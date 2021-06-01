В Екатеринбурге закрасили граффити с безликими заключёнными, чьи тени держатся за руки Статьи редакции
Авторы заявили, что рисунок уничтожили, потому что властям не нужен «критически мыслящий народ».
29 мая арт-группа Zlye и Рома Инк создали граффити на одной из стен в центре Екатеринбурга. Они изобразили цепь заключённых в кандалах, тени которых держались за руки. Граффити получило название «Заодно».
В администрации города рассказали «Подъёму», что они не отдавали поручений уничтожить изображение. По словам общественных деятелей, граффити закрасили по распоряжению электросетевой компании.
Сами авторы рисунка заявляют, что его уничтожили, потому что властям не нужен «критически мыслящий народ». Размещать копию работу где-то ещё они не планируют: «Ну что ж, селяви, скажем мы и даже не пустим скупую злую слезу — работа „сработала”, и это главное».
В конце апреля в Петербурге появилось граффити с Навальным с подписью «Герой нашего времени». Его закрасили спустя несколько часов. Автор работы неизвестен, полиция возбудила уголовное дело по статье «Вандализм».
Ха-ха-ха. А ещё согласовать митинг и многое что другое.
Лишний ключ
То есть можно разрисовать твой дом, твою машину и всё остальное?
Это не личная собственность, так что да, это другое.
Сейчас вообще нет понятия "личная собственность". Есть понятие "частная собственность"
сорри, я про частную
А в чём собственно принципиальная разница в контексте обсуждения, которая позволяет всем подряд рисовать на не частной собственности?
Вот тут кстати в тему согласований:
«В Екатеринбурге у фестиваля «Стенограффия» забрали стену ради патриотического стрит-арта»
Окей, власти нет нужен критически мыслящий народ.
А народу не нужна претенциозноная мазня
Хуету закрасили. Невелика потеря
Авторы заявили, что рисунок уничтожили, потому что властям не нужен «критически мыслящий народ»
Нихуя себе какие гении. А мысль-то какая глубокая. Далеко не каждый догадается, прям глаза раскрыли
Правильно сделали, потому что заключенных в стране нет - есть только пассажиры социального лифта. Их и рисуйте
Оставляя в стороне стремление властей поскорее закрасить все хоть как-то относящееся к политике, я бы не хотел, чтобы в моем дворе красовалось такое художество. Выполнено криво и претенциозно.
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