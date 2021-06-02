Отправить Пивоварова в СИЗО попросил следователь. Он утверждает, что оппозиционер может скрыться от правосудия и продолжить «заниматься деятельностью против основ конституционного строя». Об этом сообщается в телеграм-канале, который ведёт его команда.

По мнению следствия, Пивоваров узнал о возбуждении против него уголовного дела, купил билет на рейс в Польшу, чтобы после этого скрываться от преследования в Грузии.

Защита экс-главы «Открытой России» выступила против избрания меры пресечения, поскольку Пивоварову не сообщили, что против него возбуждено уголовное дело и его не объявляли в федеральный розыск. Следователь заявил, что он «был уведомлен в соответствии с законом». Как именно, он не пояснил, сославшись на то, что этим занимался другой сотрудник.

Адвокат также попросил следователя предоставить доказательства, что Пивоваров собирался скрыться от преследования. Следователь ответил, что это тайна следствия.