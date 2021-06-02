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Новости
Ольга Щербинина

РБК: издание VTimes от бывших журналистов «Ведомостей» обсудило возможное закрытие в ближайшие дни Статьи редакции

Медиа работает меньше года, в мае его внесли в список «иностранных агентов».

23 23 комментария
1170 просмотров

О том, что руководство проекта рассматривает вариант, при котором издание закроется в ближайшие дни, РБК пишет со ссылкой на источники. То, что такой сценарий действительно обсуждается, изданию подтвердил один из топ-менеджеров VTimes.

По данным телеграм-канала SOTA, решение о закрытии стало следствием признания его «иностранным агентом».

TJ обратился за комментарием к VTimes, но на момент публикации новости не получил ответа. По данным источников TJ, официальное заявление редакции проекта ожидается 3 июня.

Бывшие редакторы и журналисты «Ведомостей», которые уволились из газеты после смены собственников и руководства, запустили VTimes осенью 2020 года. Советником проекта стал медиаменеджер Дерк Сауэр, который в 1999 году совместно с The Wall Street Journal и Financial Times основал «Ведомости».

VTimes пишет об экономике, финансах, бизнесе, экологии, здоровье, образовании. Основные источники финансирования издания, помимо рекламы, – деньги частных жертвователей и некоммерческих организаций.

В середине мая Минюст внёс VTimes в реестр «иностранных агентов».

#новости #медиа #смииноагенты

23 23 комментария
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Сергей Звезда

16

Итоги Петербургского экономического форума одной новостью

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Православный пистолет

Сергей
7

О, яхтсмен вернулся в родную гавань!

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Ilya.A—Petya.A's bro

Православный
6

Посмотрел главредовский твиттер: кажется, что-то как-то среди моих петербургских знакомых куда ни плюнь, попадёшь в яхтсмена

Sergey Zvezda @sergeyzvezda
Моё обычное воскресенье 😎 https://t.co/gHQ7VDn855
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Православный

Ilya.A…
2

Если шутки отставить в сторону, то яхтсмен - это когда ты регулярно тренируешься, участвуешь в гонках в соло/хорошо слаженой команде и технически готов выйти в offshore.

Когда выходишь в модной одежде с друзьям на выходных, ради фоточек, это не делает тебя яхтсменом.

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Сергей Звезда

Православный
1

Напишу об этом

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Православный

Сергей
5

Жду расследование о том, как скромный главред инди-издания накопил на яхту

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Максоний

Православный
2

тьфу блять я думал мартингала разбанили

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Владимир Филатов

Сергей
0

Разборка питерская

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Священный Гоша

4

 >по данным источников TJ
ебать, ебать

Ответить

Православный пистолет

Священный
6

Общий чатик-курилка в Телеграме

Ответить

некипишуй

Священный
0

"по данным источников TJ"

в АП

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Православный пистолет

4

Это наказание за своеволие бывших сотрудников Ведомостей? За что их так мочат?

Ответить

Православный пистолет

Православный
4

Хотя о чём это я, это планомерное сгущение абсурдных репрессий, как и 90 лет назад.

Ответить

Ваша Закладко

Православный
4

выводят на проектную мощность к 24му

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ну и в чем он не прав

1

печально, если тж повторит его судьбу!

Ответить

Православный пистолет

ну
8

ТЖ вообще не опасен государству - практически ноль оригинальных репортажей, регулярного освещения событий, в основном, переработанные материалы первоисточников, мемы и пару сотен человек комьюнити, которые максимум пойдут по психиатрическому этапу.

Убери первоисточники - и TJ пропадет как СМИ, чем собственно власть и занимается сейчас.

Да ну и как вообще такому приключиться, с такими то важными человечками.

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Астралопетух

Православный
6

Пиздец, я понял. Власть боится атаковать ТЖ напрямую. Поэтому обрубает источники, чтобы обескровить главного врага.

Ответить

Православный

Астрало…
2

/r/Showerthoughts

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Максим Шпилёв

Православный
2

Главному первоисточнику ТЖ государство уже урезало скорость

Ответить

ну и в чем он не прав

Православный
1

всякое может быть)

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Alexander Star

3

Путя, когда ж ты блять сдохнешь!

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

2

TJ обратился за комментарием к VTimes, но на момент публикации новости не получил ответа

Ha-ha-classic.jpg

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Небольшой жёлтый робат

1

Поляна почти зачищена

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