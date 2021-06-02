Бывшего главу «Открытой России» Андрея Пивоварова арестовали по делу о сотрудничестве с «нежелательной организацией» Статьи редакции
Ради задержания оппозиционера его сняли прямо с самолета.
Отправить Пивоварова в СИЗО попросил следователь. Он утверждает, что оппозиционер может скрыться от правосудия и продолжить «заниматься деятельностью против основ конституционного строя». Об этом сообщается в телеграм-канале, который ведёт его команда.
По мнению следствия, Пивоваров узнал о возбуждении против него уголовного дела, купил билет на рейс в Польшу, чтобы после этого скрываться от преследования в Грузии.
Защита экс-главы «Открытой России» выступила против избрания меры пресечения, поскольку Пивоварову не сообщили, что против него возбуждено уголовное дело и его не объявляли в федеральный розыск. Следователь заявил, что он «был уведомлен в соответствии с законом». Как именно, он не пояснил, сославшись на то, что этим занимался другой сотрудник.
Адвокат также попросил следователя предоставить доказательства, что Пивоваров собирался скрыться от преследования. Следователь ответил, что это тайна следствия.
Пивоваров, выступая в суде, связал уголовное дело со своим намерением баллотироваться в Госдуму.
31 мая Андрея Пивоварова сняли с международного рейса в «Пулково» и доставили в отдел ФСБ при аэропорте. Против него возбудили уголовное дело о работе «нежелательной организации». По данным «Русской службы Би-би-си», поводом для преследования стал репост в фейсбуке от 12 августа 2020 года о выдвижении активистки «Открытой России» в городскую думу Краснодара.
27 мая Пивоваров сообщил, что «Открытая Россия» полностью прекратила свою деятельность. По его словам, такое решение приняли «во избежание уголовного преследования» и из-за поправок в закон о «нежелательных» организациях, которые рассматривает Госдума.
основ конституционного строя
Ахахаха
-Поясните как именно вы уведомили человека?
-Не знаю, этим занимался другой
-Как именно вы поняли что человек хотел скрыться?
-Это тайна следствия
Такой позор, в такой спешке задержали человека что ничего не придумали
расходимся, это не политика
Путин привел в пример своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова: "Он несёт иногда такую "пургу", что я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?".
- организация какая?
- нежелательная!
- то есть запрещенная?
- нет, не запрещенная, а просто нежелательная!
- значит, я могу с ней сотрудничать?
- не можешь! мы тебя посадим!
Ну запрещенная - звучит строго, предполагает срок побольше
А нежелательная - посадят, но на чуть-чуть
Так, товарищи, не скапливаемся, расходимся. Здесь нет ничего интересного - ложная тревога:
Песков: уголовные преследования Гудкова и Пивоварова «к политике не имеют никакого отношения»,
https://zona.media/news/2021/06/02/peskov
он «был уведомлен в соответствии с законом». Как именно, он не пояснил, сославшись на то, что этим занимался другой сотрудник:
- ну я коллегу там попросил знакомого, он сказал что через курьера попросил соседа по лестничной клетке передать обвиняемому когда встретит, контрольно - бомжа у подъезда тоже информировали шоб передал, ну и всё #зделалиштомогли
Ну как вы там, потомки?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью?
Один гражданин сотрудничал с двумя нежелательными организациями признанными иностранными агентами, в итоге став нежелательным гражданином признанным нежелательным иностранным нежелательным агентом нежелательных иностранных нежелательных агентов
Можно ли прошлогодние изменения конституции рассматривать как «занятие деятельностью против основ конституционного строя»?
Бывшего главу «Открытой России»
А вот останься он главой Открытой России, его бы в ней сейчас не закрыли.