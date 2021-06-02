РБК: издание VTimes от бывших журналистов «Ведомостей» обсудило возможное закрытие в ближайшие дни Статьи редакции
Медиа работает меньше года, в мае его внесли в список «иностранных агентов».
О том, что руководство проекта рассматривает вариант, при котором издание закроется в ближайшие дни, РБК пишет со ссылкой на источники. То, что такой сценарий действительно обсуждается, изданию подтвердил один из топ-менеджеров VTimes.
По данным телеграм-канала SOTA, решение о закрытии стало следствием признания его «иностранным агентом».
TJ обратился за комментарием к VTimes, но на момент публикации новости не получил ответа. По данным источников TJ, официальное заявление редакции проекта ожидается 3 июня.
Бывшие редакторы и журналисты «Ведомостей», которые уволились из газеты после смены собственников и руководства, запустили VTimes осенью 2020 года. Советником проекта стал медиаменеджер Дерк Сауэр, который в 1999 году совместно с The Wall Street Journal и Financial Times основал «Ведомости».
VTimes пишет об экономике, финансах, бизнесе, экологии, здоровье, образовании. Основные источники финансирования издания, помимо рекламы, – деньги частных жертвователей и некоммерческих организаций.
В середине мая Минюст внёс VTimes в реестр «иностранных агентов».
Итоги Петербургского экономического форума одной новостью
Православный пистолет
О, яхтсмен вернулся в родную гавань!
Посмотрел главредовский твиттер: кажется, что-то как-то среди моих петербургских знакомых куда ни плюнь, попадёшь в яхтсмена
Православный
Если шутки отставить в сторону, то яхтсмен - это когда ты регулярно тренируешься, участвуешь в гонках в соло/хорошо слаженой команде и технически готов выйти в offshore.
Когда выходишь в модной одежде с друзьям на выходных, ради фоточек, это не делает тебя яхтсменом.
Напишу об этом
Православный
Жду расследование о том, как скромный главред инди-издания накопил на яхту
Православный пистолет
Хотя о чём это я, это планомерное сгущение абсурдных репрессий, как и 90 лет назад.
печально, если тж повторит его судьбу!
Православный пистолет
ТЖ вообще не опасен государству - практически ноль оригинальных репортажей, регулярного освещения событий, в основном, переработанные материалы первоисточников, мемы и пару сотен человек комьюнити, которые максимум пойдут по психиатрическому этапу.
Убери первоисточники - и TJ пропадет как СМИ, чем собственно власть и занимается сейчас.
Да ну и как вообще такому приключиться, с такими то важными человечками.
Пиздец, я понял. Власть боится атаковать ТЖ напрямую. Поэтому обрубает источники, чтобы обескровить главного врага.
TJ обратился за комментарием к VTimes, но на момент публикации новости не получил ответа
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