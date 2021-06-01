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Новости
Ольга Щербинина

В РПЦ разработали документ о благословении военных и их оружия Статьи редакции

В церкви подчеркнули, что нельзя применять термин «освящение», когда речь идёт об оружии.

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Cовещательный орган РПЦ — Межсоборное присутствие — одобрил проект церковного акта под названием «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на зампреда синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.

Документ разработали по поручению президиума Межсоборного присутствия ещё от 17 июля 2017 года. Его обнародуют только после утверждения на Архиерейском соборе в ноябре 2021 года.

Газета выяснила, что там идёт речь о практике «чина водосвятия в войсковых частях и госпиталях», а также «молебнах на проводы войска в миротворческую миссию и на их встречу после возвращения».

«Документ, который был принят на пленуме, предусматривает благословлять не само оружие, а военнослужащих вне зависимости о того, к какому роду войск они относятся. Это означает, что церковь благословляет не склад боеприпасов, а людей, православных воинов и их оружие, которое они используют для защиты Отечества», — пояснил Кипшидзе.

«Термин освящение должен относиться только к предметам, посвящённым Богу: облачениям, сосудам и прочим. Во всех остальных случаях можно говорить о благословении», — отметил епископ Зеленоградский Савва.

Во время обсуждения документа внутри церкви развернулась острая дискуссия. Некоторые утверждали, что РПЦ вообще не должна благословлять оружие, отмечает «Коммерсантъ». В итоге священнослужители решили, что для них «благословение воинов с оружием является частью их патриотических обязанностей», пояснил изданию глава Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

#новости #рпц #военные

70 70 комментариев
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ouxen

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Сплошной торшер

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4

Скрееепы

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ouxen

Сплошной
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Максим Шпилёв

ouxen
3
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Andrew Muralov

Сплошной
3
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Острый теркин30см

ouxen
2
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Неудачный Валера

ouxen
0

третье это собачий хрен?

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ouxen

Неудачный
0

заколка для волос

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Неудачный Валера

ouxen
0

это офисный корректор...

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ouxen

Неудачн…
0

Губная помада

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Неудачный Валера

ouxen
0

заборный кол

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Sorpov

5
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Сплошной торшер

Sorpov
1

Любимый Константин 

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ouxen

Сплошной
1

Меладзе?

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Небольшой

ouxen
2

Курасов

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Неудачный Валера

3

в чем разница между "благословить" и "освятить" хуй знает

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Фургон для моей МА

Неудачный
6

прайс

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Александр Демьяненко

Неудачный
2

При благословлении маны больше

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Владимир Филатов

Неудачный
0

освятить - наверно водой, а благословить - помолиться за денюжку

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AZP

Неудачный
0

В формулировке. Правда, в поповских бумажках это прокатывает, а в более серьезных учреждениях - не очень.
Если сказать "ваша честь, я не украл колбасу, а взял её и вышел из Магнита", судья не оправдает.

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Anton Grekov

3

Теперь мериканцы смогут изнутри развалить армию России, проклянув все ее оружие.
Что творится!

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Корнелий Шнапс

2

А почему бы им не благословлять тогда и однополые браки, раз всё дело в терминологии?
Обозвать это "семейный дуэт", а не союз и получать денюшку.
Да и вообще можно благословлять всё что угодно, нашелся бы синоним подходящий...

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AttentiveMilk

1

))

Ответить

AttentiveMilk

AttentiveMilk
2

Он бы увидел — охуел

Ответить

Армейский бас

AttentiveMilk
0

Кто он? 

Ответить

AttentiveMilk

Армейск…
6

Гарри Каспаров

Ответить

Армейский бас

Attenti…
1

Я думал Джугашвили 

Ответить

AttentiveMilk

Армейск…
1

Не, тот всё

Ответить

Армейский бас

Attenti…
1

То есть? Как это все? 

Ответить

Армейский

Армейск…
1

Все? Совсем все? 

Ответить

AttentiveM

Армейск…
0

🤷🏿

Ответить

Неудачный Валера

1

Знаете, кто еще получал благословения для оружия и военных?

Ответить

Летний Никита

Неудачный
0

Кто?

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Армейский бас

Летний
1

МАМ

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Летний Никита

Армейск…
1

КИН

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Ответственный

Летний
0

ЦЕННИК

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Армейский бас

Ответст…
1

ПО

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Ответственный

Армейск…
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150

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Летний

Ответст…
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БОЛЬШИЕ

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Армейский

Летний
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КАК 

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Ответствен

Армейск…
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СИСЬКИ

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Армейский

Ответст…
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ЦВЕТА

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Marhal_New

Армейск…
0

КРАСИВЫЕ

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Неудачный Валера

Летний
0

Гитлер!

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Летний Никита

Неудачн…
0

Не знаю такого

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Царский колос

Летний
0

А гитхаб знаешь?

Ответить

Сплошной торшер

Неудачный
0

Г

Ответить

Неудачный Валера

Сплошной
0

Гордон!

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Сплошной торшер

Неудачн…
0

Ты все испортил 

Ответить

Неудачный Валера

Сплошной
0

нихуя себе заявочки... это я напал на Польшу?

Ответить

Армейский бас

Неудачн…
4

НАХУЯ ТЫ НАПАЛ НА ПОЛЬЩУ? 

Ответить

Неудачный Валера

Армейск…
0

Все вопросы к партизану Дитковскому. Однажды он вовремя не откроет кофейню, горожане будут сонными и...

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Армейский

Неудачн…
0

... не пизди

Ответить

Неудачный

Армейск…
0

ты сам то мало напиздил?

Ответить

Армейский

Неудачн…
0

ответы на которые нет вопросов 

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ouxen

1

Нет ничего более дешёвого чем жизнь русского солдата

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Ответственный томагавк_два

1

стреляйте во всех, господь своих опознает

Ответить

Царский колос

1

Ебааать они там угарают...

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Заряди, господь, этот калаш на макс дамаг

Ответить

Денис Сенькин

Небольшой
0

когда "в цлк нид прист для бафов" стало реальностью

Ответить

Роман Александров

1

Священники Экклезиархии играют важную роль в Имперской Гвардии, проповедуя учения Императора и оказывая духовную поддержку войскам как на поле боя, так и вне его.

Ответить

Serge Demichev

0

Напомню, на дворе 2021 год.

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Маринеску

Serge
1

Не на дворе, а на подворье.

Ответить

Острый теркин30см

Serge
0
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Андрей Охапкин

Serge
0

А в чем проблема? Бафф на защиту полезен в любое время

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Annhrem

0

На очереди Адептус Механикус

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Soviet Pooh

0

"В церкви подчеркнули, что нельзя применять термин «освящение», когда речь идёт об оружии."
Происки либерала Кураева, не иначе 

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Казенный историк

0

Гайд на бафы для пристов

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Джон Кроули

0

Все же говорить об защите отечества в корне не верно, скорее благославлять воинов на защиту кооператива озеро и членов этой банды. Все просто, если бы военные стояли на защите отечества то кремль уже был бы снесёт под корень со всеми крысами какие там обитают.

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Bobby HaveFun

0

Ну, теперь заживем.

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