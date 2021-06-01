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Ольга Щербинина

Суд отменил штраф редактора TJ Артёма Мазанова, задержанного на акции 31 января Статьи редакции

Самого Мазанова на заседании не было, его адвоката в зал не пустили.

Городской суд Санкт-Петербурга отменил постановление нижестоящего Сестрорецкого суда. Об этом TJ сообщила адвокат «Апологии протеста» Варвара Михайлова.

«В целом, мы ждали такого решения, в моём деле много ошибок, которые суд первой инстанции проигнорировал», — сказал Мазанов и добавил, что ещё не получил постановление суда.

В апелляции говорилось, что в материалах дела были рапорты и объяснения сотрудников полиции с противоречивыми указаниями на характер мероприятия, во время которого задержали Мазанова. Также в материалах дела не было указано, какие конкретно действия привели к нарушению санитарных норм, в чём конкретно они выражались и почему эти именно действия повлекли за собой их нарушение.

Мазанова задержали 31 января в Петербурге во время протестов в поддержку Алексея Навального. 8 февраля его признали виновным в нарушении «антикоронавирусных» правил и приговорили к штрафу в 10 тысяч рублей.

История одного задержания: как я фотографировал…
Грозит штраф 10-20 тысяч рублей или до 15 суток ареста.
tjournal.ru

#новости #протесты #право

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Владимир Филатов

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@Артём Мазанов ты в телевизоре!

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Артём Мазанов

Владимир
1

Ура! 

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Металлургический кран

3

артем, красава! прогнул систему

Ответить

ouxen

Металлургический
3

под изменчивый мир

Ответить

Металлургический кран

ouxen
16

просто суд понял, что за артема огребут кучу осуждающих комментов на тж, и решил не связываться

Ответить

Небольшой

Металлу…
1

Вот она, силушка тжшная. Отбили своего!

Ответить

Закрытый паук

Небольш…
1

Поняли, украинцы. Мы тоже можем своих отбить у власти

Ответить

Небольшой

Закрытый
1

@Атлант поправил плечи уот так уот

Ответить

Парижский ключ

2

Сколько кстати стоят услуги юристов по таким делам?

Ответить

Владимир Филатов

Парижский
5

вроде как ему помогали волонтёры

Ответить

Артём Мазанов

Парижский
4

Мне помогала «Апология протеста», которая поддерживает задержанных на таких акциях. Я им задонатил штраф, так что можно сказать вот так!

Ответить

Aleksandr Dolgikh

Парижский
0

Я донатил пару тысяч, правда меня и не защищали

Ответить

Страховой дым

3

Поздравляем Артема🍾🥂

Ответить

Летний Никита

Страховой
1

Поаккуратней с бутылкой пожалуйста

Ответить

Царский колос

1

А что со Звездой?

Ответить

Сергей Звезда

Царский
7

У меня всё осталось на уровне административного протокола. Даже повестка из суда не пришла.

Я не такой опасный преступник как Артём

Ответить

Царский колос

Сергей
0

Понял, с тобой решили не шутить

Ответить

Федя Прозоров

Царский
1

Она сияет

Ответить

Bkmz Иванов

Царский
1

У него связи. И он не пострадал судя по комменту

Ответить

FOX

3

Полицейские, суд первой инстанции понес наказания?
ах да

Ответить

Petr

FOX
0

Вообще можно подать жалобу в судейский департамент и в квалификационную коллегию судей

Ответить

Артём Мазанов

FOX
0

Для этого мне нужно подавать иск к ним 

Ответить

AZP

3

И назначил двадцать лет тюрьмы.

Ответить

Закомплексованная Душа

2

Где пуш?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Закомплексованн…
0

Виктория сикрет?

Ответить

Дмитрий Иванов

Небольшой
2

Было бы неплохо

Ответить

Валютный

Дмитрий
0
Ответить

ouxen

2

на каком основании?

Ответить

Федя Прозоров

1

Где фото с места происшествия?

Ответить

Федя Прозоров

Федя
2

А так с победой тебя!

Ответить

Eugen T

1
Ответить

Иван Иванович

1

Отбили нашего парня😎

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

А бан орлова суд отменил?

Ответить

Федя Прозоров

Небольшой
0

Забанить суку навечно

Ответить

Эпапа

0

Оттепель получается.

Ответить

Ilya Grigöryev

0

работа в подментованном издании начинает окупаться =)

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MEGAtraXXXer666

0

Поздравляю!

Будет ли подаваться иск с требованием компенсации за незаконное задержание?

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Павел Мусатов

0

Это был хитрый ход что бы озолотиться на донатах!

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