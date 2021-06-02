В Китае прошёл мощный торнадо: погиб один человек, 16 пострадали, повреждены около 150 домов Статьи редакции
Ущерб оценили в 800 тысяч долларов.
Вечером 1 июня на город Шанчжи в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая обрушился торнадо, сообщают местные СМИ.
Из-за торнадо повреждено 148 домов, сельскохозяйственные участки земли и фабрики. Власти оценили ущерб примерно в 800 тысяч долларов — около 60 миллионов рублей. Из города Шанчжи временно переселили до 250 человек. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжёлое.
Из-за торнадо повреждено 148 домов, сельскохозяйственные участки земли и фабрики. Власти оценили ущерб примерно в 800 тысяч долларов
К вопросу о том, почему в Китае так задёшево строят всякие мегатрассы, новые города и ГЭС
Кетай, как обычно, пездец
Там же комми у руля, не удивительно .......
удивительно что об этом вообще узнали
В 96 году китайская ракета после неудачного запуска упала на небольшой городок. По официальной версии погибло шесть человек, большинство якобы успели эвакуировать. Через день туда пустили журналистов, масштабы разрушений от взрыва можно оценить на видео