Крупнейший производитель мяса в мире приостановил производство в США и Австралии из-за кибератаки Статьи редакции
В атаке подозревают российских хакеров.
Бразильская компания JBS столкнулась с кибератакой на филиалы в США и Австралии. Компания среди прочего проинформировала Белый дом и рассказала, что подозревает хакеров из России. Расследованием занимаются ФБР и Агентство по инфраструктурной кибербезопасности. Об этом пишет The Hill.
Жан-Пьер заявила, что требование выкупа, которое получила JBS, «пришло от преступной организации, вероятно, базирующейся в России». Компания также утверждает, что хакеры использовали те же программы, которые применялись при взломе американской системы трубопроводов Colonial Pipeline — тогда Microsoft возложила ответственность на группировку с «российскими корнями» Nobelium.
Хакерская атака на сервера крупнейшего в США производителя мяса JBS произошла 30 мая. Все заводы компании приостановили работу на предприятиях в Северной Америке и Австралии. По подсчётам экономистов Bloomberg, кибератака привела к временному сокращению производства говядины в США на 20%.
Кибератаку на IT-инфраструктуру компании Colonial Pipeline провели 7 мая с помощью вируса, который временно блокирует работу компьютерной системы и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит выкуп. Colonial Pipeline вынужденно остановила работу топливопровода, в 19 штатах объявили режим чрезвычайной ситуации. Компания обеспечивает топливом около 45% Восточного побережья США. Colonial Pipeline заплатила хакерам 4,4 миллиона долларов, чтобы вернуть доступ к своим данным.
а также рассказала всё Белому дому
Постоянный хичхакер
Белый дом:
Интересно, этот комментарий лайкнут те, кто в серьёз верит что трумпа выбрали хакеры из россии.
Уверен, что да
Всерьёз
Серьёзное замечание. Полностью отменяет мною написанное
просто слишком глаза режет
по существу замечаний нет
"Colonial Pipeline" - почему BLM и остальные левые до сих пор не разрушили этот символ угнетения белыми? Владельцы даже не скрывают ничего - так и называется "Колониальный трубопровод" !!! Пока существуют такие вещи не быть свободным афроамериканцам на американском континенте!
В БРИКС Р - это Россия, то есть если жаловаться на них, то не очень как-то получилось бы. А ещё там Индия, ЮАР и Китай. Сомневаюсь, что им бы кто-то помог.
Произошёл взлом мяса
Бразильская компания JBS столкнулась с кибератакой на фавелы
Руководящий хичхакер
Киберы подскользнулись на гуано, упали в дымящуюсь кучку убранных листьев коки и решили остаться разводить петухов.
Тем временем в РФ в 2020:
Рассматриваемая серия кибератак беспрецедентна как с точки зрения отдельных ее аспектов, так и по сочетанию факторов, а именно:
уровня угрозы (федеральное значение);
уровня киберпреступников (самый продвинутый,...);
целей кибератак (полная компрометация инфраструктуры и кража конфиденциальных государственных данных);
используемого инструментария
уровня скрытности
тщательности подготовки
https://rt-solar.ru/analytics/reports/2203/