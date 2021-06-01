В Бельгии на официальном сайте с законами обнаружили рецепт спаржи Статьи редакции
Текст рецепта находился в законодательстве о ценах на медицинские препараты.
Рецепт обнаружил адвокат Морган Моллер 28 мая на сайте Moniteur Belge, где публикуются законы, указы и другие официальные документы. Он находился среди законов о ценообразовании в медицине и состоял из шести пунктов.
Другой адвокат Фабрис Гуттадаврия назвал появление рецепта среди законов «довольно удивительным»: «Нужно задаться вопросом, что произошло, чтобы такую огромную ошибку допустили на официальном сайте».
Сейчас рецепта на сайте нет. Директор Moniteur Belge Вильфрид Веррецен объяснил, что в той базе, где его обнаружили, «не было юридической ценности», поэтому удалить рецепт было достаточно просто.
Если после прочтения заметки вам захотелось спаржи, то вот рецепт, который предлагали пользователям бельгийского сайта:
1. Предварительно разогрейте духовку до 250 градусов, термостат на 8-9.
2. Спаржу промойте и очистите от кожуры. Затем в большую ёмкость с водой добавьте 3 чайных ложки соли. И варите там спаржу 30 минут.
3. В кастрюле доведите до кипения, а потом добавьте сливки и томатную пасту. Добавьте немного паприки, соли и перца.
4. Смажьте другую ёмкость маслом, выложите спаржу, покройте сливками и посыпьте сыром канталь.
5. Выпейкате в духовке при 230 градусов 15-20 минут, термостат на 7-8.
6. Приятного аппетита!
Делать фото экрана монитора вместо скриншота - это тоже самое, что мыться в речке вместо душа
Ответственный томагавк_два
ну хоть фото не из моего любимого агентства "шакал пресс"
Ммм, спаржа
This is sparzha
Asparagus
sus
посыпьте сыром канталь.
я и слов то таких не знаю
Я тоже, в нашем случае сойдёт и пошехонский
это такой сыр, похож и по текстуре и по вкусу на гибрид маасдама и пармезана
Это рецепт шашлыка
всегда угораю с этого "поэтапного" стиля рецептов, как будто это ракетостроение и как будто если эти этапы выполнить не в строгом порядке, произойдет деление на ноль