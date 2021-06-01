«Сбер» рассказал о типичном колл-центре мошенников: совершают 3-7 тысяч звонков в сутки и получают $1 млн в месяц Статьи редакции
Телефонное мошенничество — «угроза номер один» в сфере клиентской безопасности, говорят в банке.
В 2020 году количество мошеннических звонков гражданам превысило 15 млн, а сам «Сбербанк» получил 3,7 млн жалоб на мошенничество. Об этом говорится в презентации зампреда правления компании Станислава Кузнецова, пишет «РИА Новости» со ссылкой на выступление менеджера в Горном университете.
- Один типичный колл-центр мошенников совершает от 3 до 7 тысяч звонков в сутки, следует из презентации.
- Один сотрудник такого колл-центра в неделю получает от $70 до $3 тысяч, а организация в месяц — около $1 млн.
- В одной смене работает около 20 специалистов.В половине случаев дозвониться мошенникам не удаётся, «срабатывает» примерно 1% звонков.
В сентябре 2020 года «Сбер» рассказал, что почти половина всех мошеннических колл-центров находится в тюрьмах. Весной 2021 года Владимир Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров заключенных в колониях и СИЗО.
С мошенниками борются и сами банки: например, выпускают определители номеров в приложениях, а «Альфа-банк» предлагал денежное вознаграждение за информацию о телефонных мошенниках, если она поможет их поймать.
Тэкс, походу закрываю я резюме на хедхантер и суперджоб, так как нашел для себя работенку. Фух)))
Острый теркин30см
Для такой работы тебе надо сначала сесть в тюрьму
"В сентябре 2020 года «Сбер» рассказал, что почти половина всех мошеннических колл-центров находится в тюрьмах"
Нит)
А вторая на украине
У большинства сотрудников службы безопасности Сбербанка вполне себе неслабый украинский акцент.
Кто знает. Может быть он уже.
Если мошенников ловить, сил на отчёты, оппозицию, зарабатывание с пистолетом не хватит.
зря ты так. через год будут звонить джой, афина и цбер
"Мы получаем звонки о мошенниках, но нам то похуй. Деньги не вернём"
www.znak.com