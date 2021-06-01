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Новости
yannlll

В Сальвадоре спустя восемь лет освободили женщину, осуждённую на 30 лет тюрьмы за аборт Статьи редакции

В стране одни из самых строгих законов в мире — аборт нельзя сделать ни при каких условиях.

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Женщины держат плакаты с надписями «Мы с Сарой» и «Свобода для Сары» во время шествия перед судебным заседанием в Кожутепеке Фото Reuters

Суд Сальвадора постановил освободить Сару Рогель, которую в 2012 году приговорили к 30 годам тюрьмы за аборт. Она смогла обжаловать решение после восьми лет заключения. Об этом сообщает Reuters.

В Сальвадоре одно из самых строгих антиабортных законодательств в мире. Аборт нельзя сделать даже после изнасилования, инцеста или если жизнь матери находится под угрозой. Признанных виновными в искусственном прерывании беременности могут осудить на срок от двух до восьми лет. В некоторых случаях обвинение переквалифицируют на статью об убийстве — в этом случае максимальный срок наказания составляет 50 лет тюрьмы.

22-летнюю Сару Рогель арестовали после того, как она попала в больницу с кровотечением: девушка утверждала, что упала во время работ по дому, полиция же решила, что она пыталась искусственно прервать беременность. Суд приговорил её к 30 годам тюрьмы.

После восьми лет заключения адвокаты Рогель подали прошение о помиловании и девушку досрочно освободили.

Мы считаем, что решение суда удовлетворительное. Мы и дальше будем прилагать усилия, чтобы освободить всех этих женщин, которые были осуждены лишь за то, что прибегли к неотложной акушерской помощи, как и Сара.

Эбигейл Кортес
адвокат

Рогель будет находиться под стражей ещё пять дней — в это время обвинение может обжаловать решение суда.

По данным правозащитников, в тюрьмах Сальвадора находится как минимум 17 женщин, осуждённых за аборты. Активисты надеются, что президент Найиб Букеле, вступивший в должность в 2019 году, смягчит антиабортное законодательство.

Букеле неоднократно заявлял, что он против абортов, но сочувствует женщинам, которых преследуют за прерывание беременности после выкидышей. «Если у бедной женщины случается выкидыш, то её сразу же подозревают в том, что она сделала аборт. Здесь и возникает проблема социального неравенства», — говорил он во время своей предвыборной кампании.

#сальвадор #право #новости #аборты

28 28 комментариев
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28 комментариев
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Sega MegaDrive

36

Это какая то дичь 

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Заинтересованный историк

Sega
–2

В статье не написано, но запрет там действительно полный – аборт нельзя сделать даже если беременность возникла после изнасилования.

Ответить

Ольга Щербинина

Заинтересованный
1

написано

Ответить

Правый утюг

Sega
0

С языка снял

Ответить

Ухудшанский

Sega
0

Это какой-то Сальвадор, других сальвадоров у меня для вас нет.

Ответить

AttentiveMilk

25

Тем временем, где-то получили техпроцесс в 2 нанометра

Ответить

Leonid Celevra

AttentiveMilk
2

Главное чтобы аборт не получили 

Ответить

Корнелий Шнапс

9

на самом деле средневековье никуда не делось, а прячется по закоулкам разных стран

Ответить

Dmitry R.

7

штош. нам есть куда стремиться.

Ответить

Рпош Ашршщ

–2

А фемки не хотят туда отправиться отстаивать права женщин?!

Ответить

Елизавета Михайлова

Рпош
8

А женщины на фото по твоему кто такие?

Ответить

Andrey T

Елизавета
0

Ну очевидно что речь идёт про подобнрых ебанашек, которые ловят хайп на фемезинме и орут больше всех, бегая по курятникам и пытаясь оградить несуществующих петухов - абьюзеров.
Забавный факт, что феминисток больше всего там, где у них прав и свобод больше всего. А там где они действительно нужны - их нет и не будет. Одно дело ценой свободы отстаивать права женщин, а другое охотиться в курятнике.

Ответить

Елизавета

Andrey
0

Ну дык, за отдельную клетку для петухов тебя в тюрьму не посадят. А вот за шествия против закона скорей всего посадят.

Ответить

Andrey T

Елизаве…
0

Ну вот про это я и говорю. Что речь идёт про хайповых феминисток у которых основная проблема в жизни это то, что нет слова "блогерка" и "продюсерка". Вот их в сальвадор и надо отправить.

Ответить

Рпош Ашршщ

Елизавета
1

Потенциально изнасилованые заключеные

Ответить

Миша Копейкин

2

 Женщины держат плакаты с надписями «Мы с Сарой»

Пакуем, их ребят, они хотят к Саре

Ответить

Елизавета Михайлова

2

Супер страна

Ответить

Казенный историк

1

А какая в Сальвадоре программа поддержки для многодетных семей с низким уровнем дохода, например?

Ответить

Dmitry Teplyakov

Казенный
1

)

Ответить

Елизавета Михайлова

Казенный
0

Ты ещё спроси насколько там контрацептивы распространены.

Ответить

Елизавета Михайлова

1

Вот так вот. Изнасилует тебя отчим, родишь в туалете – в тюрьму за «аборт».

Ответить

Роман Новиков

0

Когда Сара решила сделать аборт 

Ответить

Роман Новиков

Роман
2

Ну и тупой мемасик

Ответить

Сплошной торшер

0

В России хотят так же сделать 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Эль сальвадор это пиздец

Ответить

Елизавета Михайлова

0

Пездос. А как местные врачи тогда видят разницу между абортом и выкидышем?

Ответить

Александр Борродач

Елизавета
0

Занес нужную сумму - выкидыш, наверное так

Ответить

Владимир Филатов

0

Завезли, блядь, христианство.

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