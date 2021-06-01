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Sasha Shambilova

Путин призвал руководителя «Сургутнефтегаза» помочь многодетным семьям, назвав его «вроде нежадным мужиком» Статьи редакции

Президент предложил поискать средства в «Сургутнефтегазе», так как «компания большая, богатая».

Путин предложил гендиректору компании Владимиру Богданову материально помочь многодетным семьям на встрече с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава», передаёт его слова РИА «Новости».

Владимир Леонидович вроде такой нежадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит там в «Сургунефтегазе», компания большая, богатая. Такие семьи мог бы поддержать так напрямую, многодетные. Он слышит нас наверняка и поможет.

Владимир Путин
президент России

«Сургутнефтегаз» — четвёртая по величине нефтяная компании в России. Состояние гендиректора Богданова оценивают в 1,8 миллиарда долларов. Он занимает 76-е место в списке российских миллиардеров.

#новости #путин #деньги #дети

4278 просмотров
95 95 комментариев
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Marhal_New _Arleana

93
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Вячеслав Андреев

Marhal_New
34

В натуре сюр какой-то

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Madegghead

Marhal_New
7

это и правда странно, учитывая предполагаемых бенефициаров...
Т.е типа выделить денег на социалку из общака. Это прям странно.

Ответить

Nuri Shaw

Madegghead
6

Абсолютно ниче странного. Обычный популизм в его стиле. Скоро выборы

Ответить

Антон Лисин

Madegghead
0

А потом вернуть с процентами по братски 

Ответить

Теплый теркин30см

Madegghead
0

Обычная коррупционная схема. Тот выделит на поддержку детей 200 лямов и получит новые нефтяные залежи, 180 уйдут в карман Хуйлу и прислуге, 20 распределят по регионам, по 2-5 тыщ рублей раздадут семьям с кучей условий.

Хуйло с деньгами, мамочки за него побегут голосовать, у нефтемагната еще пара новых источников дохода, все в выгоде.

Ответить

Alexander Sh

Madegghead
0

Да тут дело вообще не в социалке. Надо было бы выделить деньги кому-нибудь на что-нибудь — попросил бы не публично, и все было бы сделано. Это просто красивый жест от барина для крестьян. Причем пообещали-то помощь (и не факт, что сделают) каким-то отдельным семьям с какими-то орденами на какой-то встрече, а крестьяне все по всей стране с благоговением перекрестились тут же.

Ответить

Павел Мухунов

Marhal_New
5

Есть такая байка бородатая

О Рокоссовском - отличный мужик, запросто раставался с трофеями, как истинный поляк всегда первый тост поднимал за милых дам.
Сразу после войны отстроил себе дачу, все ему завидовали. А он пригласил всё Политбюро и весь Генеральный штаб, чтобы обмыть... Приехал и Сталин. Всю ночь гуляли, пели песни, вспоминали войну. Утром все прощаются, тут Сталин ему говорит:
-"Большое тебе спасибо, тов. Рокоссовский, хороший детский дом отдыха ты построил."
В тот же день дом был заселен сиротами.
Сам Рокоссовский долго потом веселился по этому поводу, и несколько раз обмывали в более узком кругу дом

Ответить

некипишуй

Marhal_New
4

вроде такой нежадный мужик-то

вроде

аргументы уровня \b

Ответить

Вячеслав Андреев

44

Хорошо не предложил смсками пособирать, ебанат

Ответить

Неудачный Валера

Вячеслав
42

он не в курсе за существование смсок

Ответить

Marhal_New _Arleana

Вячеслав
8

поддержим лайками

Ответить

Marhal_New _Arleana

Marhal_New
1

и репостами

Ответить

Антон Лисин

Marhal_New
0

Биткойнамм 

Ответить

Иван Иванов

Вячеслав
0

Ему СМСки в распечатаном виде приносят?

Ответить

Ленинградский космос

31

Не знаю что позорнее
Само такое предложение или то что многие россияне его искренне поддержат

Ответить

Ответственный томагавк_два

Ленинградский
24

главное чтоб не было войны

Ответить

Marhal_New _Arleana

Ответственный
4

лавное чтобы @Fuскiпg Ростиslave продолжал свою рубрику в субботу

Ответить

Видный блик

Marhal_…
5

приплёл так приплёл

Ответить

Закрытый паук

Видный
2

Делай два раза в неделю, я буду туда свой ужин выкладывать

Ответить

Видный блик

Закрытый
2

так тебе же @Чувак, зацени я деловое предложение сделал?

Ответить

Ответственный

Видный
2

нужен нюдсочетверг для девчат и суббота общий день в парилке

Ответить

Закрытый

Ответст…
2

#ню_банька_парилка_по_сб

Ответить

Ответствен

Закрытый
3

можно на твиче вести тупые стримы из бассейна

Ответить

Dmitry Teplyakov

Закрытый
2

два раза в неделю

Нельзя, тред должен настояться минимум неделю

Ответить

Недавний вентилятор

Ленинградский
2

Это вопрос для отдельной дискуссии. Никто из бенефециатов приватизации владеть активами, которые создавали советские граждане коллективно, своими трудом потом и кровью, не считает зазорным.

Ответить

Видный блик

Недавний
0

ну тут можно жопой влезть в дискуссию, что практически все бывшие советские граждане поучавствовали в приватизации, забирая себе во владение народное достояние в виде квартирного фонда союза

Ответить

Недавний

Видный
1

Ну квартиры получили все, это тупо первая необходимость. А активы на триллионы долларов получили далеко не все. 

Ответить

Видный блик

Недавний
2

ну квартиры получили не все, и из тех, кто получили, владельцы московских квартир явно встали на пару голов выше любого квартировладельца в России, значит ли это, что надо подумать над реприватизацией крвартирного фонда Москвы?)

Ответить

Недавний

Видный
1

Хороший вопрос)

Ответить

Недавний

Видный
1

Это ещё открытый вопрос, его предстоит решать.
Тот же Явлинский, например, предлагает взять сегодняшнюю стоимость активов, вычесть стоимость уплаченную при приватизации вкупе с капитальными затратами и разницу единоразово выплатить государству.

Ответить

Dmitry Novikov

Недавний
1

А если актив продан-перепродан бесчисленное кол-во раз, кого заставлять выплачивать? Того, кто приватизировал или того, кто уже честно покупал по рыночной цене через 15 лет 

Ответить

Недавний

Dmitry
0

Это предложение Явлинского, я не скажу что оно мне категорически нравится.

Ответить

Видный блик

Недавний
0

соглашусь полностью, вопрос открытый мягко говоря)

Ответить

Организационный кубок

Ленинградский
1

устойчивая тенденция

Ответить

Видный блик

27

страна постоянного градуса абсурда

Ответить

Marhal_New _Arleana

Видный
1

Ну да, надо же все время повышать градус, а не понижать его. Иначе потом хуево будет

Ответить

Видный блик

Marhal_New
0

значит о нас еще и заботятся, кек

Ответить

Marhal_New

Видный
1

А почему нет? Демократическая Россия уважающие международное право? Которая еще не пиздит своих соседей? Дайте три.

Ответить

Недавний вентилятор

16

Общак собирает =)
Вчера вот металлургам предложили скинуться на федеральные проекты, в начале года Норникель платил и каялся (ну там было за что), сегодня Богданов неожиданно обнаружит в себе огромное желание помочь многодетным...

Ответить

Madegghead

Недавний
1

вы правда не в курсе кто владелец компании?
Эта новость очень странная

Ответить

Недавний вентилятор

Madegghead
9

Никто не в курсе, даже сам владелец может быть не вкурсе, это Россия

Ответить

Алексей Логачев

2

Как думаете, поможет Владимир Богданов семьям? 

Ответить

AZP

Алексей
21

Если Владимир Богданов не поможет семьям, то он будет помогать сокамерникам.

Ответить

Ответственный томагавк_два

Алексей
8

семье

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Алексей
1

Братья Богдановы

Ответить

Металлургический кран

7

норм заявления от кандидата экономических наук

Ответить

Федя Прозоров

Металлургический
3

Странно, что на доктора не пошёл

Ответить

Заинтересованный историк

7

Жадный дед 

Ответить

Дима⚓️Махрю

6

Тим Кук вроде такой нежадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит там в «Apple», компания большая, богатая. Такие семьи мог бы поддержать так напрямую, многодетные. Он слышат нас наверняка и поможет.

Джо Байден
президент Америки

Ответить

Неудачный Валера

5

а сам Путин то что, жадный или бедный получается?

на яхте вон со шлюхами отдыхал на днях...

Ответить

Декоративный томагавк_два

Неудачный
2

ты про лукашенко?

Ответить

Федя Прозоров

Декоративный
5

Элитная проститутка, потому что берёт много

Ответить

Федя Прозоров

Федя
1

Внешность — на любителя

Ответить

Федя Прозоров

Федя
4

И ещё с прицепом

Ответить

Roma Dmitriev

Федя
1

папа с сыном развлекают русского деда

Ответить

Федя Прозоров

Roma
0

Решили наведаться, узнать, кому он завещал хату

Ответить

Неудачный Валера

Федя
2

обычная матерая лезба

Ответить

Озабоченный щит

Федя
0

Так там же усики!

Ответить

Федя Прозоров

Озабоче…
0

Пропуск в трусики

Ответить

Неудачный Валера

Федя
2

заплатили всей страной

Ответить

Известный татарин

Декоративный
2

Шлюха конечно не первой свежести, зато на всё готова

Ответить

Eugard

Известн…
4

Да ничего подобного, эта шлюха только кокетничает и обещает.

Ответить

Ответственный

Eugard
1

еще чемодан трусов возит с собой

Ответить

Eugard

Ответст…
1

У него там походная аптечка с лекарствами от припадков

Ответить

Ответственный

Eugard
3

чет он ей не особо пользуется

Ответить

Известный

Ответст…
1

это для коленьки. он без золотого унитаза посрать нормально не может, а у дяди вовы только ершик золотой

Ответить

Известный

Ответст…
1

и внука

Ответить

Ответственный томагавк_два

5

клятый корпорат должен поддерживать многодетные семьи. Это ж так и работает - вы штампуете , мы содержим

Ответить

Никон Макиенко

4

Ну чё репрессии и ГУЛАГ уже (почти) вернули, пора и раскулачивание вспомнить

Ответить

Небольшой жёлтый робат

3

вроде нежадный мужик
Дворец вывез в Геленджик

Ответить

Видный блик

3
Ответить

Андрей Охапкин

2

А руководитель Сургутнефтегаза в курсе?

Ответить

Ответственный томагавк_два

Андрей
3

новый или старый?

Ответить

Неудачный Валера

2

интересно как теперь отреагирует этот ваш руководитель

1. подарит медали и пироги с картофелем
2. даст каждой семье по миллиону (ударов плетью)
3. отморозится нахуй (я деловой человек, телевизор не смотрел)

Ответить

Николай Дюкарев

1

Не буду больше удивляться, что в школах на шторы собирают. Механизм сверху пришёл похоже

Ответить

Danil Oputin

1

Подачки с царской руки подъехали

Ответить

Федя Прозоров

1

А Россия страна бедная. И "Роснефть" — бедная страна

Ответить

Новый ящик

1

Навальный, ты так можешь?

Ответить

Известный татарин

1

Царь шутить изволил

Ответить

Федя Прозоров

1

А главное, народ будет только рад, если избранных буржуев раскулачат

Ответить

Ответственный томагавк_два

1

там на этой встрече еще была семья , которая хотела поехать отдыхать в Геленджик, а Путин говорил что лучше в Сочи

Ответить

MedievalRain

1

Акционерам надо сказать, что дивидендов не будет в этом году. Вот они обрадуются.

Ответить

Eugene Panfilov

1

Власть нежадных мужиков

Ответить

гачик

1

А сам Владимир Путин жадный получается? Чего-б ему там в Геленджике самому не посмотреть?

Ответить

Озабоченный щит

1

Вот так и выглядит предложение, от которого невозможно отказаться

Ответить

Банальный блик

0

—А если не поможет, то мы его набутылим

Ответить

Panda BloodGod

0

Ну да, доместос обустроит шесть толчков в школах. И этот ещë пару

Ответить

Evgeny M

0

Надо брата пересмотреть

Ответить

Антон Лисин

0

" мои пацаны все клёвые и не жадные, обращайтесь" ваш пуууу...

Ответить

Eugene Panfilov

0

 Владимир Владимирович вроде такой нежадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит там в «РФ», страна большая, богатая. Такие семьи мог бы поддержать так напрямую, многодетные. Он слышат нас наверняка и поможет.

Ответить

Имен Фамильев

0

Кремль наконец-то вспомнил про популизм, одобряю

Ответить

Alexandr Aletter

0

когда тебе в компании на пивас не хватило и решил попросить друзей скинуться, ну они вроде нежадные мужики то, должны безпивасным помогать

Ответить

Романелло Кивогенс

0

Я уже писал о том, что после того как активизировался главный альфа-самец  России (которому уже никто из политэлиты не смеет перечить), номинальный вожак тут же поспешил показать, что ещё не старый, что он ещё ого-го. Сначала пообещать выбить зубы тем, кто покусится на один из регионов нашей страны. Но видимо это мало кого впечатлило, поэтому теперь на публику одной деловой шишке делается "предложение, от которого нельзя отказаться". Пусть весь народ видит, что бизнес-элита по-прежнему послушна и покорно исполнит любое пожелание дона.

И даже здесь можно усмотреть отзеркаливание. Заметили, что у нас теперь два дона? 

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Dmitry Novikov

Романелло
0

Я так и не понял, о ком речь вначале?

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