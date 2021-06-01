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Sasha Shambilova

В Китае выявили случай заражения человеком новым штаммом птичьего гриппа. Ранее он не передавался от животных к людям Статьи редакции

Ни один из контактировавших с заболевшим в итоге не заразился.

В провинции Цзянсу на востоке Китая впервые подтвердили случай заражения человеком птичим гриппом H10N3, сообщает Reuters со ссылкой на Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая.

28 апреля 41-летнего жителя города Чжэньцзян госпитализировали с высокой температурой и рядом других симптомов, характерных для птичьего гриппа. Анализ образцов заражённого показал положительный результат на штамм H10N3. Как именно мужчина заразился вирусом — ведомство не уточняет.

Контактировавших с заболевшим поместили под медицинское наблюдение. Никто из них штаммом H10N3 не заразился. Сам мужчина уже идёт на поправку, его готовят к выписке из больницы.

Штамм H10N3 до сих пор не передавался людям. Он распространён у домашних птиц, считается низкопатогенным и обычно не представляет угрозы для человека.

#новости #китай

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Спасибо за наводку 💨✨
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Видный блик

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Урааа, новые сезоны полюбившегося всем сериала!

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Коровка говорит мууу

Видный
0
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Видный блик

Коровка
0

О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ!

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Коровка говорит

Видный
1

Но опять они чем-то больные(

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Видный блик

Коровка
2

не опять, а снова 👆

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Декоративный томагавк_два

15

зочем он его ел... китойцы, зочем...

Ответить

Надежный кот

Декоративный
7

Это логичнее, чем жрать летучую мышь. Но от этого не легче

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Декоративный
5

Надо было трахнуть

Ответить

Корнелий Шнапс

Небольшой
2

оказывается секс с гусями может быть небезопасным( 

Ответить

Небольшой

Корнелий
0

Кто бы мог подумать

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Видный блик

Небольшой
1

Вот вроде робат, а лишбы присунуть, не уподобляйся кожанным мешкам

Ответить

Небольшой

Видный
1

Прозондировать почву

Ответить

ouxen

Декоративный
1

кого?!

Ответить

Декоративный томагавк_два

ouxen
3

голубя

Ответить

ouxen

Декорат…
1

откуда ты знаешь? попался!

Ответить

Надежный кот

ouxen
1

Птыца

Ответить

Корнелий Шнапс

Декоративный
0

хорошо если просто ел...

Ответить

Должностной Артем

15

Теперь он бёрдмэн нахой

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Должностной
1

@робот-бёрдвотчер 

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Заинтересованный историк

9

но риск крупномасштабного распространения невелик, — заявило во вторник правительство.

Напоминаю - это то самое правительство, которое сначала отрицало коронавирус, а позже настаивало, что он не такой опасный, что бы закрывать границы.

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Морс Вишневый

7
Ответить

ouxen

Морс
5
Ответить

Заинтересованный историк

ouxen
6
Ответить

Видный блик

6

Из огня да в полымя

Ответить

ouxen

Видный
4

любишь медок, люби и холодок

Ответить

Артур Голицын

ouxen
6

Если любишь мёд, то научись любить пчёл (с)

Ответить

Миша Копейкин

Артур
0

Если любишь мёд, то готовь дохуя бабок, а то он не из дешёвых (с)

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Marhal_New _Arleana

Видный
2

Там индийская хуйня во всю бушует. А от индийского ковида глаза удаляют. Вроде

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Небольшой жёлтый робат

Marhal_New
4

Через гланды

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VladKlar

6
Ответить

Ответственный томагавк_два

4

как же они заебали

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Ответственный томагавк_два

Ответственный
0

в такие моменты я вспоминаю сцену из фильма "Короли улиц"

Ответить

ouxen

2

2020 ОСТАНОВИСЬ!!1

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Надежный кот

ouxen
5

Можем повторить 💪

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ouxen

Надежный
3

со слезами на глазах

Ответить

Надежный кот

ouxen
1

С соплями на носах

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Zero-one-one

3

Пиздец

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ouxen

Zero-one-one
2

подкрался

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Zero-one-one

ouxen
0

Не спеша 

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ouxen

Zero-on…
1

незаметно, неуч

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Zero-one-one

ouxen
0

Т9

Ответить

ouxen

Zero-on…
2

?

Ответить

Zero-one-one

ouxen
1

Да

Ответить

Закрытый паук например

3

Из какой лаборатории в этот раз?

Ответить

ouxen

Закрытый
1

из провинции Цзянсу

Ответить

Vitali

3

Ну здарова новый вирус

Ответить

Небольшой жёлтый робат

3
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Funny Kaplan

1
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Майка Ника

1
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Sergey Vanichkin

1

У меня только один вопрос, как? Точнее что он делал с бедной птицей? Если жрал, то жрал сырой?? Если не жрал, то вопросов ещё больше. Но если все таки если он ее он сожрал и заразился, то кто нибудь, просто научите китайцев нормально хавать...!

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Острый теркин30см

1

Штамм H10N3 до сих пор не передавался людям. Он распространён у домашних птиц

Ответить

Дмитрий Алексеенков

0

Повезло с соседями

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Роман Новиков

0

Пизда, полезаю в бункер

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stepan ua

0

И вот пусть кто-то попытается относится к китайцам предвзято.

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Аня Шалина

0

Можно их уже научить как-то жарить продукты, ало? 

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социальныирудимент

0
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