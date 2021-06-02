В атаке подозревают российских хакеров.

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Бразильская компания JBS столкнулась с кибератакой на филиалы в США и Австралии. Компания среди прочего проинформировала Белый дом и рассказала, что подозревает хакеров из России. Расследованием занимаются ФБР и Агентство по инфраструктурной кибербезопасности. Об этом пишет The Hill.

Белый дом напрямую взаимодействует с правительством России по вопросу кибератаки и хочет донести мысль, что ответственные страны не укрывают преступников-вымогателей. Карин Жан-Пьер заместитель пресс-секретаря Белого дома

Жан-Пьер заявила, что требование выкупа, которое получила JBS, «пришло от преступной организации, вероятно, базирующейся в России». Компания также утверждает, что хакеры использовали те же программы, которые применялись при взломе американской системы трубопроводов Colonial Pipeline — тогда Microsoft возложила ответственность на группировку с «российскими корнями» Nobelium.

Хакерская атака на сервера крупнейшего в США производителя мяса JBS произошла 30 мая. Все заводы компании приостановили работу на предприятиях в Северной Америке и Австралии. По подсчётам экономистов Bloomberg, кибератака привела к временному сокращению производства говядины в США на 20%.