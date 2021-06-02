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Новости
yannlll

Крупнейший производитель мяса в мире приостановил производство в США и Австралии из-за кибератаки Статьи редакции

В атаке подозревают российских хакеров.

24 24 комментария
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Бразильская компания JBS столкнулась с кибератакой на филиалы в США и Австралии. Компания среди прочего проинформировала Белый дом и рассказала, что подозревает хакеров из России. Расследованием занимаются ФБР и Агентство по инфраструктурной кибербезопасности. Об этом пишет The Hill.

Белый дом напрямую взаимодействует с правительством России по вопросу кибератаки и хочет донести мысль, что ответственные страны не укрывают преступников-вымогателей.

Карин Жан-Пьер
заместитель пресс-секретаря Белого дома

Жан-Пьер заявила, что требование выкупа, которое получила JBS, «пришло от преступной организации, вероятно, базирующейся в России». Компания также утверждает, что хакеры использовали те же программы, которые применялись при взломе американской системы трубопроводов Colonial Pipeline — тогда Microsoft возложила ответственность на группировку с «российскими корнями» Nobelium.

Хакерская атака на сервера крупнейшего в США производителя мяса JBS произошла 30 мая. Все заводы компании приостановили работу на предприятиях в Северной Америке и Австралии. По подсчётам экономистов Bloomberg, кибератака привела к временному сокращению производства говядины в США на 20%.

Кибератаку на IT-инфраструктуру компании Colonial Pipeline провели 7 мая с помощью вируса, который временно блокирует работу компьютерной системы и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит выкуп. Colonial Pipeline вынужденно остановила работу топливопровода, в 19 штатах объявили режим чрезвычайной ситуации. Компания обеспечивает топливом около 45% Восточного побережья США. Colonial Pipeline заплатила хакерам 4,4 миллиона долларов, чтобы вернуть доступ к своим данным.

#новости #хакеры #взломы #cша

24 24 комментария
16
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ouxen

21

а также рассказала всё Белому дому

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Постоянный хичхакер

ouxen
13

Белый дом: 

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ouxen

Постоянный
1

ахаха)

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Миша Копейкин

ouxen
2

 а также рассказала всё Белому дому

Ябеда-корябеда

Ответить

Закрытый пёс_анон

13

в США не слышали про закрытые контуры на производстве ?
удобная вся эта тема про кибератаки , можно не называть конкрентных виновных

Ответить

Сладкий месяц

Закрытый
21
Ответить

Принципиальный кофе

Закрытый
1

И эта страна помешанная на безопасности 😄

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Лишний томагавк_два

4

В любой непонятной ситуации обвиняй российских хакеров

Ответить

ouxen

Лишний
5

рашка политический изгой, на которого можно утилизировать любые факапы, ведь она ничего не может противопоставить, кроме бомбежки воронежа 😂

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сироп от щекотки

ouxen
–1

Интересно, этот комментарий лайкнут те, кто в серьёз верит что трумпа выбрали хакеры из россии.
Уверен, что да

Ответить

Закрытый

сироп
0

Всерьёз

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сироп от щекотки

Закрытый
0

Серьёзное замечание. Полностью отменяет мною написанное

Ответить

Закрытый

сироп
0

просто слишком глаза режет
по существу замечаний нет

Ответить

сироп от щекотки

Закрытый
1
Ответить

Корнелий Шнапс

4

"Colonial Pipeline" - почему BLM и остальные левые до сих пор не разрушили этот символ угнетения белыми? Владельцы даже не скрывают ничего - так и называется "Колониальный трубопровод" !!! Пока существуют такие вещи не быть свободным афроамериканцам на американском континенте!

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Аналогичный химик

3

Бразилия вроде в какой-то БРИКС состоит, но в США было ближе позвонить

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Владимир Филатов

Аналогичный
1

В БРИКС Р - это Россия, то есть если жаловаться на них, то не очень как-то получилось бы. А ещё там Индия, ЮАР и Китай. Сомневаюсь, что им бы кто-то помог.

Ответить

Аналогичный химик

Владимир
0

Ну я как раз про это)

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Иван Прохоров

3

Произошёл взлом мяса

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ouxen

Иван
0

вскрытие

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Небольшой жёлтый робат

1

Бразильская компания JBS столкнулась с кибератакой на фавелы

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Руководящий хичхакер

Небольшой
1

Киберы подскользнулись на гуано, упали в дымящуюсь кучку убранных листьев коки и решили остаться разводить петухов.

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Диванный Аналитик

0

Тем временем в РФ в 2020:
Рассматриваемая серия кибератак беспрецедентна как с точки зрения отдельных ее аспектов, так и по сочетанию факторов, а именно:

уровня угрозы (федеральное значение);

уровня киберпреступников (самый продвинутый,...);

целей кибератак (полная компрометация инфраструктуры и кража конфиденциальных государственных данных);

используемого инструментария

уровня скрытности

тщательности подготовки

https://rt-solar.ru/analytics/reports/2203/

Отчет об исследовании серии кибератак на органы…
Отчет о целях и характере кибератак на федеральные органы исполнительной власти Российской…
rt-solar.ru
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Андрей Владимирович

0

Нет Интернета - нет кибератак, разве так сложно это понять? 

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