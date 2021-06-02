Депутат Госдумы предложил запретить иноагентам проводить соцопросы во время выборов Статьи редакции
Он считает, что такие организации могут «манипулировать обществом» и создавать ложное представление о поддержке кандидата или партии.
Такое предложение депутат Госдумы от «Единой России» и основатель «Национально-освободительного движения» (НОД) Евгений Фёдоров направил генпрокурору России Игорю Краснову, сообщает RT.
По словам Фёдорова, НКО и СМИ, получающие деньги из иностранных источников, могут манипулировать данными, чтобы создать ложное представление о поддержки кандидата или партии. В качестве примера депутат привёл президентские выборы в Белоруссии летом 2020 года.
Если запрет утвердят, под него попадут ФБК и «Левада-Центр», которые внесены в реестр иноагентов по решению Минюста. Обе организации регулярно проводят опросы общественного мнения и составляют рейтинги политиков во время выборов.
Похожий запрет подписал в конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко. Теперь в стране нельзя публиковать результаты опросов общественного мнения, если их провели без специальной аккредитации.
— ВЦИОМ, объясни, 146% респондентов за Единую Россию — это точно?
— Бля буду!
— Тогда верю!
Да вообще давайте монархию уже и султанат, чего мелочиться
Паханат
Блин, постить посты/новости с инициативами этого долбоёба - себя не уважать, имхо.
Вообще это проверка почвы перед принятием настоящей инициативы. Если все схавают, то за неделю напишут закон, примут и Путин подпишет
А когда последний раз не хавали? На моей памяти последние лет 20 всё хавают, и ещё просят.
Не всегда хавают
Пример можешь привести? Кроме дальнобойщиков с Платоном, хотя и там в перспективе все схавалось
Закрытый пёс_анон
в начале двадцатого века контузию называли контузией, а сегодня - посттравматическим синдромом. вроде уже и звучит мягче , и не так страшно
Публичный бокал
Вроде ещё страшнее стало.
Хотя тебя понял. До середины 2010-х годов взрыв называли взрывом, бюджет народным, а Газпром достоянием.
Манипулирует обществом забронзовевший и охуевший ботокс, а экстремист, запрещенная организация и нежелательный террорист ты
предлагаю предложить запретить депутатам запрещать
"искусственно занижали рейтинг действующего главы государства"
он всё сделал сам и продолжает стараться каждый день, остальное - доли процентов
Интересно, как ещё нужно унизить россиян, чтобы они не побоялись устроить Майдан?
Закрытый пёс_анон
сделать соевые сосиски в пятерочке по цене австрийских . впрочем, туда движемся
Это не тот кто лидер нод?