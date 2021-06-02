Российские вузы перейдут на бессрочную аккредитацию — теперь их не будут перепроверять раз в шесть лет Статьи редакции
Прежде чем принять новые критерии оценки, их обсудят с профессиональным сообществом.
С 1 марта 2022 года вузы смогут получить бессрочное свидетельство о государственной аккредитации. Об этом сообщили на заседании Рособрнадзора.
Теперь ведомство будет оценивать не соответствием вузовских программ образовательным стандартам, а качество подготовки студентов. Кроме того, планируется оценивать:
- качество подготовки студентов;
- профессорско-преподавательский состав вуза (квалификацию, стаж работы, наличие ученых степеней и званий);
- организацию практической подготовки студентов;
- средний балл ЕГЭ поступающих в динамике;
- трудоустройство выпускников.
Заместитель руководителя Рособрнадзора Светлана Кочетова пояснила, что оценку нужно проводить с учётом специфики вузов, поэтому аккредитационные показатели обсудят с руководством учебных заведений и профессиональным сообществом.
Изменить условия аккредитации вузов в марте 2021 года предложил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он заявил, что в постоянной перерегистрации нет смысла, поскольку за деятельностью учебных заведений и так постоянно следят.
Дежурный ГОСТ
Аналогично
Закрытый пёс_анон
наверное тут типа если ты учился в каком нибудь вузе госслужбы, то чисто статистика все ли выпускники обеспечены бюджетными вакансиями. а если ты технарь - то похуй
я так подозреваю тут не имеется ввиду содействие вуза в трудоустройстве, а % нормально трудоустроеных среди выпускников.
я часто вижу такой критерий в рейтингах
Закрытый пёс_анон
Ну тогда это будет мониториться тупо запросами в трудовую инспекцию по номерам дипломов
А мне вообще прямо говорили: «ты не имеешь права работать!», «никому не говори что ты работаешь, это стыдно!».
Лишь несколько преподов за это поставили зачёт, несмотря на посещаемость
Закрытый пёс_анон
WTF
у нас некоторые чуваки сдвали как раз из-за работы , типа кто нить на автомойке работал и им по братски профессор мог тройку за бесплатнрую мойку сделать
Помню сдавал социологию, такой диалог состоялся:
— Почему не ходил на пары?
— Работал
— Неуважительная причина!
...3 часа гоняли по билетам...
— Ладно, поставлю зачёт. А где и кем работаешь?
— Программистом в *одна известная компания*
— А чего же ты раньше не сказал?
Закрытый
а у меня был хардкор. на первом курсе замдекана вела тоже чет гуманитарное , и выдала :
-Вы уже выбрали отдел Евросети , где будете работать ?
М - мотивация
А отчислили за то, что вместо Евросети выбрал ближайший макдональдс
Лишний томагавк_два
Ну, бывают договора, что ты учишься (возможно бесплатно), проходишь практику на предприятии, а потом идёшь работать именно на это предприятие, с которым у тебя контракт.
Может быть я что-то напутал, но я так понял в своё время.
Закрытый пёс_анон
Это называется целевая форма обучения, по моему. Ещё есть тему с военным учебным центром - учишься в гражданском вузе, за тебя платит армейка, но ты потом три года идёшь на контракт в армию
трудоустройство выпускников
Для повышения рейтинга предлагаю ВУЗам открыть следующие факультеты:
1. Продажи и консультирование;
2. Прогнозирование результатов спортивных мероприятий;
3. Фотография и обработка;
4. SMM-маркетинг;
5. Астрология и гедонизм;
6. Инфобизнес и мотивация;
7. Тиктоковедение.
А какже Прикладная гомеопатия??
трудоустройство выпускников
Это когда будут менять диплом на копию договора с работы выпускников?)
В колледжах лет 6-7 назад такое практиковалось)
пора открывать вуз
Академия Парней ТЖ
Подскажите, как пройти в приёмную комиссию?
Конец высшему образованию, приехали
Сейчас более адекватная система подъезжает же.
Какая?
Теперь ведомство будет оценивать не соответствием вузовских программ образовательным стандартам, а качество подготовки студентов
Ток ая
на бессрачную аккредитацию - помощь доместос больше не потребуется
У нас в универе кстати пару лет назад именно по итогам аккредитации одно направление закрыли))
Пару дней назад отказался продлить договор со своим университетом, в котором вел практику по своей специальности с 2014 года. Аккредитация - это глобальное пускание пыли в глаза. Проверка соответствия критериям профессорско-преподавательского состава, экзамены с участием проверяющих, оценка программ, это все такая беспросветная бюрократическая дрочка. Моя знакомая хотела пойти на кафедру начерталки работать, но она должна была сделать диссертацию за 3-4 года, без диссертации ее не возьмут,и пофиг, что ставка там 15к в месяц и она хотела за идею работать (зп парня позволяла), давай диссер, а то у нас по аккредитации нужно сохранять "остепененность". А экзамены эти - про которые все знают, что это для аккредитации и там сами экзаменаторы помогают, только чтобы все сдали нормально. Моя кафедра родная загибается, потому что моложе 40 лет там никого уже нет, а дурачков, типа меня, которые пойдут в аспирантуру со стипендией 6к в месяц, чтобы тебя потом дрочили каждые пол года за баллы, которые надо набирать статьями (2-3 штуки) и выступлениями на конференциях (1-2 в год), при том, что нормальная статья, хорошая, без фуфла, если у тебя нет ядерного научрука, или базы хорошего работающего института, где процесс поставлен, если ты сам по себе, копаешь свою тему, это 6-8 месяцев работы, потому что нужны материалы, стенды, а у тебя только комп и паленый МКЭ софт, и еще работать надо. Короче - я сбежал с тонущего корабля, крупного регионального ВУЗа, который замечательно проходил все аккредитации, но сейчас там остаются только старички и те, кому некуда пойти, потому что они ничего не умеют, кроме как читать один и тот же курс по методичке 70-х годов. И для того, чтобы увидеть это, не надо особых умений. А ректор зато вот от ЕР собрался баллотироваться в местный наш парламент. Все хорошо.
Ну наконец-то перестанут проверять эти бессмысленные параметры типа "количество иностранных студентов" из-за чего некоторые вузы принимали к себе студентов из Средней Азии, которые по-русски-то еле-еле понимают, не говоря уже о изучаемых предматах. А потом не отчисляли их чисто из-за этих баллов.
При этом страдали нормальные студенты, которым приходилось учиться вместе с ними в одной группе.