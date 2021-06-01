Текст рецепта находился в законодательстве о ценах на медицинские препараты.

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Фото из твиттера Моргана Моллера

Рецепт обнаружил адвокат Морган Моллер 28 мая на сайте Moniteur Belge, где публикуются законы, указы и другие официальные документы. Он находился среди законов о ценообразовании в медицине и состоял из шести пунктов.

Были люди, которые говорили мне, что Moniteur Belge бесполезен. Там вы найдете всё: законы, постановления, рецепты приготовления, что угодно. Честно говоря: я не часто сталкивался с этим весельем в своей юридической карьере. Морган Моллер адвокат

Другой адвокат Фабрис Гуттадаврия назвал появление рецепта среди законов «довольно удивительным»: «Нужно задаться вопросом, что произошло, чтобы такую огромную ошибку допустили на официальном сайте».

Сейчас рецепта на сайте нет. Директор Moniteur Belge Вильфрид Веррецен объяснил, что в той базе, где его обнаружили, «не было юридической ценности», поэтому удалить рецепт было достаточно просто.

Если после прочтения заметки вам захотелось спаржи, то вот рецепт, который предлагали пользователям бельгийского сайта:

1. Предварительно разогрейте духовку до 250 градусов, термостат на 8-9.

2. Спаржу промойте и очистите от кожуры. Затем в большую ёмкость с водой добавьте 3 чайных ложки соли. И варите там спаржу 30 минут.

3. В кастрюле доведите до кипения, а потом добавьте сливки и томатную пасту. Добавьте немного паприки, соли и перца.

4. Смажьте другую ёмкость маслом, выложите спаржу, покройте сливками и посыпьте сыром канталь.

5. Выпейкате в духовке при 230 градусов 15-20 минут, термостат на 7-8.