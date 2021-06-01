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Новости
Ольга Щербинина

ВЦИОМ: 71% россиян поддержал идею об использовании труда заключённых на крупных стройках Статьи редакции

62% респондентов считают, что осуждённые сами выберут такой способ отбывания наказания.

49 49 комментариев
1388 просмотров

21% участников исследования не согласились с идеей отправить заключённых на принудительные работы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса.

По 21% респондентов считают, что такая работа позволит возместить ущерб пострадавшим и «отработать» преступления. 15% считают, что это принесёт пользу обществу, 13% — что снизится нагрузка на бюджет. По 10% опрошенных увидели пользу работы заключённых в том, что она поможет им исправиться, а также заработать и помочь своим семьям.

17% противников идеи отметили необходимость изоляции заключённых от общества, 13% — отметили плохое качество работы. По 12% респондентов считают, что осуждённые представляют угрозу для окружающих, а их труд — возвращение ко временам ГУЛАГа. 9% опрошенных противников предложения сказали, что заключённые будут отнимать рабочие места.

При этом 9% противников использования труда заключенных отметили, что вопрос зависит от статьи, по которой осуждён человек.

В середине мая 2021 года во ФСИН заговорили о привлечении заключённых к принудительному труду на производствах. На этот раз служба высказала идею создания исправительных центров для осуждённых при производствах, золотых приисках и стройках. По словам главы ФСИН Александра Калашникова, «это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия».

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#новости #тюрьмы #фсин

49 49 комментариев
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49 комментариев
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Крафтовый компот

54

Они ещё не подозревают, что эти заключённые - они

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ouxen

36
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Vladimir Medvedev

ouxen
1

Зашел за этой картинкой

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Федя Прозоров

18

Отлично. Надеюсь эти 71% респондентов пойдут за гроши строить мосты

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Заинтересованный историк

Федя
9

Слыш, там по 240.000 зарплату обещают.

Ответить

Ответственный томагавк_два

Заинтересованный
7

начальнику такой колонии

Ответить

Для закладок

Ответст…
4

Пассивный доход с активов 

Ответить

Заинтересованный

Для
4

СберЗэкИнвестиции

Ответить

Ваша Закладко

Заинтер…
1

на сбер конфе 2024 будет блок на природе с бама 2.0 
что-то про дроны доставки продуктов труженникам в самые отдаленные уголки 
и конечно бесконтактные платежи

Ответить

Ответственный

Для
3

банк петушара

Ответить

Ваша Закладко

Ответст…
3

начальнику главного управления лагерей рабочих бригад

Ответить

Федя Прозоров

Заинтересованный
2

Пока сидишь срок, эти 240 тысяч превратятся в фантики 

Ответить

Заинтересованный

Федя
3

Ну ничего не мешает через третьи руки их инвестировать или конвертировать в валюту.
Вопрос в том, какие работы будут так оплачиваться, даже если на секунду предположить, что сумма реальна. На ум приходит только работа уровня ликвидатора на ЧАЭС

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Павел Мухунов

Заинтер…
0

Инвестировать в фонд вертухаев или конвертировать в сигареты.

Ответить

Ваша Закладко

Федя
0

пока работаешь

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Федя Прозоров

Ваша
0

Простите

Ответить

Крафтовый компот

Заинтересованный
2

это за бакс?

Ответить

alexferman

Федя
7

Ты хочешь ездить по таким мостам?

Ответить

Заинтересованный историк

alexferman
3

Ну нарды у них классные

Ответить

alexferman

Заинтер…
2

Из хлебного мякиша?

Ответить

Bkmz Иванов

alexfer…
0

Не, у нас "зоновские" нарды в ходу. Как правило нехуево сделаны.
*Из заметок о российской жизни*

Ответить

Федя Прозоров

alexferman
1

Я одно время жил в таком доме

Ответить

alexferman

Федя
3

Сочувствую)

Ответить

Bkmz Иванов

10
Ответить

new_comment

Bkmz
1

Огромный конкурс, поди.

Ответить

Bkmz Иванов

new_comment
3

71%

Ответить

new_comment

Bkmz
1

Чего 71% ?
Сколько человек на место? Какие требования?

Ответить

Bkmz Иванов

new_com…
1

Я не знаю как объяснить сарказм...

Ответить

Для закладок

Bkmz
1

Это уже в индии

Ответить

Bkmz Иванов

Для
1

Значит мы индусы. "Европейские"

Ответить

ouxen

7

слоган как никогда актуален снова

Ответить

Ответственный томагавк_два

5

вот на проголосовавших и потестят

Ответить

Алексей Логачев

5

То есть это не какая-то уёбищная идея, которую просто кто-то спизданул, это всё реально и они сейчас подготавливают почву? Охуенно

Ответить

Для закладок

3

А можно не сажать в гулаг тех, кто голосовал против?

Ответить

ouxen

Для
5
Ответить

Для закладок

ouxen
4

Потом левого посадят за порчу гос имущества

Ответить

ouxen

Для
1

за то, что потратил пулю, вместо того чтобы штыком заколоть?

Ответить

Морс Вишневый

Для
1

Откуда у тебя уверенность, что ты проголосовал против?

Ответить

rustyrazor

4

71% россиян поддержал идею о предоставлении заключенным социального лифта ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Michael Petrov

2

ок. в рф официально 71% конченных идиотов, которые думают, что при нехватке рабской бесплатной силы никто не додумается опять сажать всех подряд для пополнения рядов...

Ответить

NiemandDa

Michael
3

это ВЦИОМ, так что вряд ли цифры вот прям такие, но около половины, я думаю, действительно бы одобрили

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Небольшой жёлтый робат

2

Они просто не примерили эту роль на себя. Пока

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Небольшой
2

Пока!

Ответить

Бытовой микроскоп

2

Кто отвечал положительно признавайтесь, будете редизайнить сайт 

Ответить

Cерьёзный Валера

2

Ручки-то помнят ещё.

Ответить

Руслан Астратов

2

Реакция голосовавших "за",  после того как мост, построенный заключёнными, рухнет:

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Коровка говорит мууу

1

71 %:
«АУЕ фарту масти!»

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Банальный блик

0

По факту будут строить дачи начальникам фсин, как солдаты срочники

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Mikhail Pukas

0

Сейчас работяги из Уралвагонзавода думают, что им мало платят. После принятия закона, будут работать за баланду и кусок хлеба. 

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