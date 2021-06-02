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Новости
yannlll

В Китае прошёл мощный торнадо: погиб один человек, 16 пострадали, повреждены около 150 домов Статьи редакции

Ущерб оценили в 800 тысяч долларов.

8 8 комментариев
673 просмотров

Вечером 1 июня на город Шанчжи в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая обрушился торнадо, сообщают местные СМИ.

Из-за торнадо повреждено 148 домов, сельскохозяйственные участки земли и фабрики. Власти оценили ущерб примерно в 800 тысяч долларов — около 60 миллионов рублей. Из города Шанчжи временно переселили до 250 человек. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжёлое.

Mr. Wolf @mole_cola
Severe tornado Outbreak ongoing in Heilongjiang Province in China. Now! Many significant tornados touch down in last several hours. https://t.co/cJdRyy9DyM
Eric Wang @Ericwang1101
This is one of the most violent motion I've ever seen in China. The drillbit tornado occurred in HeiLongJiang Province yesterday really reminds me of the Dalton MN EF4 last year. https://t.co/atlC4JmKP0
Dred IFB 💯 @24_vesty
Insane home video shows large significant tornado passing ShangZhi, HeiLongJiang Province several hours earlier.
full video https://youtu.be/n1ZeIHUKlfo
#Tornados #tornadowarning #Tornado #China https://t.co/0zRXohnu0v

#новости #китай #происшествия

8 8 комментариев
5
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Павел Солнцев

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Bibba La Bibba

Павел
1

Эффект бабочки на лицо

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Андрей Охапкин

Павел
1

Ебануло

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alexferman

1

Из-за торнадо повреждено 148 домов, сельскохозяйственные участки земли и фабрики. Власти оценили ущерб примерно в 800 тысяч долларов

К вопросу о том, почему в Китае так задёшево строят всякие мегатрассы, новые города и ГЭС

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Небольшой жёлтый робат

0

Кетай, как обычно, пездец

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Андрей Охапкин

Небольшой
2

Там же комми у руля, не удивительно .......

Ответить

Корнелий Шнапс

Андрей
2

удивительно что об этом вообще узнали

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Андрей Охапкин

Корнелий
0

В 96 году китайская ракета после неудачного запуска упала на небольшой городок. По официальной версии погибло шесть человек, большинство якобы успели эвакуировать. Через день туда пустили журналистов, масштабы разрушений от взрыва можно оценить на видео

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Елизавета Антон

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Сиська Багбира

Цена софосбувира в России может…

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Андрей Владимирович

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Хорошо, ок, понял…

Цена софосбувира в России может…

Andrew Muralov

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Атлант поправил…

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Isa

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Сиська Багбира

Цена софосбувира в России может…

Fuскiпg Ростиslave

Кошаку вообще пофиг

Harry Hatchet

Белорусский политзаключённый…

Митя Мурасов

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Для закладок

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Andrew Muralov

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Эпапа

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Ваня Погост

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ouxen

WSJ: Илон Маск дважды нарушил…

Атлант поправил…

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