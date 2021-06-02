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yannlll

Главу села в Югре приговорили к 480 часам общественных работ за ловлю краснокнижной рыбы на лодке и с сетью Статьи редакции

Чиновника пообещали исключить из «Единой России».

Суд в Ханты-Мансийском автономном округе признал виновным главу сельского поселения Кедровый Ивана Воронова в вылове ценной стерляди и осетра во время нереста. У чиновника изъяли моторную лодку и мотор от неё. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В мае 2020 года Воронов в протоке реки Обь во время нереста рыбы выловил 23 стерляди и трёх сибирских осетров, занесённых в российскую Красную книгу. Чиновник рыбачил на моторной лодке с навесным двигателем и ловил сетью, что также запрещено. Воронова поймали с поличным во время рейда инспекторов рыбоохраны и транспортной полиции. Ущерб оценили в более чем 225 тысяч рублей.

Иван Воронов — член партии «Единая Россия». После того, как чиновнику предъявили обвинение, его членство в партии приостановили. Глава Ханты-Мансийского района и секретарь местного отделения партии Кирилл Минулин обещал, что Воронова исключат из «Единой России», если факт преступления подтвердится.

#новости #регионы #экология

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Священный Гоша

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Какая милая и добрая история

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Аналогичный химик

Священный
1

если не исключат из партии был бы не менее прекрасный сиквел

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Аналогичный химик

2

@инспектор srtong 💪

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Небольшой жёлтый робат

2

если факт преступления подтвердится.

Большое если

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ouxen

2

красава, берет от жизни всё

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Николай Дюкарев

2

Видео, конечно, максимально информативно 👌

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cereal killa

2

поче за сбор валежника уголовка, а за браконьерство исправительные работы

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Pavel Vakhrushev

1

Менты подкинули рыбу главе села

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Yaroslaff Chekunov

0

....и браконьеров

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