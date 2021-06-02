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Новости
Ольга Щербинина

У берегов Шри-Ланки начало тонуть грузовое судно с химикатами, которое горело почти две недели Статьи редакции

Учёные опасаются экологической катастрофы.

9 9 комментариев
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Фото Sri Lanka Air Force

Контейнеровоз MV X-Press Pearl, следовавший из Сингапура, загорелся возле Шри-Ланки 20 мая. В большинстве контейнеров содержатся химические вещества. Если судно затонет, сотни тонн нефти из топливных баков могут вылиться в море, что приведёт к экологической катастрофе, сообщает Би-би-си.

Военно-морские силы Шри-Ланки и Индии работали вместе, пытаясь потушить пожар и предотвратить разрушение и гибель корабля. Но неспокойное море и муссонные ветра мешали работе спасателей. На побережье острова уже вымыло тонны пластика с судна — власти называют ситуацию крупнейшим загрязнением пляжей в истории страны.

defence.lk @LkDefence
Sri Lanka Coast Guard (SLCG) personnel have collected over 5,000 kilos of debris from affected seaside areas of the ill-fated ship recently (May 26 and 27).
https://www.defence.lk/Article/view_article/3507 https://t.co/GyjXFlTJ4b

«Корабль тонет. Чтобы минимизировать загрязнение морской среды, его пытаются отбуксировать, но задняя часть корабля дрейфует», — сказала представитель ВМС Шри-Ланки капитан Индика Силва.

Эколог Аджанта Перера заявила журналистам, что затопление судна приведет к «наихудшему экологическому сценарию». По её словам, если контейнеровоз затонет со всеми химическими веществами на борту и нефтью, он уничтожит морское дно.

Министерство рыбной ловли заявило, что приняло чрезвычайные меры для защиты лагуны Негомбо и прилегающих районов, и что весь рыбный промысел от Панадуры до Негомбо был приостановлен. Глава регионального союза рыболовов предупредил, что затопление может стать «смертельным ударом» для отрасли.

Официальные лица Шри-Ланки считают, что пожар вызвала утечка азотной кислоты, о которой экипаж знал с 11 мая. Судно перевозило 25 тонн высококоррозионной кислоты, которая используют при производстве удобрений и взрывчатых веществ. 25 членов экипажа эвакуировали.

X-Press Shipping — сингапурская компания, которой принадлежит судно, — подтвердила, что экипаж знал об утечке. Там заявили, что Катар и Индия отказали людям в разрешении покинуть судно до того, как вспыхнул пожар. То, что Шри-Ланка позволила судну войти в свои воды, вызвало широкий общественный резонанс. Капитана судна допросила полиция, ему и двум механикам суд запретил покидать страну.

#новости #происшествия #экология

9 9 комментариев
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9 комментариев
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Коричневый хот-дог

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Собираешь ты такой мусор раздельно, участвуешь в ивенте "Месяц без целлофановых пакетов", отказываешься от крышек в кофейнях, стараешься не срать в этом мире, а потом открываешь TJ, а там азиаты захуярили химический апокалипсис в океане с последующей мировой экологической катастрофой. Охуеннчик.

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Названый пёс_анон

Коричневый
3

Или где нибудь в сибири очередная ржавая гайка расхуярила миллион тонн мазута в девственно срубленные леса

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Коричневый хот-дог

Названый
3

Бля, я тут ржал в голосину. 
Смотрел Редакцию про разлив очередного нефтяного говна - https://www.youtube.com/watch?v=RgRJaxNOSm0 
и тут у меня начинается вот эта реклама Лукойла о том, как они заботятся о природе - https://www.youtube.com/watch?v=nRswsvQ7QIg
Вот это ирония.

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Названый

Коричне…
2

We’re sorry..

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Leonid Celevra

Коричневый
1

Как поплавали?))0

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Владимир Филатов

Коричневый
1

Китайцы и индийцы и без этого срут неслабо.

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Marhal_New _Arleana

1

Как бы это все там не взорвалось.

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Zero-one-one

0

Биомутант

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Небольшой жёлтый робат

0

Сри-Ланка

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