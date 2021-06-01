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«Сбер» рассказал о типичном колл-центре мошенников: совершают 3-7 тысяч звонков в сутки и получают $1 млн в месяц Статьи редакции

Телефонное мошенничество — «угроза номер один» в сфере клиентской безопасности, говорят в банке.

В 2020 году количество мошеннических звонков гражданам превысило 15 млн, а сам «Сбербанк» получил 3,7 млн жалоб на мошенничество. Об этом говорится в презентации зампреда правления компании Станислава Кузнецова, пишет «РИА Новости» со ссылкой на выступление менеджера в Горном университете.

  • Один типичный колл-центр мошенников совершает от 3 до 7 тысяч звонков в сутки, следует из презентации.
  • Один сотрудник такого колл-центра в неделю получает от $70 до $3 тысяч, а организация в месяц — около $1 млн.
  • В одной смене работает около 20 специалистов.В половине случаев дозвониться мошенникам не удаётся, «срабатывает» примерно 1% звонков.

В сентябре 2020 года «Сбер» рассказал, что почти половина всех мошеннических колл-центров находится в тюрьмах. Весной 2021 года Владимир Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров заключенных в колониях и СИЗО.

С мошенниками борются и сами банки: например, выпускают определители номеров в приложениях, а «Альфа-банк» предлагал денежное вознаграждение за информацию о телефонных мошенниках, если она поможет их поймать.

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#новости #мошенничество

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Адмирал Ламбер

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А зп указана до вычета НДФЛ или после?

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Luchano Spaguetti

17

Тэкс, походу закрываю я резюме на хедхантер и суперджоб, так как нашел для себя работенку. Фух)))

Ответить

Острый теркин30см

Luchano
11

Для такой работы тебе надо сначала сесть в тюрьму

Ответить

Luchano Spaguetti

Острый
3

"В сентябре 2020 года «Сбер» рассказал, что почти половина всех мошеннических колл-центров находится в тюрьмах"
Нит)

Ответить

Вольдемаръ

Luchano
–1

А вторая на украине

Ответить

Alexej Schmidt

Вольдем…
1

У большинства сотрудников службы безопасности Сбербанка вполне себе неслабый украинский акцент. 

Ответить

некипишуй

Вольдем…
0

А третья?

Ответить

Павел Мухунов

Острый
0

Кто знает. Может быть он уже.

Ответить

Острый

Павел
3

Если так, то путь к своему первому $ 1 000 000 однозначно ближе

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Luchano
0

Вместо хх че-то страница ФСИН открывается

Ответить

Dmitry R.

11

а какой процент с этого начальник колонии имеет, сбер случайно не рассказал?

Ответить

Декоративный томагавк_два

10

Они подозрительно хорошо осведомлены..

Ответить

Украденная жизнь

7

Если мошенников ловить, сил на отчёты, оппозицию, зарабатывание с пистолетом не хватит.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

3
Ответить

Ваша Закладко

Небольшой
1

зря ты так. через год будут звонить джой, афина и цбер

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Ваша
0

Цой, алина и мгер

Ответить

Антон Лисин

2

"Мы получаем звонки о мошенниках, но нам то похуй. Деньги не вернём"

Ответить

Ваша Закладко

Антон
2

откуда вам звонили, туда и обращайтесь

Ответить

Аналогичный Артем

3

угроза номер один в сфере клиентской безопасности это "банковская безопасность персональных данных"

Ответить

Цветной Орзэмэс

3

 одной смене работает около 20 специалистов 

Может не будем называть долбоебов специалистами? 

Ответить

Глеб Горохов

1

Мотивирует...

Ответить

Острый теркин30см

0

А чего не слышно о закрытии таких сетей и анальных карах?

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Видный Слава

Острый
1
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Хозяйственный бокал

0

Мошенники, это которые постоянно звонят и предлагают кредиты?

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Алексей Куликов

0

Сбер оценивает очередной бизнес перед покупкой?

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