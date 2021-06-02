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Новости
yannlll

Российские вузы перейдут на бессрочную аккредитацию — теперь их не будут перепроверять раз в шесть лет Статьи редакции

Прежде чем принять новые критерии оценки, их обсудят с профессиональным сообществом.

32 32 комментария
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С 1 марта 2022 года вузы смогут получить бессрочное свидетельство о государственной аккредитации. Об этом сообщили на заседании Рособрнадзора.

Теперь ведомство будет оценивать не соответствием вузовских программ образовательным стандартам, а качество подготовки студентов. Кроме того, планируется оценивать:

  • качество подготовки студентов;
  • профессорско-преподавательский состав вуза (квалификацию, стаж работы, наличие ученых степеней и званий);
  • организацию практической подготовки студентов;
  • средний балл ЕГЭ поступающих в динамике;
  • трудоустройство выпускников.

Заместитель руководителя Рособрнадзора Светлана Кочетова пояснила, что оценку нужно проводить с учётом специфики вузов, поэтому аккредитационные показатели обсудят с руководством учебных заведений и профессиональным сообществом.

Изменить условия аккредитации вузов в марте 2021 года предложил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он заявил, что в постоянной перерегистрации нет смысла, поскольку за деятельностью учебных заведений и так постоянно следят.

#новости #образование #право

32 32 комментария
6
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Закрытый пёс_анон

21

трудоустройство выпускников.

блять как ? мне вуз в трудоустройстве буквально никак не помог, диплом получил и нахуй иди. подозреваю что их даже не сильно ебет работаю ли я вообще

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Дежурный ГОСТ

Закрытый
6

Аналогично

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Закрытый пёс_анон

Дежурный
0

наверное тут типа если ты учился в каком нибудь вузе госслужбы, то чисто статистика все ли выпускники обеспечены бюджетными вакансиями. а если ты технарь - то похуй

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Max Okhrimenko

Закрытый
3

я так подозреваю тут не имеется ввиду содействие вуза в трудоустройстве, а % нормально трудоустроеных среди выпускников.

я часто вижу такой критерий в рейтингах

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Закрытый пёс_анон

Max
0

Ну тогда это будет мониториться тупо запросами в трудовую инспекцию по номерам дипломов

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Dmitry Teplyakov

Закрытый
1

А мне вообще прямо говорили: «ты не имеешь права работать!», «никому не говори что ты работаешь, это стыдно!».
Лишь несколько преподов за это поставили зачёт, несмотря на посещаемость

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Закрытый пёс_анон

Dmitry
5

WTF
у нас некоторые чуваки сдвали как раз из-за работы , типа кто нить на автомойке работал и им по братски профессор мог тройку за бесплатнрую мойку сделать

Ответить

Dmitry Teplyakov

Закрытый
2

Помню сдавал социологию, такой диалог состоялся:
— Почему не ходил на пары?
— Работал
— Неуважительная причина!
...3 часа гоняли по билетам...
— Ладно, поставлю зачёт. А где и кем работаешь?
— Программистом в *одна известная компания*
— А чего же ты раньше не сказал?

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Закрытый

Dmitry
5

а у меня был хардкор. на первом курсе замдекана вела тоже чет гуманитарное , и выдала :
-Вы уже выбрали отдел Евросети , где будете работать ?
М - мотивация

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Dmitry Teplyakov

Закрытый
1

А отчислили за то, что вместо Евросети выбрал ближайший макдональдс

Ответить

Лишний томагавк_два

Закрытый
0

Ну, бывают договора, что ты учишься (возможно бесплатно), проходишь практику на предприятии, а потом идёшь работать именно на это предприятие, с которым у тебя контракт.
Может быть я что-то напутал, но я так понял в своё время.

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Закрытый пёс_анон

Лишний
2

Это называется целевая форма обучения, по моему. Ещё есть тему с военным учебным центром - учишься в гражданском вузе, за тебя платит армейка, но ты потом три года идёшь на контракт в армию

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ТыжЮзер

7

трудоустройство выпускников

Для повышения рейтинга предлагаю ВУЗам открыть следующие факультеты:
1. Продажи и консультирование;
2. Прогнозирование результатов спортивных мероприятий;
3. Фотография и обработка;
4. SMM-маркетинг;
5. Астрология и гедонизм;
6. Инфобизнес и мотивация;
7. Тиктоковедение.

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Стас Фарбер

ТыжЮзер
3

с языка снял)) ещё авитолог и ведение инстаграм аккаунта)

Ответить

Фургон для моей МА

ТыжЮзер
0

А какже Прикладная гомеопатия??

Ответить

Узкий волк

Фургон
0

прикладывать к больному месту два раза в день, пока не станет лучше

Ответить

Вячеслав

ТыжЮзер
0

Суетологию ещё можно добавить

Ответить

Dmitry Teplyakov

4

трудоустройство выпускников

Это когда будут менять диплом на копию договора с работы выпускников?)
В колледжах лет 6-7 назад такое практиковалось)

Ответить

Мистер Блондин

1

пора открывать вуз

Ответить

Коровка говорит мууу

Мистер
4

Академия Парней ТЖ

Ответить

Dmitry Teplyakov

Коровка
0

Подскажите, как пройти в приёмную комиссию?

Ответить

Коровка говорит

Dmitry
0

♂three hundred bucks ♂и проходите к ♂DUNGEON MASTER♂

Ответить

Илья Синица

1

Конец высшему образованию, приехали

Ответить

Vandgory

Илья
3

Ой да было бы чему умирать

Ответить

Виталий Куликов

Илья
1

Сейчас более адекватная система подъезжает же.

Ответить

Илья Синица

Виталий
0

Какая?

Ответить

Виталий Куликов

Илья
0

Теперь ведомство будет оценивать не соответствием вузовских программ образовательным стандартам, а качество подготовки студентов

Ток ая

Ответить

ouxen

1

охуенно устроились)

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

на бессрачную аккредитацию - помощь доместос больше не потребуется

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Dmitry Teplyakov

1

У нас в универе кстати пару лет назад именно по итогам аккредитации одно направление закрыли))

Ответить

Виктор

1

Пару дней назад отказался продлить договор со своим университетом, в котором вел практику по своей специальности с 2014 года. Аккредитация - это глобальное пускание пыли в глаза. Проверка соответствия критериям профессорско-преподавательского состава, экзамены с участием проверяющих, оценка программ, это все такая беспросветная бюрократическая дрочка. Моя знакомая хотела пойти на кафедру начерталки работать, но она должна была сделать диссертацию за 3-4 года, без диссертации ее не возьмут,и пофиг, что ставка там 15к в месяц и она хотела за идею работать (зп парня позволяла), давай диссер, а то у нас по аккредитации нужно сохранять "остепененность". А экзамены эти - про которые все знают, что это для аккредитации и там сами экзаменаторы помогают, только чтобы все сдали нормально. Моя кафедра родная загибается, потому что моложе 40 лет там никого уже нет, а дурачков, типа меня, которые пойдут в аспирантуру со стипендией 6к в месяц, чтобы тебя потом дрочили каждые пол года за баллы, которые надо набирать статьями (2-3 штуки) и выступлениями на конференциях (1-2 в год), при том, что нормальная статья, хорошая, без фуфла, если у тебя нет ядерного научрука, или базы хорошего работающего института, где процесс поставлен, если ты сам по себе, копаешь свою тему, это 6-8 месяцев работы, потому что нужны материалы, стенды, а у тебя только комп и паленый МКЭ софт, и еще работать надо. Короче - я сбежал с тонущего корабля, крупного регионального ВУЗа, который замечательно проходил все аккредитации, но сейчас там остаются только старички и те, кому некуда пойти, потому что они ничего не умеют, кроме как читать один и тот же курс по методичке 70-х годов. И для того, чтобы увидеть это, не надо особых умений. А ректор зато вот от ЕР собрался баллотироваться в местный наш парламент. Все хорошо.

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Узкий волк

0

Ну наконец-то перестанут проверять эти бессмысленные параметры типа "количество иностранных студентов" из-за чего некоторые вузы принимали к себе студентов из Средней Азии, которые по-русски-то еле-еле понимают, не говоря уже о изучаемых предматах. А потом не отчисляли их чисто из-за этих баллов.
При этом страдали нормальные студенты, которым приходилось учиться вместе с ними в одной группе.

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