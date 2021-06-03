Основатели Playrix и фонд LVL1 вложили 2 миллиона долларов в «Комитет», владеющий vc.ru, TJ, DTF и Coub Статьи редакции
Средства пойдут на развитие контентной платформы, на которой работают проекты компании.
Фонд Льва Левиева LVL1 за счёт инвестиций увеличил свою долю. Основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы, помимо участия в совместном раунде, выкупили часть долей у партнёров и сотрудников. Оценка компании и сумма сделки не раскрываются.
«Комитет» — компания, образованная в 2014 году в результате слияния медиапроектов TJournal и vc.ru (бывший «Цукерберг позвонит»). Первыми инвесторами стали Лев Левиев и Вячеслав Мирилашвили. В 2016 году компания запустила площадку об играх, разработке, кино и музыке — DTF. В 2020 году фонд LVL1 присоединил к «Комитету» сервис зацикленных видео Coub.
теперь смогу себе позволить поход в бар дефолт и даже что-то там взять
Прежний яд
настоечку-другую, не больше
и пельменей после следующего раунда инвестиций
пельмени? ахуеть вы богатеи
Позитивный
Ну он немного, штук пять
Есть что отметить. Когда ждать комитет в полном составе на празднование? Вам же надо эти деньги где-то пропивать в конце концов. Иначе зачем вот это все. @Владислав Цыплухин отцепи ребят от батарей на один вечер
Остались ли у вас ещё вопросы о том, откуда у меня яхта?
Ладно, смехуечки в сторону, нам искать новое пристанище или вы уже слили все наши данные в КГБ, ФСБ, СБУ, FBI, ЦРУ, НКО, ООО, ЖБИ, ЖКХ?
Эээ, мы никуда не сливаем ничьи данные. А как ты построил связь между этим вопросом и этой новостью?
Ну, мало случаев, когда при покупке становилось лучше
Конечно. Вот, например, каждый раз после того, как я хожу за покупками в Перекресток, мне становится лучше
от того что оставил 2000 р, а пакет даже не тяжелый?
Ты неправильно понял, теперь TJ станет провластным
Новый Мурод
"на развитие контентной платформы"
мой блог про секс и путешествия считается?
твоя дрочка на балконе это не "блог про секс и путешествия"
волшебное слово?
Брянск север
Международный парфюмер
Пожалуйста🙏
Вот теперь другое дело. Дал
А можешь @Мистер Блондин отсыпать 500 дней из моих? Я ему ещё в августе обещал за охуенную калиграфию(
У меня нет инструмента «отсыпать подписку», извини. Может, можно придумать какой-то другой вариант?
Мне тоже тогда, пожалуйста, нужно посмотреть всех хейтеров
И что за план? Пока вижу безраздельное резвление ботов и спамеров на виси и тиджее
Должен якорь
По-моему очевидно, что им не всрался ни VC ни TJ. Их интересует совсем другой проект комитета.
Новый Мурод
Орлов?
Должен якорь
Тогда уж стокилограммовый дядя
DTF DTF DTF!!!!
*** *** ***
Ты чё????
DTF самый лучший в мире сайт
@Дитковский уведомление, тут что-то о твоем друге левиеве
Принятый Филипп
Он и в меня за инвестировал, правда без доли, но все равно приятно ❤️
Он дал тебе 2 миллиона, а я 75 рублей. Но у него было 100 миллионов, а я отдал тебе всё, что у меня было.
he love me, he give me all his money
that gucci, prada comfy
my sugar daddy
Всё понятно, тэжэ готовят на продажу
Рад за вас! Не словите передоз какоса с жепы проститутки только, пожалуйста.
И уж коли такая новость хорошая и планирование какое-то на будущее имеется - почему бы не замутить мультиаккаунт для всех трех площадок? А то как то дрочно с трех аккаунтов лебовского сидеть на дтф/тж/вс, я ж один человек, а не трое
Где моя доля?
о твоей доле вспомнят, когда будут сроки делить по ядру
Какому ядру?
так, ребят, есть один разговор...
Игорь Бухман, если ты это читаешь - приезжай ко мне. Посидим, поболтаем, какой-то кинчик посмотрим
Playrix — разработчик мобильных free-to-play игр
То есть теперь в топах будут статьи и комменты, на которые больше всего задонатили
Брать Bugatti не рекомендую. Запчасти и расходники долго доставляются в пандемию.
Средства пойдут на статьи про австралийских пар, которые продавали свадебные цветы
какие еще нахуй технологии, если в проде критические ошибки висят 9 месяцев? пиздец идиты
Выглядит как благотворительность. Или dtf с vc реально того стоят?
Коуб скорее мертв, тж стабилен.
В любом случае, поздравляю с слезанием с иглы одобрения Яндекса!
Искренне рад за Комитет. Отличная команда и проекты. Без заходов на ТЖ и дня не могу продержаться
Ща Путин Комитет заметит и будет приписка:
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
И сразу динамика станет отрицательная. Потому, что нефиг расти в Россиюшке.