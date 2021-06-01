Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий крупные IT-компании открывать представительства в России Статьи редакции
Под действие закона попадают многие соцсети и мессенджеры, а за нарушение требований ресурсы компаний могут исключить из поисковой выдачи или заблокировать.
Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Если «законопроект о приземлении» примут, IT-компании с аудиторией больше 500 тысяч человек в России обяжут открыть филиалы для взаимодействия с госструктурами.
Законопроект распространяется на компании, «связанные» с Россией: на их ресурсах публикуется информация на русском языке или языке республик и народов РФ или распространяется реклама, направленная на россиян. Под требования попадают и лица, обрабатывающие данные пользователей России или получающие денежные средства от российских физических и юридических лиц.
Реестр таких компаний будет вести Роскомнадзор. Всех, кто попадёт в него, обяжут создать личный кабинет на сайте регулятора.
Под действие закона попадают многие соцсети (Facebook, Instagram, Twitter), иностранные СМИ, пишущие на русском языке, и другие крупные компании, например, Google и Amazon. Он также направлен не только на сами компании, но и на тех, кто с ними связан: кредитные организации, операторов поисковых систем, рекламораспространителей, рекламодателей, платёжных агентов, операторов связи, операторов почтовой связи, иностранных поставщиков платёжных услуг, операторов персональных данных.
Кроме того, в документе предусмотрены «меры понуждения» для иностранных компаний, не выполняющих требования властей. В их число входят:
- Маркировка ресурсов в поисковиках и на самих ресурсов о неисполнении ими законодательства;
- Запрет рекламировать такие ресурсы в России;
- Запрет на размещение на таких ресурсах рекламы, ориентированной на россиян;
- Включение в перечень лиц, которым запрещается принимать денежные переводы и платежи;
- Исключение из поисковой выдачи;
- Запрет на сбор и передачу персональных данных;
- Частичная или полная блокировка.
При первом нарушении к компаниям планируется применять только первые четыре «меры понуждения». В случае невыполнения требований устранить первое нарушение в течение 30 дней, Роскомнадзор может применить и все остальные санкции.
По мнению авторов, эти меры «упорядочат работу массовых иностранных интернет-сервисов» и «обеспечат защиту российских пользователей от возможного деструктивного воздействия». Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект подготовили по поручению Владимира Путина.
Авторами законопроекта стали депутаты «Единой России» Александр Хинштейн, Сергей Боярский, Максим Кудрявцев, Антон Горелкин и сенатор из этой партии Алексей Пушков. Документ внесли в Госдуму 21 мая.
Википедия, кстати, тоже в списке
Металлургический кран
а где бонгакамс
Она не попала в ТОП-10 alexa.com наверное, откуда брали список сайтов ).
Ответственный томагавк_два
как интересно они amazon заставят открыться , если он получит по башке из-за санкций тут же
Порнхаб тоже должен открыть своё представительство?
Microsoft вроде пару лет назад смекнули и свернули в Росси все что можно и кого можно
снимаешь гараж и садишь туда бабу-сраку
А баба-срака в суде сможет защищать компанию?
Чебурнет уже нависает грозной тенью над русским людом
Чебурнет в радость, чифир в сладость
Ответственный томагавк_два
выживет ли наш чебурнет без динамических аппспотов и амзановских хостов
Яндекс с майлом получат госзаказ, и будут вам и аппстопы, и хосты, и какава с чаем
какие перспективы?
У кого?
Законопроект внесла Единая Россия по указанию Путина. Ну хз даже, какие перспективы у законопроекта, наверное, нужно мнение политологов 🤡
Крута, опять телеграм блокировать будут без офиса в России.👍🏻
То есть, все иностранные компании которые принимают оплату за свои услуги в рублях от россиян, типа Твитча или Прайм Видео от Амазон должны иметь офисы в РФ?
Если какой-то ресурс будет работать без впн в россии, значит, это зашкварный ресурс
Неплохая лакмусовая бумажка