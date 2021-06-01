В Китае выявили случай заражения человеком новым штаммом птичьего гриппа. Ранее он не передавался от животных к людям Статьи редакции
Ни один из контактировавших с заболевшим в итоге не заразился.
В провинции Цзянсу на востоке Китая впервые подтвердили случай заражения человеком птичим гриппом H10N3, сообщает Reuters со ссылкой на Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая.
28 апреля 41-летнего жителя города Чжэньцзян госпитализировали с высокой температурой и рядом других симптомов, характерных для птичьего гриппа. Анализ образцов заражённого показал положительный результат на штамм H10N3. Как именно мужчина заразился вирусом — ведомство не уточняет.
Контактировавших с заболевшим поместили под медицинское наблюдение. Никто из них штаммом H10N3 не заразился. Сам мужчина уже идёт на поправку, его готовят к выписке из больницы.
Штамм H10N3 до сих пор не передавался людям. Он распространён у домашних птиц, считается низкопатогенным и обычно не представляет угрозы для человека.
О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ!
Но опять они чем-то больные(
Надо было трахнуть
кого?!
Если любишь мёд, то научись любить пчёл (с)
Там индийская хуйня во всю бушует. А от индийского ковида глаза удаляют. Вроде
Ответственный томагавк_два
в такие моменты я вспоминаю сцену из фильма "Короли улиц"
2020 ОСТАНОВИСЬ!!1
Пиздец
подкрался
Не спеша
У меня только один вопрос, как? Точнее что он делал с бедной птицей? Если жрал, то жрал сырой?? Если не жрал, то вопросов ещё больше. Но если все таки если он ее он сожрал и заразился, то кто нибудь, просто научите китайцев нормально хавать...!