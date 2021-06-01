В Выксе учительница не пустила школьника с диареей в туалет. Ему пришлось досидеть урок в грязной одежде Статьи редакции
Полгода назад с одноклассницей мальчика произошёл подобный же случай.
В городе Выкса Нижегородской области учительница не разрешила первокласснику с расстройством кишечника выйти в туалет во время занятия. В итоге ему пришлось справить нужду прямо за партой. Об этом 25 мая сообщил местный телеканал «Кстати» со ссылкой на родителей мальчика.
По словам родителей школьника, классный руководитель Кристина Киреева на просьбу их сына выйти в туалет ответила «Терпи до перемены». Но у мальчика была диарея, и ему пришлось справить нужду прямо в штаны. Он просидел в испачканной одежде до конца урока, в ней же вернулся домой. На следующий день он отказался идти в школу. Учительница не сообщила родителям о произошедшем.
Одноклассники мальчика подтвердили, что он отпрашивался в туалет — телеканал «Кстати» показал скриншоты сообщений их родителей в родительском чате. Классная руководительница же заявила, что ребёнок не просился выйти и справил нужду уже после урока. На вопрос, почему она не рассказала о случившемся родителям, Киреева ответила, что не успела.
28 мая «Кстати» выпустил ещё один сюжет на ту же тему. По словам мамы мальчика, полгода назад то же самое произошло с его одноклассницей. Киреева не пустила девочку в туалет, и она обмочилась в классе. Аудиозапись рассказа девочки «Кстати» показал в сюжете, изменив голос ребёнка. Историю про одноклассницу тоже подтвердили в родительском чате. Взять комментарий об этой истории у учительницы канал не смог, поскольку Киреева ушла на больничный.
По информации РИА «Новости», после инцидента в школу приехала комиссия с проверкой. Начальник сектора общего образования региона заявила, что учительница просто не слышала, что школьник просился в туалет.
Сафронова утверждает, что учительница и директор школы принесли родителям мальчика свои извинения.
Меня мама в детстве учила так-попробуй отпроситься, если не разрешают-вставай и иди без разрешения. Своих так же буду учить. У этих шлюх хорошо получается только бюллетени вкидывать
Хорошая у тебя мама
Она замужем
Моей маме не понравилось на тж
Верно! Пусть сама сидит терпит, если ей надо
У этих шлюх хорошо получается только бюллетени вкидывать
и то палятся
Голубой американец
и то палятся
Само собой, ведь в образование в большинстве своём попадают по остаточному принципу, а не по призванию, откуда им быть профпригодными. Профпригодные люди уходят после первого подобного приказа на нормальную работу.
Верующий Никита
Не правда. Есть хорошие учителя.
Голубой
Само собой, но таких единицы, поправил формулировку.
Плюс, учителя, которые вкидывают и хорошие учителя это явно два непересекающихся множества.
Былой Паша
Ты заодно лучше детей отдавай в школу где к ученикам уважительно относятся.
Отдали детей в школу которую заканчивали многие наши с женой друзья. Первая частная школа в городе, ей уже 30 лет почти.
ВСЕ ДО ЕДИНОГО знакомые которые в ней учились никогда не говорили ничего плохого и все с теплотой вспоминают школьные годы, учителей и лично директора.
Ну и то, что выпускники школы своих детей в нее отдают целенаправленно тоже показательно.
Школа - худшее время моей жизни. Ты абсолютно подневолен, занимаешься хуй пойми чем (никто же не объясняет, зачем ты всё это учишь), и оставлен на попечение людям с сомнительными моральными качествами и методиками педагогики. А единственным глотком гуманитарного образования были парочка великолепных учителей (мне очень повезло), которые могли донести какие-то важные мысли в формате обучения. Их я вспоминаю всю жизнь, а остальное постарался забыть как страшный сон.
Ну и да, толчки были такие, что никому в голову отпрашиваться - обычно ты просто бежал до дома. Больше мне такие уборные не попадались ни в одном приличном учреждении, а я учился в одной из лучших и престижных школ области.
P.S.
Можете как угодно относиться к этим двум персонажам, но это одно из лучших видео, где поясняется, почему школы такие, какие они есть и что с этим можно сделать.
Мы с тобой будто в одной школе учились, та же ерунда.
Голубой американец
Совковое наследие похуизма на детей, мы все тут в одной лодке
Кстати, после школы появился скилл оценивать любое заведение по туалету. Я так универ выбирал )0)))
Кстати, после школы появился скилл оценивать любое заведение по туалету.
Гляди какие хоромы!
Ну как-то вот так
Персональный бокал
Это просто нарушение прав человека. Это же пиздос
Да даже отпрашиваться, это сугубо ебланская практика, какая-то тупейшая формальность-напоминание об авторитете. Лично я, если мне надо было, отпрашивался, и молча шел даже если последовал отказ, потому что ну какого хуя я ссать хочу алё
Ну и адекватным учителям просто похуй: выйди молча если надо, не мешай урок вести
Да даже отпрашиваться, это сугубо ебланская практика, какая-то тупейшая формальность-напоминание об авторитете
Это и есть основная функция образования для государства.
В унике было 50% примерно таких преподов.
Молча встал и вышел? «НАЗАД НИВПУЩУ НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ УВИДИМСЯ НА СЕССИИ АРЯЯЯ»
Ответствен
у нас прям в правилах вуза было написано что студент имеет право в любое время покинуть аудиторию по личным причинам, если это не создает помех другим студентам , т.к. какое то время назад был инцидент где в суде чел доказал что вуз это место где оказывают образовательные услуги , а не воспитательные, поэтому запрещать перемещаться не имеет права
Школа, в общем-то то же самое. Проблема даже не в учителях, на самом деле, а в родителях. Потому что все это происходит либо с молчаливого согласия тех, кто не хочет связываться, либо с одобрения фанатов совка.
Ответствен
эти же родители не могут сказать свое веское "нет" когда их просят скинуться на шторы
Да. В России вообще один из лучших в мире законов об образовании. Беда только в том, что им никто не пользуется.
Как именно закон об образовании регулирует выход из класса по нужде?
Верующий
Так, что ученик имеет право встать и выйти, когда ему захочется, и любые санкции к нему будут необоснованные.
Поговори с этими прекрасными учителями, они заёбаны донельзя бумажной работой, ебанутами приказами начальства и тупыми коллегами. То что они такие классные - вопреки, а не благодаря.
Дикий файл
Они после 35-37 ломаются и уходят в бизнес или становятся как коллеги
Острый
Я учился не педагога информатики: из группы в 25 человек только пятеро пошли работать в школу, из них трое ушли, как только отработали за "помощь молодым учителям", а двое перешли преподавать в ВУЗ. И это произошло ещё до 30.
Набирает обороты? Мне кажется, государство за последние 10 лет сделало всё, чтобы выдавить последних адекватных людей из школ.
никогда не понимал, тех, кто сидит и терпит. ой, наши учителя такие бедные, об них ноги вытирает министерство образования, администрация города, еще школьники, пидары их травят, азаза. пусть нахуй увольняются и идут в частную школу преподавать.
ой, а они ничего не умеют, кроме как читать учебник и нихуя не делать? ну, тогда давайте их жалеть, они ж такие бедные, об них ноги вытирают...
Острый
Поход в туалет должен быть уведомительным, а не разрешительным
У нас в стране много что должно быть в уведомительном порядке, а по факту лишь в разрешительном(
Крайний мангал
делал так же в универе, когда отпрашивался с пар на электричку домой в деревню. ну какого хуя если я домой хочу алё
потом чуть не выгнали правда
Острый теркин30см
У меня тоже однажды скрутило живот в 7 классе, а учительница не отпускала в туалет, потому что пишем контрольную работу. Но у меня в те годы уже хватило наглости просто выбежать из кабинета в туалет, не получив на это разрешение.
Ну я-то добежал до туалета, а после пошёл в медицинский кабинет хотя бы за угольной таблеткой или ношпой и документальным подтверждением, что я не прогуливал.
Я в медкабинете пролежал час, а одноклассники собрали мои вещи с парты, сложили в мой рюкзак и таскали его за меня по тем кабинетам, где проходили уроки.
Одноклассникам благодарен (у нас был дружный класс), а учительница извинилась.
У нас некоторые просто погулять так выходили на каждом уроке, и это всем очевидно было.
Персональный бокал
Ну, во-первых, тут первоклашка, который по сути ещё маленький ребенок.
Во-вторых, проблемы прогулок решаются дежурными по этажам.
Ответственный томагавк_два
я б ее еще засудил нахуй и заставил компенсацию выплачивать
Писать заявление в полицию на счет умышленных издевательств и унижений чести и достоинства.
Ушла в отпуск за день до этого случая.
как актуально ко дню защиты детей
Заинтересованный историк
ко дню заSHITы
Я бы принципиально и категорически навалил сучаре на стол
Зачем на стол? Прийти в школу, скрутить руки, надеть пакет с принесенным говном на голову, провести по всей школе заведя в кабинет директора, в таком же виде усадить в кабинете на диалог. Снять все это на видео и сливать везде где только можно.
Походу училка заражена короной, раз не почуствовала запах каках
А кроме шуток - школьные учителя это тот еще рассадник ебанашек и ебанатов. А достойных учителей, к которым хочется относится с уважением буквально единицы
А достойных учителей... буквально единицы
Вонючий спермобак, учительниц принципиально не уважает /s
зачем он стерпел? неужели руССкикх прививают терпению с детства???
такое чувство, что ты ребенком не был, у них другая осознанность и психологический уровень зрелости, чем учителя и пользуются
соболезную, не бухай, если и пить, то мало, но продлевая удовольствие
учительница и директор школы принесли родителям мальчика свои извинения
осталось принести извинения самому мальчику и объяснить, что это училка дура, а с ним всё ок
Да погоди, если это до федеральных каналов дойдет, то училка быстро сознается, что она вступила в ФБК и ей там такие инструкции дали
Директора на совещаниях учителям запрещают выпускать детей в туалет на уроках. Учительница просто выполняла устный указ директора, боясь нагоняя. Многие школьники отпрашиваются "в туалет" просто потому что им скучно сидеть на уроке.
Как видишь, иногда они просятся в туалет потому, что хотят срать. И виноваты тут и директор, и бессердечные сучки-исполнительницы. Таких нельзя к детям на километр подпускать
Каждая сказанная училкой фраза - полная ложь, видно же,
Учителя - уволить и вообще никуда больше, даже сраной продавщицей дикси не давать устроиться лет так 10
мб поуумнеет
вот таких бы на зону, а не за народную
Я тут одно не пойму. Это блин первоклашки. Некоторые из них даже в детсад не ходили. Что за учительница такая, нашла блин где строгость проявлять. Видно, кстати, по ее наглой роже, что врет.
учителя ебанутые, не все офк, нг слишком много. Там процветает совок, как и на многих гос. предприятиях. Хотя странно, что вузы довольно либеральный, там полная свобода, по крайне мере у меня так было
В начальных классах одноклассница просилась в туалет и произошла такая же история.
Не так давно на каком-то футбольном матче игрок, не отпрашиваясь у судьи и тренера, убежал с поля. Потом вернулся и, окрыленный успехами в туалете, забил гол.
Пусть привыкает жить в России (это если остроумить)
А если по делу - жалко парня :(
Его травить теперь всю жизнь школьную будут
А вообще ок ребёнка в школу с диареей отпускать? Серьезная болезнь всё-таки
Так приступ в любой момент может случиться. Вряд ли он с утра дристал и в школу пошел
Эта дама невзлюбила , конкретно этого мальчика или она получает удовольствие от унижения малышей.
Допустим, не слышала ( слышала и отказала) просьбу. Но когда он обкакался и дети фукали, пересмеивались, она тоже этого не заметила? Только когда он выходил? Крикнула? Ребёнок не ответил, пошёл такой несчастный ( войди в положение, представь себя на его месте!) и ты не кинулась ему вслед? Не остановила его? Не позвонила домой, чтобы принесли сменку? Свооооооолочь!
До слез!