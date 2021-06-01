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Новости
Sasha Shambilova

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий крупные IT-компании открывать представительства в России Статьи редакции

Под действие закона попадают многие соцсети и мессенджеры, а за нарушение требований ресурсы компаний могут исключить из поисковой выдачи или заблокировать.

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Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Если «законопроект о приземлении» примут, IT-компании с аудиторией больше 500 тысяч человек в России обяжут открыть филиалы для взаимодействия с госструктурами.

Законопроект распространяется на компании, «связанные» с Россией: на их ресурсах публикуется информация на русском языке или языке республик и народов РФ или распространяется реклама, направленная на россиян. Под требования попадают и лица, обрабатывающие данные пользователей России или получающие денежные средства от российских физических и юридических лиц.

Реестр таких компаний будет вести Роскомнадзор. Всех, кто попадёт в него, обяжут создать личный кабинет на сайте регулятора.

Под действие закона попадают многие соцсети (Facebook, Instagram, Twitter), иностранные СМИ, пишущие на русском языке, и другие крупные компании, например, Google и Amazon. Он также направлен не только на сами компании, но и на тех, кто с ними связан: кредитные организации, операторов поисковых систем, рекламораспространителей, рекламодателей, платёжных агентов, операторов связи, операторов почтовой связи, иностранных поставщиков платёжных услуг, операторов персональных данных.

Кроме того, в документе предусмотрены «меры понуждения» для иностранных компаний, не выполняющих требования властей. В их число входят:

  • Маркировка ресурсов в поисковиках и на самих ресурсов о неисполнении ими законодательства;
  • Запрет рекламировать такие ресурсы в России;
  • Запрет на размещение на таких ресурсах рекламы, ориентированной на россиян;
  • Включение в перечень лиц, которым запрещается принимать денежные переводы и платежи;
  • Исключение из поисковой выдачи;
  • Запрет на сбор и передачу персональных данных;
  • Частичная или полная блокировка.

При первом нарушении к компаниям планируется применять только первые четыре «меры понуждения». В случае невыполнения требований устранить первое нарушение в течение 30 дней, Роскомнадзор может применить и все остальные санкции.

По мнению авторов, эти меры «упорядочат работу массовых иностранных интернет-сервисов» и «обеспечат защиту российских пользователей от возможного деструктивного воздействия». Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект подготовили по поручению Владимира Путина.

Авторами законопроекта стали депутаты «Единой России» Александр Хинштейн, Сергей Боярский, Максим Кудрявцев, Антон Горелкин и сенатор из этой партии Алексей Пушков. Документ внесли в Госдуму 21 мая.

#новости #право

39 39 комментариев
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Небольшой жёлтый робат

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Приземлить бы депутастов, а то шо-то в облаках летают

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Ответственный томагавк_два

10

в сильное и привлекательное государство компании сами пойдут открываться , тут же принуждаловка чистая. а если компания ну не хочет открываться потому что это целый штат региональный открывать ? госдума же не подумала что это дополнительные траты

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Соколов Андрей

7

Сережа Бойярскей конечно же тут. Блядина.

Ответить

Иван Прохоров

4

Википедия, кстати, тоже в списке

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Металлургический кран

Иван
10

а где бонгакамс

Ответить

Иван Эртель

Металлургический
0

Она не попала в ТОП-10 alexa.com наверное, откуда брали список сайтов ).

Ответить

Ответственный томагавк_два

Иван
3

как интересно они amazon заставят открыться , если он получит по башке из-за санкций тут же

Ответить

Alex Blake

4

Порнхаб тоже должен открыть своё представительство?

Ответить

Eugard

Alex
2

Да, там есть русский язык.

Ответить

Vyacheslav Gorin

Eugard
3

Фраза с двойным смыслом

Ответить

Alex Blake

Eugard
0

Я думал авторизации через ВК будет достаточно

Ответить

Dmitry R.

Alex
1

так у них уже есть и представитель и т.д. они подобную должность в россии впервые и ввели. если мне память конечно не изменяет.

Ответить

Marhal_New _Arleana

2

Microsoft вроде пару лет назад смекнули и свернули в Росси все что можно и кого можно

Ответить

Слава Инженеров

Marhal_New
1

снимаешь гараж и садишь туда бабу-сраку

Ответить

Павел Каташев

Слава
1

А баба-срака в суде сможет защищать компанию?

Ответить

Слава Инженеров

Павел
2

если в нашем, то нет

Ответить

Toxo

Слава
1

Которая в случае обращений выдаёт заученное:
- нахуй он нам сдался, ентот ваш интернет

Ответить

Марк Захаров

2

Не удивлен, что сам хуйло этот закон предложил.

Ответить

Alex Blake

0

Чебурнет уже нависает грозной тенью над русским людом

Ответить

Eugard

Alex
3

Простому глубинному люду чебурнет только в радость, остальные активно погружаются в английский.

Ответить

Alex Blake

Eugard
3

Чебурнет в радость, чифир в сладость

Ответить

Eugard

Alex
2

Вечер в хату.

Ответить

Ответственный томагавк_два

Eugard
0

выживет ли наш чебурнет без динамических аппспотов и амзановских хостов

Ответить

Alex Blake

Ответст…
3

Яндекс с майлом получат госзаказ, и будут вам и аппстопы, и хосты, и какава с чаем

Ответить

Ответственный

Alex
0

дык пора бы было уже развернуть

Ответить

Eugard

Ответст…
1

Будет потихоньку подниматься с колен вместе с державой.

Ответить

Maksim Derkach

0

какие перспективы?

Ответить

Сергей Звезда

Maksim
0

У кого?

Ответить

Таблетка Галоперидола

Сергей
2

у капитала прожиточного минимума

Ответить

Toxo

Сергей
0

У закона, нам-то пизда, очевидно

Ответить

Сергей Звезда

Toxo
1

Законопроект внесла Единая Россия по указанию Путина. Ну хз даже, какие перспективы у законопроекта, наверное, нужно мнение политологов 🤡

Ответить

Диванный Аналитик

0

Правильно.

Ответить

T:ema

0

"Алло, это Павел Дуров? У нас есть очередная идея..,"

Ответить

No Name

0

Ну блокнут они айхерб один фиг через впн будет работать

Ответить

Bkmz Иванов

0

*Занавес*

Ответить

Полезный украинец

0

А как будет работать запрет на рекламу на этих ресурсах, ориентированной на россиян?
Компания как бы в таком случае может логично помахать ручкой, што ты мне сделаеш я в другой стране

Ответить

Вибромассажер с нежными ушками

0

Крута, опять телеграм блокировать будут без офиса в России.👍🏻
То есть, все иностранные компании которые принимают оплату за свои услуги в рублях от россиян, типа Твитча или Прайм Видео от Амазон должны иметь офисы в РФ?

Ответить

Максоний

0

Исключить твиттер из поисковой выдачи гугла???¿

Ответить

Алексей Иванов

0

Если какой-то ресурс будет работать без впн в россии, значит, это зашкварный ресурс
Неплохая лакмусовая бумажка

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