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Новости vc.ru

Основатели Playrix и фонд LVL1 вложили 2 миллиона долларов в «Комитет», владеющий vc.ru, TJ, DTF и Coub Статьи редакции

Средства пойдут на развитие контентной платформы, на которой работают проекты компании.

Фонд Льва Левиева LVL1 за счёт инвестиций увеличил свою долю. Основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы, помимо участия в совместном раунде, выкупили часть долей у партнёров и сотрудников. Оценка компании и сумма сделки не раскрываются.

«Комитет» — одна из немногих компаний в медиа, которая показывает положительную динамику, особенно в последние два года. Ребята удачно комбинируют разные модели, технологии и развивают, на наш взгляд, значимые для российского рынка площадки, которые мы тоже активно читаем.

У команды есть свой план, будем стараться их всячески поддерживать. Надеемся, что за счёт инвестиций они ускорят запуск функциональности для пользователей, сервисов для компаний и новых проектов.

Игорь Бухман
сооснователь Playrix

«Комитет» — компания, образованная в 2014 году в результате слияния медиапроектов TJournal и vc.ru (бывший «Цукерберг позвонит»). Первыми инвесторами стали Лев Левиев и Вячеслав Мирилашвили. В 2016 году компания запустила площадку об играх, разработке, кино и музыке — DTF. В 2020 году фонд LVL1 присоединил к «Комитету» сервис зацикленных видео Coub.

#новости #медиа #tjournal

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Прежний яд

70
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Женя Кузьмин

Прежний
30

теперь смогу себе позволить поход в бар дефолт и даже что-то там взять

Ответить

Прежний яд

Женя
5

настоечку-другую, не больше

Ответить

Женя Кузьмин

Прежний
8

и пельменей после следующего раунда инвестиций

Ответить

Bad Mother

Женя
1

пельмени? ахуеть вы богатеи

Ответить

Позитивный

Bad
0

Ну он немного, штук пять

Ответить

Bad Mother

Позитив…
0

аппер-мидл?

Ответить

DarkFire

Позитив…
0

и без мяса)) 

Ответить

Neketa Fo

Женя
2

Есть что отметить. Когда ждать комитет в полном составе на празднование? Вам же надо эти деньги где-то пропивать в конце концов. Иначе зачем вот это все. @Владислав Цыплухин отцепи ребят от батарей на один вечер

Ответить

Neketa Fo

Neketa
2

Какой же я всё-таки шакал......

Ответить

Дальний лолипоп

Neketa
0

Конечно, учитывая что рядовые сотрудники в России с раундов получают примерно нихуя

Ответить

Сергей Звезда

63

Остались ли у вас ещё вопросы о том, откуда у меня яхта? 

Ответить

Rodion Kutsaev

Сергей
19

*лахта

Ответить

rossoshmap

Сергей
7

Ладно, смехуечки в сторону, нам искать новое пристанище или вы уже слили все наши данные в КГБ, ФСБ, СБУ, FBI, ЦРУ, НКО, ООО, ЖБИ, ЖКХ?

Ответить

Сергей Звезда

rossoshmap
0

Эээ, мы никуда не сливаем ничьи данные. А как ты построил связь между этим вопросом и этой новостью? 

Ответить

rossoshmap

Сергей
2

Ну, мало случаев, когда при покупке становилось лучше

Ответить

Сергей Звезда

rossosh…
3

Конечно. Вот, например, каждый раз после того, как я хожу за покупками в Перекресток, мне становится лучше 

Ответить

rossoshmap

Сергей
4

от того что оставил 2000 р, а пакет даже не тяжелый?

Ответить

Дмитрий

rossosh…
0

Есть один дедовский рецепт - покупай воду. На 2000 - пакеты не унесёшь, да и полезно, все так говорят.

Ответить

rossoshmap

Дмитрий
3
Ответить

Дмитрий

rossosh…
1

Всё еще 18 килограмм чистейшего продукта за 2 с небольшим тыщи. А это же ЭВИАН, почувствуй себя элитой.

Ответить

Перспективный

Сергей
0

Этот вопрос стоит всегда

Ответить

Антон Пострунин

rossoshmap
0

Искал в списке DTF.

Ответить

Bad Mother Fucker

Сергей
4

да

откуда у тебя яхта?

Ответить

Новый Мурод

Сергей
3

надо было в битки инвестировать(((

Ответить

Genesi5 ­

40

"Комитет" на следующий день:

Ответить

Новый Мурод

15

еее теперь будут платить комментаторам?

Ответить

Дмитрий Еруков

Новый
8

Ты неправильно понял, теперь TJ станет провластным

Ответить

Rodion Kutsaev

Дмитрий
26
Ответить

Новый Мурод

Новый
3

"на развитие контентной платформы"

мой блог про секс и путешествия считается?

Ответить

Честный глобус

Новый
6

"ядро" изолируют и заблочат

Ответить

Денис Лапин

Новый
1

твоя дрочка на балконе это не "блог про секс и путешествия"

Ответить

Новый Мурод

Денис
3

ты такой остроумный, обосраться

Ответить

Международный парфюмер

8

Дайти плюс бесплатно

Ответить

Сергей Звезда

Международный
2

волшебное слово?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Сергей
42

Брянск север

Ответить

Сергей Звезда

Небольш…
14

проходи

Ответить

Небольшой

Сергей
11

Я уже нашутил на плюс

Ответить

Международный парфюмер

Сергей
2

Пожалуйста🙏

Ответить

Сергей Звезда

Междуна…
7

Вот теперь другое дело. Дал

Ответить

Принятый Филипп

Сергей
3

А можешь @Мистер Блондин отсыпать 500 дней из моих? Я ему ещё в августе обещал за охуенную калиграфию(

Ответить

Сергей Звезда

Принятый
3

У меня нет инструмента «отсыпать подписку», извини. Может, можно придумать какой-то другой вариант? 

Ответить

Принятый Филипп

Сергей
12

Денег не дам.

Ответить

Мистер Блондин

Сергей
3

да можно, подарите свитшот или эту ебучую галочку 

Ответить

Небольшой

Сергей
1

За щеку)

Ответить

Заметный

Сергей
0

мне три месяца подряд дарят подписку за бесплатно, это я красавчик или вы недоглядели ?

Ответить

Сергей

Заметный
1

Наряд выехал

Ответить

Заметный

Сергей
0

свадебный не заказывал

Ответить

Международный

Сергей
1

Спасибо!!

Ответить

rossoshmap

Сергей
0

Мне тоже тогда, пожалуйста, нужно посмотреть всех хейтеров

Ответить

Сергей Звезда

rossosh…
1

святое

Ответить

Иван Прохоров

Сергей
0

И мне, пожалуйста, сразу на год

Ответить

dead

Сергей
0

Просто так взял и дал? Хмм

Ответить

Гладкий каякер

Междуна…
3

Не плачь не бойся не проси 

Ответить

Гладкий каякер

Сергей
3

Абра кадабра 

Ответить

Иван Эртель

Сергей
1

Брянск Север?

Ответить

Иван Иванович

Сергей
0

Israel is a legitimate state

Ответить

over and over

Международный
1

+

Ответить

Международный парфюмер

Международный
1

Мне за галяску дни чета не приходят

Ответить

Закомплексованная Душа

8

Вложился в говно

Ответить

Frank Ferd

7
Ответить

Небольшой жёлтый робат

2

И что за план? Пока вижу безраздельное резвление ботов и спамеров на виси и тиджее

Ответить

Должен якорь

Небольшой
10

По-моему очевидно, что им не всрался ни VC ни TJ. Их интересует совсем другой проект комитета.

Ответить

Новый Мурод

Должен
16

Орлов?

Ответить

Должен якорь

Новый
2

Тогда уж стокилограммовый дядя

Ответить

Zero-one-one

Должен
1

DTF DTF DTF!!!! 

Ответить

Иван Прохоров

Zero-on…
1

*** *** ***

Ответить

Zero-one-one

Иван
1

Ты чё???? 

Ответить

Иван

Zero-on…
1

заретушировал неприличные слова

Ответить

Zero-one-o

Иван
1

DTF самый лучший в мире сайт

Ответить

Иван

Zero-on…
1

Зачем дтф завёл ботов, которые расхваливают его в комментах на тж???

Ответить

Zero-one-o

Иван
3

Это не боты, а сотрудники playrix 

Ответить

rossoshmap

Должен
3

КОКОЙ? КОУБ?

Ответить

Bad Mother Fucker

Должен
1

Галяска?

Ответить

Смутный блик

Должен
1

Коуб?

Ответить

Новый Мурод

Небольшой
2

наймут еще двух редакторов и семь вахтеров

Ответить

Честный глобус

Новый
1
Ответить

Уникальный Мика

6

На темную тему хватит?

Ответить

Гладкий каякер

5

@Дитковский уведомление, тут что-то о твоем друге левиеве 

Ответить

Принятый Филипп

Гладкий
3

Он и в меня за инвестировал, правда без доли, но все равно приятно ❤️

Ответить

Иван Прохоров

Принятый
0

всадил в тебя своё семя

Ответить

Valeriy Avdeyev

5

Ну, всё, всем срочно начать любить мобильные дрочильни. 

Ответить

Lyakusha Cepelyakish

5

Он дал тебе 2 миллиона, а я 75 рублей. Но у него было 100 миллионов, а я отдал тебе всё, что у меня было.

Ответить

Екатерина Кузнецова

3

he love me, he give me all his money
that gucci, prada comfy
my sugar daddy

Ответить

Женя Кузьмин

Екатерина
6

https://coub.com/view/4fsqp9s

Ответить

Должен якорь

3

Интересный кроссовер

Ответить

rossoshmap

Должен
3

Просто успели выйти в кэш, перед признанием инагентом

Ответить

Берг

1

Всё понятно, тэжэ готовят на продажу

Ответить

Aнус Роскомнадзора

Берг
0

хочу чтобы его выкупил ширяев на миллиарды со стартапа.

Ответить

Эстетический шар

1

Рад за вас! Не словите передоз какоса с жепы проститутки только, пожалуйста.

И уж коли такая новость хорошая и планирование какое-то на будущее имеется - почему бы не замутить мультиаккаунт для всех трех площадок? А то как то дрочно с трех аккаунтов лебовского сидеть на дтф/тж/вс, я ж один человек, а не трое

Ответить

некипишуй

1

Вячеслав Мирилашвили

ясно

Ответить

Евстафий Селюк

0

Добро пожаловать в иногаенты 

Ответить

DarkFire

0

завтра признают инагентами

расходимся

Ответить

Вячеслав Андреев

0

Где моя доля?

Ответить

Новый Мурод

Вячеслав
2

о твоей доле вспомнят, когда будут сроки делить по ядру

Ответить

Вячеслав Андреев

Новый
0

Какому ядру?

Ответить

Заметный

Вячеслав
1
Ответить

Новый Мурод

Вячеслав
0

когда придет время, оно будет сформировано))

Ответить

Николай Чумаков

0

так, ребят, есть один разговор...

Ответить

Сергей Звезда

Николай
1
Ответить

Летний Никита

0

Редизайн ТЖ интенсифайз

Ответить

Бытовой корабль

0

Наймут ещё одну Коровка говорит му?

Ответить

Энергичный Вампир

0

Игорь Бухман, если ты это читаешь - приезжай ко мне. Посидим, поболтаем, какой-то кинчик посмотрим

Ответить

Алексей Иванов

0

Playrix — разработчик мобильных free-to-play игр

То есть теперь в топах будут статьи и комменты, на которые больше всего задонатили

Ответить

Slow Dimon

0

Где деньги, Лебовски?

Ответить

Украденная жизнь

0

Брать Bugatti не рекомендую. Запчасти и расходники долго доставляются в пандемию.

Ответить

Маркел Сычев

0

Средства пойдут на статьи про австралийских пар, которые продавали свадебные цветы

Ответить

Вольный ящик

0

теперь заживём

Ответить

ouxen

0

какие еще нахуй технологии, если в проде критические ошибки висят 9 месяцев? пиздец идиты

Ответить

Имя И Фамилия

0

Можно ждать нормальное удаление комментов и профиля? Да не, фигня какая-то

Ответить

Nick Rosenberg

0

F

Ответить

Kir Kirsky

0

Выглядит как благотворительность. Или dtf с vc реально того стоят?
Коуб скорее мертв, тж стабилен.
В любом случае, поздравляю с слезанием с иглы одобрения Яндекса!

Ответить

Корнелий Шнапс

0

Шутки про дворецкого Остина теперь будут мгновенно выпиливаться?

Ответить

Alex Blake

0

Искренне рад за Комитет. Отличная команда и проекты. Без заходов на ТЖ и дня не могу продержаться

Ответить

Evil Pechenka

–1

Ща Путин Комитет заметит и будет приписка:

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

И сразу динамика станет отрицательная. Потому, что нефиг расти в Россиюшке.

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