Дмитрия Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба Статьи редакции
Утром 1 июня у политика и его родственников прошли обыски.
О задержании до суда бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова сообщает ТАСС со ссылкой на источник и SOTA со ссылкой на адвоката Александра Альдаева. Также задержали тётю политика Ирину Ермилову.
Они проходят подозреваемыми по делу о причинении имущественного ущерба. Максимальное наказание по этой статье — 5 лет лишения свободы.
Ранее Гудкова допрашивали по этому делу как свидетеля.
Утром 1 июня силовики обыскали дачу политика под Коломной и квартиры его родственников в Москве. Обыски также провели у главы штаба Гудкова Виталия Венидиктова и его бывшего помощника Александра Соловьёва, ранее занимавшего пост председателя «Открытой России». Обыск последнего проходил по той же статье якобы за неуплату долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах.
27 мая «Открытая Россия» объявила о закрытии, чтобы избежать преследования сторонников после ужесточения законодательства о «нежелательных организациях».
Вечером 31 мая в Петербурге задержали бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова.
Путя с лукой меряются фрагами.
Глянул на Белоруссию и заранее подготовился. Ещё бы посмотрел чем заканчивают все диктаторы
чем заканчивают все диктаторы
Доживают до старости и умирают своей смертью?
Далеко не всегда
Но обычно как раз доживают
Ну-ну. У Муммара Каддафи очень спокойно все закончилось на капоте.
Намного больше всё-таки случаев, когда всё заканчивалось хорошо для них)
Однажды просто плешивый умрет, а его могилу будут охранять круглосуточно чтобы её не обвандалили.
А желающие будут.
И будет много тех, кто будет орать от радости когда он умрет.
Армейский бас
Кто её охранять будет?
Помню к знакомой приходил участковый и под диктовку ставил запятые и буквы. Ржал весь отдел
Я так же заставлял следователя в ОВД несколько раз исправлять его текст, написанный с моих слов. Просто мрак - будто бы умственно отсталый двоечник калякал.
Главное что никто не выйдет как обычно. Все будут на жопках своих сидеть и ждать когда следующего арестуют.
Так по очереди вслед за Алексеем Навальным. Самого главного посадили, теперь можно и остальных ибо нехуй.
а все как сидели, так и продолжат сидеть. Зато можно сидеть дома и на таррентиках скачать кино и посмотреть или Соловьёва послушать про пабиды бурно волосатого альфа самца.