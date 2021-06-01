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Новости
Sasha Shambilova

Дмитрия Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба Статьи редакции

Утром 1 июня у политика и его родственников прошли обыски.

27 27 комментариев
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Фото РИА «Новости»

О задержании до суда бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова сообщает ТАСС со ссылкой на источник и SOTA со ссылкой на адвоката Александра Альдаева. Также задержали тётю политика Ирину Ермилову.

Они проходят подозреваемыми по делу о причинении имущественного ущерба. Максимальное наказание по этой статье — 5 лет лишения свободы.

Ранее Гудкова допрашивали по этому делу как свидетеля.

Утром 1 июня силовики обыскали дачу политика под Коломной и квартиры его родственников в Москве. Обыски также провели у главы штаба Гудкова Виталия Венидиктова и его бывшего помощника Александра Соловьёва, ранее занимавшего пост председателя «Открытой России». Обыск последнего проходил по той же статье якобы за неуплату долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах.

27 мая «Открытая Россия» объявила о закрытии, чтобы избежать преследования сторонников после ужесточения законодательства о «нежелательных организациях».

Вечером 31 мая в Петербурге задержали бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова.

#новости #политика #обыски #гудков

27 27 комментариев
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Евстафий Селюк

22

всех потенциальных вяжут

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Владимир Филатов

17

Путя с лукой меряются фрагами.

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Brown Zweig

Владимир
5

Пупа и лупа

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Лишний ключ

Brown
0

Пута и Лука

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Андрей Рядькин

10

Глянул на Белоруссию и заранее подготовился. Ещё бы посмотрел чем заканчивают все диктаторы

Ответить

Dmitry Teplyakov

Андрей
12

чем заканчивают все диктаторы

Доживают до старости и умирают своей смертью?

Ответить

Андрей Рядькин

Dmitry
3

И аккаунт плюс получают.

Ответить

Максим Сидоров

Dmitry
1

Далеко не всегда

Ответить

Dmitry Teplyakov

Максим
5

Но обычно как раз доживают

Ответить

Kir Kirsky

Dmitry
1

Статистически реже, чем президенты в демократиях

Ответить

Твой Полиомелит

Dmitry
–1

Ну-ну. У Муммара Каддафи очень спокойно все закончилось на капоте.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Твой
1

Намного больше всё-таки случаев, когда всё заканчивалось хорошо для них)

Ответить

Marhal_New

Твой
0

Ты чё? Лишь бы не война.

Ответить

Алексей Егоров

9

Однажды просто плешивый умрет, а его могилу будут охранять круглосуточно чтобы её не обвандалили.

А желающие будут.

И будет много тех, кто будет орать от радости когда он умрет. 

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Фургон для моей МА

Алексей
5

Пойди найди ее в Аргентине

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Максим Сидоров

Алексей
1
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Армейский бас

Алексей
0

Кто её охранять будет?

Ответить

AZP

Армейский
1

Ну попробуй на могиле Сралина  что-то исполнить.

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Андрей Рядькин

AZP
0

Мало что можно исполнить у стен Кремля

Ответить

Кирилл Вселенский

Алексей
0

Все встречаемся на чистых прудах в 21 в этот славный день

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Антон Лисин

3

Помню к знакомой приходил участковый и под диктовку ставил запятые и буквы. Ржал весь отдел 

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Victor Vasiljev

Антон
0

Я так же заставлял следователя в ОВД несколько раз исправлять его текст, написанный с моих слов.  Просто мрак - будто бы умственно отсталый двоечник калякал.

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Антон Лисин

Victor
0

Там видимо по принципу, кому форма подошла, тот и прошел 

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Владимир Филатов

0

удалено

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Небольшой жёлтый робат

0

А чо-чо за имущество? Честь и мини-достоинство клутиных?

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Ertha

0

Главное что никто не выйдет как обычно. Все будут на жопках своих сидеть и ждать когда следующего арестуют.
Так по очереди вслед за Алексеем Навальным. Самого главного посадили, теперь можно и остальных ибо нехуй.

а все как сидели, так и продолжат сидеть. Зато можно сидеть дома и на таррентиках скачать кино и посмотреть или Соловьёва послушать про пабиды бурно волосатого альфа самца.

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Ответственный томагавк_два

0

в причинении имущественного ущерба

че? ремонт не сделал что ли?

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