлоте подтянуть по условиям к эконому в победе
Я вообще выпал от этой новости, там же ад. Теперь ад, но с подачей льда наверное
Те пассажиры, кто купил билеты класса «комфорт» и «бизнес» на стыковочный рейс «Аэрофлота», часть которого выполняет «Победа», получат на борту лоукостера особый сервис
Стакан воды, что ле?
Фактически сейчас и "классики" стали лоукостерами.
У Люфтганзы корм за деньги, багаж за деньги и так далее.
Единственное отличие - есть стыковки одним билетом, тогда как Райан везёт из А в Б, а дальше забывает о тебе.
как Райан везёт из А(фин) в В(ильнюс), а дальше забывает о тебе в М(инске)
У Райана было, когда вместо Греции народ привезли в Румынию, а дальше предложили автобус.
Дорохов рассказывал про бизнес-класс победы.
Все тоже самое, но в автобусе ты сидишь на скамейке, огороженной ленточкой
Это как вип место в маршрутке, которое рядом с водителем.
Ага, а ещё водитель курит и пиздит над ухом по телефону или рации постоянно)
Куриный сок - еда и питье в одном стакане.
Сок из отжатых перьев мокрой курицы
Можете шутить про победу сколько влезет, но зачастую это единственно доступная возможность дешево долететь (или в принципе долететь) в какие-нибудь ебеня типа Кирова. (привет @Паша Красников )
1-2 часа можно и на воздушной маршрутке потерпеть.
Всего каких-то 8-10 лет назад и этого не было.