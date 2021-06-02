Он считает, что такие организации могут «манипулировать обществом» и создавать ложное представление о поддержке кандидата или партии.

Такое предложение депутат Госдумы от «Единой России» и основатель «Национально-освободительного движения» (НОД) Евгений Фёдоров направил генпрокурору России Игорю Краснову, сообщает RT.

По словам Фёдорова, НКО и СМИ, получающие деньги из иностранных источников, могут манипулировать данными, чтобы создать ложное представление о поддержки кандидата или партии. В качестве примера депутат привёл президентские выборы в Белоруссии летом 2020 года.

В период избирательной кампании СМИ и НКО, получающие финансирование из иностранных источников, пытались дестабилизировать политическую ситуацию в стране, искусственно занижали рейтинг действующего главы государства, что показали фактические результаты выборов. Евгений Фёдоров депутат Госдумы

Если запрет утвердят, под него попадут ФБК и «Левада-Центр», которые внесены в реестр иноагентов по решению Минюста. Обе организации регулярно проводят опросы общественного мнения и составляют рейтинги политиков во время выборов.

Похожий запрет подписал в конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко. Теперь в стране нельзя публиковать результаты опросов общественного мнения, если их провели без специальной аккредитации.