США заподозрили российских хакеров в кибератаке на крупнейшего производителя мяса JBS Статьи редакции
Компания временно закрыла заводы в Штатах и Австралии, а также рассказала всё Белому дому.
Бразильская компания JBS столкнулась с кибератакой на филиалы в США и Австралии. Компания среди прочего проинформировала Белый дом и рассказала, что подозревает хакеров из России. Расследованием занимаются ФБР и Агентство по инфраструктурной кибербезопасности. Об этом пишет The Hill.
Жан-Пьер заявила, что требование выкупа, которое получила JBS, «пришло от преступной организации, вероятно, базирующейся в России». Компания также утверждает, что хакеры использовали те же программы, которые применялись при взломе американской системы трубопроводов Colonial Pipeline — тогда Microsoft возложила ответственность на группировку с «российскими корнями» Nobelium.
Хакерская атака на сервера крупнейшего в США производителя мяса JBS произошла 30 мая. Все заводы компании приостановили работу на предприятиях в Северной Америке и Австралии. По подсчётам экономистов Bloomberg, кибератака привела к временному сокращению производства говядины в США на 20%.
Кибератаку на IT-инфраструктуру компании Colonial Pipeline провели 7 мая с помощью вируса, который временно блокирует работу компьютерной системы и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит выкуп. Colonial Pipeline вынужденно остановила работу топливопровода, в 19 штатах объявили режим чрезвычайной ситуации. Компания обеспечивает топливом около 45% Восточного побережья США. Colonial Pipeline заплатила хакерам 4,4 миллиона долларов, чтобы вернуть доступ к своим данным.
а также рассказала всё Белому дому
Постоянный хичхакер
Белый дом:
Интересно, этот комментарий лайкнут те, кто в серьёз верит что трумпа выбрали хакеры из россии.
Уверен, что да
Всерьёз
Серьёзное замечание. Полностью отменяет мною написанное
просто слишком глаза режет
по существу замечаний нет
Произошёл взлом мяса
"Colonial Pipeline" - почему BLM и остальные левые до сих пор не разрушили этот символ угнетения белыми? Владельцы даже не скрывают ничего - так и называется "Колониальный трубопровод" !!! Пока существуют такие вещи не быть свободным афроамериканцам на американском континенте!