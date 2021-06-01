В церкви подчеркнули, что нельзя применять термин «освящение», когда речь идёт об оружии.

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Cовещательный орган РПЦ — Межсоборное присутствие — одобрил проект церковного акта под названием «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на зампреда синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.

Документ разработали по поручению президиума Межсоборного присутствия ещё от 17 июля 2017 года. Его обнародуют только после утверждения на Архиерейском соборе в ноябре 2021 года.

Газета выяснила, что там идёт речь о практике «чина водосвятия в войсковых частях и госпиталях», а также «молебнах на проводы войска в миротворческую миссию и на их встречу после возвращения».

«Документ, который был принят на пленуме, предусматривает благословлять не само оружие, а военнослужащих вне зависимости о того, к какому роду войск они относятся. Это означает, что церковь благословляет не склад боеприпасов, а людей, православных воинов и их оружие, которое они используют для защиты Отечества», — пояснил Кипшидзе.

«Термин освящение должен относиться только к предметам, посвящённым Богу: облачениям, сосудам и прочим. Во всех остальных случаях можно говорить о благословении», — отметил епископ Зеленоградский Савва.