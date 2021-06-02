Правительство внесло в Госдуму поправки, позволяющие вводить санкции по «закону Димы Яковлева» против всех иностранцев Статьи редакции
Запрет на усыновление продолжит распространяться только на граждан США.
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий вводить персональные санкции против всех иностранцев или лиц без гражданства, которые нарушили права россиян или совершили преступления против них. Поправки предлагают внести в «Закон Димы Яковлева». Документ опубликовали на сайте Госдумы.
Против иностранцев планируют применять следующие санкции:
- Арест активов в России;
- Запрет на въезд в страну;
- Запрет на сделки и инвестиции;
- Приостановка деятельности юрлица, которое контролируется человеком, попавшим под санкции по этому закону.
Это поправки не коснутся НКО, участвующих в политической деятельности в России.
При этом законопроект не предусматривает запрет на усыновление всем иностранцам, под его действие попадают только граждане США. Авторы объясняют, что это «обусловлено агрессивной санкционной политикой указанного иностранного государства».
Депутаты предлагали расширить список иностранцев, к которым можно применять санкции по «Закону Димы Яковлева», ещё в 2018 году. Тогда речь шла о тех, кто вмешивается в российские выборы.
«Закон Димы Яковлева» приняли в 2012 году после гибели двухлетнего мальчика, которого отец-американец запер в автомобиле на солнцепёке. Документ стал ответом на «акт Магнитского», подписанный президентом США в декабре 2012 года. Этот закон ввёл визовые санкции против россиян, нарушавших права человека.
Те самые зеркальные меры?
Этим мерам болье 10 лет. Вот только как зеркалочка против закона Магнитского она ущербна (впрочем как и остальные зеркалочки)
какой-то мудила забыл ребёнка в машине на жаре, тот умер, поэтому чтобы неповадно было, нечего российским детям уезжать в эти ваши америки пиндосские, вдруг опять в машине закроют! помирать так на родине.
зачем ПРАВИТЕЛЬСТВУ этот закон? Понимаю когда депутаты, те набивают чете политические очки, а правительство тут причем? могли бы заняться участниками конкурса Доместоса
интересно, кто автор идеи? он не видит более насущных задач в стране?
раскрою вам маленький секрет почему америкосы так ценят русских детей
они хотят белого ребенка
удачи с BLM
А у этого закона есть вообще логичное зерно какое-нибудь? Ну т.е. было что-то типа "смотрите, сейчас этим станет лучше, а этим - хуже". Как он хоть в теории должен работать?
Арест активов в России;
Однушка в Саранске
Запрет на въезд в страну;
На отдых в Алупке
Запрет на сделки и инвестиции;
Акциями чебуречной на курском не поторговать теперь и пивка по акции не купить
novayagazeta.ru