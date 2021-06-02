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Новости
yannlll

Бывшего главу «Открытой России» Андрея Пивоварова арестовали по делу о сотрудничестве с «нежелательной организацией» Статьи редакции

Ради задержания оппозиционера его сняли прямо с самолета.

28 28 комментариев
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Фото из телеграм-канала Андрея Пивоварова

Отправить Пивоварова в СИЗО попросил следователь. Он утверждает, что оппозиционер может скрыться от правосудия и продолжить «заниматься деятельностью против основ конституционного строя». Об этом сообщается в телеграм-канале, который ведёт его команда.

По мнению следствия, Пивоваров узнал о возбуждении против него уголовного дела, купил билет на рейс в Польшу, чтобы после этого скрываться от преследования в Грузии.

Защита экс-главы «Открытой России» выступила против избрания меры пресечения, поскольку Пивоварову не сообщили, что против него возбуждено уголовное дело и его не объявляли в федеральный розыск. Следователь заявил, что он «был уведомлен в соответствии с законом». Как именно, он не пояснил, сославшись на то, что этим занимался другой сотрудник.

Адвокат также попросил следователя предоставить доказательства, что Пивоваров собирался скрыться от преследования. Следователь ответил, что это тайна следствия.

Пивоваров, выступая в суде, связал уголовное дело со своим намерением баллотироваться в Госдуму.

Правоохранительным органам и следствию было известно, что я хотел участвовать в выборах. Мы видим тенденцию, что если кто-то хочет баллотироваться, то появляются дела: у кого-то мошенничество, у кого-то домашний арест. Под эти жернова попал и я. Все, кто говорил о выборах, все находятся под давлением. Вот в чем дело, а не в посте, который написан год назад.

из речи Андрея Пивоварова в суде

31 мая Андрея Пивоварова сняли с международного рейса в «Пулково» и доставили в отдел ФСБ при аэропорте. Против него возбудили уголовное дело о работе «нежелательной организации». По данным «Русской службы Би-би-си», поводом для преследования стал репост в фейсбуке от 12 августа 2020 года о выдвижении активистки «Открытой России» в городскую думу Краснодара.

27 мая Пивоваров сообщил, что «Открытая Россия» полностью прекратила свою деятельность. По его словам, такое решение приняли «во избежание уголовного преследования» и из-за поправок в закон о «нежелательных» организациях, которые рассматривает Госдума.

#новости #открытаяроссия

28 28 комментариев
24
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Небольшой жёлтый робат

11

основ конституционного строя

Ахахаха

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Банальный фитиль

Небольшой
3
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Ildar Yakupov

9

-Поясните как именно вы уведомили человека?
-Не знаю, этим занимался другой
-Как именно вы поняли что человек хотел скрыться?
-Это тайна следствия

Такой позор, в такой спешке задержали человека что ничего не придумали

Ответить

некипишуй

8

расходимся, это не политика

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Банальный фитиль

некипишуй
2
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true iBegginer

некипишуй
1

Путин привел в пример своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова: "Он несёт иногда такую "пургу", что я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?".

Ответить

Священный Гоша

7

Месяц снятий с самолётов какой-то

Ответить

Шило

6

Мы вас посадим, а почему — это тайна следствия.

Ответить

Трансгендолёт

5

- организация какая?
- нежелательная!
- то есть запрещенная?
- нет, не запрещенная, а просто нежелательная!
- значит, я могу с ней сотрудничать?
- не можешь! мы тебя посадим!

Ответить

pashazaur

Трансгендолёт
3

Ну запрещенная - звучит строго, предполагает срок побольше
А нежелательная - посадят, но на чуть-чуть

Ответить

Романелло Кивогенс

4

Так, товарищи, не скапливаемся, расходимся. Здесь нет ничего интересного - ложная тревога:
 Песков: уголовные преследования Гудкова и Пивоварова «к политике не имеют никакого отношения»,

https://zona.media/news/2021/06/02/peskov

Ответить

Корнелий Шнапс

3

он «был уведомлен в соответствии с законом». Как именно, он не пояснил, сославшись на то, что этим занимался другой сотрудник:
- ну я коллегу там попросил знакомого, он сказал что через курьера попросил соседа по лестничной клетке передать обвиняемому когда встретит, контрольно - бомжа у подъезда тоже информировали шоб передал, ну и всё #зделалиштомогли

Ответить

FOX

Корнелий
2

нет причин не доверять сотруднику полиции

Ответить

Alexander Sh

0

Ну как вы там, потомки?

Ответить

Корнелий Шнапс

Alexander
6

воплощение идет по расписанию, иногда с опережением

Ответить

Igor Alexandrov

Alexander
1

Мы рождены чтоб Кафку сделать былью?

Ответить

Узкий волк

Igor
2

Только гречневую

Ответить

Благородный магнит

1

Предлагаю стартап - делать значки "шататель основ конституционного строя I-IV степени"
Инвесторы с подтверждённым статусом иноагента обслуживаются вне очереди 
Жду в пм

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Иван Прохоров

0
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Маринеску

Иван
1

Родителям крепкого здоровья, благополучия семье.

Ответить

ouxen

0

Как может быть дело по такому поводу?

Ответить

некипишуй

ouxen
1

да прост

Ответить

FOX

0

Следователь ответил, что это тайна следствия

незаконная прослушка?

Ответить

Андрей Николаевич

0

Адвокат - Сергей Фургал?

Ответить

Пантелеймон Зарипов

0

Один гражданин сотрудничал с двумя нежелательными организациями признанными иностранными агентами, в итоге став нежелательным гражданином признанным нежелательным иностранным нежелательным агентом нежелательных иностранных нежелательных агентов

Ответить

true iBegginer

0

Можно ли прошлогодние изменения конституции рассматривать как «занятие деятельностью против основ конституционного строя»? 

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Ухудшанский

0

 Бывшего главу «Открытой России»

А вот останься он главой Открытой России, его бы в ней сейчас не закрыли.

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Ухудшанский

Ухудшанский
0

Простите

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