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yannlll

Ватикан впервые в истории законодательно ввёл ответственность за сексуальное насилие Статьи редакции

Папа Франциск изменил церковное право на фоне движения #MeToo и скандалов.

Фото AP 

Папа Франциск внёс новые положения в Кодекс канонического права — внутреннюю правовую систему католической церкви, которой подчиняются 1,3 миллиарда человек. Поправки вводят ответственность за сексуальное насилие со стороны священников и мирян, занимающих церковные должности. Об этом сообщает Associated Press.

Закон устанавливает, что не только дети, но и взрослые могут быть жертвами насилия. Ватикан и ранее воспринимал любые сексуальные отношения между священниками и мирянами как греховные, но считал, что если подобное произошло, значит взрослый давал согласие. На фоне движения #MeToo и скандалов с семинаристами и монахинями, подвергшихся сексуальному насилию со стороны начальства, католическая церковь посчитала, что взрослые тоже могут быть жертвами злоупотреблений.

Поправки также ввели ответственность за склонение к занятию порнографией и сокрытие или игнорирование случаев сексуального насилия. Священников, членов религиозной администрации или сотрудников церковных школ, виновных в подобном, Ватикан будет лишать сана и должности.

Церковное право впервые официально признало преступлением случаи сексуального насилия и злоупотребления религиозной властью. Пересмотренный закон в ступит в силу в декабре 2021 года.

#новости #право #церковь #metoo

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Диванный Аналитик

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Опережая шутки про мальчиков, укажу вот на это:
Ватикан и ранее воспринимал любые сексуальные отношения между священниками и мирянами как греховные, но считал, что если подобное произошло, значит взрослый давал согласие.

Что нахуй?

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Загадочный крюк

Диванный
7

Из за тебя про мальчиков теперь неприкольно шутить, обломщик

Ответить

Alexander Sh

Диванный
6

Ну раз ты слабее насильника — значит, смирись. Гордыня грех.

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Владимир Филатов

Диванный
4

ну если священник согласился трахать, значит можно. 

Ответить

Dmitry Teplyakov

Диванный
0

Самавиновата

Ответить

Morgan

Диванный
0

The Vatican has long considered any sexual relations between a priest and an adult as sinful but consensual, believing that adults are able to offer or refuse consent purely by the nature of their age.

Ответить

Павел Макров

Диванный
0

Типа взрослый мог и отказаться от ебли со священником, а значит и расследовать нехуй, я так понял

Ответить

Владимир Филатов

4

Священников, членов религиозной администрации или сотрудников церковных школ, виновных в подобном, Ватикан будет лишать сана и должности

И всё? 

Ответить

Red Baron

Владимир
8

А что они ещё могут делать, отправлять на костёр? У них же никаких полномочий нет.

Ответить

Владимир Филатов

Red
2

На этом наши полномочия всё. 

Ответить

Игорь Бриннер

5

Когда понимаешь, что государственные законы сильнее страха попасть в ад.

Ответить

Reggae Addict

3

жест, который делает франциск, это что-то типа такого? :)

Ответить

Лишний ключ

Reggae
0

нет

Ответить

Владимир Филатов

Reggae
0

показывает, что у него лапки 

Ответить

Red Baron

2

Збсь, не прошло и двадцати лет.

Ответить

Виталий Чухнов

2

церковное право 

 
Трахать маленьких мальчиков 

Ответить

J S

Виталий
0

В Ватикане возраст согласия 12 лет
ps хотя нет, уже подняли

Ответить

некипишуй

0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5_%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

В центре внимания
«В центре внимания» (англ. Spotlight) — американский фильм режиссёра Тома Маккарти. Сценарий…
ru.wikipedia.org
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Небольшой жёлтый робат

0

На фотке справа армянский католик?

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Валютный хичхакер

0

Слава богу, слава богу, что мы живем в России

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