У берегов Шри-Ланки начало тонуть грузовое судно с химикатами, которое горело почти две недели Статьи редакции
Учёные опасаются экологической катастрофы.
Контейнеровоз MV X-Press Pearl, следовавший из Сингапура, загорелся возле Шри-Ланки 20 мая. В большинстве контейнеров содержатся химические вещества. Если судно затонет, сотни тонн нефти из топливных баков могут вылиться в море, что приведёт к экологической катастрофе, сообщает Би-би-си.
Военно-морские силы Шри-Ланки и Индии работали вместе, пытаясь потушить пожар и предотвратить разрушение и гибель корабля. Но неспокойное море и муссонные ветра мешали работе спасателей. На побережье острова уже вымыло тонны пластика с судна — власти называют ситуацию крупнейшим загрязнением пляжей в истории страны.
«Корабль тонет. Чтобы минимизировать загрязнение морской среды, его пытаются отбуксировать, но задняя часть корабля дрейфует», — сказала представитель ВМС Шри-Ланки капитан Индика Силва.
Эколог Аджанта Перера заявила журналистам, что затопление судна приведет к «наихудшему экологическому сценарию». По её словам, если контейнеровоз затонет со всеми химическими веществами на борту и нефтью, он уничтожит морское дно.
Министерство рыбной ловли заявило, что приняло чрезвычайные меры для защиты лагуны Негомбо и прилегающих районов, и что весь рыбный промысел от Панадуры до Негомбо был приостановлен. Глава регионального союза рыболовов предупредил, что затопление может стать «смертельным ударом» для отрасли.
Официальные лица Шри-Ланки считают, что пожар вызвала утечка азотной кислоты, о которой экипаж знал с 11 мая. Судно перевозило 25 тонн высококоррозионной кислоты, которая используют при производстве удобрений и взрывчатых веществ. 25 членов экипажа эвакуировали.
X-Press Shipping — сингапурская компания, которой принадлежит судно, — подтвердила, что экипаж знал об утечке. Там заявили, что Катар и Индия отказали людям в разрешении покинуть судно до того, как вспыхнул пожар. То, что Шри-Ланка позволила судну войти в свои воды, вызвало широкий общественный резонанс. Капитана судна допросила полиция, ему и двум механикам суд запретил покидать страну.
Собираешь ты такой мусор раздельно, участвуешь в ивенте "Месяц без целлофановых пакетов", отказываешься от крышек в кофейнях, стараешься не срать в этом мире, а потом открываешь TJ, а там азиаты захуярили химический апокалипсис в океане с последующей мировой экологической катастрофой. Охуеннчик.
Названый пёс_анон
Или где нибудь в сибири очередная ржавая гайка расхуярила миллион тонн мазута в девственно срубленные леса
Коричневый хот-дог
Бля, я тут ржал в голосину.
Смотрел Редакцию про разлив очередного нефтяного говна - https://www.youtube.com/watch?v=RgRJaxNOSm0
и тут у меня начинается вот эта реклама Лукойла о том, как они заботятся о природе - https://www.youtube.com/watch?v=nRswsvQ7QIg
Вот это ирония.