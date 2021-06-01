Суд отменил штраф редактора TJ Артёма Мазанова, задержанного на акции 31 января Статьи редакции
Самого Мазанова на заседании не было, его адвоката в зал не пустили.
Городской суд Санкт-Петербурга отменил постановление нижестоящего Сестрорецкого суда. Об этом TJ сообщила адвокат «Апологии протеста» Варвара Михайлова.
«В целом, мы ждали такого решения, в моём деле много ошибок, которые суд первой инстанции проигнорировал», — сказал Мазанов и добавил, что ещё не получил постановление суда.
В апелляции говорилось, что в материалах дела были рапорты и объяснения сотрудников полиции с противоречивыми указаниями на характер мероприятия, во время которого задержали Мазанова. Также в материалах дела не было указано, какие конкретно действия привели к нарушению санитарных норм, в чём конкретно они выражались и почему эти именно действия повлекли за собой их нарушение.
Мазанова задержали 31 января в Петербурге во время протестов в поддержку Алексея Навального. 8 февраля его признали виновным в нарушении «антикоронавирусных» правил и приговорили к штрафу в 10 тысяч рублей.
@Артём Мазанов ты в телевизоре!
под изменчивый мир
Металлургический кран
просто суд понял, что за артема огребут кучу осуждающих комментов на тж, и решил не связываться
Мне помогала «Апология протеста», которая поддерживает задержанных на таких акциях. Я им задонатил штраф, так что можно сказать вот так!
У меня всё осталось на уровне административного протокола. Даже повестка из суда не пришла.
Я не такой опасный преступник как Артём
Полицейские, суд первой инстанции понес наказания?
ах да
Где пуш?
Виктория сикрет?
Где фото с места происшествия?
А бан орлова суд отменил?
Поздравляю!
Будет ли подаваться иск с требованием компенсации за незаконное задержание?