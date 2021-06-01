В Сальвадоре спустя восемь лет освободили женщину, осуждённую на 30 лет тюрьмы за аборт Статьи редакции
В стране одни из самых строгих законов в мире — аборт нельзя сделать ни при каких условиях.
Суд Сальвадора постановил освободить Сару Рогель, которую в 2012 году приговорили к 30 годам тюрьмы за аборт. Она смогла обжаловать решение после восьми лет заключения. Об этом сообщает Reuters.
В Сальвадоре одно из самых строгих антиабортных законодательств в мире. Аборт нельзя сделать даже после изнасилования, инцеста или если жизнь матери находится под угрозой. Признанных виновными в искусственном прерывании беременности могут осудить на срок от двух до восьми лет. В некоторых случаях обвинение переквалифицируют на статью об убийстве — в этом случае максимальный срок наказания составляет 50 лет тюрьмы.
22-летнюю Сару Рогель арестовали после того, как она попала в больницу с кровотечением: девушка утверждала, что упала во время работ по дому, полиция же решила, что она пыталась искусственно прервать беременность. Суд приговорил её к 30 годам тюрьмы.
После восьми лет заключения адвокаты Рогель подали прошение о помиловании и девушку досрочно освободили.
Рогель будет находиться под стражей ещё пять дней — в это время обвинение может обжаловать решение суда.
По данным правозащитников, в тюрьмах Сальвадора находится как минимум 17 женщин, осуждённых за аборты. Активисты надеются, что президент Найиб Букеле, вступивший в должность в 2019 году, смягчит антиабортное законодательство.
Букеле неоднократно заявлял, что он против абортов, но сочувствует женщинам, которых преследуют за прерывание беременности после выкидышей. «Если у бедной женщины случается выкидыш, то её сразу же подозревают в том, что она сделала аборт. Здесь и возникает проблема социального неравенства», — говорил он во время своей предвыборной кампании.
Это какая то дичь
Заинтересованный историк
В статье не написано, но запрет там действительно полный – аборт нельзя сделать даже если беременность возникла после изнасилования.
Тем временем, где-то получили техпроцесс в 2 нанометра
на самом деле средневековье никуда не делось, а прячется по закоулкам разных стран
А фемки не хотят туда отправиться отстаивать права женщин?!
А женщины на фото по твоему кто такие?
Ну очевидно что речь идёт про подобнрых ебанашек, которые ловят хайп на фемезинме и орут больше всех, бегая по курятникам и пытаясь оградить несуществующих петухов - абьюзеров.
Забавный факт, что феминисток больше всего там, где у них прав и свобод больше всего. А там где они действительно нужны - их нет и не будет. Одно дело ценой свободы отстаивать права женщин, а другое охотиться в курятнике.
Женщины держат плакаты с надписями «Мы с Сарой»
Пакуем, их ребят, они хотят к Саре
Вот так вот. Изнасилует тебя отчим, родишь в туалете – в тюрьму за «аборт».
Когда Сара решила сделать аборт
Пездос. А как местные врачи тогда видят разницу между абортом и выкидышем?