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Sasha Shambilova

Депутат Госдумы предложил запретить иноагентам проводить соцопросы во время выборов Статьи редакции

Он считает, что такие организации могут «манипулировать обществом» и создавать ложное представление о поддержке кандидата или партии.

Такое предложение депутат Госдумы от «Единой России» и основатель «Национально-освободительного движения» (НОД) Евгений Фёдоров направил генпрокурору России Игорю Краснову, сообщает RT.

По словам Фёдорова, НКО и СМИ, получающие деньги из иностранных источников, могут манипулировать данными, чтобы создать ложное представление о поддержки кандидата или партии. В качестве примера депутат привёл президентские выборы в Белоруссии летом 2020 года.

В период избирательной кампании СМИ и НКО, получающие финансирование из иностранных источников, пытались дестабилизировать политическую ситуацию в стране, искусственно занижали рейтинг действующего главы государства, что показали фактические результаты выборов.

Евгений Фёдоров
депутат Госдумы

Если запрет утвердят, под него попадут ФБК и «Левада-Центр», которые внесены в реестр иноагентов по решению Минюста. Обе организации регулярно проводят опросы общественного мнения и составляют рейтинги политиков во время выборов.

Похожий запрет подписал в конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко. Теперь в стране нельзя публиковать результаты опросов общественного мнения, если их провели без специальной аккредитации.

#новости #иноагенты #право

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Священный Гоша

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И правильно. У нас ВЦИОМ есть, он никогда не пиздит

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Федя Прозоров

Священный
4

— ВЦИОМ, объясни, 146% респондентов за Единую Россию — это точно?
— Бля буду!
— Тогда верю!

Ответить

Шило

15

Перенимают опыт братской Беларуси

Ответить

Коровка говорит мууу

5

Да вообще давайте монархию уже и султанат, чего мелочиться

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Коровка
4

Паханат

Ответить

Корнелий Шнапс

Небольшой
1

Паханат ебанатов
(ФИО)

Ответить

Илья Синица

1

Блин, постить посты/новости с инициативами этого долбоёба - себя не уважать, имхо.

Ответить

Федя Прозоров

Илья
4

Вообще это проверка почвы перед принятием настоящей инициативы. Если все схавают, то за неделю напишут закон, примут и Путин подпишет

Ответить

Илья Синица

Федя
3

А когда последний раз не хавали? На моей памяти последние лет 20 всё хавают, и ещё просят.

Ответить

Закрытый

Илья
1

чтобы не хавали , нужно чтобы плохо был одновременно везде.

Ответить

Федя Прозоров

Илья
0

Не всегда хавают

Ответить

Илья Синица

Федя
0

Пример можешь привести? Кроме дальнобойщиков с Платоном, хотя и там в перспективе все схавалось

Ответить

Публичный бокал

1

Хватит набрасывать в заголовках. Создаёте впечатление, что у нас все запрещают.

Исправьте:
Депутат Госдумы предложил РАЗРЕШИТЬ не позволять иноагентам проводить соцопросы во время выборов

Ответить

Закрытый пёс_анон

Публичный
3

в начале двадцатого века контузию называли контузией, а сегодня - посттравматическим синдромом. вроде уже и звучит мягче , и не так страшно

Ответить

Публичный бокал

Закрытый
3

Вроде ещё страшнее стало.
Хотя тебя понял. До середины 2010-х годов взрыв называли взрывом, бюджет народным, а Газпром достоянием.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Публичный
1

Пиздец какая разница, и да, у нас все запрещают

Ответить

Закрытый пёс_анон

2

ой да все знают что у вашей ЕР тоже условных три процента

Ответить

Leha Shum

2

О, Белорусские Инновации!

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Манипулирует обществом забронзовевший и охуевший ботокс, а экстремист, запрещенная организация и нежелательный террорист ты

Ответить

Прохладный звук

Небольшой
5

Небольшой жёлтый террорист

Ответить

Лишний томагавк_два

Небольшой
1
Ответить

Ivan Postnikov

1

предлагаю предложить запретить депутатам запрещать

Ответить

Лишний томагавк_два

Ivan
2

Разрешить запрещать только Джейсону Стетхому

Ответить

Eugen T

1

Fёдоров

Ответить

Прохладный звук

1

Сдаётся мне РФ в итоге не избежит запрета [внешнего] интернета.

Ответить

Лишний томагавк_два

1

Опять НОДовец Фёдоров за Путина боится

Ответить

Корнелий Шнапс

1

"искусственно занижали рейтинг действующего главы государства"
он всё сделал сам и продолжает стараться каждый день, остальное - доли процентов

Ответить

Руководящий хичхакер

1

Как утомило это дно. Это уже не лягушка и не гайки, просто похуизм к манямирку.

Ответить

Алекс Навальный

0

Интересно, как ещё нужно унизить россиян, чтобы они не побоялись устроить Майдан?

Ответить

Закрытый пёс_анон

Алекс
1

сделать соевые сосиски в пятерочке по цене австрийских . впрочем, туда движемся

Ответить

Isa

0

Это не тот кто лидер нод?

Ответить

Адмирал Ламбер

Isa
0

Да там так и написано

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Leonid Celevra

0

Ахахаххахахаххахахахаххахахахаххахазазаххахаххааххахахаха

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Сергей Панфилов

0

Видимо подозревает реальный рейтинг деда

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