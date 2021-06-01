Ватикан впервые в истории законодательно ввёл ответственность за сексуальное насилие Статьи редакции
Папа Франциск изменил церковное право на фоне движения #MeToo и скандалов.
Папа Франциск внёс новые положения в Кодекс канонического права — внутреннюю правовую систему католической церкви, которой подчиняются 1,3 миллиарда человек. Поправки вводят ответственность за сексуальное насилие со стороны священников и мирян, занимающих церковные должности. Об этом сообщает Associated Press.
Закон устанавливает, что не только дети, но и взрослые могут быть жертвами насилия. Ватикан и ранее воспринимал любые сексуальные отношения между священниками и мирянами как греховные, но считал, что если подобное произошло, значит взрослый давал согласие. На фоне движения #MeToo и скандалов с семинаристами и монахинями, подвергшихся сексуальному насилию со стороны начальства, католическая церковь посчитала, что взрослые тоже могут быть жертвами злоупотреблений.
Поправки также ввели ответственность за склонение к занятию порнографией и сокрытие или игнорирование случаев сексуального насилия. Священников, членов религиозной администрации или сотрудников церковных школ, виновных в подобном, Ватикан будет лишать сана и должности.
Церковное право впервые официально признало преступлением случаи сексуального насилия и злоупотребления религиозной властью. Пересмотренный закон в ступит в силу в декабре 2021 года.
Опережая шутки про мальчиков, укажу вот на это:
Ватикан и ранее воспринимал любые сексуальные отношения между священниками и мирянами как греховные, но считал, что если подобное произошло, значит взрослый давал согласие.
Что нахуй?
Типа взрослый мог и отказаться от ебли со священником, а значит и расследовать нехуй, я так понял
Священников, членов религиозной администрации или сотрудников церковных школ, виновных в подобном, Ватикан будет лишать сана и должности
И всё?
жест, который делает франциск, это что-то типа такого? :)
церковное право
Трахать маленьких мальчиков
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