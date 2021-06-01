Самого Мазанова на заседании не было, его адвоката в зал не пустили.

Городской суд Санкт-Петербурга отменил постановление нижестоящего Сестрорецкого суда. Об этом TJ сообщила адвокат «Апологии протеста» Варвара Михайлова.

«В целом, мы ждали такого решения, в моём деле много ошибок, которые суд первой инстанции проигнорировал», — сказал Мазанов и добавил, что ещё не получил постановление суда.

В апелляции говорилось, что в материалах дела были рапорты и объяснения сотрудников полиции с противоречивыми указаниями на характер мероприятия, во время которого задержали Мазанова. Также в материалах дела не было указано, какие конкретно действия привели к нарушению санитарных норм, в чём конкретно они выражались и почему эти именно действия повлекли за собой их нарушение.

Мазанова задержали 31 января в Петербурге во время протестов в поддержку Алексея Навального. 8 февраля его признали виновным в нарушении «антикоронавирусных» правил и приговорили к штрафу в 10 тысяч рублей.