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Новости
Sasha Shambilova

В Екатеринбурге закрасили граффити с безликими заключёнными, чьи тени держатся за руки Статьи редакции

Авторы заявили, что рисунок уничтожили, потому что властям не нужен «критически мыслящий народ».

17 17 комментариев
1295 просмотров
Фото из инстаграма арт-группы Zlye

29 мая арт-группа Zlye и Рома Инк создали граффити на одной из стен в центре Екатеринбурга. Они изобразили цепь заключённых в кандалах, тени которых держались за руки. Граффити получило название «Заодно».

В администрации города рассказали «Подъёму», что они не отдавали поручений уничтожить изображение. По словам общественных деятелей, граффити закрасили по распоряжению электросетевой компании.

По имеющейся информации, рисунок был выполнен на стене какого-то ведомства, то есть это не муниципальная собственность, и владельцы здания приняли решение закрасить это граффити. Это частная собственность, не муниципальная».

администрация Екатеринбурга

Сами авторы рисунка заявляют, что его уничтожили, потому что властям не нужен «критически мыслящий народ». Размещать копию работу где-то ещё они не планируют: «Ну что ж, селяви, скажем мы и даже не пустим скупую злую слезу — работа „сработала”, и это главное».

В конце апреля в Петербурге появилось граффити с Навальным с подписью «Герой нашего времени». Его закрасили спустя несколько часов. Автор работы неизвестен, полиция возбудила уголовное дело по статье «Вандализм».

#новости #регионы

17 17 комментариев
24
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Аналогичный Артем

–14

Авторы заявили, что рисунок уничтожили, потому что властям не нужен «критически мыслящий народ».

Попробуйте для начала согласовывать свои мазюки с собственниками зданий

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Алексей Егоров

Аналогичный
13

Ха-ха-ха. А ещё согласовать митинг и многое что другое.

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Лишний ключ

Алексей
4

То есть можно разрисовать твой дом, твою машину и всё остальное?

Ответить

Владимир Филатов

Лишний
1

Это не личная собственность, так что да, это другое.

Ответить

Лишний ключ

Владимир
1

Сейчас вообще нет понятия "личная собственность". Есть понятие "частная собственность"

Ответить

Владимир Филатов

Лишний
1

сорри, я про частную

Ответить

Лишний ключ

Владимир
2

А в чём собственно принципиальная разница в контексте обсуждения, которая позволяет всем подряд рисовать на не частной собственности?

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Аналогичный Артем

Алексей
–6

хуя ты приплел

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ctqwa

Аналогичный
0

Вот тут кстати в тему согласований:
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сироп от щекотки

8

Окей, власти нет нужен критически мыслящий народ.
А народу не нужна претенциозноная мазня

Ответить

Александр Корнеев

–9

Хуету закрасили. Невелика потеря

Ответить

Дмитрий Пелипас

Александр
1

Хорошую ты себе строчку на камень придумал

Ответить

Рпош Ашршщ

3

Авторы заявили, что рисунок уничтожили, потому что властям не нужен «критически мыслящий народ»

Нихуя себе какие гении. А мысль-то какая глубокая. Далеко не каждый догадается, прям глаза раскрыли

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Petr

1

Правильно сделали, потому что заключенных в стране нет - есть только пассажиры социального лифта. Их и рисуйте

Ответить

Шахматный бокал

1

рисунок уничтожили

Рисунок закрасили.
потому что властям не нужен «критически мыслящий народ»

Я вчера насрал в песочнице, а сегодня утром дворник убрал моё говно оттуда. А всё потому, что властям не нужен критически мыслящий народ.

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Stepan Morozov

0

Оставляя в стороне стремление властей поскорее закрасить все хоть как-то относящееся к политике, я бы не хотел, чтобы в моем дворе красовалось такое художество. Выполнено криво и претенциозно.

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Небольшой жёлтый робат

0

Попробовали бы они клутина закрасить или моторолу

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