ВЦИОМ: 71% россиян поддержал идею об использовании труда заключённых на крупных стройках Статьи редакции
62% респондентов считают, что осуждённые сами выберут такой способ отбывания наказания.
21% участников исследования не согласились с идеей отправить заключённых на принудительные работы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса.
По 21% респондентов считают, что такая работа позволит возместить ущерб пострадавшим и «отработать» преступления. 15% считают, что это принесёт пользу обществу, 13% — что снизится нагрузка на бюджет. По 10% опрошенных увидели пользу работы заключённых в том, что она поможет им исправиться, а также заработать и помочь своим семьям.
17% противников идеи отметили необходимость изоляции заключённых от общества, 13% — отметили плохое качество работы. По 12% респондентов считают, что осуждённые представляют угрозу для окружающих, а их труд — возвращение ко временам ГУЛАГа. 9% опрошенных противников предложения сказали, что заключённые будут отнимать рабочие места.
При этом 9% противников использования труда заключенных отметили, что вопрос зависит от статьи, по которой осуждён человек.
В середине мая 2021 года во ФСИН заговорили о привлечении заключённых к принудительному труду на производствах. На этот раз служба высказала идею создания исправительных центров для осуждённых при производствах, золотых приисках и стройках. По словам главы ФСИН Александра Калашникова, «это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия».
23 мая журналистка «РИА Новости» Виктория Никифорова опубликовала колонку, в которой поддержала инициативу ФСИН. В качестве аргумента она привела ГУЛАГ, который назвала «социальным лифтом» и «путёвкой в жизнь» для жителей СССР, где был низкий уровень жизни. В соцсетях материал раскритиковали.
Отлично. Надеюсь эти 71% респондентов пойдут за гроши строить мосты
Заинтересованный историк
Слыш, там по 240.000 зарплату обещают.
Ответственный томагавк_два
начальнику такой колонии
Пассивный доход с активов
Заинтересованный
СберЗэкИнвестиции
на сбер конфе 2024 будет блок на природе с бама 2.0
что-то про дроны доставки продуктов труженникам в самые отдаленные уголки
и конечно бесконтактные платежи
Пока сидишь срок, эти 240 тысяч превратятся в фантики
Заинтересованный
Ну ничего не мешает через третьи руки их инвестировать или конвертировать в валюту.
Вопрос в том, какие работы будут так оплачиваться, даже если на секунду предположить, что сумма реальна. На ум приходит только работа уровня ликвидатора на ЧАЭС
пока работаешь
Ты хочешь ездить по таким мостам?
Заинтересованный историк
Ну нарды у них классные
Из хлебного мякиша?
Не, у нас "зоновские" нарды в ходу. Как правило нехуево сделаны.
*Из заметок о российской жизни*
Я одно время жил в таком доме
Огромный конкурс, поди.
71%
Чего 71% ?
Сколько человек на место? Какие требования?
Это уже в индии
То есть это не какая-то уёбищная идея, которую просто кто-то спизданул, это всё реально и они сейчас подготавливают почву? Охуенно
А можно не сажать в гулаг тех, кто голосовал против?
Потом левого посадят за порчу гос имущества
71% россиян поддержал идею о предоставлении заключенным социального лифта ( ͡° ͜ʖ ͡°)
ок. в рф официально 71% конченных идиотов, которые думают, что при нехватке рабской бесплатной силы никто не додумается опять сажать всех подряд для пополнения рядов...
Они просто не примерили эту роль на себя. Пока
Реакция голосовавших "за", после того как мост, построенный заключёнными, рухнет:
Сейчас работяги из Уралвагонзавода думают, что им мало платят. После принятия закона, будут работать за баланду и кусок хлеба.