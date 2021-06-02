Главу села в Югре приговорили к 480 часам общественных работ за ловлю краснокнижной рыбы на лодке и с сетью Статьи редакции
Чиновника пообещали исключить из «Единой России».
Суд в Ханты-Мансийском автономном округе признал виновным главу сельского поселения Кедровый Ивана Воронова в вылове ценной стерляди и осетра во время нереста. У чиновника изъяли моторную лодку и мотор от неё. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
В мае 2020 года Воронов в протоке реки Обь во время нереста рыбы выловил 23 стерляди и трёх сибирских осетров, занесённых в российскую Красную книгу. Чиновник рыбачил на моторной лодке с навесным двигателем и ловил сетью, что также запрещено. Воронова поймали с поличным во время рейда инспекторов рыбоохраны и транспортной полиции. Ущерб оценили в более чем 225 тысяч рублей.
Иван Воронов — член партии «Единая Россия». После того, как чиновнику предъявили обвинение, его членство в партии приостановили. Глава Ханты-Мансийского района и секретарь местного отделения партии Кирилл Минулин обещал, что Воронова исключат из «Единой России», если факт преступления подтвердится.