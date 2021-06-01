Путин призвал руководителя «Сургутнефтегаза» помочь многодетным семьям, назвав его «вроде нежадным мужиком» Статьи редакции
Президент предложил поискать средства в «Сургутнефтегазе», так как «компания большая, богатая».
Путин предложил гендиректору компании Владимиру Богданову материально помочь многодетным семьям на встрече с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава», передаёт его слова РИА «Новости».
«Сургутнефтегаз» — четвёртая по величине нефтяная компании в России. Состояние гендиректора Богданова оценивают в 1,8 миллиарда долларов. Он занимает 76-е место в списке российских миллиардеров.
это и правда странно, учитывая предполагаемых бенефициаров...
Т.е типа выделить денег на социалку из общака. Это прям странно.
Абсолютно ниче странного. Обычный популизм в его стиле. Скоро выборы
Теплый теркин30см
Обычная коррупционная схема. Тот выделит на поддержку детей 200 лямов и получит новые нефтяные залежи, 180 уйдут в карман Хуйлу и прислуге, 20 распределят по регионам, по 2-5 тыщ рублей раздадут семьям с кучей условий.
Хуйло с деньгами, мамочки за него побегут голосовать, у нефтемагната еще пара новых источников дохода, все в выгоде.
Да тут дело вообще не в социалке. Надо было бы выделить деньги кому-нибудь на что-нибудь — попросил бы не публично, и все было бы сделано. Это просто красивый жест от барина для крестьян. Причем пообещали-то помощь (и не факт, что сделают) каким-то отдельным семьям с какими-то орденами на какой-то встрече, а крестьяне все по всей стране с благоговением перекрестились тут же.
Есть такая байка бородатая
О Рокоссовском - отличный мужик, запросто раставался с трофеями, как истинный поляк всегда первый тост поднимал за милых дам.
Сразу после войны отстроил себе дачу, все ему завидовали. А он пригласил всё Политбюро и весь Генеральный штаб, чтобы обмыть... Приехал и Сталин. Всю ночь гуляли, пели песни, вспоминали войну. Утром все прощаются, тут Сталин ему говорит:
-"Большое тебе спасибо, тов. Рокоссовский, хороший детский дом отдыха ты построил."
В тот же день дом был заселен сиротами.
Сам Рокоссовский долго потом веселился по этому поводу, и несколько раз обмывали в более узком кругу дом
Хорошо не предложил смсками пособирать, ебанат
поддержим лайками
Ответственный томагавк_два
главное чтоб не было войны
лавное чтобы @Fuскiпg Ростиslave продолжал свою рубрику в субботу
Видный блик
приплёл так приплёл
Закрытый паук
Делай два раза в неделю, я буду туда свой ужин выкладывать
Видный блик
так тебе же @Чувак, зацени я деловое предложение сделал?
Ответственный
нужен нюдсочетверг для девчат и суббота общий день в парилке
Закрытый
два раза в неделю
Нельзя, тред должен настояться минимум неделю
Недавний вентилятор
Это вопрос для отдельной дискуссии. Никто из бенефециатов приватизации владеть активами, которые создавали советские граждане коллективно, своими трудом потом и кровью, не считает зазорным.
ну тут можно жопой влезть в дискуссию, что практически все бывшие советские граждане поучавствовали в приватизации, забирая себе во владение народное достояние в виде квартирного фонда союза
Ну квартиры получили все, это тупо первая необходимость. А активы на триллионы долларов получили далеко не все.
ну квартиры получили не все, и из тех, кто получили, владельцы московских квартир явно встали на пару голов выше любого квартировладельца в России, значит ли это, что надо подумать над реприватизацией крвартирного фонда Москвы?)
Это ещё открытый вопрос, его предстоит решать.
Тот же Явлинский, например, предлагает взять сегодняшнюю стоимость активов, вычесть стоимость уплаченную при приватизации вкупе с капитальными затратами и разницу единоразово выплатить государству.
А если актив продан-перепродан бесчисленное кол-во раз, кого заставлять выплачивать? Того, кто приватизировал или того, кто уже честно покупал по рыночной цене через 15 лет
Недавний
Это предложение Явлинского, я не скажу что оно мне категорически нравится.
Ну да, надо же все время повышать градус, а не понижать его. Иначе потом хуево будет
Видный блик
значит о нас еще и заботятся, кек
А почему нет? Демократическая Россия уважающие международное право? Которая еще не пиздит своих соседей? Дайте три.
вы правда не в курсе кто владелец компании?
Эта новость очень странная
Недавний вентилятор
Никто не в курсе, даже сам владелец может быть не вкурсе, это Россия
Как думаете, поможет Владимир Богданов семьям?
Тим Кук вроде такой нежадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит там в «Apple», компания большая, богатая. Такие семьи мог бы поддержать так напрямую, многодетные. Он слышат нас наверняка и поможет.
Джо Байден
президент Америки
Декоративный томагавк_два
ты про лукашенко?
Элитная проститутка, потому что берёт много
Внешность — на любителя
И ещё с прицепом
папа с сыном развлекают русского деда
Озабоченный щит
Так там же усики!
Известный татарин
Шлюха конечно не первой свежести, зато на всё готова
еще чемодан трусов возит с собой
Ну чё репрессии и ГУЛАГ уже (почти) вернули, пора и раскулачивание вспомнить
А руководитель Сургутнефтегаза в курсе?
Не буду больше удивляться, что в школах на шторы собирают. Механизм сверху пришёл похоже
Акционерам надо сказать, что дивидендов не будет в этом году. Вот они обрадуются.
А сам Владимир Путин жадный получается? Чего-б ему там в Геленджике самому не посмотреть?
Владимир Владимирович вроде такой нежадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит там в «РФ», страна большая, богатая. Такие семьи мог бы поддержать так напрямую, многодетные. Он слышат нас наверняка и поможет.
когда тебе в компании на пивас не хватило и решил попросить друзей скинуться, ну они вроде нежадные мужики то, должны безпивасным помогать
Я уже писал о том, что после того как активизировался главный альфа-самец России (которому уже никто из политэлиты не смеет перечить), номинальный вожак тут же поспешил показать, что ещё не старый, что он ещё ого-го. Сначала пообещать выбить зубы тем, кто покусится на один из регионов нашей страны. Но видимо это мало кого впечатлило, поэтому теперь на публику одной деловой шишке делается "предложение, от которого нельзя отказаться". Пусть весь народ видит, что бизнес-элита по-прежнему послушна и покорно исполнит любое пожелание дона.
И даже здесь можно усмотреть отзеркаливание. Заметили, что у нас теперь два дона?
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