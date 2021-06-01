Папа Франциск внёс новые положения в Кодекс канонического права — внутреннюю правовую систему католической церкви, которой подчиняются 1,3 миллиарда человек. Поправки вводят ответственность за сексуальное насилие со стороны священников и мирян, занимающих церковные должности. Об этом сообщает Associated Press.

Закон устанавливает, что не только дети, но и взрослые могут быть жертвами насилия. Ватикан и ранее воспринимал любые сексуальные отношения между священниками и мирянами как греховные, но считал, что если подобное произошло, значит взрослый давал согласие. На фоне движения #MeToo и скандалов с семинаристами и монахинями, подвергшихся сексуальному насилию со стороны начальства, католическая церковь посчитала, что взрослые тоже могут быть жертвами злоупотреблений.