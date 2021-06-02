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WSJ: Илон Маск дважды нарушил запрет на публикацию твитов без одобрения юристами Tesla Статьи редакции

В 2019 году он пообещал выпускать по тысяче солнечных батарей в неделю, а в 2020 назвал стоимость акций Tesla завышенной.

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Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) указала Tesla, что твиты Илона Маска об объёме производства солнечных крыш (батарей) Tesla и стоимости её акций были опубликованы без предварительного одобрения юристами, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на переписку регулятора с Tesla.

В мае 2020 года SEC сообщила Tesla, что компания не смогла обеспечить соблюдение процедур и контроля за твитами Маска. Tesla, SEC и Маск не ответили на запросы WSJ о комментариях.

SEC подвергла сомнению твит, написанный Маском в июле 2019 года. В нём Маск сообщал, что Tesla хочет выпускать «около 1000 солнечных крыш в неделю к концу этого года».

Elon Musk @elonmusk
@DMC_Ryan Spooling up production line rapidly. Hoping to manufacture ~1000 solar roofs/week by end of this year.

В августе 2019 года комиссия направила письмо о нарушении. В Tesla ответили, что Маск не представил твит на рассмотрение юристов, а позже они сочли его «полностью желательным».

1 мая 2020 года стоимость акций Tesla упала после того, как Маск назвал её завышенной.

Elon Musk @elonmusk
Tesla stock price is too high imo

После этого SEC направила Tesla ещё одно письмо. В компании ответили, что твит — это «личное мнение» Маска, поэтому оно не требует разрешения юристов. Комиссия же сочла, что твит касается финансового состояния компании и юристы должны были его рассмотреть.

В июне 2020 года SEC в письме заявила адвокатам Tesla, что надеется разрешить разногласия, не обращаясь в суд. Но компания и её юристы «отказались вступать в предметный диалог по поводу твита от 1 мая».

  • В 2018 году SEC обвинила Илона Маска в мошенничестве и попросила суд отстранить его от руководства Tesla. Претензии регулятора были связаны с заявлением Маска о планах сделать Tesla частной компанией: он написал об этом в Twitter. Позднее Маск заявил, что после просьб инвесторов передумал выкупать акции.
  • Маск согласился уйти с поста председателя совета директоров Tesla и выплатить компании $40 млн штрафа. Также компания должна была ввести «дополнительные меры контроля» за сообщениями Маска в соцсетях.
  • В феврале 2019 года SEC подала в суд на Маска и обвинила его во введении акционеров в заблуждение. Комиссия также обнаружила, что он не советовался с юристами перед твитами. После этого Маск согласился не раскрывать в соцсетях планы и показатели Tesla без одобрения юриста.
  • В апреле 2021 года инвестор Tesla подал в суд на Илона Маска из-за «беспорядочных» твитов и нарушения соглашения с регулятором.

#новости #tesla #илонмаск

7 7 комментариев
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Закрытый пёс_анон

3

твиттерский синдром Рогозина

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ouxen

2

и хуле? пахую ваще

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Кристиан Бедгер

ouxen
0

Во-первых, я Маск, во-вторых, а вы на Рогозина посмотрите 

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ouxen

Кристиан
1

Это возмутительно

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Корнелий Шнапс

1

илон, песши исчо, никаво не слушай

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Небольшой жёлтый робат

1

Trick me once

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Андрей Владимирович

0

Когда нельзя, но очень хочется

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Комментарии

Атлант поправил…

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Андрей Владимирович

WSJ: Илон Маск дважды нарушил…

Хорошо, ок, понял…

Цена софосбувира в России может…

Andrew Muralov

Запись в подсайте Twitter

Атлант поправил…

Запись в подсайте Twitter

Isa

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Сиська Багбира

Цена софосбувира в России может…

Fuскiпg Ростиslave

Кошаку вообще пофиг

Harry Hatchet

Белорусский политзаключённый…

Митя Мурасов

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Для закладок

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Andrew Muralov

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Эпапа

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Ваня Погост

Кошаку вообще пофиг

Небольшой жёлтый…

WSJ: Илон Маск дважды нарушил…

ouxen

WSJ: Илон Маск дважды нарушил…

Атлант поправил…

Запись в подсайте Twitter

Кристиан Бедгер

WSJ: Илон Маск дважды нарушил…
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