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Новости
yannlll

В Выксе учительница не пустила школьника с диареей в туалет. Ему пришлось досидеть урок в грязной одежде Статьи редакции

Полгода назад с одноклассницей мальчика произошёл подобный же случай.

111 111 комментариев
6233 просмотров
Сюжет нижегородского телеканала «Кстати»

В городе Выкса Нижегородской области учительница не разрешила первокласснику с расстройством кишечника выйти в туалет во время занятия. В итоге ему пришлось справить нужду прямо за партой. Об этом 25 мая сообщил местный телеканал «Кстати» со ссылкой на родителей мальчика.

По словам родителей школьника, классный руководитель Кристина Киреева на просьбу их сына выйти в туалет ответила «Терпи до перемены». Но у мальчика была диарея, и ему пришлось справить нужду прямо в штаны. Он просидел в испачканной одежде до конца урока, в ней же вернулся домой. На следующий день он отказался идти в школу. Учительница не сообщила родителям о произошедшем.

Одноклассники мальчика подтвердили, что он отпрашивался в туалет — телеканал «Кстати» показал скриншоты сообщений их родителей в родительском чате. Классная руководительница же заявила, что ребёнок не просился выйти и справил нужду уже после урока. На вопрос, почему она не рассказала о случившемся родителям, Киреева ответила, что не успела.

28 мая «Кстати» выпустил ещё один сюжет на ту же тему. По словам мамы мальчика, полгода назад то же самое произошло с его одноклассницей. Киреева не пустила девочку в туалет, и она обмочилась в классе. Аудиозапись рассказа девочки «Кстати» показал в сюжете, изменив голос ребёнка. Историю про одноклассницу тоже подтвердили в родительском чате. Взять комментарий об этой истории у учительницы канал не смог, поскольку Киреева ушла на больничный.

По информации РИА «Новости», после инцидента в школу приехала комиссия с проверкой. Начальник сектора общего образования региона заявила, что учительница просто не слышала, что школьник просился в туалет.

Педагог объясняет случай тем, что она не слышала, что мальчик отпрашивался. А когда это произошло, она его окликнула, а он убежал.

Татьяна Сафронова
начальник сектора общего образования

Сафронова утверждает, что учительница и директор школы принесли родителям мальчика свои извинения.

#новости #регионы #школы

111 111 комментариев
35
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Морс Вишневый

154

Меня мама в детстве учила так-попробуй отпроситься, если не разрешают-вставай и иди без разрешения. Своих так же буду учить. У этих шлюх хорошо получается только бюллетени вкидывать

Ответить

Dmitry Teplyakov

Морс
26

Хорошая у тебя мама

Ответить

Морс Вишневый

Dmitry
49

Она замужем

Ответить

Dmitry Teplyakov

Морс
9

Мужу повезло!

Ответить

цорiк

Морс
0

Любовник есть?

Ответить

Морс Вишневый

цорiк
8

Моей маме не понравилось на тж

Ответить

Паша Цветомузыка

Морс
0

а моему парню понравилось :D

Ответить

Заинтересованный историк

Морс
14

Мне абсолютно также говорили. Очень правильная позиция

Ответить

Codder JSee

Морс
4

Верно! Пусть сама сидит терпит, если ей надо

 У этих шлюх хорошо получается только бюллетени вкидывать

и то палятся

Ответить

Голубой американец

Codder
1

 и то палятся

Само собой, ведь в образование в большинстве своём попадают по остаточному принципу, а не по призванию, откуда им быть профпригодными. Профпригодные люди уходят после первого подобного приказа на нормальную работу.

Ответить

Верующий Никита

Голубой
1

Не правда. Есть хорошие учителя. 

Ответить

Голубой

Верующий
2

Само собой, но таких единицы, поправил формулировку.

Плюс, учителя, которые вкидывают и хорошие учителя это явно два непересекающихся множества.

Ответить

badResistor

Верующий
0

это идейные, таких меньшинство.

Ответить

Былой Паша

Морс
2

Ты заодно лучше детей отдавай в школу где к ученикам уважительно относятся.

Ответить

Голубой американец

Былой
3

Расскажи, как сам выбирал школу для детей? Я бы послушал ваши с @Zoibana мысли на этот счет, потому что это кажется очень важным.

Ответить

Былой Паша

Голубой
1

Отдали детей в школу которую заканчивали многие наши с женой друзья. Первая частная школа в городе, ей уже 30 лет почти.
ВСЕ ДО ЕДИНОГО знакомые которые в ней учились никогда не говорили ничего плохого и все с теплотой вспоминают школьные годы, учителей и лично директора. 

Ну и то, что выпускники школы своих детей в нее отдают целенаправленно тоже показательно.

Ответить

Голубой

Былой
0

Школа частная или государственная?

Ответить

Былой Паша

Голубой
3

Подожду пока ты напишешь, что ебешься в глаза.

Ответить

Голубой

Былой
1

Ебусь в глаза. Спасибо!

Ответить

Голубой американец

41

Школа - худшее время моей жизни. Ты абсолютно подневолен, занимаешься хуй пойми чем (никто же не объясняет, зачем ты всё это учишь), и оставлен на попечение людям с сомнительными моральными качествами и методиками педагогики. А единственным глотком гуманитарного образования были парочка великолепных учителей (мне очень повезло), которые могли донести какие-то важные мысли в формате обучения. Их я вспоминаю всю жизнь, а остальное постарался забыть как страшный сон.

Ну и да, толчки были такие, что никому в голову отпрашиваться - обычно ты просто бежал до дома. Больше мне такие уборные не попадались ни в одном приличном учреждении, а я учился в одной из лучших и престижных школ области.

P.S.
Можете как угодно относиться к этим двум персонажам, но это одно из лучших видео, где поясняется, почему школы такие, какие они есть и что с этим можно сделать.

Ответить

Морс Вишневый

Голубой
5

Мы с тобой будто в одной школе учились, та же ерунда.

Ответить

Голубой американец

Морс
11

Совковое наследие похуизма на детей, мы все тут в одной лодке
Кстати, после школы появился скилл оценивать любое заведение по туалету. Я так универ выбирал )0)))

Ответить

Былой Паша

Голубой
0

Кстати, после школы появился скилл оценивать любое заведение по туалету.

Гляди какие хоромы!

Ответить

Eugard

Морс
1

Советская школа она везде и во все времена одинаковая.

Ответить

Персональный бокал

33

Как вообще можно запрещать выходить в туалет?

Ответить

Dmitry Teplyakov

Персональный
2

Ну как-то вот так

Ответить

Персональный бокал

Dmitry
8

Это просто нарушение прав человека. Это же пиздос

Ответить

Максоний

Персона…
33

Да даже отпрашиваться, это сугубо ебланская практика, какая-то тупейшая формальность-напоминание об авторитете. Лично я, если мне надо было, отпрашивался, и молча шел даже если последовал отказ, потому что ну какого хуя я ссать хочу алё

Ну и адекватным учителям просто похуй: выйди молча если надо, не мешай урок вести

Ответить

Голубой

Максоний
7

 Да даже отпрашиваться, это сугубо ебланская практика, какая-то тупейшая формальность-напоминание об авторитете

Это и есть основная функция образования для государства.

Ответить

Максоний

Голубой
7

Ой ну не пизди, уже достаточно много адекватных учителей, которые подобное вертели на причинном месте, и приходят просто учить детей. И кайфуют от процесса. И дети тоже. И это в госке

Ответить

Dmitry Teplyakov

Максоний
0

В унике было 50% примерно таких преподов.
Молча встал и вышел? «НАЗАД НИВПУЩУ НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ УВИДИМСЯ НА СЕССИИ АРЯЯЯ»

Ответить

Ответствен

Dmitry
12

у нас прям в правилах вуза было написано что студент имеет право в любое время покинуть аудиторию по личным причинам, если это не создает помех другим студентам , т.к. какое то время назад был инцидент где в суде чел доказал что вуз это место где оказывают образовательные услуги , а не воспитательные, поэтому запрещать перемещаться не имеет права

Ответить

Верующий

Ответст…
1

Школа, в общем-то то же самое. Проблема даже не в учителях, на самом деле, а в родителях. Потому что все это происходит либо с молчаливого согласия тех, кто не хочет связываться, либо с одобрения фанатов совка.

Ответить

Ответствен

Верующий
0

эти же родители не могут сказать свое веское "нет" когда их просят скинуться на шторы

Ответить

Верующий

Ответст…
1

Да. В России вообще один из лучших в мире законов об образовании. Беда только в том, что им никто не пользуется. 

Ответить

Ilya.A—Pet

Верующий
0

Как именно закон об образовании регулирует выход из класса по нужде?

Ответить

Верующий

Ilya.A…
0

Так, что ученик имеет право встать и выйти, когда ему захочется, и любые санкции к нему будут необоснованные. 

Ответить

Ilya.A—Pet

Верующий
0

Пункт закона?

Ответить

Alexey

Dmitry
0

А у нас преподы были очень вежливые и культурные.

Ответить

Голубой

Максоний
0

Поговори с этими прекрасными учителями, они заёбаны донельзя бумажной работой, ебанутами приказами начальства и тупыми коллегами. То что они такие классные - вопреки, а не благодаря.

Ответить

Максоний

Голубой
1

Я наслышан, спасибо. И не спорю, что вопреки. Но статистически это «вопреки» набирает обороты

Ответить

Дикий файл

Максоний
3

Они после 35-37 ломаются и уходят в бизнес или становятся как коллеги

Ответить

Острый

Дикий
0

Я учился не педагога информатики: из группы в 25 человек только пятеро пошли работать в школу, из них трое ушли, как только отработали за "помощь молодым учителям", а двое перешли преподавать в ВУЗ. И это произошло ещё до 30.

Ответить

Голубой

Максоний
0

Набирает обороты? Мне кажется, государство за последние 10 лет сделало всё, чтобы выдавить последних адекватных людей из школ.

Ответить

Some Dude

Голубой
3

никогда не понимал, тех, кто сидит и терпит. ой, наши учителя такие бедные, об них ноги вытирает министерство образования, администрация города, еще школьники, пидары их травят, азаза. пусть нахуй увольняются и идут в частную школу преподавать.
ой, а они ничего не умеют, кроме как читать учебник и нихуя не делать? ну, тогда давайте их жалеть, они ж такие бедные, об них ноги вытирают...

Ответить

Острый

Максоний
1

Поход в туалет должен быть уведомительным, а не разрешительным

Ответить

Ilya.A—Petya.A's

Острый
2

У нас в стране много что должно быть в уведомительном порядке, а по факту лишь в разрешительном(

Ответить

Крайний мангал

Максоний
0

делал так же в универе, когда отпрашивался с пар на электричку домой в деревню. ну какого хуя если я домой хочу алё

потом чуть не выгнали правда

Ответить

Dmitry Teplyakov

Персона…
2

Ну да)

Ответить

Острый теркин30см

Персональный
5

У меня тоже однажды скрутило живот в 7 классе, а учительница не отпускала в туалет, потому что пишем контрольную работу. Но у меня в те годы уже хватило наглости просто выбежать из кабинета в туалет, не получив на это разрешение.
Ну я-то добежал до туалета, а после пошёл в медицинский кабинет хотя бы за угольной таблеткой или ношпой и документальным подтверждением, что я не прогуливал.
Я в медкабинете пролежал час, а одноклассники собрали мои вещи с парты, сложили в мой рюкзак и таскали его за меня по тем кабинетам, где проходили уроки.
Одноклассникам благодарен (у нас был дружный класс), а учительница извинилась.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Персональный
2

Доместос не доехал

Ответить

Иван Ильенко

Персональный
0

У нас некоторые просто погулять так выходили на каждом уроке, и это всем очевидно было.

Ответить

Персональный бокал

Иван
4

Ну, во-первых, тут первоклашка, который по сути ещё маленький ребенок.
Во-вторых, проблемы прогулок решаются дежурными по этажам.

Ответить

Ответственный томагавк_два

26

ну училка мразь, три дня жесткого поносу ей , нахуя так издеваться то, всё прекрасно она понимала , ебанашка, видимо не слушались в классе мелкие ее , вот и решила очередной пример авторитета подать

Ответить

Ответственный томагавк_два

Ответственный
12

я б ее еще засудил нахуй и заставил компенсацию выплачивать

Ответить

Дикий файл

Ответственный
8

Обосраться при всех

Ответить

badResistor

Ответственный
1

Писать заявление в полицию на счет умышленных издевательств и унижений чести и достоинства.

Ответить

Шахматный бокал

17

комментарий об этой истории у учительницы канал не смог, поскольку Киреева ушла на больничный

Классика. Я в отпуск\на больничный, мне на всё похуй.

Ответить

drama llama

Шахматный
5

Ушла в отпуск за день до этого случая.

Ответить

Виталий Захаров

drama
0

Ну и что, что в форме, но не при исполнении...

Ответить

Bkmz Иванов

Шахматный
0

Обосралась

Ответить

Grigory Gustov

16

как актуально ко дню защиты детей

Ответить

Заинтересованный историк

Grigory
8

ко дню заSHITы

Ответить

Grigory Gustov

Заинтересованный
0

да не
заSHITой ей и не пахло

Ответить

Заинтересованный историк

12

учительница просто не слышала, что школьник просился в туалет

учительница и директор школы принесли родителям мальчика свои извинения

Педагог Шрёддингера

Ответить

Небольшой жёлтый робат

9

Я бы принципиально и категорически навалил сучаре на стол

Ответить

badResistor

Небольшой
1

Зачем на стол? Прийти в школу, скрутить руки, надеть пакет с принесенным говном на голову, провести по всей школе заведя в кабинет директора, в таком же виде усадить в кабинете на диалог. Снять все это на видео и сливать везде где только можно.

Ответить

Рпош Ашршщ

9

Походу училка заражена короной, раз не почуствовала запах каках
А кроме шуток - школьные учителя это тот еще рассадник ебанашек и ебанатов. А достойных учителей, к которым хочется относится с уважением буквально единицы

Ответить

Рпош Ашршщ

Рпош
0

А достойных учителей... буквально единицы

Вонючий спермобак, учительниц принципиально не уважает /s

Ответить

Дуд Волро

–1

 зачем он стерпел? неужели руССкикх прививают терпению с детства???

Ответить

Видный блик

Дуд
20

такое чувство, что ты ребенком не был, у них другая осознанность и психологический уровень зрелости, чем учителя и пользуются

Ответить

Дуд Волро

Видный
1

прости, просто я попытался набросить(( я набухался(((

Ответить

Видный блик

Дуд
3

соболезную, не бухай, если и пить, то мало, но продлевая удовольствие

Ответить

Дуд Волро

Видный
1

под "набухался" я все же имел в виду среднюю степень опьянения, употребляю только слабоалкогольные напитки)

Ответить

Видный блик

Дуд
1

запиваешь стресс или типа отдыхаешь?

Ответить

Дуд Волро

Видный
1

скорее второе, но кто жеж знает, мб я просто не осознаю, что у меня проблемы)

Ответить

Видный

Дуд
1

в любом случае не имею права осуждать, желаю приятно провести дель

Ответить

Ирина Ермолова

8

учительница и директор школы принесли родителям мальчика свои извинения

осталось принести извинения самому мальчику и объяснить, что это училка дура, а с ним всё ок

Ответить

Мария Боцман

7

Я смотрю, тема толчков в школе прямо какая-то неисчерпаемая

Ответить

Парижский ключ

5

А потом говорят, что в школьных шутингах виноваты компьютерные игры и анимэ.

Ответить

Rond

Парижский
0

А кто виноватв школьных шиттингах?

Ответить

Парижский ключ

Rond
2

Те, кто позволяет себе скотское отношение к детям.

Ответить

Артур Голицын

Парижский
0

Да погоди, если это до федеральных каналов дойдет, то училка быстро сознается, что она вступила в ФБК и ей там такие инструкции дали

Ответить

Видный блик

5

Детище массовой тупой штамповки учителей педвузами совкового образца

Ответить

Ушёл и не вернулся

0

Директора на совещаниях учителям запрещают выпускать детей в туалет на уроках. Учительница просто выполняла устный указ директора, боясь нагоняя. Многие школьники отпрашиваются "в туалет" просто потому что им скучно сидеть на уроке.

Ответить

Максоний

Ушёл
9

Ебать не должно, почему ученик выходит. Вот, один обосрался.

Какие запреты на выход в туалет, алё, 2021 год на дворе

Ответить

Морс Вишневый

Ушёл
0

Как видишь, иногда они просятся в туалет потому, что хотят срать. И виноваты тут и директор, и бессердечные сучки-исполнительницы. Таких нельзя к детям на километр подпускать

Ответить

Острый теркин30см

3

Взять комментарий об этой истории у учительницы канал не смог, поскольку Киреева ушла на больничный.

Язык проглотила?

Ответить

Верующий Никита

3

Зато празднуем день защиты детей. Позорники, блядь. В этой стране есть хоть что-то настоящее?

Ответить

Alexey Gogidze

3

Судя по замазкам член партии ЕР :-).

Ответить

Острый теркин30см

2

она не слышала, что мальчик отпрашивался

Так громко орала на других учеников?

Ответить

Dmitry Teplyakov

Острый
0

Так громко молчал, что не услышала

Ответить

Анастасия Лукьянова

2

Психотравмы, привет

Ответить

Codder JSee

2

Каждая сказанная училкой фраза - полная ложь, видно же,

Учителя - уволить и вообще никуда больше, даже сраной продавщицей дикси не давать устроиться лет так 10
мб поуумнеет

вот таких бы на зону, а не за народную

Ответить

badResistor

Codder
0

Я бы предложил делать с учителями вот так

Ответить

Декоративный томагавк_два

2

этой училкой была..

Ответить

Виктор Огай

2

Я тут одно не пойму. Это блин первоклашки. Некоторые из них даже в детсад не ходили. Что за учительница такая, нашла блин где строгость проявлять. Видно, кстати, по ее наглой роже, что врет.

Ответить

Иван Эртель

Виктор
0

Она на Бутину похожа, кстати.

Ответить

XYU

2

насрал бы ей в сумку

Ответить

Дмитрий Кораблёв

1

учителя ебанутые, не все офк, нг слишком много. Там процветает совок, как и на многих гос. предприятиях. Хотя странно, что вузы довольно либеральный, там полная свобода, по крайне мере у меня так было

Ответить

Ragnar Lodbrok

1

В начальных классах одноклассница просилась в туалет и произошла такая же история. 

Ответить

Джордж Харви

0
Ответить

Влад Пантелеев

0

Деградат в системе обучения

Ответить

Cody Dismal

0

Сука, тупая шлюха, выродок

Ответить

Иван Эртель

0

Не так давно на каком-то футбольном матче игрок, не отпрашиваясь у судьи и тренера, убежал с поля. Потом вернулся и, окрыленный успехами в туалете, забил гол.

Ответить

Maus Colt

0

Пусть привыкает жить в России (это если остроумить)
А если по делу - жалко парня :(
Его травить теперь всю жизнь школьную будут

Ответить

Neketa Fo

Maus
0

Сменят школу делов-то

Ответить

Neketa Fo

0

А вообще ок ребёнка в школу с диареей отпускать? Серьезная болезнь всё-таки

Ответить

Артур Голицын

Neketa
0

Так приступ в любой момент может случиться. Вряд ли он с утра дристал и в школу пошел

Ответить

Михаил Михалыч

0

Парню надо было насрать ей на стол

Ответить

Марина Волченкова

0

Эта дама невзлюбила , конкретно этого мальчика или она получает удовольствие  от унижения малышей. 
Допустим, не слышала ( слышала и отказала) просьбу. Но когда он обкакался и дети фукали, пересмеивались, она тоже этого не заметила? Только когда он выходил? Крикнула? Ребёнок не ответил, пошёл такой несчастный ( войди в положение, представь себя на его месте!) и ты не кинулась ему вслед? Не остановила его? Не позвонила домой, чтобы принесли сменку? Свооооооолочь!
До слез!

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