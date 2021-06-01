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Новости
Sasha Shambilova

В Бельгии на официальном сайте с законами обнаружили рецепт спаржи Статьи редакции

Текст рецепта находился в законодательстве о ценах на медицинские препараты.

29 29 комментариев
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Фото из твиттера Моргана Моллера

Рецепт обнаружил адвокат Морган Моллер 28 мая на сайте Moniteur Belge, где публикуются законы, указы и другие официальные документы. Он находился среди законов о ценообразовании в медицине и состоял из шести пунктов.

Были люди, которые говорили мне, что Moniteur Belge бесполезен. Там вы найдете всё: законы, постановления, рецепты приготовления, что угодно. Честно говоря: я не часто сталкивался с этим весельем в своей юридической карьере.

Морган Моллер
адвокат

Другой адвокат Фабрис Гуттадаврия назвал появление рецепта среди законов «довольно удивительным»: «Нужно задаться вопросом, что произошло, чтобы такую огромную ошибку допустили на официальном сайте».

Сейчас рецепта на сайте нет. Директор Moniteur Belge Вильфрид Веррецен объяснил, что в той базе, где его обнаружили, «не было юридической ценности», поэтому удалить рецепт было достаточно просто.

Если после прочтения заметки вам захотелось спаржи, то вот рецепт, который предлагали пользователям бельгийского сайта:

1. Предварительно разогрейте духовку до 250 градусов, термостат на 8-9.

2. Спаржу промойте и очистите от кожуры. Затем в большую ёмкость с водой добавьте 3 чайных ложки соли. И варите там спаржу 30 минут.

3. В кастрюле доведите до кипения, а потом добавьте сливки и томатную пасту. Добавьте немного паприки, соли и перца.

4. Смажьте другую ёмкость маслом, выложите спаржу, покройте сливками и посыпьте сыром канталь.

5. Выпейкате в духовке при 230 градусов 15-20 минут, термостат на 7-8.

6. Приятного аппетита!

#новости #бельгия

29 29 комментариев
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29 комментариев
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Духовный спрей

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Ilya Zemlinsky

Духовный
5

бельгиссимо

Ответить

Михаил Ромайкин

7

Делать фото экрана монитора вместо скриншота - это тоже самое, что мыться в речке вместо душа

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Ответственный томагавк_два

Михаил
1

ну хоть фото не из моего любимого агентства "шакал пресс"

Ответить

Декоративный томагавк_два

6

буэх... спаржа...

Ответить

Небольшой жёлтый робат

2

Ммм, спаржа

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Небольшой
4

This is sparzha

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Небольшой жёлтый робат

Небольшой
3

Asparagus

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Летний Никита

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5

Prepare your Asparagus

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Иван Грозный

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Espárrago

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Небольшой

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Да, Кристина Аспарагус

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Владимир Филатов

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что за она?

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Небольшой

Владимир
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Шутка про асмус

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Злобный Капитан

Небольш…
1

sus

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ouxen

Злобный
1

super?

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ouxen

3

посыпьте сыром канталь.

я и слов то таких не знаю

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Парижский ключ

ouxen
0

Я тоже, в нашем случае сойдёт и пошехонский

Ответить

ouxen

Парижский
1

российский

Ответить

ouxen

ouxen
1

сыропродукт

Ответить

Парижский ключ

ouxen
1

За неимением сойдут и суррогаты

Ответить

ouxen

Парижск…
1

😧

Ответить

Emile Zäkiev

ouxen
0

это такой сыр, похож и по текстуре и по вкусу на гибрид маасдама и пармезана

Ответить

ouxen

Emile
0

Яснее не стало

Ответить

ouxen

1

Лучший способ это скормить труп свиньям

Ответить

Технологический фитиль

0

Правильный рецепт:
1. Выпейкате в духовке при 230 градусах 20 минут.

Ответить

ouxen

Технологический
0

Это рецепт шашлыка

Ответить

Технологический фитиль

ouxen
0

В идеале их можно совместить, ага.

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Emile Zäkiev

0

всегда угораю с этого "поэтапного" стиля рецептов, как будто это ракетостроение и как будто если эти этапы выполнить не в строгом порядке, произойдет деление на ноль

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Андрей Николаев

0
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