В стране одни из самых строгих законов в мире — аборт нельзя сделать ни при каких условиях.

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Женщины держат плакаты с надписями «Мы с Сарой» и «Свобода для Сары» во время шествия перед судебным заседанием в Кожутепеке Фото Reuters

Суд Сальвадора постановил освободить Сару Рогель, которую в 2012 году приговорили к 30 годам тюрьмы за аборт. Она смогла обжаловать решение после восьми лет заключения. Об этом сообщает Reuters.

В Сальвадоре одно из самых строгих антиабортных законодательств в мире. Аборт нельзя сделать даже после изнасилования, инцеста или если жизнь матери находится под угрозой. Признанных виновными в искусственном прерывании беременности могут осудить на срок от двух до восьми лет. В некоторых случаях обвинение переквалифицируют на статью об убийстве — в этом случае максимальный срок наказания составляет 50 лет тюрьмы.

22-летнюю Сару Рогель арестовали после того, как она попала в больницу с кровотечением: девушка утверждала, что упала во время работ по дому, полиция же решила, что она пыталась искусственно прервать беременность. Суд приговорил её к 30 годам тюрьмы.

После восьми лет заключения адвокаты Рогель подали прошение о помиловании и девушку досрочно освободили.

Мы считаем, что решение суда удовлетворительное. Мы и дальше будем прилагать усилия, чтобы освободить всех этих женщин, которые были осуждены лишь за то, что прибегли к неотложной акушерской помощи, как и Сара.

Эбигейл Кортес адвокат

Рогель будет находиться под стражей ещё пять дней — в это время обвинение может обжаловать решение суда.

По данным правозащитников, в тюрьмах Сальвадора находится как минимум 17 женщин, осуждённых за аборты. Активисты надеются, что президент Найиб Букеле, вступивший в должность в 2019 году, смягчит антиабортное законодательство.