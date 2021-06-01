В РПЦ разработали документ о благословении военных и их оружия Статьи редакции
В церкви подчеркнули, что нельзя применять термин «освящение», когда речь идёт об оружии.
Cовещательный орган РПЦ — Межсоборное присутствие — одобрил проект церковного акта под названием «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на зампреда синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.
Документ разработали по поручению президиума Межсоборного присутствия ещё от 17 июля 2017 года. Его обнародуют только после утверждения на Архиерейском соборе в ноябре 2021 года.
Газета выяснила, что там идёт речь о практике «чина водосвятия в войсковых частях и госпиталях», а также «молебнах на проводы войска в миротворческую миссию и на их встречу после возвращения».
«Документ, который был принят на пленуме, предусматривает благословлять не само оружие, а военнослужащих вне зависимости о того, к какому роду войск они относятся. Это означает, что церковь благословляет не склад боеприпасов, а людей, православных воинов и их оружие, которое они используют для защиты Отечества», — пояснил Кипшидзе.
«Термин освящение должен относиться только к предметам, посвящённым Богу: облачениям, сосудам и прочим. Во всех остальных случаях можно говорить о благословении», — отметил епископ Зеленоградский Савва.
Во время обсуждения документа внутри церкви развернулась острая дискуссия. Некоторые утверждали, что РПЦ вообще не должна благословлять оружие, отмечает «Коммерсантъ». В итоге священнослужители решили, что для них «благословение воинов с оружием является частью их патриотических обязанностей», пояснил изданию глава Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.
Сплошной торшер
Скрееепы
освятить - наверно водой, а благословить - помолиться за денюжку
Теперь мериканцы смогут изнутри развалить армию России, проклянув все ее оружие.
Что творится!
А почему бы им не благословлять тогда и однополые браки, раз всё дело в терминологии?
Обозвать это "семейный дуэт", а не союз и получать денюшку.
Да и вообще можно благословлять всё что угодно, нашелся бы синоним подходящий...
))
Он бы увидел — охуел
Армейский бас
Кто он?
Гарри Каспаров
Я думал Джугашвили
Не, тот всё
То есть? Как это все?
Кто?
Армейский бас
МАМ
КИН
Неудачный Валера
Гитлер!
Сплошной торшер
Г
Гордон!
Сплошной торшер
Ты все испортил
нихуя себе заявочки... это я напал на Польшу?
Армейский бас
НАХУЯ ТЫ НАПАЛ НА ПОЛЬЩУ?
Заряди, господь, этот калаш на макс дамаг
Священники Экклезиархии играют важную роль в Имперской Гвардии, проповедуя учения Императора и оказывая духовную поддержку войскам как на поле боя, так и вне его.
Напомню, на дворе 2021 год.
"В церкви подчеркнули, что нельзя применять термин «освящение», когда речь идёт об оружии."
Происки либерала Кураева, не иначе
Все же говорить об защите отечества в корне не верно, скорее благославлять воинов на защиту кооператива озеро и членов этой банды. Все просто, если бы военные стояли на защите отечества то кремль уже был бы снесёт под корень со всеми крысами какие там обитают.